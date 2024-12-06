Некоторые руководители главнее главного

«Кинь его, Муслим! Ломай!». В чем обвиняют 14-летнего чеченца, из-за которого Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал, чтобы «Всевышний наказал» руководителей Следственного комитета РФ и МВД, в том числе глав ведомств Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. Гнев чеченского лидера вызвало дело подростка Муслима М., обвиняемого по четырем статьям за драку. Что это за мальчик, из-за которого Кадыров разозлился на российских силовиков, — в материале NEWS.ru.

Почему Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева

4 декабря глава Чеченской Республики провел прямую линию с населением. В своей речи он раскритиковал глав МВД и Следственного комитета России из-за дела чеченского юноши Муслима М., которого судят за драку. Кадыров объявил, что Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах», раз возникают такие прецеденты.

«Делом Муслима мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители, лично я в том числе», — заявил Кадыров.

Он пообещал, что 14-летнего подростка, который много месяцев провел под домашним арестом, освободят в ближайшее время. По словам Кадырова, он «сам лично со всеми разговаривал».

Кроме того, глава Чечни возмутился отношением российской полиции к мигрантам, «братьям, которые нам необходимы». Он обвинил в этом лично главу МВД, который «не знает, что творится в государстве».

Как на претензии Кадырова отреагировали Кремль и СПЧ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами предпочел не отвечать на вопрос о критике главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Песков подчеркнул, что не считает необходимым оценивать данные высказывания.

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку», — сказал Песков.

Если бы это сказал человек, у которого в регионе нет нарушения прав человека, у которого соблюдается закон и право стоит во главе всего, это звучало бы нормально, отметила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Но у правозащитников, по ее словам, очень много вопросов к тому, что происходит и происходило в Чечне.

«На самом деле, если бы это сказал чиновник, у которого в регионе нет нарушений прав человека, у которого соблюдается закон, право стоит во главе всего, это звучало бы нормально. Хочется только сказать, что надо, наверное, начинать с себя», — сказала Меркачева.

Что на претензии Кадырова ответили в СК РФ

Официальный представитель СК России Светлана Петренко на фоне заявлений Кадырова про якобы некомпентность Бастрыкина:

Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что пятеро подростков вступили в сговор на совершение хулиганских действий. Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении. В сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении 8 лиц, при этом 7 из них являлись несовершеннолетними. Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» г. Москвы.

Действия пяти фигурантов квалифицированы Главным следственным управлением СК России по г. Москве по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников.

Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств.

Ведомство также опубликовало видеоролик с избиениями потерпевших. Именно суд и следствие выносит решение о виновности, а не сенаторы, генералы и правозащитники.

Иначе будет дикое поле и у кого сильнее крыша. А на улицах будут бить прохожих, потому что кому-то хочется применить навыки, приобретенные в спортзале. https://sledcom.ru/news/item/1934712/

Подключились и некоторые депутаты:

«Мы никому не позволим так обращаться с нашим богатырём Бастрыкиным. Кадыров, извинись!». Краснодарские депутаты Сергей Кусмаков и Сергей Климов заступились за главу СК Александра Бастрыкина.

- Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" Председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его. Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным. Кадыров должен извиниться, - заявил Кусмаков.

- Полностью поддерживаю моего брата и депутата, Сергея Кусмакова! Никто не имеет права указывать Александру Ивановичу, что делать, кроме Президента, - вторит ему Климов.

https://t.me/aviapro1/66304

https://t.me/russkiegramoty/53137

"Краем глаза глянул на очередной перформанс Кадырова (издевался над украинскими пленными, публично наезжал на Бастрыкина и Колокольцева).

Даже уже и не знаю, что еще должен сделать глава Чечни, чтобы на его искрометное творчество наконец-то обратили внимание.

Убить кого-нибудь под камеру, отрезать там голову или расстрелять из пулемета.

Как недавно советовал глава СПЧ Фадеев, терпим." - иронизирует канал

https://t.me/podled/13481

Боже, как же осточертело это бессилие государства перед чеченцами. Невозможно быть государственником, когда это самое государство выбрало доктрину слабости перед лицом ей же вскормленных национальных диаспор. Невозможно быть государственником, когда государство кладёт болт на свою же конституцию и базовые права своих граждан, позволяя диким обычаям странных племён определять, кому где жить, кому с кем спать и вообще кому жить, а кому умереть.

Чеченцы безнаказанно, почти в открытую убивают чеченок за отношения с русскими, называя это «убийством чести» (а нацист всё равно ты) — это факт, железный факт, о котором не принято громко говорить. И если раньше это не выходило за пределы аулов — то сейчас, чтобы учинить расправу, они крадут женщин прямо из квартир русских парней в столицах, как было с Седой, или прямо из полицейских участков, как происходит сейчас, куда бедная чеченская девушка пришла, чтобы спастись.

Объявление о сдаче квартиры «только славянам», б@, грозит уголовкой и подрывает «основы правопорядка». Наказания за связь с русскими чеченок, разрушение добровольных союзов, помещение женщин, выбравших светскую жизнь, буквально в плен — древние, блядь, обычаи, которые нам почему-то необходимо уважать и которые почему-то стоят над законом и конституцией.

Если с этим ничего не делать — будет резня, кровавая резня, это просто вопрос времени. Мне искренне непонятно, как и почему государство позволяет такой разгул этнических кланов, закладывая в русский мир бомбу замедленного действия, которая обязательно ебанёт. Русскому обществу достаточно потрясений — мы взрастили рядом злобную Украину, закрывая глаза на неизбежную войну в будущем, теперь расхлёбываем. Мы взращиваем бомбу в виде мигрантов, заполонивших наши улицы, третьей Чечни нам здесь ещё не хватало. - возмущается другой канал.

https://t.me/chernaya100kitchen/4204

Отрадно видеть, что по всем пабликам и каналам разлетелось видео с кадыровым, где он наезжает на глав двух силовых ведомств Российской Федерации. Практически в каждом интернет-сообществе народ ничего, кроме презрения и негодования в отношении главы де-юре субъекта РФ не испытывает. Это довольно хорошо, что так происходит, поскольку все больше и больше людей начинает понимать, кто есть кто.

Однако мнения о том, что за подобное к главе де-юре субъекта РФ будут применяться какие-либо штрафные санкции со стороны федеральной власти мы не разделяем. Возможно, в правовом государстве они и "должны быть" за неоднократное нарушение законодательства, но здесь явно так не будет: не было ничего за захват Валйдбериез, не было ничего за экстрадицию в Чечню и последующее избиение Журавеля, не было ничего за откровенно русофобские пассажи со стороны приближенных, не было ничего покровительство этническим преступником в Анапе, Симферополе, Мелитополе и других местах, не будет и сейчас.

https://t.me/nationconsunion/49168

Но есть и такое мнение:

Виетор Будусов:

Кадыров в очередной раз учудил, причём сразу несколько раз. Невольно возникает вопрос, не занимается ли он дискредитацией чеченского народа? Знаете ли, возникает такое впечатление. Отдельно стоит отметить неадекватное выступление против Следственного комитета и полиции в защиту мигрантов. Ведь эта точка зрения, мягко говоря, непопулярная, т.е. губернатор Чечни разрушает свой политический капитал среди основного населения страны и зачем-то набирает его среди мигрантов. Выглядит это СТРАННО, я бы даже сказал подозрительно, но это дело специальных служб, отслеживать, что там у крупных чиновников в голове. А так, даже на сайте Афтершок, где большинство людей с советскими и многонациональными взглядами, эскапады Кадырова были встречены с явным отторжением, симпатии быстро уходят.

В выстроенной новиопами и либералами (да-да, не забуду об этом напоминать), ведь максимальная автономия нацреспублик - это мечта либералов-одеколонизаторов) системе власти Российской Федерации губернатор по факту подчиняется в той или иной степени только президенту. По идее уже должен вставать вопрос о соответствии занимаемой должности. Что ж, поглядим. На всякий случай напомню, что битва за ягодки уже проиграна, да и вообще в РФ прибегание к ярким публичным заявлениям - это признак слабости, а не силы. Сильные всё решают по тихому.

https://t.me/pravak_online/6634

Примерно такого же мнения и Ronove.media:

Рамзан Кадыров в каком-то глубоком отчаянии. Я не верю в то, что ни он, ни его окружение не понимают кремлевских правил игры — и все последние выходки Кадырова, включая критику священной/табуированной украинской тематики, все это не по той причине, что Кадыров сошел с ума и решил пойти вразнос.

Поведение чеченской элиты в Москве воспринимают как капризного ребенка — которому да, прощается и позволяется очень многое. Однако, даже публично разрешив Кадырову устроить реконструкцию "Великолепного века", произведя своего отпрыска в наследники Чечни, все равно в отношениях падишаха и Кремля явно какой-то кризис.

Какой сказать точно не могу. Не думаю, что это что-то, что всплывало в публичном пространстве. Можно вспомнить историю с Вайлдберриз, но и там Кадыров будто бы привлекает внимание и беспределит, чтобы показать свое влияние. Значит конфликт дольше и глубже, и он до сих пор не решен.

И вот тут что любопытно — в Кремле начинает формироваться "правый" альянс (Бастрыкин, Шойгу, Медведев, Собянин — большое количество деятелей как будто синхронно стали критиковать поведение мигрантов, иногда даже миграционную политику в целом. Ситуация классическая: когда вдруг в системе какая-то история становится популярной и разрешённой, все сразу стремятся там засветиться и что-то сделать.), который, правда, пока находит общий язык лишь на эксплуатации антимигрантской повестки. Но даже этого достаточно. Фронтменами этого объединения выступают силовики, в частности, Бастрыкин и Колокольцев — ну вы сами знаете, Бастрыкин очень хорошо реализовался в качестве "нашего слоняры", в любом этническом преступлении всегда появится СК, который возьмет дело под личный контроль.

А кого как раз недавно покритиковал Кадыров? Все верно, как раз силовиков, также намекнув, что Россия неправильно ведет себя на мировой арене и выступает как угнетатель. Из-за таких вот царских сатрапов и великодержавных шовинистов как Бастрыкин.

Кстати, кто-то также очень вовремя, прямо в день прямой линии Кадырова, выложил информацию про то, что некие ингуши из батальона ахмат были пойманы на том, что передавали оружие точикам из Крокуса. Самая мякотка в том, что Кадыров ранее защищал ингушей, которых и ранее критиковали за исламизм.

Тему, конечно, замяли, но удар зафиксирован. Отсюда и заявления падишаха, в том числе и защита какого-то чеченского абу-бандита, который избивал людей возле московского тц. Перекрыть реально критический про... вполне бытовым (увы) случаем "рафик неуиноиен, это все потому что он черный чеченец" и переключить внимание общества на подростка, а не на вооружение террористов.

Пока все очень интересно. Думаю, Кадыров скоро совсем потеряет терпение и выкинет что-то совсем незаурядное с вау-эффектом. С явным намеком, что он может шатать не самую устойчивую трубу политической системы РФ столько, сколько нужно, пока на него не обратят внимание.

https://t.me/nutletters2/907

О чем именно говорилось у Романова:

В Ингушетии задержали четверых ваххабитов из баталхаджинской террористической организации, поставлявших оружие и боеприпасы таджикским террористам, совершившим теракт в Крокус-Сити.

При обыске у них была обнаружена "лохматовская" нашивка. Интересно, что в 2020 году Кадыров выступил в защиту баталхаджинцев, буквально заявив «если они террористы, то я самый главный террорист». https://t.me/c/2050257270/2490

Напомню о чем речь.

Ингушетия, Известия:

Четверых баталхаджинцев задержали по делу о теракте в «Крокусе»

Правоохранительные органы задержали четверых участников баталхаджинской террористической организации (запрещена на территории РФ), которые помогали скрываться одному из преступников, снабжавших оружием боевиков для совершения теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 4 декабря сообщил источник «Известий». Среди задержанных — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Фигуранты помогали скрываться от уголовного преследования Батыру Кулаеву (внесен в список террористов и экстремистов) — одному из членов преступной группы, которая обеспечила оружием совершивших нападение на концертный зал террористов.

По словам собеседника, правоохранительные органы провели обыски в квартирах подозреваемых. У одного из участников баталхаджинской террористической организации обнаружили оружие и боеприпасы. Также силовики обнаружили переписку с лидерами объединения, исходя из которой следует, что главари организации активно способствовали переправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».

В их телефонах обнаружили переписки с главарями группировки, связанных с терактом на «Невском экспрессе» и убийством главы ингушского отделения Центра «Э».

Печально, что среди пособников могут быть сотрудники прославленных в СВО силовых подразделений. Следствие разберётся.

https://t.me/dva_majors/59377

А ведь Кадыров и Бастрыкин ссорились ранее

Это не первый случай, когда Кадыров выдвигает претензии силовикам. В апреле 2015 года в Грозном ставропольские полицейские попытались задержать чеченского бизнесмена Джамбулата Дадаева. Он открыл стрельбу и протаранил полицейский автомобиль. Рамзан Кадыров тогда разрешил чеченским полицейским открывать огонь на поражение по полицейским из других регионов. «Кому-то захотелось — забрали чеченца, убили. Так не будет!». По словам Кадырова, ставропольцы никого не предупредили о спецоперации. «Приехали в масках-касках, значит, они преступники», — сказал Кадыров.

Через несколько дней МВД России опровергло слова Кадырова. По информации ведомства, полицейские из Ставрополья предупредили коллег из Управления уголовного розыска МВД по Чечне о том, что будут проводить операцию. В тот же день Кадыров заявил, что сообщение МВД не соответствует действительности «от начала и до конца».

«Достоверно известно, что о проводимой операции не был письменно, устно или по телефону информирован никто из числа руководства МВД по Чеченской Республике и его структурных подразделений, включая Управление уголовного розыска», — говорится в заявлении главы республики.

Позже Следственное управление СК РФ по Чечне возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий. Ставропольским полицейским грозит до 10 лет лишения свободы. Но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отменил постановление чеченских следователей.

После этого Кадыров стал критиковать и Бастрыкина. В частности, в июне этого года глава СК РФ заявил, что исламизм является причиной терактов в «Крокус Сити Холле», Махачкале, Дербенте и захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Тогда же Бастрыкин поддержал идею запретить никабы в России.

«Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — заявил Бастрыкин.

В ответ Кадыров в своем Telegram-канале призвал председателя СК РФ быть «предельно аккуратным в высказываниях» и объявил, что «мусульмане не совершают теракты. По словам главы Чечни, подобные заявления со стороны «высокопоставленных чиновников уровня Александра Ивановича» могут закончиться «крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».

