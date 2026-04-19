Жизненный путь Ефима Шифрина

Ефим Шифрин родился в посёлке, которого больше нет на карте. Нексикан в Магаданской области закрыли в 1998 году, а на его месте начали добывать золото — артель снесла посёлок до основания. Оттуда — в Юрмалу, потом в Москву, потом в роль московского кутюрье у Кончаловского. 25 марта 2026 года артисту, которого все зовут Фимой, хотя в паспорте написано «Нахим», исполнилось 70 лет.

Нексикан: посёлок, которого больше нет

Нахим Шифрин появился на свет 25 марта 1956 года в посёлке Нексикан Сусуманского района Магаданской области. Посёлок стоял на правом берегу реки Берелёх, в 25 км от Сусумана. С якутского «Никсикан» переводится как «затхлое место». По-эвенски — «лабаз на дереве». Залман Шифрин: арест в 1938 году, лагерь, ссылка — и три книги воспоминаний, написанных в эмиграции

Отец будущего артиста — Залман Шмуилович Шифрин — попал сюда не по своей воле. В августе 1938 года бухгалтера арестовали по обвинению в шпионаже и отправили в лагерь. Десять лет он провёл на приисках Колымы: валил лес, работал в забоях, перенёс обморожение и ампутацию двух пальцев на ноге. В 1948 году Залман вышел на свободу — но с пожизненной ссылкой в район Дальстроя. Нексикан в годы расцвета: школа, больница, клуб. К 1998 году от посёлка не осталось ничего

Мать Ефима — Раиса (Раша) Ципина — приехала к Залману на Колыму в октябре 1950 года. Они познакомились по переписке: Раиса послала письмо со словами поддержки, а потом пересекла всю страну ради человека, которого ни разу не видела. В 1955 году Залмана реабилитировали и освободили от поселения. Ефим родился годом позже — и стал ребёнком уже свободной, но застрявшей на Колыме семьи. Ефим с родителями: Раиса приехала к Залману на Колыму, ни разу не видев его до этого

Сам артист не раз повторял:

«Моё место рождения не говорит о тяжёлом детстве. Оно было счастливым. Напасти выпали на долю отца с матерью, мне же горя не перепало».

Юрмала: школа № 5 и будущий космонавт за соседней партой

Ефиму Шифрину было 10 лет, когда родители решились, наконец, уехать из сурового края с вечными морозами, где всё было связано с довольно тягостными воспоминаниями. Второй родиной для Шифриных стала Латвия. Поселились они в Юрмале, и здесь Ефим Шифрин познакомится со многими вещами, которых не было там, где они жили до этого. Например, он никогда не видел никакой другой формы хлеба, кроме кирпичика, представления не имел о несолёном сливочном масле и вообще о свежих, не замороженных продуктах. Зато его новые друзья никогда не пробовали жимолость и морошку. В 1966 году семья Шифриных перебралась в Латвию и осела в Юрмале. Курортный балтийский город — сосны, море, дачная тишина — максимально далёкий по духу от Колымы. Нахим пошёл в русскую среднюю школу № 5 в районе Яундубулты. Юрмала 1960-х: курорт, где семья Шифриных начала новую жизнь после Колымы

В той же школе, классом младше, учился Александр Калери — будущий Герой России и космонавт. За пять полётов он провёл в космосе 769 суток и стал первым российским космонавтом, получившим звание лётчика-космонавта Российской Федерации. Маленькая школа в латвийском курортном посёлке дала стране артиста и покорителя орбиты. Юный Нахим Шифрин: застенчивый парень в очках, паясничавший, чтобы найти общий язык с ровесниками

Сегодня трудно себе это представить, но Ефим Шифрин в детстве был очень застенчив, он отчаянно стеснялся того, что ему приходилось носить очки с толстыми линзами, а одноклассники не упускали случая задеть его. Он не нашёл ничего лучше, чем в ответ на насмешки гримасничать и поддразнивать своих обидчиков. И неожиданно его зауважали, а после выступления на мероприятии с пародией на одного из педагогов Ефим Шифрин стал очень популярен. Теперь ни один концерт не обходился без его участия, а его очки уже даже никто не замечал. Сам же Ефим понял, что он хочет стать артистом. Вместе с другом он организовал школьный театр «Не рыдай», а после получения аттестата отправился поступать в Щукинское училище, но срезался на третьем туре в 1973 году. Вернувшись в Латвию, он поступил на филологический факультет Латвийского университета в Риге. Проучился год — и понял, что его место не в аудитории. Забрал документы и уехал покорять Москву. Кстати, во время обучения на филфаке он влюбился в лингвистику и сохранил эту любовь до сих пор. Он пытался опять поступить в Щукинское, но перед третьим туром испугался и забрал документы, зато стал студентом эстрадно-циркового училища на курсе Романа Виктюка. На старших курсах он уже играл в Студенческом театре МГУ, которым руководил его мастер курса.

Москва: десять лет от училища до славы

В 1974 году Шифрин поступил на эстрадное отделение ГУЦЭИ — на курс Романа Виктюка. Режиссёр позже говорил о нём: «Он был самый талантливый на курсе. Единственный, кто сразу стал лидером». Шифрин на сцене в 1980-х: годы ученичества и упорного поиска своего жанра

С 1977 года Шифрин играл в Студенческом театре МГУ. Роль Саши Кригера в спектакле «До свидания, мальчики!» по пьесе Бориса Балтера стала его первой серьёзной работой. Параллельно он работал в Москонцерте, а в 1980 году поступил на факультет режиссёров эстрады в ГИТИС. Диплом получил в 1985-м. 1986 год: один монолог в эфире — и Шифрин проснулся знаменитым.

Он начал выходить на сцену ещё в студенческие годы, но первый вкус славы Ефим Шифрин познал, когда ему было уже 30. В юмористической программе он прочёл монолог «Мария Магдалина», заставив зрителей рыдать от смеха, а после была целая серия миниатюр «Алло, Люся», в которых артист играл роль незадачливого подкаблучника. На самом же деле Ефим Шифрин на протяжении многих лет предпочитает жить в одиночестве, и поспособствовал этому весьма печальный опыт, полученный актёром ещё в молодости.

В 1951 году родился старший брат Ефима Шифрина Самуэль, а спустя время Раиса Ильинична узнала о своей второй беременности. Однако малышу не суждено было пожить на этом свете ни дня. В роддом жену «врага народа» везли в кузове самосвала около 50 км, и за время пути она не раз падала и поднималась, в результате сойти самостоятельно на землю уже не могла, и второй сын Шифриных родился без признаков жизни. Родители назвали его Марком и похоронили в посёлке Нексикан, которого уже давно нет на карте. А в марте 1956 года у пары родился третий сын, его назвали Нахимом, мама ласково звала его Фимочкой, и ему было суждено стать звездой. Если бы Марк остался жив, родители никогда бы не решились обзавестись третьим ребёнком, поэтому актёр считает, что своей жизнью обязан брату, не прошившему и дня.

В 1979 году Шифрин стал лауреатом 1-го Московского конкурса артистов эстрады, в 1983-м — лауреатом 7-го Всесоюзного конкурса. Первый сольный спектакль — «Я хотел бы сказать» по произведениям Виктора Коклюшкина — он сыграл в 1985 году. Перелом случился в 1986-м. В телепередаче «В нашем доме» артист прочитал монолог «Магдалина» — про экскурсовода. На следующий день его узнавали на улицах. Десять лет безвестности закончились за один эфир.

Железо, сцена и штанга в 125 кг

Однако самому артисту хотелось куда большего, он мечтал о других ролях и новых горизонтах. Он поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа, потом создал свой собственный театр, завоевал множество наград, играл у Кончаловского и выпускал свою телепередачу. Кажется, он был всё время на виду, однако о личной жизни артиста не знал никто. Сам Шифрин вовсе не стремился приоткрывать завесу тайны и упорно игнорировал слухи о своей нетрадиционной ориентации. И лишь через 30 с лишним лет рассказал о том, почему до сих пор живёт в одиночестве.

В 1990 году Шифрин создал «Шифрин-Театр», которым руководит до сих пор. В 1992-м стал первым лауреатом премии «Золотой Остап». Но главное преображение этих лет — физическое.

В том же 1992 году звукорежиссёр концертного зала «Россия» Алексей Шерман, сам заядлый качок-любитель, привёл Шифрина в спортклуб «Прометей». Обстановка была далека от современного фитнеса — зато штанги хватало. В 1993 году артист бросил курить. Железо затянуло. Шифрин в зале: при росте 178 см и весе 90 кг его лучший результат в жиме лёжа — 125 кг

В лучшей форме Шифрин выжимал 125 кг на один раз. В 2014 году, в возрасте 57 лет, он провёл совместную тренировку с бодибилдером Андреем Скоромным — и выжал 100 кг на 10 повторений. Зрители канала были в шоке. В 2000 году сеть клубов World Class присудила ему звание «Мистер Фитнес». В 2006-м Комитет физкультуры и спорта Правительства Москвы наградил его дипломом за пропаганду спорта. В 50 лет — с обнажённым торсом на сцене. Роли, по словам артиста, во многом результат физической формы

В 50 лет Шифрин выходил на сцену с обнажённым торсом. Мотивацию объяснял просто: «Я увидел на экране незнакомого и неприятного мне человека. Это был я». Когда ему бывает плохо, он идёт не к друзьям, а к штанге: «Железо освобождает от стресса».

Краткий курс несчастливой семейной жизни

Сначала о том, что Ефим Шифрин был когда-то женат, проговорилась телеведущая Ангелина Вовк, а несколько лет спустя и сам артист рассказал вскользь о своём первом и единственном браке. Он женился в 26 лет и был, как все молодые люди влюблён, счастлив и полон надежд. Наверняка, он представлял себе семейную жизнь какой-то особенной, однако реальность оказалась слишком суровой.

По словам артиста, пережитый в течение нескольких месяцев законного брака опыт заставил его навсегда отказаться от возможности обзавестись семьёй. Слишком разными оказались они с женой, да и представления о совместной жизни у них кардинально отличались. Ефим Шифрин всегда помнил о том, как жили его родители, как они всегда поддерживали и оберегали друг друга. Но артист переступал порог дома и встречался совсем с другой действительностью.

Он никогда не называл имени своей жены и не делился подробностями их сосуществования, но с грустью говорил о том, что переделывать взрослого человека нельзя, да это и невозможно. В то время он работал в «Москонцерте», ездил по сельским клубам и домам культуры, заполнял паузы между выступлениями музыкальных коллективов и отчаянно ненавидел то, чем ему приходилось тогда заниматься.

А по возвращении домой сталкивался с непониманием и раздражением со стороны девушки, которую искренне любил. Он надеялся завоевать её расположение и с каждым днём всё отчётливее понимал, что жена его совсем не любит. И всё же Ефим Шифрин надеялся, что его забота и внимание непременно растопят её сердце, и девушка обязательно поймёт, какой он яркий, талантливый и любящий. Но всё было напрасно. Раздражение жены только росло, а после достигло критической точки, за которой последовал развод. Больше артист никогда не пытался создать семью, предпочитая спокойную жизнь.

«Глянец»: модельер Марк Шифер и тень Лагерфельда

В 2007 году вышел фильм Андрея Кончаловского «Глянец» — едкая комедия о мире московских ВИПов. Шифрин сыграл одну из ключевых ролей — модельера Марка Шифера. Персонаж стилизован под Карла Лагерфельда: манерный, капризный, мучающийся от страха перед старением. Шифрин в роли модельера Марка Шифера: тёмные очки, нервный перфекционизм, тоска по уходящей молодости

Сам Шифрин рассказывал, что изначально персонажа звали Валюшкин — «нарядили меня совсем не под Юдашкина, а под Лагерфельда». Имя поменялось уже на площадке: повсюду развесили афиши «Марк Шифер». В том же интервью артист признался, что дважды ставил Кончаловского перед выбором — просился на роль сутенёра, которая ему понравилась больше. Режиссёр не уступил. Шифрин и Серебряков в «Глянце»: модельер Шифер и его стилист Стасис

Позже Кончаловский снова позвал Шифрина — в рок-оперу «Преступление и наказание» для Театра мюзикла. Там артист сыграл Порфирия Петровича. «Кончаловский палкой выбил из меня Порфирия», — вспоминал он. Стиль работы режиссёра изменился: «На съёмках „Глянца» — сама любезность. На репетициях рок-оперы — инквизитор».

70 лет: пять городов, несколько имён

При рождении его назвали Нахимом. Дома — Фимой. Брат зовёт Химычом. На эстраде он стал Ефимом. В списках зачисленных на филфак он обнаружил себя как «Шифрин Рахил» — и расплакался, решив, что приняли не его. А в карточке театральной библиотеки значилось и вовсе непечатное: студенческий билет прочитали слишком вольно. Нахим, Фима, Химыч, Ефим — имён столько, сколько жизней прожито

За 70 лет — пять книг: «Театр имени меня» (1994), «Личное дело Ефима Шифрина» (1997), «Течёт река Лета» (2010), «Я большая панда» (2016) и «Мир тесен» (2021). «Шифрин-Театр», которому в 2025 году исполнилось 35 лет. Десятки ролей: от Бургомистра в «Драконе» Шварца до Порфирия в рок-опере и Корнея Кошкина в мюзикле «Тест на любовь» (премьера — март 2024 года).

Посёлок Нексикан закрыт в 1998 году — на его месте карьер. Отец Залман похоронен в израильской Нетании: он уехал в 1993-м и умер 15 февраля 1995 года. Мать Раиса ушла ещё раньше, в 1992-м. А артист, который когда-то паясничал в юрмальской школе, чтобы не быть чужим, всё ещё выходит на сцену — и жмёт штангу между спектаклями. 70 лет: из Нексикана — на сцены, которые помнят каждый его выход

Одиночества – нет

Ефим Шифрин в кругу семьи.

Ефим Шифрин на самом деле вот уже много лет живёт один, но вовсе не считает себя одиноким человеком. У старшего брата артиста трое детей и внуки, их-то он и считает своей семьёй. Ефим Залманович каждый день общается с ними по видеосвязи, показывает им свою гримёрку, подготовку к концертам, декорации, узнает новости. У Шифриных есть свой семейный чат, там у них обязательная перекличка утром и вечером. Коллеги артиста знакомы с его семьёй, потому что часто попадают как раз на сеансы общения.

Когда появляется возможность, Ефим Шифрин летит в Израиль, где живёт брат, и тогда уже вдоволь общается с семьёй в реальности, да и племянники прилетают к нему в Москву вместе с детьми. Последних он называет своими внуками, следит за их развитием и говорит с ними на одном языке. Артист ничуть не жалеет о том, что его семейная жизнь не сложилась. Если и испытывает он недовольство, то лишь потому, что играл недостаточно много, слишком поздно пришёл на драматическую сцену, а в кино – ещё позже. Однако он надеется всё же ещё что-то успеть в этой жизни, поэтому тщательно следит за своим здоровьем, поддерживает физическую форму и много работает над собой.