«Не время сидеть дома» - каскадер Дмитрий Максимов рассказал об участии в спецоперации

— Удалось, и не то чтобы я напросился. Ребята узнали, что я приехал, и мне позвонил Дмитрий Николаевич [Тарасенко]. Он очень вежливый человек, его называют самым вежливым каскадером ассоциации. Он всегда со всеми разговаривает на «вы», обращается по имени отчеству и на «будьте любезны». Он позвонил и сказал: «Дмитрий Александрович, не желаете ли поприсутствовать на съемочной площадке?» Я говорю: «Дмитрий Николаевич, с пребольшим удовольствием!». Так я попал на смену. Как называется картина, к сожалению, не знаю.