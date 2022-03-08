Евросоюз нежизнеспособен. Совсем

Здравствуйте, даже не знаю с чего начать, все такое вкусненькое, прямо пальчики оближешь.

Пожалуй, начну с Британии. Намедни кабинет Ее Величества подсчитал, что при нынешнем уровне цен на газ в Европе Соединенное пока Королевство будет вынуждено заплатить Москве за 2022 год примерно 2 млрд фунтов стерлингов - и это с учетом того, что наша доля в энергобалансе британцев не превышает 3%.

Сколько заплатит остальная Европа, страшно даже представить - а она обязательно заплатит, потому что бежать Европе некуда. Подземные хранилища газа никогда еще не были наполнены столь малым объемом, как на начало этой весны - сейчас там 28,8 млрд кубометров газа, на 21,8% меньше, чем год назад.

В остальной Европе, не считая Британии, сейчас происходят поистине эпохальные события - Еврокомиссия отложила в долгий ящик меры по борьбе с заоблачными ценами на энергоносители и занялась срочной программой "по отказу Евросоюза от импорта из России и улучшение энергобезопасности континента".

Как говорится, барабан на шею и паровоз навстречу, ибо желаемым результатом является предложение о достижении “более устойчивой энергетической системы ЕС с мерами по сокращению потребления газа ЕС и снижению зависимости от одного поставщика”. Иначе говоря, опять будут втыкать ветряки и ставить поля солнечных батарей, поскольку отказ в поставках дополнительных объемов газа Европа уже получила, причем от всех мировых игроков на этом рынке.

И тут очень кстати подоспел свежий доклад МЭА - Международного энергетического агентства. Если верить буржуям, по итогам 2021 года доля России в газовом рынке Евросоюза составила 45% от всего импорта - при этом стоит помнить, что сама объединенная Европа пока добывает всего 50 млрд кубометров. Еще 110 млрд приходит из Норвегии, а так как месторождения в Балтике и Северном море стремительно вырабатывают свой ресурс, пик добычи по разным месторождениям был пройден, где в 2011 году, где в 2017.

Иначе говоря, дальше будет только снижение добычи. Тем временем, в рамках обновленного плана Еврокомиссия обдумывает установление обязательных уровней хранения газа для стран-членов, заявив, что для подготовки к следующей зиме ЕС необходим “средний уровень заполнения хранилищ не менее 80% к 30 сентября” - и скажите, где они намерены его взять, особенно в контексте программы отказа от импорта из России? Гномы накопают и ведрами наносят?

С солнечной энергией все еще веселей. Солнечная энергия на крышах “может покрыть почти четверть потребления электроэнергии в ЕС”, - говорится в проекте. Но тут же отмечается, что Европа зависит от импорта панелей и элементов и что “20-25% запланированных солнечных проектов ЕС должны были быть либо отложены, либо полностью отменены в 2021 году” из-за роста энергетических, материальных и логистических затрат.

Иными словами, ввод в строй новых батарей СЭС затруднен или вообще невозможен из-за разорванных цепочек поставок либо из-за выросших цен на сырье и комплектующие. Ну а чего Европа еще хотела - в Азии ведь тоже высокие цены на газ, себестоимость продукции растет и закручивает инфляционную спираль. Что характерно, закручивает не у производителя, а у покупателя, с чем мы мы наших заклятых евродрузей и поздравляем.

Что же еще предлагает МЭА Евросоюзу в своем отчете? Резко повысить энергоэффективность европейских зданий. То есть меньше пользоваться электроэнергией и отоплением - других способов снизить потребление в Европе и Британии не знают.

В связи с этим вспоминается немецкий социальный ролик с бабулькой, греющейся от пяти свечей и цветочного горшка - похоже, это был пророческий ролик для всей Европы. Помните, там к ней еще соседи пришли, потому как втроем дышать в маленькой комнате теплее?

Честно говоря, жаль, что в Евросоюзе нет культуры арыков. Потому что если с холодом бороться европейцев уже научили, то как бороться с летней жарой? Тут мне вспоминается детство, проведенное в Ташкенте - там мы с другими соседскими ребятишками мигом нашли свои "кондиционеры", остывая в арыках с ледяной горной водой. Веселое у меня было детство, да.

“Ни у кого больше нет иллюзий. Использование Россией своих ресурсов природного газа в качестве экономического и политического оружия показывает, что Европа должна действовать быстро, чтобы быть готовой столкнуться со значительной неопределенностью в отношении поставок российского газа следующей зимой”, - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

“План МЭА из 10 пунктов предусматривает практические шаги по сокращению зависимости Европы от импорта российского газа более чем на треть в течение года, поддерживая переход к чистой энергии безопасным и доступным способом. Европа должна быстро снизить доминирующую роль России на своих энергетических рынках и как можно быстрее нарастить альтернативы”.

Более чем на треть в течение года. Учитывая, что в 2021 году Россия поставила в Евросоюз (по данным МЭА) 155 млрд кубометров газа (45% от импорта, 40% от общего потребления), Евросоюз обязан добровольно вычеркнуть из своего энергобаланса минимум 50-55 млрд кубометров газа. Куда при этом улетят цены на все энергоресурсы, МЭА благоразумно и мудро умалчивает.

Если же верить данным Газпрома, то объем экспорта газа в Европу в истекшем году составил 185 млрд кубометров, что уже близко к 50% всего импорта и 45% от общего потребления.

Хорошо, предположим, что Европе будет по силам провернуть эту славную комбинацию. Предположим. Тогда вопрос: реализация этого плана оттянет или ускорит развал Евросоюза?

Поясню на пальцах: смотрите, Евросоюз крайне неоднороден, как по уровню промышленного производства, так и по уровню жизни. Этот план фактически предусматривает резкое (до двух раз и более) снижение уровня жизни, причем снижение начнется с востока и юга ЕС - Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Прибалтийские Вымираты, балканские страны, Греция, Италия, Португалия, Испания и остальные страны Восточной Европы.

Естественно, начнется великое переселение народов, только уже внутри самого Евросоюза. Это обрушит рынок труда в Германии, Нидерландах, Франции и Бельгии - ну и заодно и в Британии. А это, в свою очередь, уронит уровень жизни местного населения - и все это при наличии огромного количества диаспор из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

А это люди, которые работать не хотят, а кушают регулярно. Сокращение кормовой базы вызовет закономерное негодование всех этих славных и замечательных людей с характерным цветом кожи и разрезом глаз - следовательно, начнется уже и физическое противостояние между местными и понаехавшими. Границы же нараспашку, помните?

Но это то, что касается исключительно энергорынка ЕС, а ведь есть и разорванные цепочки поставок, что накладывает на всю эту картинку будущего хаоса свои краски и оттенки.

Простой пример. Предприятие "Азовсталь" в Мариуполе до недавних пор поставляло огромное количество комплектующих для европейского автопрома. Сущая безделица, мелочевка, но без нее заводы в Европе встанут - и даже если на Украине в самые ближайшие дни все устаканится, поставки не возобновятся. К слову, первым почувствовал новую реальность автопром Италии, зависевший от поставок из Мариуполя очень серьезно.

Напоминаю, что Мариуполь - это территория Донецкой народной республики, попавшей под западные санкции - и, что самое любопытное, эти многомудрые политики из Евросоюза даже не сообразили, что махом признали ЛНР и ДНР полноправными субъектами международного права. Заметьте - санкции наложены не на отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и даже не на Донецкую и Луганскую область бывшей Украины.

Нет, они наложены именно на ЛНР и ДНР. Правда, скажи сейчас кому на Донбассе, что он под санкциями - и вам весело расхохочутся прямо в лицо. Для чего Донецку и Луганску Европа, если прямо за околицей огромный рынок России, а через нее - рынки Южной и Юго-Восточной Азии, которые и не подумали присоединиться к санкциям?

Но есть и еще кое-что. По итогам 2021 года, объем поставок в Европу продовольствия из России составил "всего" 4,7 млрд долларов. Не слишком большая сумма, подумаешь - легко найдут замену нашему зерну на мировом рынке.

А теперь давайте добавим сюда 12,85 млрд долларов - это прошлогодний объем поставок продовольствия из Украины. Пока вообще неизвестно, как пройдет посевная на Украине, но в любом случае эту сумму необходимо вычеркнуть из продовольственного баланса Европы уже сейчас - смена власти обнуляет все прежние контракты и соглашения.

Итого, Евросоюзу придется где-то взять продовольствия на сумму не менее 17,5 млрд долларов, а это уже совсем нетривиальная задача. Мало того, дефицит порождает взлет цен - следовательно, уже сейчас эту сумму можно смело умножать в полтора-два раза.

И поверьте, речь не столько о стоимости, сколько об объемах - их нужно еще найти, купить и привезти. И не забываем - свои потребности в еде Евросоюз давно уже не покрывает за счет собственного производства.

Добавим в этот коктейль дефицит удобрений и высокую стоимость топлива для сельскохозяйственной техники. Похоже, получается весьма ядовитая смесь, способная свалить с ног любого быка, как в прямом, так и в переносном смысле.

Это и есть развал мира на зоны влияния трех супердержав - и после того, как капиталы из Евросоюза массово побегут в Соединенные Штаты, нищую и разграбленную Европу бросят на произвол судьбы.

Пока Европа не поймет, какое счастье у нее под боком в виде России, она будет превращаться в зону хаоса и беззакония - и никакие силовые органы ЕС остановить этот развал будут не в состоянии. Этакие "святые девяностые" в европейском исполнении.

А вот когда Европа это поймет, то возникнут и другие вопросы. Например, кто планомерно и последовательно загонял европейцев в энергетическую бедность с целью обрушения конкурентоспособности Евросоюза.

Хотя я в это не очень-то и верю. Россия почти выскочила из Бретон-Вудской системы, а Европе это только еще предстоит - и тут в полный рост встанет вопрос о ресурсах, которыми Европа может распоряжаться. Боюсь, что аудит отправит слишком многих европейцев в заведения с мягкими стенами и заботливыми санитарами - если, конечно, эти заведения выживут в кризис.

И да, по поводу российской экономики расстраиваться рано. Доллар уже пополз вниз, нефть и газ уверенно берут новые вершины, а санкции заставляют нас переходить на мобилизационные рельсы.

Поверьте, в мировом идеальном экономическом шторме это лучший способ выживания.

А пока - зови детей, Надежда!

https://zen.yandex.ru/media/stateman/evrosoiuz-nejiznesposob...