Сохраненное и восстановленное, ч.25

Вчера печалились, а сегодня немного порадуемся восстановленным жемчужинам нашей истории. В Вологде завершилась реставрация дома на ул. Ленинградской (бывшая Петербургская), 34. Приберут окружающую территорию и будет сказочное пространство.

Двери с помойки.

Есть такая организацмя, которая восстанавливает старинные двери.

Ребята сохраняют старый фонд, реставрируют двери и окна. Вот они поделились по-настоящему профессиональными и красивыми фотографиями абсолютно полностью доделаннных дверей и портала в доме Арина на Северной, 12 в туманном городе Выборге.

Во Владивостоке открыли самостоятельное посещение форта №1 на Щитовой Одной из достопримечательностей Владивостока является большая Владивостокская крепость, куда входят различные укрепления и форты. Форт № 1, или форт Царя Михаила Фёдоровича проекта инженера Константина Кудрявцева – довольно маленький по площади, но очень массивный. Это одно из первых сооружений Владивостокской крепости проекта 1910 года, реализованный по итогам Русско-японской войны. Строить его начали в 1910 году, но полностью так и не завершили – помешала революция и последующие события, хотя степень его готовности одна из самых высоких. До 2010-х годов форт был занят минно-торпедным управлением ТОФ под склады боеприпасов, являлся запретной зоной и был недоступен для осмотра. В 2020 году начался процесс передачи форта в управление музея-заповедника «Владивостокская крепость». Но ещё несколько лет военные всё равно присутствовали на объекте – в основном в качестве охраны от металлистов.

Попасть на форт можно было только в составе экскурсии и по предварительной записи. В этом же году форт открыли для самостоятельного посещения. Это значит, что, заплатив на входе 100-200 рублей, можно будет погулять по довольно большой территории, которую привели в порядок: послушать экскурсию аудиогида, оценить единственный среди всех объектов крепости отделанный бетоном ров или ступенчатый бруствер. Но спуск в подземную часть по-прежнему доступен только с экскурсией – гид будет здесь же, в визит-центре.

Состояние Керченской крепости Укрепления в районе Керчи появились уже в конце XVIII века, однако к моменту Крымской войны они представляли собой слабо укреплённую батарею, в результате чего из крепости тогда пришлось отступить. По условиям Парижского мирного договора Чёрное море объявлялось нейтральным, а России было запрещено иметь здесь флот и военные порты. Укрепление же пролива не противоречило условиям договора, поэтому уже в апреле 1856 года были даны указания направить в Керчь сапёрные подразделения для изучения местных условий и съёмки местности. В августе сапёры уже приступили к работам на месте бывшего французского лагеря. Первоначально рассматривалось усиление старой турецкой крепости Еникале, расположенной в глубине Керченского пролива. Но в декабре 1856 года был инициирован новый проект, согласно которому укрепления располагались на Павловском мысу, в феврале получивший высочайшее одобрение. Строительство было начато в том же году. Работами руководил Антон Антонович Нат под руководством другого знаменитого военного инженера Э.И. Тотлебена. В 1867 году керченские укрепления получили статус крепости. Когда царь в третий раз посетил крепость в 1872 году, работы на оборонительных сооружениях были закончены, и он остался «весьма довольным отделкой береговых батарей» Крепость принимала участие в обороне Керчи во время Великой Отечественной Войны, позволив задержать противника и дать время на эвакуацию на Тамань. Сегодня крепость является экскурсионным объектом и по ней водят экскурсии.

Спасение старинного храма в глубинке или чудеса, которые люди творят своими руками! Храм великомученицы Параскевы Пятницы построили в конце 19 века на средства прихожан. Так сильна была их вера и желание возвести место для прихода! Неизвестно, когда храм закрылся. В наше время его состояние его достигло критической точки. Купол колокольни так накренился, что оказался на грани разрушения. В прошлом году неравнодушные люди взялись за его сохранение. Если честно, времени у храма оставалось очень мало. Ему очень повезло быть вовремя спасённым!

Союз спасения: как прихожане Заостровского прихода отстояли свой храм

Ни для кого не секрет, что 1930-е годы оставили черный след в истории русской православной церкви. Храмы закрывали и превращали в зернохранилища, иконами топили печи, священников подвергали жестоким репрессиями. Не обошли стороной эти печальные события и Архангельскую область. Тем не менее, были во всей этой череде трагедий счастливые исключения. Так, прихожанам церкви Сретения Господня в Заостровье все уже удалось спасти ее о неминуемой гибели.

Заостровье — это 25 деревень с центральным селом Рикасово, расположенным на берегу тихой речки. Место это очень живописное и удобное, так что немудрено, что здесь издавна возводили храмы. До сих пор в некоторых деревнях Заостровья сохранились поклонные кресты, а прежде стояли и часовни. Каждая из деревень раз в год праздновала свой часовенный праздник, на который после воскресной литургии приходили священники и гости из соседних селений.

Непосредственно в Рикасове находится два храма (на первом фото). Деревянный Покровский конца XVII века после революции превратили в тракторную мастерскую. А вот второй – каменный Сретенский начала XIX столетия – продолжал функционировать по своему прямому назначению всё советское время: 402 прихожанина поставили свои подписи под обязательством сохранять и содержать церковь. Они говорили: «Проживем и на картошке (хотя в семьях было и по 10 детей), но храм сохраним». В 1940-е годы старостой прихода была Маремьяна Алексеевна Москалева. Ее неоднократно вызывали в отдел религии органов безопасности, куда она относила списки и квитанции об уплате налогов. «Бабушку много раз таскали в НКВД, — вспоминают ее внуки. — Вот возьмет палку, узелок, с нами попрощается и пойдет, ожидая ареста. А там ей говорят: «Если соберите 20 подписей, церковь не закроем». Тогда она ходила по дворам и говорила: «Прокопьевна, подпиши, не бойся, куда нам, помирать пора». За посещение храма отбирали продуктовые карточки на неделю, а то и на десять дней. На Рождество и на Пасху комсомольский патруль стоял перед церковью и записывал тех, кто туда шел. В пятидесятые годы власти пытались отобрать храм снова, обещая устроить в нем электростанцию, но заостровцы стояли на своем: «Не мы строили — не мы отдавать будем». И вот результат: на сегодняшний день Церковь Сретения Господня в Рикасове — одна из двухсот в стране, ни разу не закрывавшихся.

Рикасово, Архангельская область

В здании Дальневосточного отделения Банка России прошёл первый после реставрации день открытых дверей Здание отделения Банка России во Владивостоке было построено в 1907 году. С тех пор оно ни разу не меняло своего предназначения, как и многие другие банковские здания в России. При реставрации восстановили золотую лепнину, колонны, фигуры грифонов и небольшой кусочек изначального напольного покрытия – метлахской плитки американского производства. В здании Банка России есть свой музей. Попасть сюда бесплатно можно не только в дни открытых дверей, а практически каждый день, но требуется предварительная запись на сайте.

В Самаре во время ремонта фасада (Молодогвардейская, 55) обнаружили рекламную вывеску начала 20 века. Надпись пообещали отреставрировать. Художник Кузьма Петров-Водкин в молодости подрабатывал созданием вывесок — может, это он?

Дача Башкирцева под Воронежем.

Предприниматель и меценат Алексей Шкрапкин взялся за новый объект — он планирует восстановить дачу Башкирцева под Воронежем (Семилуки). Ему передано право аренды на 49 лет по символической цене в 1 рубль. Шкрапкин, известный тем, что вернул к жизни липецкую усадьбу Скорняково-Архангельское, намерен создать в Семилуках культурно-туристический центр с музейными функциями. Дача Башкирцева была выстроена в 1820-е годы и является интересным памятником классицизма, здесь бывал поэт Алексей Кольцов.

Ну и последнее на сегодня.

Особняк Хамитова в Томске.

В Томске подходит к концу реставрация дома Хамитова (Карим-бая). Роскошный особняк небесно-голубого цвета был возведен в начале 20 века, его хозяин считался одним из богатейших людей города. Здание расположено в Татарской слободе, на его реставрацию выделили 54 миллиона рублей.

