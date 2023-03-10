А вот сколько веревочке не виться...

За получение крупной взятки

Задержан главный госинспектор Ростехнадзора Карелии Георгий Хе. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник вместе с гендиректором и инженером компании «ТД Промтехмаркет» получил от руководства «Соломенского лесозавода» 5 миллионов рублей.

За эти деньги предприятию должны были дать разрешение на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха. Встреча в кабинете директора лесозавода оказалась оперативным экспериментом. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

https://www.kommersant.ru/doc/5812199

На нары за земельные махинации

В Приморье задержаны сотрудники краевого Росреестра, а также сотрудники филиала ППК "Роскадастр" и Управления землями и имуществом на территории Приморского края. И другие члены ОПГ, занимавшейся махинациями с муниципальной землей и недвижимостью. Всего 12 человек. Возбуждено шесть уголовных дел. Чиновники изготавливали подложные документы (технические паспорта, договора на застройку и тп.), вносили их в краевой архив и в регистрировали на их основе права собственности на территории края.

https://goldenmost.ru/chinovnikov-i-ih-posobnikov-rashishhav...

Вывод под видом кредитов

Заочно арестован экс-председатель правления банка "Метрополь" Айдар Котюжанский по делу о растрате. Сам он сейчас проживает во Франции. Уголовное дело об особо крупной растрате в банке «Метрополь» СКР расследует с 2020 года. Возбуждено оно было в отношении неустановленных лиц из числа руководителей этого кредитного учреждения. Через два года следствие пришло к выводу, что инициатором вывода денег из банка являлся его бенефициар Айдар Котюжанский. Обвинение экс-финансисту предъявили заочно в ноябре прошлого года.

Группа компаний "Метрополь" была крупной международной инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. В конце прошлого года за растрату арестовали другого экс-председателя правления "Метрополя" Дениса Долотова, тогда в деле фигурировал ущерб в 400 млн руб.

https://www.kommersant.ru/doc/5812510

Приходится отдуваться самой

Началось рассмотрение дела об особо крупной растрате, в которой обвиняется экс-глава московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка Татьяна Шаблыко. Чуть больше чем за год она наоформляла «левых» кредитов более чем на 4 миллиарда рублей. Деньги выводились на счета аффилированных с Шаблыко юрлиц. Расследование «утечки» денежных средств из филиала АТБ Следственный департамент МВД РФ начал еще в 2018 году. И только в 2021 году задержали банкиршу. Вину свою дама не признает, утверждая, что как человек подневольный исполняла указания сверху — от Андрея Вдовина, бывшего в то время председателем совета директоров и одним из бенефициаров банка. Следователи учли это мнение и возбудили уголовное дело на экс-банкира. Но он еще в 2017 году сбежал в Германию. Хабаровский бизнесмен Вдовин еще известен тем, что был главой Ассоциации гольфа России и владельцем люксовой сети «Азбука вкуса». Так что Шаблыко приходится отдуваться одной.

https://www.kommersant.ru/doc/5811979

Поставили на поток

Во Владивостоке арестованы экс-руководитель ТУ Россельхознадзора и глава подведомственного ему Приморского отдела ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры" вместе с главным специалистом учреждения. Дело возбуждено по факту получения взяток от представителей рыбоперерабатывающих предприятий за фиктивное проведение обследований, необходимых для получения номеров, дающих право на экспорт рыбной продукции в страны Азии и ЕС.

По версии сотрудников ФСБ, преступная схема была поставлена на поток и приносила миллионную прибыль. Так, получение фиктивного права на экспорт рыбы в Азию и ЕС оценивалось в 200 тыс. рублей с каждого судна.

https://t.me/newsvladivostok/15745

Последовал за

Бывший и. о. директора АО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Вахтанг Джигкаев задержан по подозрению в мошенничестве. Источники говорят, что Вахтангу Джигкаеву инкриминируется хищение более 2 млн руб. В 2022 году он заключил с двумя аудиторскими фирмами три договора на общую сумму 10 млн руб., произвёл предоплату, подписал акты приёмки работ и произвёл расчёт с контрагентами. Следствие считает стоимость оплаченных работ завышенной.

Ранее под уголовное дело попали директор СМЗ Артур Уртаев и акционер Игорь Пестриков.

https://www.kommersant.ru/doc/5824079

Не потерялся, убили

Впервые в истории 1990-х годов раскопано, как лидеры гангстерского клана лично распилили человека на части. До этого считалось, что сами боссы рук не пачкали. Стало известно о показаниях из протоколов допроса 9 февраля этого года. Дело напрямую касается одного из самых богатых в прошлом бизнесменов России и депутата Госдумы Марка Горячева. Считалось, что он внезапно потерялся в Петербурге. На самом деле в 1997 году миллиардера расчленили в бане по приказу "авторитета" Владимира Кулибабы.

Горячеву назначили встречу возле Торжковского рынка. С тех пор его никто не видел. Да, еще тогда, в 1997-м, уголовный розыск собрал показания очевидцев — на него напали несколько человек, Горячев орал, сопротивлялся, его крепко били и засунули в машину. Но многие посчитали, что он просто сбежал, заранее выведя богатство за границу. А ситуация на Торжковской была инсценировкой. Зря грешили на человека.

https://www.fontanka.ru/2023/02/10/72047738/

За что сели

Присели пять юристов — участников схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Боголюбский получил 9 лет колонии, Казиев — 5 лет, Егорова — 3 года за хищение активов убитого магната Минеева на 9,3 млрд руб.

По версии обвинения, в 2013 году бывший сотрудник охраны бизнесмена Александра Минеева Дмитрий Куриленко создал преступную группу, чтобы похитить активы своего работодателя. Сам бизнесмен в это время жил в Лондоне. Боголюбский, начальник юридической службы основного актива Минеева — компании «Евразия», должен был подделывать документы от имени номинальных директоров. Он же разыскивал сами компании, зарегистрированные в разных юрисдикциях. Остальные участвовали в схеме.

Таким образом злоумышленники завладели 100% долями в уставном капитале 19 фирм и 23 принадлежащими им объектами недвижимости.

https://pravo.ru/news/245220/

Права «коммерческим экстерном»

В Петербурге на прошлой неделе прошли обыски в регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД и автошколах "Автопроф", "Вираж", "Аэродром", "Автоакадемия плюс" по делу о продаже водительских удостоверений. Все как заведено: горожан там не учили теории и практике вождения, но за денежное вознаграждение (от 65 до 160 тысяч рублей) гарантировали успешную сдачу экзаменов.

По делу о продаже водительских удостоверений арестован замглавы Межрайоного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 10 Максим Моргунов. Его обвиняют как минимум в двух случаях получения взятки на общую сумму 110 тысяч рублей.

https://78.ru/news/2023-02-10/v-peterburge-ekssotrudnika-gib...

Конфискованные товары легкой промышленности намерены безвозмездно передавать МЧС и Минобороны, чтобы они могли использовать их в качестве гуманитарной помощи. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит уже в апреле. В пояснительной записке к законопроекту правительство говорит, что его необходимо принять в связи со сложившейся в России внешнеполитической и макроэкономической ситуацией. В настоящее время такие товары подлежат уничтожению.

https://iz.ru/1469514/natalia-bashlykova/vse-na-oborot-konfi...

Превышение полномочий на 400 миллионов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц компании «Башспирт», который обвиняются в растрате, мошенничестве и превышении полномочий. Ущерб — более 400 млн рублей.

Должностные лица компании заключили суммарно около 4 тысяч договоров закупки товаров по завышенным ценам. А также продавали недвижимость дочерней компании по заниженным ценам. Имущество скупили аффилированные с членами совета директоров «Башспирта» лица, их друзья и родственники. А затем новые собственники сдавали помещения в аренду самому «Башспирту» по явно завышенным ценам.

http://www.moscow-post.su/news/society/v-bashkirii-vozbudili...

Реконструкция границы

В Приморье возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при реконструкции пункта пропуска через российско-китайскую границу Пограничный в 2020 году. Подрядчик вместо бортовых камней из горных пород, как того требовал контракт, установил бордюры из бетона, а Владивостокский филиал Росгранстроя все равно оплатил работы. К моменту проверки бордюры уже стали обрушаться.

https://deita.ru/article/531874

В Ленобласти прошли обыски в Комитете по культуре и туризму и в Комитете по сохранению культурного наследия. Мероприятия проводились по делу о хищении 4 млн руб. при реставрации разваливающейся крепости Копорье. Фигурантом этого дела еще с 2017 года является директор регионального Музейного агентства Леся Колесникова.

https://www.mk-lenobl.ru/social/2023/02/13/sledovateli-nagry...

По наследству

Президент Нотариальной палаты Дагестана Шамсутдин Джалаев остался без лицензии нотариуса и унаследованного от отца кресла. Иск об аннулировании лицензии нотариуса Шамсутдина Джалаева в суд подала прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в январе 2007 года Джалаев, являясь сотрудником милиции, поступил на должность стажера нотариуса к своему отцу — Магомеду Джалаеву, возглавлявшему на тот момент Нотариальную палату республики. Отец составил и утвердил положительное заключение о том, что сын прошел у него стажировку.

Свою трудовую книжку из МВД он не забирал вплоть до 2009 года, установил суд, то есть трудовой договор между ним и Нотариальной палатой в 2007 году был заключен без предъявления трудовой книжки. В октябре 2018 года Шамсутдин Джалаев был избран президентом Нотариальной палаты Дагестана. За его кандидатуру проголосовали 116 из 180 нотариусов.

https://md-gazeta.ru/news/121903

Рынок ритуальных услуг

В Петербурге прошли обыски квартирах и офисах ритуальщиков, работавших на Северном кладбище. По версии следствия, группа лиц заключала договоры на организацию захоронений с родственниками умерших, а после по более низкой цене заключала договор на эти услуги с легальной фирмой, работавшей на этом кладбище. Судя по масштабу обысков, дело было поставлено на поток.

https://47news.ru/articles/226522/

Новостройка в Смоленске

Задержан бывший вице-губернатор Смоленской области Геннадий Наумов. Его подозревают в том, что в июне 2019 он, будучи начальником регионального Госстройтехнадзора, получил автомобиль стоимостью свыше 2 млн руб. от застройщика за беспрепятственную выдачу разрешения на строительство 10-этажного дома в Промышленном районе.

Тогда чиновник принял дом «авансом» — без газоснабжения, электрики и с многочисленными отклонениями от проектно-сметной документации. В 2021 году новоселы заподозрили коррупционную связь между застройщиком и чиновником. Теперь связь разглядели и правоохранительные органы.

https://smolnarod.ru/top-news/stali-izvestny-podrobnosti-ugo...

На сестру

У индивидуального предпринимателя и бывшего полковника внутренних войск МВД (уже преобразованы в Росгвардию) Игоря Долгих конфисковали пять квартир. Как приобретенные на его незаконные доходы, хотя и зарегистрированные на сестру. По версии следствия, он мог получить недвижимость и средства на ее приобретение в качестве взяток от застройщиков, которые не выполнили свои обязательства перед стражами порядка. Ответчики требовали отклонить иск, так как надзор якобы нарушил срок исковой давности, составляющий три года. Однако суд пришел к выводу: исходить нужно из того, что Игорь Долгих скрывал коррупционный доход в виде недвижимости, пока его не обнаружили в прошлом году в рамках расследования и надзора за ним, таким образом, нарушений допущено не было.

Во Внутренних войсках полковник отвечал за расквартирование. После конфискации активов ему грозит срок за взятки.

https://www.kommersant.ru/doc/5826798?tg

Брала с подчиненных

В Рязани главврача Центра гигиены и эпидемиологии (некоммерческая организация управления Роспотребнадзора по области) Елену Паненкову обвинили в получении взяток на 16 млн рублей. Главврач с сентября 2019 года по декабрь 2022 года лично и через посредников получала взятки от подчиненных. То есть, по данным следствия, начала брать через полгода после назначения.

https://ryazan.bezformata.com/listnews/gigieni-i-epidemiolog...

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Киржача Владимирской области Надежды Скороспеловой, которая обвиняется в злоупотреблении полномочиями. С августа 2018 года по январь 2019 года она заключила четыре договора о перераспределении земельного участка. Его площадь была увеличена за счет территории самого населенного пункта, а также лесного фонда Киржачского района.

Аналогичные методы чиновница использовала для увеличения площади еще как минимум восьми участков. Сумма ущерба от действий Скороспеловой оценивается в 8,5 миллионов рублей. Задержана ли чиновника пока не сообщается.

http://www.moscow-post.su/news/society/glavu-administracii-k...

Миллионы долларов и евро

Экс-владелец банка "Балтика" Олег Власов получил 17 лет за вывод 46 млрд руб. по "молдавской схеме". Его обвинили в руководстве преступным сообществом и совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Власова задержали в Москве в мае 2020 года.

Вся суть схемы: между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии.

https://www.rbc.ru/society/17/02/2023/63ef6c089a79476dee39a3...

Бродячие собаки

Экс-депутат Гордумы Астрахани от КПРФ Андрей Невлюдов задержан по делу о хищении 28 млн руб. при реализации госконтратков на ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) бродячих собак, которые должно было исполнять ООО "Экоприют". О возбуждении уголовного дела на «Экоприют» сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который ранее обратился в правоохранительные органы «с просьбой дать правовую оценку происходящего» в приюте.

https://ast-news.ru/node/v-astrakhani-zaderzhan-byvshiy-depu...