История ГУМа

Не так давно, 2 (14) декабря 1893 года, состоялось торжественное открытие нового здания Верхних торговых рядов (арх. А. Н. Померанцев, инженеры В. Г. Шухов и А. Ф. Лолейт) в присутствии генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича Романова и великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Кадр из д.ф «Москва в цвете». 1954 г. В Гастрономе ГУМа.

Надпись на ценнике: "Белуга свежемороженая, средняя, 1 кг - 25р.10к."



Ф. Гильфердинг. Красная площадь в Москве. 1787 г.

Справа на гравюре видны древние торговые ряды на Красной площади.



Гравюра Д. С. Лафона по оригиналу Ж. Делабарта. 1795 г.

Верхние торговые ряды после перестройки по проекту Дж. Кваренги.

Фото 1880-х гг. из альбомов Н. А. Найдёнова.

Старые Верхние торговые ряды (арх. О. Бове, 1815 г.)

Торговые ряды, которые видны на гравюре Гильфердинга и Лафона сгорели в огне пожара 1812 г. и через три года по проекту О. Бове на Красной площади было построено здание новых Верхних торговых рядов. Верхние торговые ряды до строительства ГУМа. Москва, 1886 год

«Помещаемые здесь виды московских городских рядов, в настоящее время отчасти уже сломанных, сняты с некоторыми внутренностями их ещё до воспоследования в 1886 году распоряжения об их закрытии. В снимках этих ряды представляются в том виде, каком они находились в течение весьма долгого времени.

Н. Н-в. [Н.А.Найденов]. Август 1890 г.»

Фото 1880-х гг. из альбомов Н. А. Найдёнова. Внутренний вид: Средний Поперечный проход (от памятника Минину и Пожарскому).



Ф.Бенуа. Памятник Минину и Пожарскому.

На заднем плане здание Верхних торговых рядов О. Бове.



К концу 19 века здание торговых рядов пришло в ветхое состояние, на головы покупателям и продавцам порой падали фрагменты штукатурки. И было принято решение построить новые ряды.

Фото 1889 г. Снос Верхних торговых рядов. Видны подвалы конца 16 века.

Фото 1889 г. Е.Симонова из архива Музея Москвы.

"При сносе торговых рядов были обнаружены двух ярусные палаты времени Михаила Феодоровича [точнее 1595 г. - d1]. В тайнике обнаружены монеты 1600-х годов, шлем, рапира" Из журнала МАО, от 1889 года.

Фото 1891 г. Строительство новых Верхних торговых рядов.

Летом 1889 года началась подготовка к строительству рядов. 21 мая 1890 года состоялась закладка здания. На официальной церемонии присутствовали представители высшей московской администрации и городского самоуправления. В 1890 -1891 годах были возведены фундамент и стены Верхних торговых рядов, а в 1893 году завершены его облицовка и внутренняя отделка, Огромные Верхние торговые ряды с их двумя зданиями и целой подземной улицей под домом, с центральным отоплением и собственной электростанцией построили за два с половиной года.

Фото 1893 г. Фрагмент интерьеров.

Фото 1898 г. Подвалы Верхних торговых рядов. Фото 1899 г. из архива Музея Меценатов. Фрагмент интерьеров. Меховой магазин П. Сорокоумовского.



В период 1918 - 1921 гг. в здание торговых рядов въехали различные советские конторы, а с началом НЭПа сюда снова вернулась торговля и появился ГУМ — Государственный универсальный магазин. Фото 1931 г. Branson DeCou.

К середине 1930-х торговля была снова вытеснена из здания различными учреждениями.

В 1953 г., вскоре после смерти И. В. Сталина, было принято решение ГУМ возродить. Фото 1953 г. Реконструкция ГУМа. Фото 1953 г. Реконструкция ГУМа.

Фонтан в центре ГУМа — историческое сооружение, заложенное ещё в 1906 году.

Основание фонтана — уникальная конструкция, выстроенная по сложной расчётной схеме — по тому же принципу, по которому при возведении церквей рассчитывались купола. Первоначально чаша фонтана была круглой. Но в 1953 году, во время реконструкции здания ГУМа, её форму изменили, выложив новое восьмиугольное основание из красного кварцита.

Верхняя композиция — ажурная конструкция, которая стала своеобразным символом ГУМа — была выполнена методом чеканки из медных листов. Это позволяло облегчить общий вес фонтана, установленного на… куполе. Чаша фонтана держится на системе металлических шпангоутов, размещённых в подвале здания. Опора была сконструирована и изготовлена в начале 20 века специально для Верхних Торговых рядов и сохранилась до наших дней. Фото 1953 г. Монтаж вывески. Фото 1953 г. ГУМ перед открытием. Фото 1953 г. ГУМ перед открытием. Фото 1953 г. ГУМ перед открытием. Фото 1950-х гг. Э. Евзирихина. Фото 1954 г. В Гастрономе ГУМа. Фото нач. 1960-х гг.

Долгие годы - любимое место "гостей столицы"... Фото 1960-х гг. Знаменитый фонтан (о нём читайте выше).

"Если вы потеряли друг друга в нашем магазине, встречайтесь в центре, возле фонтана". Фото 1960-х гг. Фото 1964 г. Фото 1964 г. Фото 1968 г. Erhard K. Фото 1977 г. П. Сухарева. Фото 1985 г.

Любопытные факты:

- Первую рекламу ГУМа сделал Маяковский. Причем совершенно бесплатно. Он написал: «Все, что требует желудок, тело или ум, – все человеку предоставляет ГУМ».

- В 1930г. Сталин закрыл универмаг, в здании разместились кабинеты чиновников.

- Здание чуть не снесли в 50-х, причем дважды. Однако распоряжения верховного главнокомандующего не дошли до исполнения. А после его смерти о них забыли.

- Сообщение о победе в Великой Отечественной войне Левитан записывал в ГУМе.

- Фонтан в здании торгового комплекса туристы фотографируют примерно раз в 3 секунды.

- Именно универмаг возродил традиции зимних гуляний на Красной площади, которыми славилась Москва XIX века.

- Здание является памятником архитектуры и находится в федеральной собственности.