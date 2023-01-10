«Не время сидеть дома» - каскадер Дмитрий Максимов рассказал об участии в спецоперации

В перерыве между боями отыграл сцену в кино, а в зону боевых действий ушел практически со съемочной площадки. В российской спецоперации принимает участие актер, член Гильдии каскадеров Союза кинематографистов РФ Дмитрий Максимов. Специальный корреспондент ФАН поговорил с ним и узнал, что сподвигло представителя творческой профессии отправиться в Донбасс.
Знакомство с Дмитрием состоялось в блиндаже под Новоселовским, в самый разгар штурмовых мероприятий. Максимов шутил и подбадривал молодых бойцов, которые прятались в укрытии от очередного обстрела. Он объяснял им, откуда, что и какого калибра летит, как правильно вести себя, чтобы выжить.
Вообще на тот момент его все знали как связиста. Но в беседе речь мимоходом зашла о кино: тут-то и выяснилось, что сам Максимов принимал участие в съемках сериалов и фильмов.
«Киношники» редко сами воюют. Как правило, они приезжают в зону боевых действий, чтобы поддержать бойцов. Но в этом случае артист сам взял в руки оружие и теперь служит в отдельной мотострелковой бригаде «Ветераны». Боец признается: таков был зов его сердца.
Дмитрий оказался интересным собеседником с глубокой биографией. После короткой беседы в блиндаже разговор продолжился уже позднее, когда его группа вышла с первой линии обороны на небольшую передышку, чтобы подготовиться к следующей ротации. Свою историю он рассказал во время занятий по боевой подготовке.
— Ты каскадер?
— Да, я каскадер Ассоциации каскадеров России.
— И сейчас ты принимаешь участие в спецоперации…
— И сейчас я в очередной раз на войне.
— Расскажи про себя.
—Я всего-навсего командир небольшой группы.
— Ты в кино уже сколько лет?
— С перерывами с 2001 года. Я воевал в 2014-2015 годах. До этого был в Чечне. Собственно, как я попал в кинематограф. Однажды нас пригласили сделать постановочные поединки в Москве. Мы приехали, сделали. Узнали, что будет международный фестиваль каскадеров, на тот момент его проводил Игорь Панин, школа каскадеров «Мастер». Мы подготовили постановочные бои, к своему собственному удивлению взяли второе место. Там, собственно, и познакомился с [актером и каскадером] Евгением Батовым. Тогда был представлен его трюк из картины Next, когда машина летела с набережной в воду.
— Расскажи, как ты присоединился к спецоперации?
— Была картина, на нее меня пригласил Андрей Золотухин. Даже не знаю, как называется фильм — я, как правило, название не спрашиваю. Я приехал в Ярославль, а там живет мой однополчанин по 2014 году. Я позвонил ему, пригласил на площадку. И он мне сказал: «Дима, собирается группа. Готов ли ты?»
Не то чтобы я люблю воевать, мне не нравятся ни кровь, ни грязь, ни холод. Но здесь другой мир. Здесь люди раскрываются по-настоящему. И понятно, кто есть кто. Ты прекрасно понимаешь, где враг, а где друг. И я с удовольствием согласился.
Я тогда даже не понимал, куда ехать. И так получается, что с самого начала спецоперации меня направляют в Донбасс, который мне стал второй родиной еще в 2014 году.
Я знал первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Очень хорошо его знал. Я был в его личной охране, потом командовал ротой, кстати, которой здесь поставили памятник «Стояли насмерть во имя жизни». Когда я уезжал по тяжелому ранению, я пообещал Захарченко, что вернусь. Будет плохо Донбассу — я вернусь. Человека не стало, а я здесь. Саша, ты всегда с нами. Батя, я здесь, ты же помнишь меня.
— Не так давно у тебя был отпуск.
— Ну, как отпуск… У меня закончился контракт в одном из отрядов.
— В промежутке между контрактами тебе удалось поработать?
— Удалось, и не то чтобы я напросился. Ребята узнали, что я приехал, и мне позвонил Дмитрий Николаевич [Тарасенко]. Он очень вежливый человек, его называют самым вежливым каскадером ассоциации. Он всегда со всеми разговаривает на «вы», обращается по имени отчеству и на «будьте любезны». Он позвонил и сказал: «Дмитрий Александрович, не желаете ли поприсутствовать на съемочной площадке?» Я говорю: «Дмитрий Николаевич, с пребольшим удовольствием!». Так я попал на смену. Как называется картина, к сожалению, не знаю.
— А какой там трюк исполнял?
— Это не было трюком. Нужны были каскадеры, потому что актеры массовых сцен не смогли бы этого сделать. По сценарию был эпизод с рейдерским захватом, он проходил стремительно, одной волной, с вскрытием дверей, вытаскиванием людей из кабинетов. Моя задача была попытаться закрыть дверь, после этого ее вырывают, меня швыряют о соседнюю стенку, и толпа продвигается лавиной дальше. Вот такая смена была. Собственно, халтурка, но приятно.
— Профессия каскадера на спецоперации пригодилась?
— Очень.
— Ты понимаешь, на что я намекаю.
— Да я понимаю, но получается, что я буду хвалиться.
— Ну, тут нет никакой похвальбы. Мало кто смог бы это исполнить, а тебе удалось. Расскажи про это.
— Это был на передовой. Связистов катастрофически не хватало. Я был одним из них. Обеспечивал связь, исполнял роль ретранслятора. Если кто-то кого-то не слышал, я передавал. В какой-то момент связь пропала практически со всеми. И мне пришлось вылезти на крышу дома и поработать с антенной. Но там летали беспилотники, а я слишком много провел времени на крыше.
Как раз в это время вышел из-за угла здания начальник связи — видимо, хотел узнать, почему я так долго. И тут прилетела 120-мм мина. Меня просто снесло с крыши. Спасло то, что мина упала за дом и его стена приняла все осколки. Но взрывной волной меня оттуда просто смело. Я «пришел» на ноги, но при этом очень сильно ударился спиной о стену дома. Спасла группировка. Я убрал плечи, вжал голову. Отделался только тем, что ударился о стену дома. И потом быстро-быстро забежал в подвал.
— Ты упал с какой высоты?
— Я упал с крыши пятиметрового дома. Со мной ничего не случилось, ничего не сломал. Меня спасла моя подготовка. Если бы ее не было, в лучшем случае я получил бы вывих, а то и перелом, потому что падать пришлось на кирпичи.
— Ты сейчас на спецоперации. Тебе есть что сказать тем, кто находится в России?
— Ребята, здесь находятся люди абсолютно разных профессий, из абсолютно разных социальных слоев. Но все пришли биться и за Донбасс, и за Родину. Не время сидеть дома.
Как говорил Сергей Бодров: «Когда твоя страна воюет, нельзя о ней говорить плохо, даже если она не права». Ребята, вставайте. Нам вас не хватает.
В ходе интервью Дмитрий Максимов передал привет президенту Гильдии каскадеров Союза кинематографистов РФ Александру Иншакову. Получив видео, тот ответил взаимным приветственным словом и признался, что пример Дмитрия воодушевил очень многих профессионалов кино.
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