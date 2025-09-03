России нужны ещё 5 миллионов мигрантов!

Сергей Собянин считает, что в условиях СВО экономика страны впадет в глубокий кризис без «ценных специалистов»:

«Экономическая борьба с трудовой миграцией в условиях специальной военной операции – очень рискованное дело. В стране не хватает около пяти миллионов рабочих. Это реальный дефицит. Сотни тысяч молодых людей ушли на фронт, еще столько же работают в военно-промышленном комплексе, где значительно возросли заказы на оборону.

Изгнать мигрантов можно, но это приведет к серьезным экономическим последствиям. Кому это выгодно?»Недовольство массовым наплывом мигрантов в сети, по мнению мэра Москвы, разгоняется искусственно, и за этим стоят украинские спецслужбы. По статистике Собянина (достоверной ли?), количество преступлений мигрантов против граждан за последние 10 лет снизилось на треть:«Наша нация достаточно сплочена вокруг президента, и ищутся способы расшатать это единство. Одним из таких способов является разжигание межнациональной и межрелигиозной ненависти. Мигранты становятся частью этой проблемы. ЦИПСО активно использует каждый инцидент для создания резонанса»С мигрантами Сергей Собянин борется уже давно, без малого 15 лет. Ещё в 2011 году он рассказывал журналистам, что Москве необходим «миграционный поток», но он должен быть упорядоченным и прозрачным.

Итоги 15 лет миграционной политики — таджик-иг**овец, только вышедший из тюрьмы, напал на полицейских с ножом и коктейлем Молотова. Куда уж прозрачнее? Это всё ЦИПСО дискредитирует образ мигранта в глазах россиян...

https://t.me/vika_tsyganova63/6676

Ведь это не первый подобный случай: недавно мигранты в Нефтеюганске избили полицейских. Мигранты-нелегалы Нефтеюганска среди бела дня напали на полицейских и избили их в ответ на законное требование предъявить документы.

Правоохранители мало того, что не достали табельное оружие, чтобы успокоить дебоширов, они даже дубинки не вытащили. Это как надо было довести бедных сотрудников полиции, что они уже силу применять боятся в ответ на прямую агрессию? Только в нашей стране жизнь мигранта-преступника ценится выше жизни полицейского. Дайте силовикам полномочия использовать оружие по назначению, чтобы они могли защищать народ!

У них нет уважения ни к закону, ни к власти!.. Вслед за полицейскими огребать от мигрантов начали чиновники.

Глава администрации Каменского района Пензенской области сделал замечание «новому гражданину» из Таджикистана и получил монтировкой по голове. Семья таджиков приобрела землю в центре района и устроила на ней нелегальный свинарник, игнорируя все санитарные нормы. Местные жители жаловались на это уже несколько лет, но администрация не смогла заставить «новых граждан» даже поставить забор. Последней каплей стало то, что семья натянула по периметру участка геотекстиль, который порвался от ветра и разлетелся по округе. Глава администрации Александр Помогайбо решил лично поговорить с главой семейства:

«Я на обед ехал, он стоит, я вышел, говорю: ну когда вот это все прекратится? Забором огородите большим, высоким, и к вам не будет претензий»

После слов чиновника о «бардаке, свиньях и козах» бывший мигрант взял кусок арматуры и ударил главу района сзади по голове:

«Мне удалось отползти к придорожной канаве, где я попытался смыть кровь с лица. Однако нападавший продолжил избиение, нанеся еще несколько ударов по голове» Александр выжил чудом. Случайным прохожим удалось отогнать безумного таджика от раненного главы района. Выяснилось, что нападавший психически болен. Однако это не помешало ему получить гражданство России, купить землю и устроить нелегальное хозяйство посреди жилых домов.

- Давайте ещё 5 миллионов завезём... Даже если хоть 0,1% из них будет вот такой, это же караул! Их приютили, дали работу, дали землю, дали гражданство, а они нас убивать начали. Случайно люди выживают... А сколько таких не выживших по лесам закопано?

Даже получив гражданство, мигранты остаются приезжими, потому что Родина у человека может быть только одна. Вот пусть Родина их и воспитывает, а не России- говорит Вика Цыганова

Но и это еще не все. В Подмосковье дикари ограбили и избили бывшего министра труда и сенатора Сергея Калашникова. Толпа понаехавших общей численностью в 5-6 особей, вломилась к экс-чиновнику в дом днём. На улице было жарко и дверь была открыта. Чужаки избили политического деятеля на пенсии, после чего потребовали деньги. Всего было похищено 50 тысяч рублей, 500 долларов, несколько дорогих часов и охотничье ружьё. Сейчас их поисками занимается полиция, СМИ дана команда молчать.

Ранее Калашников с одной стороны выступал против проводимой миграционной политики, называя её «бездумной», а с другой участвовал в разработке миграционного кодекса для бандустанов СНГ, в рамках которого РФ взяла на себя социальные обязательства по обеспечению чужаков медпомощью, образованием, пенсией и прочей социалкой.

Что ни день, то новый повод торжественно отпраздновать в Москве день независимости Таджикистана от России. Правильно, Сергей Семёнович! Трое таджиков жестоки избили полицейского возле ТЦ "Глобус" в подмосковном Щёлкове. Травмат ему не помог. Всё произошло 1 сентября. Правоохранитель в штатском заметил, как несколько иностранных специалистов конфликтуют с охранником торгового центра. Он подошел, чтобы разнять конфликт, но в ответ был послан на*уй и получил несколько ударов по лицу. Они устраивают теракты, торгуют наркотой, пристают к нашим девушкам, бьют полицейских - а мы их флаги развесим по всей Москве! Пускай им будет стыдно....

Ну сколько уже этот маразм может продолжаться? = задается вопросом РИА "Катюша"

Как жить? Да вот так. Жителям Москвабада на улице раздают инструкции, в которых прописывается как местным (не приезжим!) нужно вести себя, чтобы понаехавшие чувствовали себя комфортно и не ущемлялись.

Ваня, не дыши, а то Аналбек обижается

https://t.me/migranty_RUS/11337

А вообще - учите арабский. Скоро всем понадобится. Заммэра Москвы Ликсутов: Схема метро на арабском появится к концу 2025 года - пишет Лента.ру

Билет в один конец. Ваше метро – больше не ваше. Пристегнитесь ребята. Правда не всегда бывает удобной.

Ну что, москвичи? Думали, вас уже ничем не удивить, после бордюров раз в неделю, затопленных улиц и парковок за бешеные бабки? Что ж, у господина Ликсутова, вечного оптимизатора наших с вами транспортных потоков, всегда найдется туз в рукаве. Новость дня: к 2026 году во всех поездах московского метро появится навигация на арабском языке.

Читаешь – и не веришь своим глазам. Это не шутка. Это официальное заявление заместителя мэра.

Давайте на секунду отбросим политкорректную шелуху про «гостеприимство» и «международный туризм». Включим то, что у многих атрофировалось за годы промывки мозгов – простую логику.

Вариант первый: это для туристов.

Серьезно? Для тех самых туристов из Эмиратов и Саудовской Аравии, которые якобы толпами штурмуют Бутово и Выхино? Туристу, который приехал на 3 дня посмотреть Кремль, выдают карту. Брошюру. Включают Google-переводчик на худой конец. Никто в здравом уме не будет перепрошивать всю транспортную систему мегаполиса ради горстки людей, которые завтра улетят. Это экономически абсурдно. Это плевок в лицо любому, кто умеет считать деньги. Наши с вами деньги, кстати.

Вариант второй, и он куда ближе к правде. Это не для туристов. Это для «новых москвичей». Для тех самых «ценных специалистов», которые приезжают сюда не на выходные, а навсегда, теперь видимо из арабских стран. И вот тут начинается самый изюм.

Нам годами вбивали в голову: «Приехал в чужой монастырь – учи устав». Интеграция, ассимиляция, уважение к культуре и, в первую очередь, к языку. Русский язык – государственный на всей территории Российской Федерации. Это не рекомендация, это закон. Конституция, если кто забыл.

Но что мы видим на деле? Вместо того, чтобы требовать от приезжих учить язык страны, которая дала им работу и кров, система начинает прогибаться под них. Она услужливо переводит для них навигацию. Она создает им комфортную среду, в которой знание русского языка становится необязательным. Это не «гостеприимство». Это поощрение анклавизации. Это официальное признание: «Ребята, вам не нужно становиться частью нашего общества. Мы сами станем частью вашего». Или - замещение нас с вами, дорогие.

И не надо мне рассказывать про двойные стандарты. Попробуйте приехать работать в Дубай и потребовать, чтобы в их метро все продублировали кириллицей. Знаете, куда вас пошлют? Правильно, покупать билет домой.

Власти ведут шизофреническую политику. На одном федеральном канале нам рассказывают о необходимости жесткого миграционного контроля и борьбы с этнической преступностью. А на другом – чиновник мэрии с улыбкой сообщает, что скоро мы все будем ориентироваться в подземке по арабской вязи. Это даже не лицемерие. Это открытое издевательство.

Они говорят, что борются с последствиями, а сами удобряют почву для первопричин. Они создают гетто, насильников, преступность и героически штурмуют их с ОМОНом.

Это прямое нарушение прав коренного населения. Права на сохранение своей культурной и языковой среды. Плевок в лицо Конституции. Но кто об этом сейчас вспомнит? Мы давно стали индейцами на своей собственной земле. Нас вежливо отодвигают, объясняя, что так нужно для экономики, для развития, для «многообразия». Скоро ли мы будем в резервациях?

Так что, когда в следующий раз вы спуститесь в метро, просто знайте: это больше не просто транспорт. Это социальный эксперимент, в котором вы – подопытный материал. Эксперимент по замене одного народа другим. А Ликсутов и компания – всего лишь подрядчики, которые с энтузиазмом вешают новые, удобные таблички в нашем общем доме. Который, кажется, уже не совсем наш.

Учите арабский. В дивном новом мире может пригодиться.

В предверии пока вот такое вывесили: Очередной шедевр толерантной агитации (бессмысленной и беспощадной). Нам просто хотелось бы понять: какие именно смыслы в неё вкладывались? По какой причине среди русских матрёшек изображён классический арабский кофейник? Это, вообще, к чему?

Или не к чему? Или смысла нет? Или очередная "девочка-дизайнерка" просто удачно слетала в Дубай? А курирующий её "эффективный менеджер" просто "освоил бюджет". И вопрос, причём здесь арабы, не имеет смысла исходно?

Ну, а что такого, у нас же идеологии нет. А, значит, и смыслов нет. Вот только "когда надо" смыслы есть. Например, тогда, когда во всю агитационную продукцию добавляют что-то, показывающее, что эта территория - не для русских. Любой визуальный маркер. А уж плов это или арабский кофейник, не так уж и принципиально.

https://t.me/riakatysha/41445