Военный контрразведчик, трижды бежал из плена, воевал во Франции, стал кавалером редкого французского военного ордена



И.В.Рябов (1909-1984)

У этого человека была непростая судьба, много пришлось испытать в жизни. Достаточно хотя бы того, что 2 года он был в фашистских концлагерях. А что это такое - известно по воспоминаниям тех, кто прошел этот ад. Когда читаешь и представляешь, на какие мучения обрекали людей, слов не найти. Новости СМИ2

Кроме злости и ненависти к мучителям.

Как его охарактеризовать одним словом? ГЕРОЙ! Ни больше, ни меньше.

Родом из Сакмарского района Оренбургской области. С 1938 по 1957 годы область носила название Чкаловской.

Иван Рябов в начале 1930-х годов окончил техникум механизации сельского хозяйства, затем был призван в Красную Армию. Там ему представилась возможность стать командиром.

Дело в том, что служить стал Иван Рябов во 2-й Ленин­градской артиллерийской школе, в подразделении обслуживания. Военная служба ему понравилась и он решил учиться в артиллерийской школе на командира.

В 1936 году Рябов окончил 2-ю Ленинградскую артиллерийскую школу РККА. Это был второй выпуск лейтенантов.

Лейтенант Рябов получил назначение в Киевский Военный округ, служил артиллеристом. Так и продолжал бы службу в артиллерийских частях, но в августе 1939 года старшему лейтенанту Ивану Рябову предложили перейти на службу в органы военной контрразведки - в Особый отдел.

Он дал согласие. После учебы на курсах, был направлен в Особый отдел НКВД 109-й стрелковой дивизии в Забайкалье.

В мае 1941 года уже 109-я моторизованная дивизия (а с ней и старший лейтенант Рябов) была переброшена на запад. 18 июня первые части дивизии прибыли на Западную Украину.

Уже 26 июня 1941 года дивизия участвовала в боях под городом Бердичевом, затем были бои за Острог, Кривино, Славута, Шепетовка. Но гитлеровцы тогда стремительно наступали, шло отступление советских войск. Дивизия несла потери, была уничтожена практически вся техника - танки БТ, автомашины.

В сентябре 1941 года близ города Пирятина Полтав­ской области вместе с немногочисленной группой военнослужащих полка, Иван Рябов попал в окружение, к тому же он был ранен. Но даже находясь в таком состоянии успел уничтожить оперативные документы, а партбилет и удостоверение личности закопал в земляном полу в одном из сельских домов в деревне в Полтавской области.

Группа попала в плен, Иван Рябов назвался старшим лейтенантом Александром Васильевичем Колесником, обычным артиллеристом.

В январе 1942 года в составе большой группы военнопленных эшелоном его направили в лагерь военнопленных в Проскуров - Шталаг 355.

Вход в лагерь

Во время движения эшелона Рябов смог убедить товарищей, что наши войска рядом, а в лагере всех ждет смерть, поэтому надо бежать. Пленные сумели выбить доску вагона и сбежали, но вскоре были схвачены.

В мае 1942 года Рябова направили в лагерь в Австрию - в районе Вены. Но несломленный контрразведчик обду­мывал новый план побега. Он смог исчезнуть из поля зрения надзирателей и снова скрыться.

Но через три дня его поймали - Рябов был схвачен патрулем австрийской жандармерии.

Австрийцы недолго думая посадили Рябова в проходящий мимо эшелон. Он доставлял военнопленных в город Понт-Саломон на севере Франции, где находился лагерь. Как склонного к побегам, Рябова перевели в лагерь с усиленным режимом, который находился под землей, в шахте.

Теперь, как представлялось, возможности для побега больше не будет - как, находясь под землей, совершить побег? Но и в таких условиях Иван Рябов сумел совершить тре­тий побег. Правда, и в этот раз он был неудачным - Рябова задержали на франко-бельгийской границе. Его снова отправили в лагерь с еще более суровым режимом - лагерь "Острикур". Вместе со своими товарищами по несчастью, он теперь добывал уголь в забоях.

Иван Васильевич сумел сколотить небольшую группу советских военнопленных, которая проводила акции саботажа на шахте. Выработка снижалась, ломались механизмы, требовалось время для устранения неполадок. Инженеры из числа бельгийцев не очень по этому поводу сокрушались - они и сами рады были бы немцам навредить, но сильно боялись.

Иван Васильевич Рябов относился к категории тех людей, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, не опускают руки. Он постоянно искал возможность для совершения нового побега. И в ноябре 1943 года у него это получилось - он снова сбежал! И эта попытка оказа­лась успешной!

Сначала он один подкараулил и напал на одиночного немецкого военнослужащего, раздобыл оружие. Вместе еще с двумя сбежавшими из плена советскими военнослужащими напали на оружейный склад, ликвидировав немногочисленную охрану. Оружием запаслись хорошо.

К нему в отряд влилось еще несколько бывших советских военнопленных. И постепенно вливалось все больше именно бежавших из плена советских военнослужащих.

Отряд выводил из строя различное оборудование, уничтожал патрули немцев, подрывал мосты, разрывали телефонные кабели. Не привыкшие к подобной партизанской активности во Франции немцы были шокированы. Доходило и до открытых боев. Для немецкой администрации на севере Франции отряд Рябова стал настоящей головной болью.

Ему удалось связаться с командованием французских отрядов Сопротивления. Вскоре Иван Васильевич уже возглавлял два интернациональных партизанских отряда, которые проводили подрывную работу по срыву военно-экономических задач на промышленных предприятиях во французских городах, угледобывающих шахтах.

Отрядами были обнаружены и уничтожены несколько пусковых площадок ракет ФАУ‑1 и ФАУ‑2, с которых осуществлялись обстрелы английских городов. Было проведено несколько операций по освобождению узников фашистских концлагерей и т.д

Почти год - до открытия Второго Фронта и прихода во Францию американских войск - Иван Рябов командовал партизанским отрядом.

По правде сказать, французские партизаны, или как их называли - "маки", особой активностью в борьбе немцами не отличались. И поэтому вскоре к отряду Рябова, где были бывшие советские военнопленные, начали присоединяться другие иностранцы, а также французы, которые по-настоящему желали сражаться с немцами, а не изображать по большей части эту борьбу.

Стоит отметить, что несколько раз на совещаниях Сопротивления Рябов встречался с командиром партизанского отряда в Северной Франции советским офицером лейтенантом Василием Васильевичем Пориком.

Немцам от Порика очень доставалось, они вовсю охотились за ним. За голову Порика немцы предлагали 100 тысяч франков. В июле 1944 года Василия Порика все-таки схватили и расстреляли.

В.В.Порик (1920-1944).

Весной 1945 года отряд Рябова оказался в зоне оккупации английских войск. Хотя французы обещали доставить отряд бывших советских военнопленных к своим, англичане совсем не торопились это выполнить. К тому же партизаны отряда Рябова отказались разоружаться.

В итоге дело чуть не дошло до стрельбы - партизаны заняли круговую оборону. Англичанам конфликт совсем был не нужен, особенно во время наступления советских войск в Германии.

Зато французы выдали документы партизанам, подтверждающие их борьбу против фашистов в рядах французского Сопротивления. Это помогло потом при проведении спецпроверки по возвращению на Родину.

После высадки амери­канцев и открытия Второго Фронта партизанская эпопея Ивана Рябова закончилась. Он встретился с представителями СССР, рассказал о себе, предъявил документы. Была проведена короткая проверка, негативной информации о Рябове получено не было.

Ему поручили представлять совет­скую миссию по репатриации советских граждан во француз­ском городе Ардуаз. Он помог многим нашим соотечественникам как можно быстрее вернуться домой.

Сам Рябов вернулся в Советский Союз в сентябре 1945 года вместе с ре­патриированными военнопленными из числа военнослужа­щих.

А еще ранее, за организацию и руководство советскими партизанскими отрядами во Франции военный губернатор Парижа, бывший командующий французскими войсками внутреннего сопротивления корпусной генерал Кёниг объявил Ивану Рябову благодарность с вручением "Военного креста с серебряной звездой".

В приказе № 293 от 7 января 1944 года было указано:

" ... Рябов Иван — лейтенант Красной Армии, Замечательный организатор советских партизанских отрядов в районах дю-Ленс, Фрев и Сан-Поль, руководил операциями большинства из этих отрядов, где доказал замечательные свойства храбрости и презрения к опасности ... ".

Французский орден "Военный крест с серебряной звездой" И.В.Рябова.

Выписка из приказа о награждении И. В. Рябова(перевод с французского).

К слову, такую награду имел и Маршал Советского Союза А.М.Василевский.

Как находившийся в плену, Иван Рябов проходил спецпроверку - такое было время. В январе 1946 года в "Заклю­чении рассмотрения материа­лов учётного дела на бывшего в немецком плену Рябова Ивана Васильевича" указано, что

"… в процессе фильтрации компро­метирующих материалов на Рябова И.В. по состоянию на 8 января 1946 года не получено и по розыску агентуры против­ника, изменников Родине и предателей не проходит …".

После спецпроверки Рябова направили для прохождения военной службы в распоряжение командования 14-й запасной стрелковой дивизии в г.Вышний Волочек, где он находился до осени 1946 года, а потом был уволен в запас.

Иван Васильевич Рябов вернулся в родные места, до выхода на пенсию в 1969 году работал учителем в средней школе.

По воспоми­наниям учеников, Иван Васильевич никогда не кичился своими военными достиже­ниями, но вот с фронтовыми воспоминаниями порой делился.

И.В.Рябов - учитель школы в селе Архиповка Сакмарского района.

Кавалер французского ордена Иван Васильевич Рябов скончался в 1984 году, похоронен на сельском кладбище в родной деревне.

О подвигах Ивана Рябова писатель Николай Пронин написал художественно-документальную повесть "Французские тетради лейтенанта Рябова" -

Воюя в партизанском отряде во Франции Иван Рябов вел дневник. Когда он познакомился с Николаем Прониным, то передал ему дневник, который и лег в основу этой книги.

На здании школы, где работал Иван Васильевич Рябов была установлена памятная доска.

6 октября 2014 года к 105-летию со дня рождения Ивана Васильевича Рябова при поддержке военных контрразведчиков Управления ФСБ России по 31-й ракетной армии на его могиле был установлен памятник.

Памятник на могиле И.В.Рябова.

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