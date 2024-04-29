Территория Героев...(131)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Подполковник Султан Юсупович Хашегульгов родился 31 марта 1985 года в городе Сунжа Чечено- Ингушской АССР (ныне Республика Ингушетия).

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

- Когда вырастет сын, спросит: «Папа, война была. А ты где был?» Я же не скажу: дома сидел, новости смотрел? И пусть это никогда не забудется. И дети пусть никогда не забудут большой подвиг. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37639 Россияне из разных уголков страны вступают в ряды Вооруженных Сил ради своего будущего и будущего своей семьи

«Самое яркое впечатление? Звонки домой и письма из дома», — так рассказывает он о службе в зоне СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/37517 Рядовой Денис Приступа еще до объявления мобилизации ушёл на СВО добровольцем из Калининграда. Сегодня этот город живёт спокойно и благополучно — и гораздо лучше своих «недружественных» соседей! — в том числе благодаря тому, что Денис и его боевые товарищи на фронте защищают интересы своей страны.

https://t.me/mod_russia/34051 Младший сержант Константин Пономарев до мобилизации занимался установкой систем видеонаблюдения. В зоне СВО он вытаскивает с поля боя сломавшуюся или повреждённую технику. А иногда и боевые машины западного производства, принадлежавшие ВСУ. В один из таких выходов за трофейной БМП Bradley он получил ранение. К счастью, быстро вернулся в строй.

Своевременные, решительные действия и профессиональные навыки гвардии майора медицинской службы Владимира Алексеева способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, их скорейшему выздоровлению и возвращению в строй.

Действуя на важном тактическом направлении в ходе отражения контрнаступления украинских боевиков, Владимир эвакуировал из-под огня противника более десяти российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести, оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт. Кроме того, Алексеев организовывает и непосредственно участвует в обустройстве мест временного сосредоточения и укрытия раненых на поле боя, а также лично проводить сортировку и оказание медицинской помощи раненым, зачастую выполняя боевую задачу под артиллерийским огнем противника. Также Владимир неоднократно проводил эвакуацию военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, санитарными вертолетами и автомобильным транспортом.

В ходе наступления российские мотострелки подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Несмотря на угрозу для жизни, разрывы мин и снарядов в непосредственной близости Наталья вынесла из-под огня противника двоих российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем, она оказала им первую помощь и организовала эвакуацию в медицинский пункт. Также Алексеева неоднократно оказывала медицинскую помощь раненым товарищам на поле боя, благодаря чему, многие военнослужащих оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи.

На одном из важных направлений противник предпринял попытку прорыва обороны подразделений российских войск, сосредоточив танки, бронированную технику и большое количество личного состава. Группа разведки обнаружила сосредоточение сил противника, готовящихся к дальнейшему наступлению. Командир разведывательного отряда незамедлительно передал координаты обнаруженной цели на позицию рядового Афанасьева. Получив координаты, Роман оперативно навел боевую машину на цель и пуском ракет нанес огневое поражение противнику. В результате огневого поражения были уничтожены 5 единиц бронетехники и до 30 украинских боевиков. Понеся тяжелые потери, противник был вынужден отступить.

Рядовой Афанасьев Роман Рядовой Роман Афанасьев в ходе проведения специальной военной операции успешно выполняет задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, живой силы и техники противника.

Благодаря мужественным и хладнокровным действиям ефрейтора Татьяны Макаренко не было допущено утери важных документов и спасена жизнь российского военнослужащего.

Водитель получил ранение. Татьяна оказала водителю первую помощь. Понимая, что до ближайшего населенного пункта далеко, ефрейтор Макаренко по радиосвязи передала координаты местонахождения. Противник повторно нанес удар, несмотря на обстрел Татьяна эвакуировала раненого в укрытие и укрыла документы. Спустя короткое время эвакуационная группа доставила ефрейтора Макаренко и раненного в безопасное место.

Ефрейтор Макаренко Татьяна В ходе выполнения задачи по доставке особо важных документов, автомобиль, в котором их перевозила ефрейтор Татьяна Макаренко, попал под артиллерийский обстрел.

Грамотные действия рядового Айрата Насырова и его отделения позволили выполнить поставленную боевую задачу, удержать занятый участок и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения

Несмотря на постоянные артиллерийские и минометные обстрелы, подразделение, закрепилось на огневом рубеже. Мотострелки произвели фортификационное оборудование позиций, установили минно-взрывные заграждения на опасных направлениях, что значительно затруднило продвижение украинских боевиков. При отражении атак штурмовых групп противника, Насыров умело управлял подразделением, грамотно распределил личный состав на позициях, своевременно отдавал приказания на поражения бронетехники и живой силы врага. Отразив две атаки, отделение Насырова уничтожило бронеавтомобиль и девять боевиков, вынудив остальных отступить.

Рядовой Насыров Айрат Мотострелковое отделение под командованием рядового Айрата Насырова выполняло боевую задачу по отражению атак украинских боевиков и недопущению прорыва противника на участке ответственности подразделения.

Благодаря грамотным и оперативным действиям майора Елена Нечепоренко не было допущено гибели российских военнослужащих и сохранены важные документы.

Майор Нечепоренко Елена В ходе выполнения задач по организации финансового обеспечения войск группа, в составе которой действовала майор Елена Нечепоренко, попала под обстрел реактивных систем залпового огня противника. После первых близких разрывов Нечепоренко, оперативно и грамотно оценив обстановку, организовала эвакуацию личного состава в укрытие, оказала первую помощь пострадавшему и лично, несмотря на продолжающийся обстрел, вынесла важные документы в безопасное место.

Умелое руководство вверенным подразделением, профессионализм и отвага гвардии рядового Артура Погорелого, а также слаженные действия его подчиненных, позволили российским подразделениям удержать занимаемые рубежи обороны, нанести серьезный урон противнику, не допустив при этом потерь среди личного состава и военной техники и, в дальнейшем, создать условия для прорыва обороны украинских боевиков.

Гвардии рядовой Погорелый, руководя расчетом, обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Во время выполнения одной из задач, начался обстрел позиции противником. Артур, оперативно отреагировал на изменение обстановки и увел весь расчет в укрытие. Точно рассчитав интервалы между прилетами снарядов, после очередного разрыва, незамедлительно выдвинулся к орудию, вывел его из-под обстрела на запасную позицию и продолжил выполнять поставленные задачи.

Гвардии рядовой Погорелый Артур Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием гвардии рядового Артура Погорелого выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, находящихся на важном рубеже обороны, а также по подавлению артиллерии и бронетехники боевиков.

Благодаря грамотным действиям подполковника Сергея Суслина и его подчинённых, штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении.

Продвигаясь в лесополосе, Суслин выявил замаскированные фортификационные сооружения, бронетехнику, позиции для ведения минометной стрельбы, а также более тридцати боевиков. Благодаря проведённой разведке местности и скрытным действиям, штурмовым группам под командованием Суслина удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков и внезапно атаковать их с нескольких направлений. Находясь под вражеским огнем, Суслин оперативно выявлял наиболее опасные очаги сопротивления и огневые точки противника, руководил действиями подчинённых штурмовых групп в бою, корректировал огонь приданных артиллерийских подразделений. В ходе боя российскими штурмовыми группами были уничтожены боевая бронированная машина, минометный расчет, а также более десяти человек живой силы противника. Остальные боевики спешно бежали.

Благодаря грамотным действиям командира САУ гвардии младшего сержанта Руслана Газизова и всего расчета, наши войска продолжили наступление, что в свою очередь обеспечило продвижение наших подразделений.

Несмотря на действия вражеской беспилотной авиации и угрозы ответного артиллерийского огня, Руслан, получая целеуказания, в кратчайшие сроки определял объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принимал решение на порядок стрельбы и поражение целей. В ходе боевых действий, прицельным огнем российской САУ были поражены: бронеавтомобиль иностранного производства, минометный расчет, подавлены огневые точки, уничтожено более десятка боевиков. По завершении огневых задач, Руслан Газизов своевременно вывел самоходное орудие из-под ответного огня противника в безопасный район.

Гвардии младший сержант Газизов Руслан Находясь на одном из сложных участков фронта, расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием гвардии младшего сержанта Газизова вёл огонь по противнику, поддерживая наступление российских мотострелковых подразделений.

Профессиональные навыки гвардии сержанта Александра Базарова, а также умелые и слаженные действия его подчиненных позволили отразить несколько атак украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.

Украинские боевики под прикрытием огня боевых машин пехоты и артиллерии предприняли попытку атаковать позиции российских войск. В ходе боя гвардии сержант Базаров руководил расчетом, обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл точный огонь по указанным координатам, поражая бронетехнику и личный состав противника. Благодаря грамотным действиям Александра, враг потерял боевую машина пехоты, две боевые бронированные машины, а также большое количество живой силы, в результате чего отступил.

Гвардии сержант Базаров Александр Расчет орудия под командованием гвардии сержанта Александра Базарова выполнял боевые задачи артиллерийской поддержки российских подразделений, действующих в обороне, по уничтожению артиллерии и бронетехники противника.

Благодаря высокому уровню тактической подготовки и слаженности действий военнослужащих группы боевая задача была выполнена, а также улучшено положение по переднем краю.

Грамотно используя рельеф местности, Таймураз и Урузмаг, обезвредив охранение, подобрались к позициям врага, после чего внезапно атаковали противника. В ходе скоротечного боя противник понес существенный урон в живой силе и вынужден был отступить с занимаемых позиций. Двое боевиков, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. Враг предпринял попытку вернуть опорный пункт, совершив артиллерийский обстрел, атаковав беспилотными ударными летательными аппаратами и перейдя в контрнаступление. Грамотно организованная оборона нашими военнослужащими позволила сдержать атаки противника.

Ефрейтор Гацунаев Таймураз Рядовой Авлохов Урузмаг Подразделение в составе которого действовали ефрейтор Таймураз Гацунаев и рядовой Урузмаг Авлохов выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта украинских боевиков на важном тактическом направлении.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Рузиля Кутлубаева не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих.

В сумерках Рузиль обнаружил движение на передовых позициях противника. Продолжая вести наблюдение, рядовой Кутлубаев определил направление движения диверсионной группы противника и немедленно доложил командиру. Скрытно сменив позицию и заняв оборону на выгодной огневой позиции по маршруту движения диверсантов, рядовой Кутлубаев хладнокровно выжидал их выхода на дистанцию максимально эффективного огня. Противник приблизился к позициям российских войск. В этот момент Рузиль Кутлубаев начал вести прицельный огонь. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла потери убитыми и ранеными. Остатки боевиков бежали.

Рядовой Кутлубаев Рузиль Рядовой Рузиль Кутлубаев нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск.

Понимая, что отсутствие связи командного пункта соединения с боевыми артиллерийскими подразделениями лишит командование возможности оперативно оценивать обстановку и корректировать огонь по противнику, Герко возглавил группу военнослужащих и выдвинулся с ними устранять повреждения. Группа под командованием майора Сергея Герко, находясь под огнем противника в кратчайшие сроки восстановила работоспособность изделия. Артиллерийские подразделения соединения оперативно получили координаты мест расположения подразделений противника, что привело к уничтожению их военной техники и живой силы.

В бою в результате обстрела украинскими боевиками российских позиций кассетными боеприпасами, была повреждена аппаратная связи, что привело к потери связи командования соединения с боевыми артиллерийскими подразделениями.

Гвардии майор Герко Сергей Гвардии майор Сергей Герко в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации устойчивой и непрерывной связи в районах размещения командных пунктов соединения на одном из тактических направлений.

За смелость и мужество он награжден еще одной медалью - «Участнику специальной военной операции».

Поддержка родных и близких, друзей придавала силы Аслану для борьбы с врагом. Участие в спецоперации не только закаляет характер, считает он, но и влияет на мироощущение. Все бойцы настроены решительно на победу. А на поле боя всегда есть взаимовыручка, помощь. Вот и Аслан показал себя надежным товарищем, готовым в любую минуту прийти на помощь.

Приказ о награждении нашего земляка командир стрелкового батальона зачитал в перерыве между боями. Он по-отечески, с большой теплотой в голосе, поблагодарил парня за смелый поступок - эвакуацию товарищей с поля боя и прикрепил награду к груди.

Рядовой Карасов Аслан За личное мужество и самоотверженность, за безупречную службу рядовой Аслан Карасов награжден медалью «За воинскую доблесть»

Получив данные, младший лейтенант Сыполов прицельным огнем уничтожил до пяти единиц бронетехники и большую часть пехоты противника, что нанесло боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление.

В ходе боевых действий на одном из направлений противник сосредоточил танки, бронированную технику, значительное количество штурмовых групп пехоты и перешел в наступление с целью прорыва. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. Расчет под командованием младшего лейтенанта Максима Сыполова совершил маневр и занял выгодную позицию. Замаскировав орудие, Максим вышел на связь с мотострелковыми подразделениями, занимающими первую линию обороны, и запросил координаты вражеских целей.

Вблизи одного из населенных пунктов колонна командного пункта подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Михаил, оценив обстановку, умело и решительно действовал в сложившейся ситуации, что позволило обеспечить сохранность аппаратуры связи и ее последующее использование по предназначению. Периодически подвергался минометным обстрелам и под угрозой жизни нес боевые дежурства, а так же следил за исправным состоянием техники. Замеченные неисправности устранял на месте, что позволяло непрерывно руководить приданными подразделениями командному пункту и исключить потерю управления. При минометном обстреле позиций российских войск радиорелейная станция получила повреждения от разрыва мины и вышла из строя. Находясь под обстрелом противника, Михаил обеспечил эвакуацию станции в безопасное место, где произвел ее ремонт, что позволило своевременно обеспечить связью командование подразделения.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Сергею Витальевичу Пятину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». 2 августа 2023 года высшую государственную награду ему лично вручил Президент России. Сергей Витальевич не раз отмечал, что его призванием является защита своей страны. На поле боя особую роль имеют слаженные действия экипажа, и командир танка должен грамотно и решительно руководить личным составом.

Находясь на Херсонском направлении, экипаж Т-80 под командованием гвардии младшего лейтенанта Пятина держал оборону опорного пункта рядом с селом Костромка. Танкисты получили задачу не допустить прорыва позиций и не дать противнику завладеть дорогой Давыдов Брод - Берислав. Организовав засаду и дождавшись вражескую колонну, экипаж танка открыл упреждающий огонь, что позволило нанести серьёзный урон украинским националистам. Так, были уничтожены несколько бронированных машин и свыше 90 бойцов ВСУ. Благодаря грамотным и решительным действиям офицера вражеские войска отступили.

В июне 2022-го года командир танка Т-80 гвардии младший лейтенант Пятин руководил своим экипажем в составе батальонно-тактической группы (БТГр) во время наступления на укреплённые вражеские позиции. Завязался ожесточенный бой. Мы о нём рассказывали . После боя за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга во время боевых действий, Сергей Витальевич был награждён орденом Мужества.

В марте 2022-го года был откомандирован в зону проведения военной спецоперации России по защите Донецкой и Луганской Народных Республик от вооружённых сил Украины (ВСУ). Он успешно выполняет все поставленные боевые задачи в составе своего подразделения. Сергей Витальевич сражался на всех участках лини боевого соприкосновения.

Сергей Витальевич Пятин родился 7 августа в 1984-м году в селе Новотроицкое Кировской области. С 19 лет он служит в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в городе Пскове. Сергей Витальевич принимал участие в миротворческой операции России на территории Южной Осетии. Участвовал в военной операции РФ в Сирийской Арабской Республике по защите страны от международных террористов.

В настоящее время продолжает участвовать в СВО.

В ходе одного из сражения вражеской разведке удалось обнаружить и нанести артудар по позициям отряда, в составе которого был гвардии сержант Мизерный. Во время обстрела Юрий не растерялся и грамотно организовал эвакуацию личного состава в безопасную зону, благодаря чему жизни четырёх российских бойцов были спасены. На протяжение всей спецоперации он неоднократно выносил раненых с поля боя. В время боестолкновения с противником на Запорожском направлении, управляя беспилотниками, он помог уничтожить 10 танков, 13 бронемашин и более 200 единиц живой силы ВСУ.

В ноябре 2022 года стал добровольцем и отправился на СВО в составе 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии 58-й гвардейской ордена Суворова армии (пункт постоянной дислокации - Чеченская Республика). Был назначен на должность оператора БПЛА. За смелость и решительные действия награждён тремя орденами Мужества. Во время своей работы с дронами выполняет задачи по авиаразведке, а также корректировке и управлению огнём по наземным целям.

С начала военной спецоперации России по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины организовывал сбор и доставку гумпомощи на Донбасс.

Член Общественной палаты Московской области. Входит в состав Комиссии по делам молодёжи, спорта, патриотического воспитания и добровольчества (волонтёрства). Заместитель атамана Отдельского казачьего общества Московской области Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» по военно-патриотическому воспитанию, организации и ведению воинского учёта членов ОКО МО. Атаман Хуторского казачьего общества имени Дмитрия Донского городского округа Павловский Посад ОКО Московской области Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Член регионального штаба Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Московской области. Член Регионального межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию Московской области. Руководитель благотворительного фонда «Зов добра».

В 2009 году проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках ВС РФ. Через год подписал краткосрочный контракт с МО РФ. С 2011 года работал в ПАО «Вымпелком». В 2014 году участвовал в боевых действиях против ВСУ, в качестве добровольца Луганской Народной Республики. В 2016 году устроился на работу старшим воспитателем в Павлово-Посадский техникум. В 2017 стал директором муниципального Павлово-Посадского районного передвижного культурно-методического центра Московской области. В 2018 назначен начальником ПОУ «Павлово-Посадской школы регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Московской области».

Юрий Сергеевич Мизерный родился 24 ноября 1988 года в г. Кишинёве Молдавской ССР (ныне - Молдавии). Вскоре семья переехала в Московсккую область. После окончания Московского гуманитарного техникума экономики и права Юрий поступил в Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского.

В 2023 году Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Султану Юсуповичу Хашегульгову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». Кроме того, Султан Хашегульгов - кавалер четырёх орденов Мужества.

Летом 2022 года во время штурма и освобождения одного из населённых пунктов ДНР Султан Хашегульгов выполнял задачу по прикрытию сводного мотострелкового батальона. Противник организовал западню и атаковал с двух сторон российскую колонну военной техники. «Доцент», проявив офицерскую смекалку, приказал расчётам РСЗО БМ-21 «Град» атаковать подразделения ВСУ полупрямой наводкой. За считанные секунды две вражеские миномётные батареи исчезли навеки, а оставшиеся силы ВСУ немедленно отступили. Это позволило российским войскам продвинуться вглубь линии боевого соприкосновения на 15 километров. Попавшие в засаду мотострелки были спасены, а населённый пункт освобождён от националистов.

Подразделение самоходной артиллерии под руководством подполковника Хашегульгова, сражаясь на одном из стратегически важных направлений, сумело остановить превосходящие силы противника, которые впоследствии отступили. Артиллеристы уничтожили четыре БМП, три американских БТР МaxxPro и свыше 200 единиц живой силы противника. Позже во время контрбатарейной борьбы (артиллерийской дуэли) с националистами россияне ликвидировали шесть британских САУ AS- 90 Braveheart, американскую САУ M109 Paladin, два танка, две БМП Bradley и более 150 украинских военнослужащих. Благодаря грамотной и слаженной работе личного состава Хашегульгова войскам удалось сдержать вражеское наступление и сохранить оборонительные позиции.

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине участвует в ней , успешно выполняя все поставленные боевые задачи. Во время одного из боёв, благодаря его грамотной корректировке огня артиллерии, были уничтожены 20 единиц украинской военной техники и семь оружейных складов.

Окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, после чего был направлен в Южный военный округ для дальнейшей службы по контракту. Постоянно участвовал в соревнованиях по армейскому многоборью стран СНГ. В 2017 году занял первое место среди комбатов на Всеармейских соревнованиях Кубка Министра Оборона РФ «Командирские старты». В 2020 году победил в чемпионате по летнему офицерскому троеборью ЮВО. Имеет звание мастера спорта. Принимал участие в специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики, где Россия борется с международным терроризмом. Получил должность заместителя командира полка самоходной артиллерии 58-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. Позывной - «Доцент».

Военнослужащий Нечаев Виталий 12 апреля 2023 года героически погиб при исполнении служебного воинского долга в ходе спецоперации.

Боец посмертно награждён медалью «За боевые отличия» и государственной наградой России — орденом Мужества.

https://t.me/geroirossii/6641

Майор Половодов Евгений Погиб старший офицер пресс-службы российской группировки войск «Запад», майор Евгений Половодов.

О его работе мы говорили в 81 выпуске. Он являлся выпускником факультета журналистики Воронежского государственного университета. Половодов приехал в Серебрянское лесничество под Кременной вместе со съемочной группой «Вести Луганск».

https://t.me/pvsgns/17575

Рядовой Гаджиев Андрей Гаджиев Андрей Андреевич

погиб 12 марта 2024 года при исполнении воинского долга в зоне СВО

За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции рядовой Андрей Гаджиев награждён орденом Мужества посмертно.

Похоронен со всеми воинскими почестями.

https://t.me/geroirossii/6635

Военнослужащий Гараев Ленар Ленар Гараев из Татарстана выбрал для себя непростой путь военнослужащего. Участвуя в спецоперации, боец с честью выполнил свой воинский долг.

За свой поступок указом Президента РФ он награжден орденом Мужества.

Ленар Гараев родился 4 ноября 1989 года в селе Табарли Агрызского района. Учился в Табарлинской среднеобразовательной школе. Среди одноклассников отличался сдержанным характером. По воспоминаниям учителей и одноклассников, всегда был готов прийти на помощь.

6 декабря 2007 года Ленар Гараев был призван на военную службу в армию в Свердловскую область, город Лесной. 10 марта 2009 года заключил первый контракт. Проходил службу в должности инструктора-методиста кинологической службы. Он очень любил животных. Еще до армии Ленар работал кинологом в Ижевске.

Дважды был командирован для выполнения задач в составе объединенной группировки войск по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона РФ, участвовал в освобождении Крыма.

Во время прохождения службы характеризовался только с положительной стороны, как ответственный, исполнительный военнослужащий, являлся примером в исполнении воинского долга, был неоднократно поощрен командованием воинских частей.

В феврале 2022 года Ленар Гараев сказал своей семье, что если будет приказ, то он будет участвовать в спецоперации. Приказ не заставил себя долго ждать. Переквалифицировавшись на стрелка-зенитчика, он стал участником СВО. Служба проходила в зенитном батальоне.

17 июня 2022 года во время выполнения боевой задачи Ленар Гараев был смертельно ранен.

Ему было 32 года. В Сарсак-Омгинском лицее открыли мемориальную доску в честь Ленара Гараева.

https://dzen.ru/a/Zh5ByBKYeEheDpzY

Старшина Гаврилов Сергей Сергей Гаврилов воевал в составе батальона «Алга», был старшиной взвода связи мотострелкового батальона

Сергей Гаврилов родился 7 апреля 1976 года в селе Сарсак-Омга Агрызского района Республики Татарстан. Он окончил Сарсак-Омгинскую среднюю школу, Асановский аграрно-технический техникум. До призыва в армию работал в Агрызской РЭС дежурным электромонтером. Военную службу в армии проходил с 1998 по 2000 год в Волгоградской области.

С 2000 года трудился в филиале АО «Сетевая компания» – Елабужские электрические сети электромонтером.

В первый раз Сергей уехал в зону спецоперации весной прошлого года. Воевал в составе батальона «Алга», был старшиной взвода связи мотострелкового батальона.

Вернулся, ушел головой в работу, в хозяйство. За свою короткую жизнь трудолюбивый мужчина успел построить два дома. Когда Сергей засобирался во второй раз на передовую, его друг детства приехал к нему, чтобы отговорить от этого решения.

«Сергей как раз в огороде возился. У нас тогда произошел серьезный разговор, — поделился друг. — „Вот смотри...“ — начал он и рассказал, как они с ребятами попали к украинским боевикам в засаду. Из 18 человек выжили только трое. „Всех уложили, а я остался. Это не случайно. Я должен заплатить долг!“ — сказал он, и я понял, что он все для себя решил».

Сергей погиб 1 октября 2022 года при выполнении боевых задач на территории ДНР и ЛНР В Сарсак-Омгинском лицее, где учился Сергей, открыли мемориальную табличку в его честь.

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Доброволец Старых Артем В ходе СВО погиб 31-летний доброволец из Курской области Артем Старых

Артем служил в ЧВК "Вагнер".

Артем Сергеевич погиб в боях в зоне проведения специальной военной операции.

Он погиб 15 мая.

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Лейтенант Мирошниченко Евгений Жители сельского поселения Новотулка простились с погибшим военнослужащим

Мирошниченко Евгением Олеговичем.

https://vk.com/wall-202534794_327

Доброволец Шевелев Петр 9 марта 2024 года в ходе СВО погиб бывший начальник Краснодарского линейного управления МВД на транспорте 59-летний Пётр Петрович Шевелев.

Он добровольцем ушёл на защиту Отечества, получил ранение в бою, от которого скончался в госпитале.

Петр Шевелев родился 31 октября 1964 года в селе Междуреченское, Казахстан. Получил высшее юридическое образование в Академии управления Министерства внутренних дел России.

В органах внутренних дел Шевелев служит с июля 1992 года. Начинал службу в должности инженера оперативной связи Кузбасского Управления внутренних дел на транспорте. Затем являлся заместителем начальником отдела анализа и межведомственного взаимодействия бюро Главного Управления внутренних дел на транспорте и службы общественной безопасности Министерства Внутренних дел России.

С декабря 2008 года Петр Петрович возглавлял Краснодарское линейное управление Министерства внутренних дел на транспорте Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Южному федеральному округу.

Петр Шевелев являлся ветераном труда и ветераном боевых действий в зоне боевых действий в Чеченской Республике.

https://bloknot-krasnodar.ru/news/v-khode-svo-pogib-byvshiy-glava-krasnodarskogo-lin-1709404

Рядовой Чондан Чингиз Жизнь Чингиза Чондана оборвалась в самом её расцвете, в 32 года. Но тувинский воин прожил все эти года ярко и со смыслом.

Родился и вырос Чингиз в Кызыле, в семье воина-интернационалиста, и с детства был воспитан в духе патриотизма. После окончания школы поступил в Улан-Баторский институт физической культуры и спорта Монголии, где получил специальность тренера по вольной борьбе.

По завершении вуза молодой спортсмен сам пошел на срочную службу и попросился в воздушно-десантные войска. Вернувшись домой, Чингиз Чондан сменил армейские погоны на погоны сотрудника органов внутренних дел. В период службы в Министерстве внутренних дел по Республике Тыва Чингиза Альбертовича неоднократно отмечало руководство ведомства, мэрия Кызыла, Глава республики и Верховный Хурал Тувы. Участвовал в контртеррористической операции в Северокавказском регионе, ветеран боевых действий.

Все же военная служба притягивала молодого, перспективного полицейского и спустя пять лет Чингиз Альбертович решил вернуться в армию и подписал контракт с Вооруженными Силами страны.

В ходе специальной военной операции Чингиз Чондан показал себя грамотным, умелым бойцом, способным вести за собой боевых товарищей. Это было отмечено командованием, и он был назначен командиром танкового взвода. Танкисты отважного комвзода спасли не один десяток жизней российских солдат, уничтожали опорные пункты противника. Украинские нацисты устроили охоту за экипажем Чингиза. Прикрывая своей броней товарищей, танк тувинского воина попал в засаду и был подбит, но несмотря на это, до конца вел огонь по врагу.

9 сентября 2022 года Тува проводила в последний путь своего воина.

Чингиз Чондан посмертно награжден орденом Мужества.

Награда была передана родителям павшего героя в Верховном Хурале Республики Тыва.

https://dzen.ru/a/ZhaQ4BwFh2PDQbhC

Военнослужащий Правдин Сергей Правдин Сергей Юрьевич

погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО.

https://ok.ru/group53673326805094/topic/155241003182182

Военнослужащий Волков Данис При исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине погиб помощник машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ-14 Юдино

Волков Данис Фаридович,

05 сентября 1986 года рождения, который был призван 01 октября 2022 года.

Волков Данис Фаридович начал свою трудовую деятельность на железнодорожном транспорте в 2012 году в должности помощника машиниста электровоза. Он был коммуникабельным и отзывчивым человеком, готовый всегда откликнуться на призыв о помощи, всегда добросовестно решал производственные вопросы. Именно эти качества помогли завоевать авторитет и уважение в коллективе.

У Даниса Фаридовича осталось на иждивении двое несовершеннолетних детей.

https://vk.com/wall-192827547_310?w=wall-200779978_822

Ефрейтор Наркаев Илья Илья с младшей сестрой. Фотоархив Наркаевых

25 марта 2024 года уроженцу Мордовии Илье Наркаеву должно было исполниться 26 лет.

Он был старшим стрелком и заместителем командира взвода 9-й роты 132-й мотострелковой бригады, которая принимала участие в боевых действиях на северо-донецком направлении.

Ефрейтор Наркаев погиб 12 ноября во время штурма террикона «Факел» в поселке Шахты им. Гагарина, неподалеку от города Горловка. Его взвод обстреляли кассетными бомбами. Шансов выжить не было.

Илья был награжден орденом Мужества посмертно.

Парта героя в честь военнослужащего установлена в трускляйской школе.

Илья родился в селе Трускляй Рузаевского района. Через год семья Наркаевых переехала в Саранск. Он окончил четыре класса в школе № 27, затем учился в лицее № 4. После десятого класса перевелся в киржеманскую школу Чамзинского района. Высшее образование Илья получил в Аграрном институте МГУ им. Огарева. Парень ушел в армию — служил в Военном образцовом оркестре Почетного караула. Демобилизовавшись, год проработал в Москве — в департаменте имущественных отношений ВДНХ. Вернулся в Саранск. Трудился мобильным оператором в филиале компании МТС и менеджером в фирме «Комэлектротех».

Илья стал участником специальной военной операции по своей воле. Такое решение объяснил патриотическим настроем. Он заключил контракт 12 октября. После чего неделю пробыл в местах боевого слаживания рядом с городом Шахты Ростовской области. Затем две недели учился в Донецкой сержантской школе.

11 ноября, находясь недалеко от города Горловка, прислал близким два последних СМС-сообщения. Первое было адресовано отцу: «Сейчас нас забирают на фронт. Знай, что ты воспитал настоящего мужчину». Второе — младшей сестре: «Я тебя очень люблю! Береги родителей…»

12 ноября Илья поднял взвод в атаку. Во время штурма терриконов их обстреляли кассетными бомбами. Шансов выжить не было. Ефрейтора Наркаева похоронили со всеми воинскими почестями.

https://dzen.ru/a/ZgZ7n4AlGH5Eti0X

Военнослужащий Кошелев Даниил Кошелев Даниил Сергеевич

героически погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Даниил родился 5 ноября 2003 года в Республике Крым, с. Садовое.

Служил в штурмовом подразделении в составе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в зоне проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Погиб 19 марта 2024 года при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.

Ему было 20 лет.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Кошелев Даниил Сергеевич представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/6647

Военнослужащий Лучкин Иван Житель Копейска Челябинской области

Лучкин Иван Александрович

погиб во время специальной военной операции на Украине.

https://vk.com/wall-62112902_1027311

Военнослужащие Мололкин Дмитрий,

Лоскутов Сергей,

Голощук Андрей «Бессмертный Сталинград» простились с героями-минометчиками, отдавшими свои жизни в борьбе с нацисткой нечистью.

Такие разные они легко нашли общий язык, быстро стали боевыми товарищами. Ведь у них было общим главное – понимание, что Родина это самая высокая ценность, а защищать ее – самая высокая честь.

Наши три товарища-минометчика были мужчинами по жизни и остались навсегда героями.

40-летний Дмитрий Мололкин родился в Волгограде, вырос в Иловле, выучился на газосварщика, отслужил в армии. Затем получил и высшее образование, стал педагогом. Пожил в Москве, потом вернулся в родной город. Работал в крупной компании, освоил там профессию водителя погрузчика. Летом прошлого года Дмитрий Владимирович заключил контракт с вооруженными силами.

Перед новым годом перешел в минометчики – чтобы присоединиться к «Бессмертному Сталинграду».

Погиб в бою.

Сергею Лоскутову навеки останется 29.

Он вырос в Снежном Донецкой области, был самым заводным парнем в классе. Учился в горном техникуме, ездил на заработки в Крым. В родном городе трудился на заводе токарем – такой же у него был и позывной в нашем отряде – а потом на стройках в разных регионах России.

Начало СВО застало его на Родине. Сразу 24 февраля сам решил идти на фронт. Попал по распределению в Херсонскую область, стал минометчиком и подписал контракт.

«Я должен там быть для того, чтобы вы здесь жили спокойно, чтобы племяшка росла и не боялась», - так он говорил.

В декабре был переведен в отряд «Бессмертный Сталинград», чем очень гордился. Пока добирался до места службы, заболел пневмонией. Но рвался скорее к ребятам на передовую. Под Марьинкой "работал" старшим наводчиком. Погиб в бою.

Веселому и жизнерадостному Андрею Голощуку было 49.

Вырос он в Казахстане, в середине 90-х переехал в Волгоград. Здесь создал прекрасную семью. Много лет работал в дорожной отрасли, где был на хорошем счету как великолепный спец по самым сложным техническим механизмам. В последние годы еще и стал настоящим наставником для более молодых коллег.

Все знавшие Андрея Николаевича отмечают его высокие моральные принципы. И получив в сентябре повестку по мобилизации, конечно, не мог не выполнить долг – какой пример был бы для тех же молодых дорожников?

В декабре перешел в «Бессмертный Сталинград», где сразу стал своим.

https://vk.com/a_gimbatov?w=wall552361304_1410

Военнослужащий Кочуров Константин Кочуров Константин Анатольевич

(08.02.1989 г. - 04.04.2023 г.)

Погиб при выполнении задач СВО на территории Украины.

https://vk.com/wall-141771529_768359

Военнослужащий Абрамов Владислав Владислав Абрамов из Сердобска Пензенской области погиб на Украине.

Владислава остались жена семья и маленький ребенок.

Источник

Доброволец Пинкфлойд Александр В Абакане простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом Александром Пинкфлойдом.

Любящий сын и муж, весёлый, общительный и трудолюбивый человек – таким он запомнился землякам.

Его похоронили 28 марта на городском кладбище со всеми почестями.

Александр Юрьевич Пинкфлойд вырос в большой семье. Он родился 11 марта 1974 года в Абакане. Был старшим ребёнком – у него три младших сестры и брат. С самого детства он был трудолюбивым, хозяйственным, помогал по дому.

У него сформировался хороший музыкальный вкус. Он коллекционировал пластинки, музыкальные диски. Видимо, сказалась фамилия... В коллекции была музыка разных эпох. Он даже собирал антикварные предметы.

В любой компании был в центре внимания

В какой-то момент жизни Александр обратился к Богу, крестился в осознанном возрасте.

Все планы сдвинула специальная военная операция. Когда она только началась, он уже знал, что пойдёт. Говорил: «Деды, прадеды воевали. Я тоже должен защищать Родину». Однако проблемы со здоровьем не позволили ему сразу отправиться на передовую. Лишь когда летом 2023 года ему провели операцию, и он восстановился, то отправился на СВО.

Погиб защитник Родины 2 марта 2024 года. Девять дней не дожил до своего 50-летнего юбилея...

Александра Юрьевича Пинкфлойда с воинскими почестями похоронили 28 марта на абаканском кладбище.

https://dzen.ru/a/Zgey7xYZ8A5Z1GSI

Военнослужащий Лукин Иван Лукин Иван Борисович

(05.04.1998, Москва – 15.03.2022, Мариуполь)

На земле, смешанной с порохом,

не видно травы,

только грязь, только поросль

мелких капель зимы.

По зиме тянет красная, неясная синь –

то расплакались пули и осколки мин.

А война так беспомощна…

И безжалостно кровь

убегает из гордых, непокорных голов.

Будет страхом смеяться

этот страшный удел.

Где бы ни был – не прятался

в протяжении вен…

Иван Лукин

В Мариуполе 15 марта 2022 года во время выполнения разведывательного рейда в тылу противника (район завода «Азовсталь») погиб гвардии матрос 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Лукин Иван Борисович – пулемётчик роты разведки, талантливый поэт, прозаик и сценарист, актёр, студент Литературного института им. А.М. Горького, член Союза писателей Москвы.

Его жизнь коротка, но полна яркими событиями.

В составе сборной команды Московской области по водному поло завоёвывал золотые и серебряные медали Первенства Москвы и России.

Окончил Нестеровский лицей с «Золотой медалью» и музыкальную школу с красным дипломом (Московская обл., Рузский район). Стипендиат губернатора Московской области за выдающиеся успехи в учёбе и спорте.

Как многообещающий актёр был замечен режиссёрами: участвовал в опере «Чаадский» (Московский музыкальный театр «Геликон-опера»), в балете «Нуреев» (Государственный академический Большой театр России), снимался в кино.

В 2016 году с прозаическими публикациями в различных журналах России поступил в Литературный институт им. А.М. Горького. На 3 курсе ушёл в академический отпуск по собственному желанию. В военкомате осознанно выбрал морскую пехоту.

За время службы по контракту Лукин Иван, гвардии матрос 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (Севастополь), совершил 8 прыжков с парашютом, был отмечен нагрудным знаком «Отличник ВМФ».

В составе контингента Вооружённых сил России был задействован в Особой военной операции по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля по 15 марта 2022 года.

В ходе разведывательного рейда в тылу противника подразделение морской пехоты и спецназа попало в окружение. В течение суток с 14 по 15 марта Лукин Иван постоянным пулемётным огнём сдерживал превосходящего по численности противника, защищая жизни мирных жителей, укрывшихся в подвале здания. В боевой обстановке он проявил себя как профессиональный, бесстрашный воин.

Утром 15 марта, прикрывая отход своего подразделения, Лукин Иван был сражён снайпером.

Лукин Иван Борисович представлен к Государственной награде (посмертно).

https://dzen.ru/a/YlgrS4fqEA0z8PJP

Военнослужащий Кугаевский Андрей 38-летний Андрей Кугаевский, житель Тобольска, отправился на СВО, чтобы защищать Родину.

19 мая Андрей получил смертельное ранение.

https://dzen.ru/a/ZH1GLi3dWjPLi34g

Военнослужащий Попов Манолис Манолис Попов: грек по происхождению, русский по духу

Манолису Валерьяновичу Попову было 54 года.

За свою, относительно, короткую жизнь он успел многого достичь и сделать. Он был многогранным, но, в то же время, скромным человеком. Без пафоса и громких речей. Никогда не выпячивался, не считал себя выше других, при том, что он, действительно, многое мог делать лучше.

В мирной жизни - хороший хозяин. У него свое фермерской хозяйство. Крепкая семья, четверо детей. С другой стороны, он боец высокого уровня. С 1995 года состоял в Минераловодском казачьем обществе. Был первым заместителем Атамана Минераловодского казачьего общества. С 2014 года, в качестве добровольца, выполнял боевые задачи на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально Африканской республике. Везде он проявил себя дисциплинированным, ответственным, мужественным воином. До конца был предан присяге и воинскому долгу, пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди сослуживцев. За заслуги перед Отечеством, за проявленную отвагу, мужество, самоотверженность, проявленные в период проведения специальных военных операций Манолис Попов награждён орденами и медалями.

Друзья и знакомые Манолиса Попова, практически, в один голос констатируют, что смыслом его жизни стала борьба за Русский мир. С 2014 года он добровольцем ездил на Донбасс. Возвращаясь после командировок на Украину, его уверенность в своей правоте неуклонно росла. Крепло его стремление к противостоянию национализму. Он видел, как переформатирована молодежь Украины. Неофашистская идеология породила беспредельную жестокость и безнаказанность по отношению ко всем русскоязычным людям. Для Манолиса, как интернационалиста, было дико, что одна нация ставит себя выше другой, причем до уровня патологической ненависти.

Вера, воинский долг, участие в судьбах русских людей, которые подвергаются смертельной угрозе на Донбассе, способность к самопожертвованию, готовность с риском для жизни прийти на помощь ближнему – такими качествами обладал Манолис Попов.

Манолис Валерьянович Попов погиб, проявив стойкость и мужество при исполнении воинского долга в борьбе с нацизмом во время проведения специальной операции на Украине.

https://dzen.ru/a/Yr7-m3IaOxyfDZxv

Военнослужащий Хуртин Вячеслав В ходе специальной военной операции погиб Вячеслав Хуртин.

До 2021 года он был сотрудником Ульяновского областного комитета КПРФ. Мы запомним его, как надежного товарища, настоящего профессионала и человека, готового помочь в любой ситуации. Вместе мы прошли через многие испытания и трудности.

Посмертно награжден Орденом Мужества.

https://t.me/kuinnyy/1366

Военнослужащий Абалымов Александр Александр Николаевич Абалымов родился 15 февраля 1982 года в Абакане.

Учился в школе № 3, потом выучился на механика в училище.

Он никому не сказал про то, что собрался на СВО.

На СВО Александр отправился осенью 2023 года. Он не служил в армии, поэтому в период мобилизации на СВО не попал.

https://dzen.ru/a/ZhzfUvMAtgZVCq7o Айдар Факаев 1978-го года рождения.

Участвовал в ходе спецоперации на Украине.

При выполнении задач в рамках СВО Айдар Факаев погиб 9 марта 2023 года.

Источник Александр Александрович Девяткин из Красноармейского района Приморского края 1978-го года рождения.

Капитан участвовал в специальной военной операции.

Источник https://vk.com/wall-215872237_598?w=wall-179615946_1828 Александр Леонидович Апухтин родился 11 февраля в 1974-м году в селе Лоховка Красногвардейского сельского поселения в Республике Крым. Учился в средней общеобразовательной школе в посёлке Красногвардейское, в которой окончил восемь классов. После Александр Леонидович поступил в Чапаевский агротехнологический техникум.

Отучившись, он был призван в армию для прохождения срочной военной службы. После демобилизации 10 лет жил и работал шахтёром в селе Золотарёвка (ДНР).

С 24 февраля 2022-го года в составе своего подразделения участвовал в военной спецоперации Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик от вооружённых сил Украины (ВСУ), успешно выполняя все поставленные боевые задачи в должности стрелка- гранатомётчика мотострелкового батальона. В зоне СВО Александр Леонидович не раз проявлял смелость и самоотверженность.

22 августа 2022-го года, находясь недалеко от села Сладководное Запорожской области, Апухтин обнаружил отряд украинских националистов. Проявив мужество и отвагу, он в одиночку расправился с врагом. 17 ноября 2022-го года его подразделение вело штурм опорного пункта ВСУ рядом с селом Тарасовка Волновахского района ДНР. Александр Леонидович уничтожил семерых украинских военнослужащих, подавив их позиции. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, его наградили медалью Жукова.

8 июня 2023-го года Апухтин вместе с боевыми товарищами вёл оборону села Работино в Запорожской области. В это время украинский штурмовой отряд пытался прорвать оборону группировки российских войск. Александр Леонидович, находясь под шквальным артобстрелом националистов, с помощью гранатомёта уничтожил семь единиц бронированной военной техники противника, а также обезвредил 23 единицы живой сила врага. Но во время этого сражения он был смертельно ранен. Благодаря его действиям ВСУ не удалось прорвать оборону.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Леонидовичу Апухтину было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). В октябре 2023-го года медаль «Золотая Звезда» вручили родителям погибшего военнослужащего.

https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-apuhtin

Сергей Валериевич Хонахбеев родился 25 июня в 1979-м году в посёлке городского типа Старобешево Донецкой Народной Республики (ДНР). Он учился в Старобешевской средней общеобразовательной школе № 1, которую окончил в 1995-м году. Затем пошёл учиться на повара в индустриальный техникум в городе Комсомольское (ДНР). Сергей Валериевич окончил его в 1998-м году. Во время практики на предприятии кулинарии хорошо себя зарекомендовал, что позволило ему получить свою первую работу в посёлке Новый Свет Старобешевского района.

В 2010-м году сменил профессию и работал на Старобешевской тепловой электростанции, которая являлась крупнейшим энергообъектом Донецкой Народной Республики. Позже в течение трёх лет заочно обучался в Зуевском энерготехнике в городе Зугрэсе, после чего стал слесарем и начал изготавливать узлы и детали технологических трубопроводов в Старобешевской ТЭС.

В свободное от работы время Сергей Валериевич занимался написанием и исполнением песен, а также стихов. В 2020-м и 2021-м годах он поздравлял своих коллег, исполняя свои песни «ЭнергоМЭН» и «Герои- энергетики», которые были записаны в студии, и на каждую был снят клип.

19 февраля 2022-го года в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация из-за ухудшения обстановки на границе с Украиной. 23 февраля Сергей Валериевич и его младший брат Антон прибыли в военкомат и в рядах Народной милиции ДНР отправились на защиту своей Родины. На следующий день Российская Федерация объявила о начале военной спецоперации по защите Донецкой Народной и Луганской Народной Республик от вооруженных сил Украины.