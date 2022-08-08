Самый большой перехватчик СССР



Самый большой советский истребитель. Появление реактивной авиации изменило все. После начала холодной войны между США и СССР стартовала и гонка вооружений. Огромное внимание обе стороны уделяли развитию авиации, так как она очень быстро стала одним из средств доставки, в том числе ядерного оружия. Помимо наземных ПВО, обе стороны нуждались в современных самолетах-перехватчиках. Самым большим со стороны СССР стал Ту-128. Что из себя представляла эта машина?Самый большой советский истребитель.

В НАТО Ту-128 присвоили обозначение «Fiddler», что можно перевести как «уличный скрипач». Стоит отметить, что не нужно искать какой-либо смысл в тактических кодах армии США. Классификация является условной. Все самолеты-истребители в ней как американские, так и вражеские просто должны начинаться на слова с буквы «F». Свои заглавные буквы в американских кодировках есть для всего оружия и военной техники.

Гордость советской авиации.

Разработка Ту-128 началась в 1954 году на базе ОКБ-301 под руководством конструкторов Д. С. Маркова и И. Ф. Незваля. Перед инженерами была поставлена задача сконструировать новейший истребитель, который бы позволял обеспечивать эффективное воздушное прикрытие над огромной территорией страны Советов. В Минобороны СССР хотели получить машину дальнего действия для патрулирования малонаселённых районов Дальнего Востока и Сибири.

Первый проект самолета ждала неудача, а потому в 1957 году все наработки передали в ОКБ-156. В рамках проекта Ту-128 инженерами так же были созданы новейшие всеракурсные ракеты К-80 и РЛС «Смерч».Американцы прозвали скрипачом.

Опытный образец Ту-128 появился во второй половине 1960 года, а заводские испытания машины стартовали в январе 1961. Уже в марте был совершен первый полет 128-го, а в апреле истребитель дальнего действия впервые вывели на сверхзвуковую скорость. Государственные испытания начались в 1962 году. Наконец, истребитель был принят на вооружение СССР в 1965, после чего эксплуатировался и нес боевое дежурство до 1990. С 1962 по 1970 год было произведено 188 таких самолетов.

Дальний перехватчик.

Истребитель с размахом крыла в 17.53 метра и длиной фюзеляжа в 30.06 метров брал на борт экипаж из двух человек: командира и штурмана. Максимальная взлетная масса Ту-128 достигала 43.7 тонны, из которых 15 тонн было топливом. В движение истребитель приводился парой турбореактивных двигателей ТРД АЛ-7Ф-2, которые выдавали по отдельности до 6710 кгс без форсажа и до 10100 кгс на форсаже. При загрузке четырьмя ракетами воздух-воздух на внешнем подвесе скорость полета истребителя достигала 1 655 км/ч. Практическая дальность полета – 2 565 км. Потолок – 15.6 км над уровнем моря.

Хороший был самолет.

Службу Ту-128 несли в составе шести полков ПВО. Интересный факт: из-за своих огромных габаритов (особенно по меркам истребителя) самолет признавался воздушным кораблем. По этой причине летчики и штурманы Ту-128 получали большее жалование в сравнении с другими истребителями. О боевом применении самолета известной крайне мало. Большинство документов на этот счет до сих пор засекречено. Известно, что Ту-128 регулярно применялись для ликвидации разведывательных зондов НАТО. Так же есть упоминания о том, что в 1975 году экипаж Ту-128 сбил американский аэростат над Казахской ССР.