Некоторые руководители главнее главного

Делом обычного чеченского мальчика занимается весь чеченский политбомонд. Не зарывают голову в песок, не заставляют чеченского мальчика извиниться перед русскими участниками драки
Кадыров показал, как надо впрягаться за своих. Глава Чечни публично отчитал глав СК и МВД, заявив, что сидят они не на своем месте.
За то, что в Москве судят 14-летнего чеченского подростка, «отличившегося» в драке в парке «Ходынское поле». По мнению Кадырова, Муслим Мурдиев лишь вступился за своего друга, которого обозвали «обезьяной».
Многие отметили грубость Кадырова по отношению к главам СК и МВД:
«Люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым, они сидят не на своих местах». Но мне кажется, ключевое в тираде главы Чечни совсем другое. Вот эти слова: «Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе».
Понимаете? Делом обычного чеченского мальчика занимается весь чеченский политбомонд. От правозащитников до республиканского руководства. Не зарывают голову в песок, не заставляют чеченского мальчика извиниться перед русскими участниками драки, не извиняются сами за его поведение. А впрягаются за своего всеми возможными ресурсами.
Плевать, что в телефонах погромщиков полно роликов с похожими «драками». Они просто ходили по ТЦ «Авиапарк», задирали сверстников, провоцировали потасовку и снимали все это на видео, не стесняясь потом вываливать в сеть. Мурдиев — свой. И за него надо бороться. Такой же родоплеменной подход, как и у других диаспор. Кадыров ответственно заявляет, что ничего с Мурдиевым не будет, его освободят из под ареста, потому что он, Кадыров, уже со всеми переговорил.
Верховенство права? Не, не слышали. Давление на следствие и суд? Нам можно. В конце концов, своими заявлениями глава Чечни ставит под вопрос компетенцию высшего руководства страны. А глав МВД И СК, которые, по мнению Кадырова, не на своем месте, назначает лично президент.
Давайте, все-таки, в светском государстве оставим за судом, а не понятиями или адатами, право определять виновность или невиновность человека. Вне зависимости от его национальности и диаспорального веса.
В СК исчерпывающе ответили Кадырову
На утверждения главы Чечни о том, что Муслим неуиноуный, а Бастрыкин и Колокольцев не там сидят, СК выкатил исчерпывающее видео. На нем - группа подростков намеренно задирает прохожих и провоцирует потасовки.
«В рамках расследования уголовного дела установлено, что пятеро подростков вступили в сговор на совершение хулиганских действий. Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении. В сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении 8 лиц, при этом 7 из них являлись несовершеннолетними. Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» г. Москвы», - сообщили в СК.
Действия пяти фигурантов квалифицированы по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Вся доказательная база, включая видео с телефонов - в материалах дела. Так что, слово за судом. А не за чеченскими сенаторами, депутатами и правозащитниками.
Так обычно происходит в правовом государстве.
Статья в "Грозный информ"( учредитель: Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации):
"Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах"
Комментируя дело 13-летнего подростка Муслима Мурдиева, Кадыров подчеркнул, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними Президентом страны.
«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы - все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым - сидят не на своих местах» [❓], - заявил Рамзан Кадыров.
Также он затронул вопрос о миграции и рассказал, как лично присутствовал при разговоре Президента России и Узбекистана о данной проблеме, для того, чтобы было найдено общее решение.
«Колокольцев дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют - наших братьев, которые нам необходимы. Потом говорят что с нами никто не хочет дружить. Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», - сказал Глава региона.
Он также подчеркнул, что правоохранительные органы не выполняют качественно задачи, поставленные перед ними Президентом страны.
«У Муслима18 декабря суд. Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится» -подытожил Глава региона.
Напомним, что в отношении Муслима Мурдиева в ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело, в рамках которого ему предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений. Подросток уже семь месяцев находится под домашним арестом. Он обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. Наряду с Мурдиевым обвиняемыми в деле выступают еще четыре человека.
Сам Мурдиев рассказал, что только заступился за товарища, на которого напал зачинщик драки гораздо сильнее его. Драку с отчетливым перевесом в пользу зачинщика сняли на телефон, что и послужило возбуждению сфабрикованного уголовного дела, но почему-то не в отношении самого провокатора."
"Крайне неприятно, что глава субъекта Федерации прямо выходит за рамки своих компетенций, выдаёт суждения о политике федерального центра, высказывает частные суждения о профпригодности должностных лиц, назначенных на свои должности Верховным - отмечает тг-канал "Два майора".
На наш взгляд, рассуждения о том, что "мы потеряли Украину" не из-за многомиллиардных усилий США, а из-за того, что СК и МВД России "сидят в своих креслах" - неуместны и основываются на неполной информации.
Кроме того, высказывания против ужесточения миграционной политики прямо противоречат запросу населения страны на безопасность.
https://t.me/dva_majors/59374
«Как же это противно»: Кадыров выдвинул ультиматум кадрам Путина – Бастрыкин сдержанно ответил
Рамзан Кадыров выступил с беспрецедентной критикой глав МВД РФ Владимира Колокольцева и Следкома Александра Бастрыкина. Поводом стало дело 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, находящегося под домашним арестом в Москве с осени 2023 года.
«Этим делом мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я, в том числе. Это говорит о том, что те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым, они сидят не на своих местах. Они не знают, что творится у себя в государствах. Они не выезжают в регионы, не общаются с людьми, сидят в кабинетах», – сказал Кадыров в ходе «прямой линии» на местном ТВ.
Критика в адрес руководства МВД и СК не была спонтанной эмоцией – по окончанию эфира местная ЧГТРК «Грозный» выпустила сообщение с подробным цитированием чиновника.
«Этого парня не посадят. Ничего с ним не сделают, его выпустят. Я сам лично со всеми разговаривал. Но те люди, которые беспредельничают, сидя в креслах, и не смотрят что за окном, их Всевышний накажет, а Муслим по воле Всевышнего скоро освободится» – сказал Кадыров.
Мурдиева обвиняют в участии в банде, терроризировавшей московских школьников. Помимо чеченца в банду входили таджик, 2 азербайджанца, дагестанец, езид, а также 2 русских, снимавших всё на видео. Мурдиеву предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, он может сесть на 7 лет. Обвиняемыми в деле выступают еще 4 человека.
Защита уверяет, что Мурдиев был случайно вовлечен в уличный конфликт. На него напал более сильный сверстник, из-за чего подросток получил травмы. Следствие игнорирует доказательства его невиновности, включая видео потасовки», – говорят адвокаты и семья.
«Верховенство права? Не, не слышали. Давление на следствие и суд? Нам можно. В конце концов, своими заявлениями глава Чечни ставит под вопрос компетенцию высшего руководства страны. А глав МВД И СК, которые, по мнению Кадырова, не на своем месте, назначает лично президент», – изумляется военкор Александр Коц.
Спикер Кремля Дмитрий Песков от оценок Кадырова отказался: «Я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку».
«Как же это противно – и слушать заявления такого рода, остающиеся без должной оценки… А пропагандистская обслуга нынешних верхов всë твердит, что в СССР союзный центр под национальные окраины прогибался… Такого уж точно не было», – считает отставной дипломат Михаил Демурин.
К вечеру со сдержанным ответом выступил Следком, опубликовав видео нескольких нападений, совершаемых защищаемым Кадыровым. Всего так было избито 8 потерпевших, 7 из них несовершеннолетние. Есть доказательства, признания и показания свидетелей.
«Пятеро подростков… выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», – сообщили в СК, указав: окончательное решение вынесет суд.
«Ого. СК, кажется, не собирается сдавать назад перед Кадыровым в этот раз», – считает либералка Ксения Собчак.
Пошла реакция на заявления Кадырова по «потерянной» Украине и «братьям-мигрантам»
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал миграционную политику России.
Об этом чиновник сказал в ходе «прямой линии» в Грозном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я лично присутствовал, когда узбекский и российский президент говорили о миграции, как найти общий язык, чтобы не мешали узбеки, которые проживают здесь, и чтобы им тоже не мешали. А сейчас что делают: Колокольцев (министр внутренних дел РФ – ред.) дал команду – забирают, избивают, выгоняют, беспредельничают. А это наши братья, которые нужны нам! А потом говорят, что с нами никто не хочет дружить, общаться. Не верят нам.Почему Украину мы потеряли, почему Грузию потеряли, почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не на своих местах. Они не выполняют задачи, поставленные президентом страны достойно и качественно. Они не государственники», – сказал Кадыров.
«Представить, что это мог бы сказать другой глава региона – сложно. Но и назвать это скандалом нельзя. Кадыров на особом положении», – прокомментировал политолог Марат Баширов.
Помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов уверен, что позицию Кадырова разделяют многие в российской власти – так называемое мигрантское лобби, заинтересованное в завозе дешевой рабочей силы.
«У нас оформилась полноценная публичная можно сказать политическая партия замещающей миграции. Лидеры «списка» очень сильные люди… Все сбросили маски.Представители партии замещающей миграции прямо говорят, что речь не только и не столько о трудовых мигрантах, сколько о том, что они должны приезжать семьями и рожать здесь детей. Потому что у коренных народов «плохо с демографией», – пишет Живов.
А вот член Совета по правам человека журналистка Марина Ахмедова в своих оценках выступления Кадырова оказалась куда смелее.
«То есть человек воюет почти три года и до сих пор так и не понял, почему, как и что случилось с Украиной? Не понимает причин конфликта? За что же он тогда воюет? Тем более, если мы, по его словам, сами виноваты.И что такое «наших братьев, которые нам необходимы»? По каким параметрам мигранты нам братья? По исламу? То есть вот это разделение на свой-чужой для Кадырова действует по религиозному признаку?Нам мигранты – не братья. Мне братом может быть чеченец, который бьется за нас в СВО, но мигрант мне точно не брат до тех пор, пока он не стал ассимилированной частью общества.Но если Кадыров мыслит вот так, то ему следует забрать «необходимых» мигрантов к себе в Чечню, а то их у него там почему-то нет. Пусть будут, пусть забирает братьев», – отметила Ахмедова.
Автор: Елена Острякова
«Кинь его, Муслим! Ломай!». В чем обвиняют 14-летнего чеченца, из-за которого Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал, чтобы «Всевышний наказал» руководителей Следственного комитета РФ и МВД, в том числе глав ведомств Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева. Гнев чеченского лидера вызвало дело подростка Муслима М., обвиняемого по четырем статьям за драку. Что это за мальчик, из-за которого Кадыров разозлился на российских силовиков, — в материале NEWS.ru.
Почему Кадыров раскритиковал Бастрыкина и Колокольцева
4 декабря глава Чеченской Республики провел прямую линию с населением. В своей речи он раскритиковал глав МВД и Следственного комитета России из-за дела чеченского юноши Муслима М., которого судят за драку. Кадыров объявил, что Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах», раз возникают такие прецеденты.
«Делом Муслима мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители, лично я в том числе», — заявил Кадыров.
Он пообещал, что 14-летнего подростка, который много месяцев провел под домашним арестом, освободят в ближайшее время. По словам Кадырова, он «сам лично со всеми разговаривал».
Кроме того, глава Чечни возмутился отношением российской полиции к мигрантам, «братьям, которые нам необходимы». Он обвинил в этом лично главу МВД, который «не знает, что творится в государстве».
Как на претензии Кадырова отреагировали Кремль и СПЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами предпочел не отвечать на вопрос о критике главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Песков подчеркнул, что не считает необходимым оценивать данные высказывания.
«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку», — сказал Песков.
Если бы это сказал человек, у которого в регионе нет нарушения прав человека, у которого соблюдается закон и право стоит во главе всего, это звучало бы нормально, отметила в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Но у правозащитников, по ее словам, очень много вопросов к тому, что происходит и происходило в Чечне.
«На самом деле, если бы это сказал чиновник, у которого в регионе нет нарушений прав человека, у которого соблюдается закон, право стоит во главе всего, это звучало бы нормально. Хочется только сказать, что надо, наверное, начинать с себя», — сказала Меркачева.
Что на претензии Кадырова ответили в СК РФ
Официальный представитель СК России Светлана Петренко на фоне заявлений Кадырова про якобы некомпентность Бастрыкина:
Касаемо уголовного дела о хулиганстве, совершенном в Москве в сентябре 2023 года, необходимо отметить, что правоохранительными органами приняты исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.
В рамках расследования уголовного дела установлено, что пятеро подростков вступили в сговор на совершение хулиганских действий. Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении. В сентябре 2023 года подростки совершили хулиганские действия с применением насилия в отношении 8 лиц, при этом 7 из них являлись несовершеннолетними. Нападения происходили в ТРЦ «Авиапарк», ТЦ «Дискавери» и на территории «Парка культуры «Ходынское поле» г. Москвы.
Действия пяти фигурантов квалифицированы Главным следственным управлением СК России по г. Москве по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников.
Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств.
Ведомство также опубликовало видеоролик с избиениями потерпевших. Именно суд и следствие выносит решение о виновности, а не сенаторы, генералы и правозащитники.
Иначе будет дикое поле и у кого сильнее крыша. А на улицах будут бить прохожих, потому что кому-то хочется применить навыки, приобретенные в спортзале.
Подключились и некоторые депутаты:
«Мы никому не позволим так обращаться с нашим богатырём Бастрыкиным. Кадыров, извинись!».Краснодарские депутаты Сергей Кусмаков и Сергей Климов заступились за главу СК Александра Бастрыкина.
- Меня возмущает то, что глава региона позволяет себе "указывать на место" Председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину. Он защищает нас, нашу страну. Мы должны защищать его. Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным. Кадыров должен извиниться, - заявил Кусмаков.
- Полностью поддерживаю моего брата и депутата, Сергея Кусмакова! Никто не имеет права указывать Александру Ивановичу, что делать, кроме Президента, - вторит ему Климов.
https://t.me/aviapro1/66304
https://t.me/russkiegramoty/53137
"Краем глаза глянул на очередной перформанс Кадырова (издевался над украинскими пленными, публично наезжал на Бастрыкина и Колокольцева).
Даже уже и не знаю, что еще должен сделать глава Чечни, чтобы на его искрометное творчество наконец-то обратили внимание.
Убить кого-нибудь под камеру, отрезать там голову или расстрелять из пулемета.
Как недавно советовал глава СПЧ Фадеев, терпим." - иронизирует канал
https://t.me/podled/13481
Боже, как же осточертело это бессилие государства перед чеченцами. Невозможно быть государственником, когда это самое государство выбрало доктрину слабости перед лицом ей же вскормленных национальных диаспор. Невозможно быть государственником, когда государство кладёт болт на свою же конституцию и базовые права своих граждан, позволяя диким обычаям странных племён определять, кому где жить, кому с кем спать и вообще кому жить, а кому умереть.
Чеченцы безнаказанно, почти в открытую убивают чеченок за отношения с русскими, называя это «убийством чести» (а нацист всё равно ты) — это факт, железный факт, о котором не принято громко говорить. И если раньше это не выходило за пределы аулов — то сейчас, чтобы учинить расправу, они крадут женщин прямо из квартир русских парней в столицах, как было с Седой, или прямо из полицейских участков, как происходит сейчас, куда бедная чеченская девушка пришла, чтобы спастись.
Объявление о сдаче квартиры «только славянам», б@, грозит уголовкой и подрывает «основы правопорядка». Наказания за связь с русскими чеченок, разрушение добровольных союзов, помещение женщин, выбравших светскую жизнь, буквально в плен — древние, блядь, обычаи, которые нам почему-то необходимо уважать и которые почему-то стоят над законом и конституцией.
Если с этим ничего не делать — будет резня, кровавая резня, это просто вопрос времени. Мне искренне непонятно, как и почему государство позволяет такой разгул этнических кланов, закладывая в русский мир бомбу замедленного действия, которая обязательно ебанёт. Русскому обществу достаточно потрясений — мы взрастили рядом злобную Украину, закрывая глаза на неизбежную войну в будущем, теперь расхлёбываем. Мы взращиваем бомбу в виде мигрантов, заполонивших наши улицы, третьей Чечни нам здесь ещё не хватало. - возмущается другой канал.
https://t.me/chernaya100kitchen/4204
Отрадно видеть, что по всем пабликам и каналам разлетелось видео с кадыровым, где он наезжает на глав двух силовых ведомств Российской Федерации. Практически в каждом интернет-сообществе народ ничего, кроме презрения и негодования в отношении главы де-юре субъекта РФ не испытывает. Это довольно хорошо, что так происходит, поскольку все больше и больше людей начинает понимать, кто есть кто.
Однако мнения о том, что за подобное к главе де-юре субъекта РФ будут применяться какие-либо штрафные санкции со стороны федеральной власти мы не разделяем. Возможно, в правовом государстве они и "должны быть" за неоднократное нарушение законодательства, но здесь явно так не будет: не было ничего за захват Валйдбериез, не было ничего за экстрадицию в Чечню и последующее избиение Журавеля, не было ничего за откровенно русофобские пассажи со стороны приближенных, не было ничего покровительство этническим преступником в Анапе, Симферополе, Мелитополе и других местах, не будет и сейчас.
https://t.me/nationconsunion/49168
Но есть и такое мнение:
Виетор Будусов:
Кадыров в очередной раз учудил, причём сразу несколько раз. Невольно возникает вопрос, не занимается ли он дискредитацией чеченского народа? Знаете ли, возникает такое впечатление. Отдельно стоит отметить неадекватное выступление против Следственного комитета и полиции в защиту мигрантов. Ведь эта точка зрения, мягко говоря, непопулярная, т.е. губернатор Чечни разрушает свой политический капитал среди основного населения страны и зачем-то набирает его среди мигрантов. Выглядит это СТРАННО, я бы даже сказал подозрительно, но это дело специальных служб, отслеживать, что там у крупных чиновников в голове. А так, даже на сайте Афтершок, где большинство людей с советскими и многонациональными взглядами, эскапады Кадырова были встречены с явным отторжением, симпатии быстро уходят.
В выстроенной новиопами и либералами (да-да, не забуду об этом напоминать), ведь максимальная автономия нацреспублик - это мечта либералов-одеколонизаторов) системе власти Российской Федерации губернатор по факту подчиняется в той или иной степени только президенту. По идее уже должен вставать вопрос о соответствии занимаемой должности. Что ж, поглядим. На всякий случай напомню, что битва за ягодки уже проиграна, да и вообще в РФ прибегание к ярким публичным заявлениям - это признак слабости, а не силы. Сильные всё решают по тихому.
https://t.me/pravak_online/6634
Примерно такого же мнения и Ronove.media:
Рамзан Кадыров в каком-то глубоком отчаянии. Я не верю в то, что ни он, ни его окружение не понимают кремлевских правил игры — и все последние выходки Кадырова, включая критику священной/табуированной украинской тематики, все это не по той причине, что Кадыров сошел с ума и решил пойти вразнос.
Поведение чеченской элиты в Москве воспринимают как капризного ребенка — которому да, прощается и позволяется очень многое. Однако, даже публично разрешив Кадырову устроить реконструкцию "Великолепного века", произведя своего отпрыска в наследники Чечни, все равно в отношениях падишаха и Кремля явно какой-то кризис.
Какой сказать точно не могу. Не думаю, что это что-то, что всплывало в публичном пространстве. Можно вспомнить историю с Вайлдберриз, но и там Кадыров будто бы привлекает внимание и беспределит, чтобы показать свое влияние. Значит конфликт дольше и глубже, и он до сих пор не решен.
И вот тут что любопытно — в Кремле начинает формироваться "правый" альянс (Бастрыкин, Шойгу, Медведев, Собянин — большое количество деятелей как будто синхронно стали критиковать поведение мигрантов, иногда даже миграционную политику в целом. Ситуация классическая: когда вдруг в системе какая-то история становится популярной и разрешённой, все сразу стремятся там засветиться и что-то сделать.), который, правда, пока находит общий язык лишь на эксплуатации антимигрантской повестки. Но даже этого достаточно. Фронтменами этого объединения выступают силовики, в частности, Бастрыкин и Колокольцев — ну вы сами знаете, Бастрыкин очень хорошо реализовался в качестве "нашего слоняры", в любом этническом преступлении всегда появится СК, который возьмет дело под личный контроль.
А кого как раз недавно покритиковал Кадыров? Все верно, как раз силовиков, также намекнув, что Россия неправильно ведет себя на мировой арене и выступает как угнетатель. Из-за таких вот царских сатрапов и великодержавных шовинистов как Бастрыкин.
Кстати, кто-то также очень вовремя, прямо в день прямой линии Кадырова, выложил информацию про то, что некие ингуши из батальона ахмат были пойманы на том, что передавали оружие точикам из Крокуса. Самая мякотка в том, что Кадыров ранее защищал ингушей, которых и ранее критиковали за исламизм.
Тему, конечно, замяли, но удар зафиксирован. Отсюда и заявления падишаха, в том числе и защита какого-то чеченского абу-бандита, который избивал людей возле московского тц. Перекрыть реально критический про... вполне бытовым (увы) случаем "рафик неуиноиен, это все потому что он черный чеченец" и переключить внимание общества на подростка, а не на вооружение террористов.
Пока все очень интересно. Думаю, Кадыров скоро совсем потеряет терпение и выкинет что-то совсем незаурядное с вау-эффектом. С явным намеком, что он может шатать не самую устойчивую трубу политической системы РФ столько, сколько нужно, пока на него не обратят внимание.
https://t.me/nutletters2/907
О чем именно говорилось у Романова:
В Ингушетии задержали четверых ваххабитов из баталхаджинской террористической организации, поставлявших оружие и боеприпасы таджикским террористам, совершившим теракт в Крокус-Сити.
При обыске у них была обнаружена "лохматовская" нашивка. Интересно, что в 2020 году Кадыров выступил в защиту баталхаджинцев, буквально заявив «если они террористы, то я самый главный террорист». https://t.me/c/2050257270/2490
Напомню о чем речь.
Ингушетия, Известия:
Четверых баталхаджинцев задержали по делу о теракте в «Крокусе»
Правоохранительные органы задержали четверых участников баталхаджинской террористической организации (запрещена на территории РФ), которые помогали скрываться одному из преступников, снабжавших оружием боевиков для совершения теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 4 декабря сообщил источник «Известий».Среди задержанных — 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев. Фигуранты помогали скрываться от уголовного преследования Батыру Кулаеву (внесен в список террористов и экстремистов) — одному из членов преступной группы, которая обеспечила оружием совершивших нападение на концертный зал террористов.
По словам собеседника, правоохранительные органы провели обыски в квартирах подозреваемых. У одного из участников баталхаджинской террористической организации обнаружили оружие и боеприпасы. Также силовики обнаружили переписку с лидерами объединения, исходя из которой следует, что главари организации активно способствовали переправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».
В их телефонах обнаружили переписки с главарями группировки, связанных с терактом на «Невском экспрессе» и убийством главы ингушского отделения Центра «Э».
Печально, что среди пособников могут быть сотрудники прославленных в СВО силовых подразделений. Следствие разберётся.
https://t.me/dva_majors/59377
А ведь Кадыров и Бастрыкин ссорились ранее
Это не первый случай, когда Кадыров выдвигает претензии силовикам. В апреле 2015 года в Грозном ставропольские полицейские попытались задержать чеченского бизнесмена Джамбулата Дадаева. Он открыл стрельбу и протаранил полицейский автомобиль. Рамзан Кадыров тогда разрешил чеченским полицейским открывать огонь на поражение по полицейским из других регионов. «Кому-то захотелось — забрали чеченца, убили. Так не будет!». По словам Кадырова, ставропольцы никого не предупредили о спецоперации. «Приехали в масках-касках, значит, они преступники», — сказал Кадыров.
Через несколько дней МВД России опровергло слова Кадырова. По информации ведомства, полицейские из Ставрополья предупредили коллег из Управления уголовного розыска МВД по Чечне о том, что будут проводить операцию. В тот же день Кадыров заявил, что сообщение МВД не соответствует действительности «от начала и до конца».
«Достоверно известно, что о проводимой операции не был письменно, устно или по телефону информирован никто из числа руководства МВД по Чеченской Республике и его структурных подразделений, включая Управление уголовного розыска», — говорится в заявлении главы республики.
Позже Следственное управление СК РФ по Чечне возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий. Ставропольским полицейским грозит до 10 лет лишения свободы. Но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отменил постановление чеченских следователей.
После этого Кадыров стал критиковать и Бастрыкина. В частности, в июне этого года глава СК РФ заявил, что исламизм является причиной терактов в «Крокус Сити Холле», Махачкале, Дербенте и захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Тогда же Бастрыкин поддержал идею запретить никабы в России.
«Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления», — заявил Бастрыкин.
В ответ Кадыров в своем Telegram-канале призвал председателя СК РФ быть «предельно аккуратным в высказываниях» и объявил, что «мусульмане не совершают теракты. По словам главы Чечни, подобные заявления со стороны «высокопоставленных чиновников уровня Александра Ивановича» могут закончиться «крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».
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