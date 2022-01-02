Баир Иринчеев про книгу "Железный дождь над Ленинградом"

https://w ww.youtube.com/watch?v=TlxFRxl4Dqw

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Шрамы блокады. Путеводитель по Ленинграду 1941–1944

Бесплатный путеводитель: https://disk.yandex.ru/i/pjkVS99RIVplxQ

Дом Советов на Московской площади. Фотография сделана немецким артиллеристом через стереотрубу.

Предупреждающая табличка об опасности во время артобстрела — один из важнейших символов блокады.

Предупреждающая табличка об опасности во время артобстрела — один из важнейших символов блокады.

Глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Константин Серов:

Есть в Тверской губернии деревня с тёплым и родным названием — Доманиха. Когда началась война, большинство мужчин из неё ушли на фронт. Многие не вернулись с той войны. Но, как говорил мой отец, вернулось тоже немало по сравнению с другими деревнями. Вернулся и мой дед — Павел Алексеевич Серов. Ушёл он на фронт в первые же дни войны. Служил в артиллерии. В Польше был тяжело ранен в 1944 году. Комиссован по ранению…

Сражение под Ельней без слёз вспоминать не мог. Самые страшные минуты, говорил он — это когда товарищи рядом погибают, а помочь не можешь. Всю жизнь они потом снились. Вообще о войне рассказывать он не любил. У них с бабушкой трое сыновей, да внуков и правнуков семнадцать. И все пацаны. Бабушка всегда шутила: что с ними делать, всё мальчишки рождаются… Они с дедом очень не хотели, чтобы мы такого же горя хлебнули.

День Победы всегда был и остаётся главным праздником в нашей семье. Бабушка с дедушкой любили, когда мы все летом собирались у них в Доманихе. Дед дожил до 84 лет, а бабушка — до 90 лет.

Другой мой дед — Степан Георгиевич, мамин отец, партизанил в белорусских лесах. Так никто и не знает, когда и где он погиб — пропал без вести… Я всегда молюсь за тех, кто не вернулся с той войны. И каждый год 9 мая со своими детьми иду в Бессмертном полку.

В нашем городе отмечается три очень важных для всех нас дня. Это 8 сентября — день начала Блокады, а также День прорыва блокады, и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — «Ленинградский День Победы». Эти даты в истории города являются не менее значимыми, чем день основания Петербурга, так как героическая оборона города на Неве, взаимовыручка горожан, мужество и самоотверженность стали беспрецедентным примером стойкости и патриотизма жителей. И несмотря на то, что десятилетия отделяют нас от тех дней, мы всегда будем помнить защитников, тружеников тыла. Мы не забудем всех тех, кто пережил блокаду, сохранив культуру и традиции нашего города, кто обеспечивал работу театров, школ и больниц. Я надеюсь, что сегодняшнее поколение никогда не узнает ужасов войны, а память о наших воинах-победителях будет жить вечно.

Предисловие составителей

Блокада Ленинграда осталась в памяти народа как время массового голода, ставшего причиной гибели сотен тысяч простых жителей Ленинграда.

Однако голоду предшествовали массированные бомбардировки города с воздуха. Первые бомбы упали на город в ночь с 6 на 7 сентября 1941 года.

Первым страшным днём массового авиаудара по городу стало 8 сентября.

Днём немецкие самолёты сбросили на город несколько тысяч зажигательных бомб. Это привело к возникновению десятков пожаров, но всем запомнился пожар Бадаевских складов — именно этот пожар и уничтожение запасов продовольствия народная молва сделала причиной голода.

Теперь мы знаем, что запасов продовольствия на этих складах Ленинграду хватило бы на двое суток, но память и легенда о пожаре Бадаевских складов живёт.

Вечером того же дня немецкие бомбардировщики появились над Ленинградом снова и сбросили несколько десятков фугасных бомб, что привело к первым серьёзным разрушениям и массовым человеческим жертвам. Люфтваффе (немецкие ВВС) продолжило выполнение приказа ОКХ (Верховного командования сухопутных сил Вермахта) от 28 августа 1941 года, где сказано:

…Чтобы достичь наискорейшего уничтожения города как последнего центра красного сопротивления на Балтике без большой крови с нашей стороны, пехотный штурм исключается. Напротив, после уничтожения ПВО и истребителей противника город должен быть лишён ценности для жизни и обороны путём уничтожения водопроводных станций, складов, источников электроэнергии и света.

Авианалёты на город шли весь сентябрь. В октябре немцы дали себе небольшую передышку в связи с нелётной погодой. В ноябре 1941 года авиаудары по городу возобновились с новой силой. И лишь в декабре авианалёты сошли на нет — до весны 1942 года, когда немцы предприняли попытку уничтожить корабли Балтийского флота в рамках операции «Ледяной удар».

Авианалёты сопровождались ежедневными артобстрелами города.

Они не наносили городу крупных разрушений, но каждый день убивали ленинградцев на улицах, в квартирах, на рабочих местах. Три месяца авианалётов и почти ежедневные артобстрелы на протяжении 3 лет физически и душевно изматывали жителей города, держали их в постоянном напряжении.

Конец блокады в январе 1944 года стал огромным праздником и облегчением именно в связи с окончанием обстрелов города немецкой артиллерией — это видно во многих дневниковых записях ленинградцев.

Этот путеводитель составлен на основе ежедневных сводок МПВО (местной противовоздушной обороны) Ленинграда за осень 1941 — весну 1942 года, воспоминаний и дневников ленинградцев, и фотографий Центрального государственного архива кино-фоно-фотодокументов Санкт-Петербурга.

На карту нанесены только самые серьёзные разрушения — места попаданий фугасных бомб в дома. Если отметить на карте все попадания бомб и снарядов, то карта будет представлять из себя ковёр из красных точек.

Уже весной 1942 года Ольга Берггольц записала в своём дневнике: «Нет почти ни одного дома, в который бы не влепился снаряд…»

Сводки МПВО в части пострадавших жителей нельзя считать полными.

Районы города подавали свои сводки к утру дня, следовавшего за днём налёта. Полностью разобрать завалы на месте рухнувших зданий за одну ночь было невозможно, поэтому количество раненых и убитых было явно выше, чем заявлено в сводках. Так, разрушенные здания и заваленные убежища в Гостином дворе после налёта 22 сентября 1941 года раскапывали несколько суток. Необходимо подчеркнуть, что пострадавшие в сводках МПВО — это мирные жители. Раненые и убитые военнослужащие в сводках записывались отдельно.

Всего по отчёту 1945 года за годы блокады от немецких бомб и снарядов погибло 16 747 мирных жителей. 33 782 человека было ранено.

Наш путеводитель не претендует на полноту описания разрушений центра Ленинграда. Он ещё раз призывает задуматься над тем, каким тяжелейшим испытанием стала блокада Ленинграда. Он призывает вспомнить огромный труд советских рабочих, инженеров, архитекторов, восстановивших для нас наш город — один из красивейших городов мира.

В данном путеводителе фотоколлажи Сергея Ларенкова наглядно демонстрируют, как выглядел центр города во время блокады.

Электронная версия путеводителя будет постоянно обновляться и дополняться на основе новых исторических источников.

Вечная память защитникам Ленинграда!

Вечная благодарность тем, кто восстановил наш город и страну после войны!

Проспект 25 Октября, 68 (ныне Невский проспект, 68)

Из сводки МПВО:

28 ноября 1941 года, 14.56.

1 фугасная бомба.

Частично разрушена фасадная сторона дома. Разрушена водопроводная магистраль, повреждены электрокабель, трамвайные и троллейбусные провода. Ранено 8 человек, убито 8.

Здание было восстановлено после войны, затем снова снесено в 2000-е годы и отстроено заново с сохранением внешнего вида фасада.

Аничков мост. Работы по демонтажу и укрытию скульптуры «Укрощение коня человеком»

Музей городской скульптуры предпринимал титанические усилия по спасению памятников города от разрушения. Кони Клодта с Аничкова моста были демонтированы в октябре 1941 года, закопаны в Саду отдыха Дворца пионеров (сад Аничкова дворца) в деревянных ящиках и вернулись на свои места в ночь с 1 на 2 июня 1945 года. За годы блокады город не потерял ни одного монумента.

Павильон Росси (Садовый павильон Дворца Пионеров)

Невский проспект в районе Аничкова моста подвергался постоянным обстрелам артиллерии противника. Следы попаданий осколков на павильоне Росси на Невском проспекте отчётливо видны на фотографии военных лет. Также повреждения от бомб получила ограда Аничкова дворца.

Разборка нарзанного киоска на дрова напротив Елисеевского магазина, февраль 1942 года

Тяжёлая ситуация с топливом начала ощущаться уже через месяц после начала блокады. 6 октября 1941 года горком партии принял постановление о заготовке дров в лесоохранных зонах. 24 декабря 1941 года Ленгорисполком разрешил разобрать на дрова деревянные дома и другие постройки. 26 января 1942 года Ленгорисполком повторил это разрешение. Зимой 1941–42 года были разобраны трибуны и скамейки стадиона им. В. И. Ленина и постройки в ЦПКиО.

Укрытые от осколков витрины Елисеевского магазина

Витрины магазинов в городе были укрыты мешками с песком и зашиты деревянными кожухами. Такая защита спасала от осколков, но не защищала витрины от разрушения при близком падении фугасной авиабомбы или прямом попадании снаряда. На деревянные кожухи крепились патриотические плакаты и лозунги, важные объявления Ленгорисполкома. Ленинградцы использовали их как импровизированные доски объявлений.

22 июня 1941 года. Ленинградцы слушают речь Молотова о начале войны

В 12 часов дня 22 июня 1941 года по радио с обращением к советскому народу выступил председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов. В своей речи он сообщил, что Советский Союз подвергся вероломному нападению фашистской Германии. Большинство граждан Советского Союза узнало об этом из уличных громкоговорителей — домашние радиоприёмники тогда были роскошью.

Афиши Ленинградских театров у ограды Екатерининского сада

Несмотря на тяжелейшие условия, всю блокаду работал театр Музкомедии. Весной 1942 года артисты Кировского театра (ныне — Мариинский театр), не уехавшие в эвакуацию, вновь собрали труппу и начали выступать как в Ленинграде, так и на фронте. Памятник Екатерине Великой не был укрыт, несмотря на неоднократные обращения Музея городской скульптуры. Материалов и рабочих осенью 1941 года в городе не хватало катастрофически. К счастью, памятник Екатерине миновали и бомбы, и снаряды.

Пересечение проспекта 25 октября (Невского пр.) и улицы 3 июля (Садовой улицы). Начало 1942 года

Одна из самых известных фотографий блокады. Жители города берут воду из разбитого водопровода на проспекте 25 Октября (ныне — Невский проспект) у Гостиного двора. В связи с промерзанием водопровода в домах воду можно было брать только из рек и каналов, а также из незамёрзших труб водопровода. Некоторые ленинградцы растапливали снег.

Гостиный двор

Из сводок МПВО:

22 сентября 1941 года, 14.43.

1 фугасная бомба.

Разрушены внутри Гостиного двора помещения, занимаемые организациями: Ленмехпром, Артель Спорт-Рыболов, Артель Стройдор, Инкоопкондитер, контора Главтабак, Гипрооргбюро, Издательство «Советский писатель», Арктикснаб, Северный НИИ Мелиорации.

Завалены два убежища, подвал и несколько помещений первого этажа.

В результате спасательных работ извлечено:

непострадавших 32 человека

раненых 103 человека,

убитых 13 человек.

Дополнительно извлечено на 10.00 24 сентября 1941 года:

непострадавших 14 человек,

раненых 126 человек,

убитых 14 человек.

26 сентября в Гостином дворе из завалов извлечены:

раненых 1,

убитых 12.

Ольга Берггольц, запись в дневнике от 24 сентября 1941 года:

…Третьего дня бомба упала на издательство «Советский писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич — я её очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Ещё недавно была я у них за деньгами и говорила с нею. Семёнов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А одна машинистка, ушедшая в убежище, уцелела.

«Значит, надо ходить в убежище! Надо бежать, спасаться, спастись можно…» О, как гнусно! Мне жаль тех людей, а первая мысль — о себе, так сказать, извлечь уроки. Я знаю — так у всех. И верно А.О. говорила: «Ахнет бомба, и первая, подленькая мысль — не в меня!» Оправдание лишь в том, что ЕЩЁ не в меня!

На коллаже Сергея Ларенкова мы видим пожар Гостиного двора в марте 1942 года.

Проспект 25 октября, дом 30 (ныне Невский проспект, дом 30)

Из сводки МПВО:

21 ноября 1941 года, 18.45.

Фугасная бомба.

Обрушена часть фасада дома, выходящего на проспект. Завал одной стороны проезжей части проспекта. Возникло загорание. Порваны контактные провода (в 5 местах) трамвая и троллейбуса.

Пострадавшие:

ранено 80 человек,

убито 23 человека.

Медсестра спешит на помощь раненому у дома №10 по каналу Грибоедова

Одна из самых известных и драматичных фотографий периода блокады. Люфтваффе закончило массированные налёты на город в декабре 1941 года, но немецкая артиллерия обстреливала город каждый день. Опасность быть убитым или раненым в любой момент стала частью повседневной жизни в осаждённом городе.

Тело погибшего жителя Ленинграда у Спаса-на-крови

Первые смерти от голода были зафиксированы в осаждённом Ленинграде уже в ноябре 1941 года, а в декабре 1941, январе, феврале и марте 1942 года смертность от голода приобрела массовый характер.

Обессиленные родственники зачастую сами были не в силах отвезти тело погибшего члена семьи на кладбище или в морг. В этой связи на улицах города можно было наблюдать оставленные тела умерших от голода ленинградцев.

С 19 декабря 1941 года части МПВО получили задачу ремонта и консервации повреждённых зданий, обеспечения работы того, что осталось от городского хозяйства, помощи обессилевшим людям на улицах, и захоронения тел умерших ленинградцев. Всего с 19 декабря 1941 года по 11 марта 1942 года была оказана помощь 9207 ленинградцам, упавшим на улицах без сил. За этот же период бойцы МПВО — а это были девушки в возрасте 17–20 лет и мужчины старше 45 лет — похоронили 261 077 тел жителей города, убитых голодом.

Всего за осень 1941 года и первую блокадную зиму бойцы МПВО потеряли убитыми от обстрелов и налётов

125 человек. От голода умерло 2289 бойцов. 4800 бойцов МПВО — мужчины младше 45 лет — были призваны в РККА.

Из оставшихся в МПВО на март 1942 года 50 % бойцов были больны дистрофией и работы выполнять не могли. В связи с этим в части МПВО был организован призыв женщин в возрасте от 18 до 30 лет.

Дом Адамини. Мойка 1 — угол Поля Жертв Революции

Из сводки МПВО:

26 ноября 1941 года, 13.20.

2 фугасные бомбы.

Разрушен фасад дома — 3 этажа со стороны Мойки. Образовался обвал 4 этажей со стороны Поля Жертв Революции. Колонны здания угрожают обвалом. Завален проезд у Большого Конюшенного моста. Ранено 15 человек.

Батарея 85 мм зенитных орудий на Поле Жертв Революции (ныне Марсово поле)

Тяжёлые 85 мм зенитные орудия были установлены на Поле Жертв Революции, площади Декабристов, Стрелке Васильевского острова и Университетской набережной. Заградительный огонь препятствовал прицельному бомбометанию. Но падавшие осколки зенитных снарядов представляли собой опасность для ленинградцев — поэтому во время налётов и обстрелов бойцы МПВО и милиция требовали укрываться в подворотнях и подъездах.

Салют в честь полного снятия блокады 27 января 1944 года на Марсовом поле

Салют был дан из 224 орудий. 75 орудий были установлены на Марсовом поле, 75 — у бывшего дома Политкаторжан, и 74 — на Стрелке Васильевского острова. Также в салюте приняли участие 100 орудий кораблей Краснознамённого Балтийского флота, стоявших на Неве. Также были созданы ракетные группы, и для праздничной иллюминации города были включены прожекторы ПВО.

Наталия Сахновская, балерина Кировского театра:

…Зимний, пасмурный день клонился к вечеру. Затемнённый город тонул в полумраке. Тишина. Ни одного взрыва… затих и грозный гул отдалённой канонады… и вдруг весть! Наша армия одержала Победу, полностью разгромлен враг под Ленинградом, блокада снята… Великий праздник!

Снята блокада! Какое счастье! Нет слов передать наше волнение и радость. Мы все выбежали на улицу, чужие люди бросались друг другу в объятия, плакали, торжествовали, рыдая…

Раздался оружейный залп… Город салютовал нашим войскам, отстоявшим Ленинград. Высоко в небо взметнулся фейерверк и озарил город… столько огней… столько света… и свет вошёл в наши дома, в нашу жизнь и в наши души…

Улица Желябова, дом 1

Из сводки МПВО:

3 октября 1941 года, 21.55.

1 фугасная бомба.

Обрушена стена фасада и арка проезда. В стене со стороны двора образовалась трещина и деформация.

Пострадавших:

ранено 16,

убито 4.

Конюшенный переулок, дом 1

Ирина Иогансон:

…Во время тревоги трамвай, шедший около Конюшенной площади, остановился (во время тревоги движение запрещалось). Пассажиров попросили выйти и спрятаться в безопасных местах. Таким местом многим показалась подворотня дома на углу Конюшенного переулка. Но именно там их и настигла смерть. Фугасная бомба вошла в подворотню и взорвалась. Три этажа дома рухнули... На фасаде образовалась огромная арка, а под ней — братская могила жителей и пассажиров трамвая.

Мошков переулок, 5

Из сводки МПВО:

6 ноября 1941 года, 18.35.

1 фугасная бомба.

Разрушение дома.

Ранено 2 человека.

Вера Лукина:

...6 ноября 1941 года я возвращалась домой с занятий в техникуме. Я находилась в районе Невского проспекта, когда объявили воздушную тревогу, и услышала разрывы бомб в той стороне, где был мой дом. Когда я подбежала к мосту через Мойку, я увидела огромное облако дыма и пыли на Мошковом переулке, там, где стоял мой дом. На мосту уже стояло оцепление, и меня не хотели пропустить. Но тут я увидела нашу дворничиху тётю Нюру. Я кинулась к ней.

— Пропустите её, — сказала тётя Нюра. — Она из этого дома. А ты, Вера, не волнуйся. Мама жива! Сейчас она во дворе.

Я вбежала во двор. Кругом дым, пыль, обломки лежат горой. Плохо видно. Вдруг слышу — мама кричит:

— Верочка! Я тут!..

Мама Веры Максимовны, когда объявили тревогу, отправилась на чердак — защищать дом от «зажигалок».

...Вдруг страшно грохнуло, и весь дом закачался, как корабль на волнах, — рассказывала она потом. — Две сестрёнки, Лида и Нина Петровы, тоже побежали в бомбоубежище. Но тут Нина вдруг вспомнила, что забыла дома хлебные карточки. Она вернулась в квартиру и стала их искать. А Лида стояла на лестнице.

— Нина, не копайся! — крикнула Лида.

Но тут раздался свист падающей бомбы и затем взрыв. Дом рухнул — его словно срезало взрывом вдоль капитальной стены лестничной клетки. Эта лестница и сейчас цела. Лида осталась на лестнице — и уцелела. Нина Петрова погибла под развалинами. Ей не было тогда и десяти лет. Потом её расплющенный труп нашли и положили для опознания в дровяном сарае. Но я не пошла смотреть…

Набережная 9 января, 14 (ныне Дворцовая набережная, 12–14–16)

Из сводки МПВО:

8 сентября 1941 года, 22.43.

1 фугасная бомба.

3‑х этажное каменное здание разрушено до основания.

А. Л. Пунин в 1941 году — 10‑летний мальчик:

…Я уже начал засыпать, как вдруг раздался страшный удар. Мне показалось, что весь наш дом подпрыгнул. По радио завыла сирена. Потом выяснилось, что тяжёлая фугасная бомба упала в Неву прямо напротив Мошкова переулка. Взрыв был такой силы, что часть набережной осела, и посередине проезжей части по асфальту, словно разделительная черта, прошла широкая трещина.

Она была видна и после войны. Потом её заделали.

Меня вынули из постели, закутали, и вместе с сестрой и её мирно спавшим малышом посадили под толстый кирпичный свод, который был внутри нашей квартиры: по нему шла лестница, ведущая к «бабушкам», они жили в маленьких, но уютных и интересных комнатках, расположенных в соседнем флигеле. Там, под этим мощным сводом мы и сидели, слушая нарастающую пальбу зениток (батареи стояли неподалёку на Марсовом поле) и по булыжникам двора всё чаще и громче цокают осколки снарядов.

Потом наш дом вдруг как‑то странно закачался — словно корабль на волнах. Звука взрыва я не помню, но это жуткое качание дома и этот страшный рассыпающийся грохот, слышный откуда‑то совсем вблизи, помню и сейчас.

Отец надел шинель и вышел узнать, что случилось. Вернулся он с каким‑то странным и страшным

лицом.

— В нашем квартале упала бомба. Полностью разрушены дома на набережной. Это ужасно!

Наутро я пошёл гулять. На набережную можно было выйти, но дальше не пускали. Небольшой кордон из милиционеров и дружинников, с непременными противогазами на боку, стоял на набережной. В сотне метров от переулка вся проезжая часть была завалена обломками разбомбленного дома. Этот косой разноцветный развал кирпича и обломков запомнился на всю жизнь. Сколько их потом довелось увидеть в других местах! По развалу ходили люди в касках, стояла машина «скорой помощи» и крытый грузовик. К грузовику подносили какие‑то длинные предметы, завернутые в серый брезент.

Таисия Фёдоровна Игнатова проживавшая в доме № 14:

…В начале июля началась эвакуация детей в Старую Руссу. Но там было ещё хуже — настоящее пекло, бомбёжки, немцы подходили с запада.

Поэтому мы даже не успели распечатать чемоданы, как за нами приехали родители, чтобы увезти обратно.

Вернувшись, мы стали жить другой жизнью — папа — на заводе, брат — на фронте, я — 14‑летняя девочка — с другими школьниками ездила

в Стрельну на картошку. Так было и 8 сентября 1941 года. Помню, как ехала домой счастливая с 10 килограммами картошки. Вдруг, в начале седьмого поднялась тревога — разбомбили резиновый завод и Бадаевские склады.

А вечером мы собрались все вместе — я, мама, сестрёнка. Пробило пять одиннадцатого и… нашего дома не стало. Он рухнул весь. Нас засыпало. Я оказалась между мамой и печкой. Меня закрыло шалашом из балок, но выбраться было невозможно. Я слышала крик сестрёнки: «Мамочка, помоги, Таисия, помоги!» Я видела небо, а вокруг стонали и плакали; потом уловила слова снаружи: «Здесь живые». Меня откопали. Придя в себя, я всё время повторяла: «Мама, сестрёнка, мама, сестрёнка». Выживших отправили в больницу. У меня — сотрясение мозга и повреждение руки. Её даже хотели ампутировать, но папа сказал: «Это же девочка!»

Руку восстановили, осталась я только без пальца.

В нашем доме погибли почти все, спаслись лишь немногие. Чудом. Одна девочка на 4‑м этаже надевала башмачки, и, оставшись висеть на балке, выжила. Моя мама спаслась, сестрёнка задохнулась.

Так не стало дома № 14 на Дворцовой набережной.

Ленинградский парад Победы на Дворцовой площади 8 июля 1945 года

Именно по Невскому проспекту и Дворцовой площади прошли с триумфом части 30-го гвардейского стрелкового корпуса — гордости Ленинградского фронта. На фотографии — Герой Советского Союза, гвардии майор В. Г. Масальский. Он получил звание Героя за блестящий обходной манёвр, совершённый его ротой автоматчиков в январе 1944 года. Результатом действий его роты стало взятие Вороньей горы — одного из ключевых опорных пунктов немцев под Красным Селом.

Адмиралтейство. Маскировка важнейших объектов города

Позолоченные шпили и купола Ленинграда были прекрасными ориентирами для Люфтваффе и немецкой артиллерии. В этой связи уже летом 1941 года в городе были проведены мероприятия по укрытию золочения архитектурных доминант. Шпиль Адмиралтейства был закрыт брезентовым чехлом.

Работали лучшие альпинисты Ленинграда, не ушедшие на фронт. На фотографии маскировку шпиля укрепляет альпинистка Ольга Фирсова.

Улица Гоголя, 4, адрес также указывается как Кирпичный переулок ¼ Ныне Малая Морская улица, 4

Из сводки МПВО:

1 октября 1941 года.

Фугасная бомба.

Разрушен угол дома с 6‑го по 1‑й этаж, водопровод, порваны троллейбусные провода, на улице Гоголя образовался завал.

Пострадавших:

ранено 4 человека.

Акт технического обследования здания:

Шестиэтажное кирпичное здание высотой 21 метр с подвалом, углублённым на 1,8–2 м.; построен в 1843 году, надстроен в 1899 году.

Толщина стен 3–2½ кирпича. Все перекрытия деревянные, по деревянным балкам. ФАБ мгновенного действия весом в 100 кг попала в поребрик тротуара перед домом, на расстоянии 3,0 метра от фасадной стены, где и разорвалась. В результате взрыва возникла, по данным экспертизы, деформация фундамента здания и, как следствие, осадка угловой части дома с последующим её обрушением.

Рухнули все конструкции этой угловой части на всю высоту здания.

Ольга Берггольц, запись в дневнике от 3 октября 1941 года:

…А Колька [Николай Степанович Молчанов (1909–1942), искусствовед, муж Ольги Берггольц] был в это время на Конюшенной, под аркой чужого дома, где потушил три зажигательные бомбы. И в это же время буквально рухнул дом по Кирпичному переулку, дом № 1, а мы живём в доме № 2 по Кирпичному; опять она была рядом, хотя и заглазно! Везёт.

Поле капусты перед Исаакиевским собором, август 1942 года

Весной 1942 года все парки, скверы, газоны и клумбы стали огородами под овощи. Не стал исключением и парк перед Исаакиевским собором. Голод, организованный нацистами, довёл людей до дистрофии. В ходе этой болезни у людей частично разрушалось сознание. Как написано в отчёте НИИ Скорой помощи: «…воровство, недоверие, подозрительность были доминирующими чертами дистрофиков, составляющих главный контингент больных…» В этой связи на фотографии можно видеть вышку сторожа.

Закрытый мешками с песком памятник Николаю I и гостиница «Астория»

Из сводки МПВО:

Улица Герцена, 39, гостиница «Астория». 1 октября 1941 года, 20.46.

22 зажигательные бомбы.

Малые пожары чердачных перекрытий и мансарда. Работы вела участковая пожарная команда 35 участка, применена мехлестница. Работы с 21.09 по 22.50. Пожары ликвидированы.

НИИ растениеводства. Мойка

Весной 1942 года в городе были объявлены субботники по расчистке Ленинграда от снега, льда, нечистот. Также были захоронены тела ленинградцев, погибших от голода в первую блокадную зиму на улицах.

Обратите внимание, что снег и лёд сброшены в Мойку. Левее памятника Николаю I — НИИ Растениеводства. Его научные сотрудники ценой собственных жизней сохранили семенной фонд пшеницы, риса и картофеля, не притронувшись к нему. От 13 до 28 научных сотрудников НИИ умерли от голода в первую блокадную зиму.

Жертвы артобстрела, угол Лиговской улицы и Площади Восстания. Октябрь 1941 года

Одна из самых известных фотографий ленинградцев, погибших при немецком артобстреле. Давид Трахтенберг сделал целую серию снимков на углу Лиговской улицы и площади Восстания. Для большего драматизма он также сделал коллаж, где тела погибших перенесены на Невский проспект.

Этот коллаж широко использовался в военной пропаганде для подчёркивания преступного характера немецких артобстрелов Ленинграда.

Дмитровский переулок, дома 2–18 и 3–17

Из сводки МПВО:

19 сентября 1941 года, 16.02.

3 фугасные авиабомбы.

Разрушен в двух точках водопровод у дома № 2. Разрушен дом № 4, повреждены крыши домов 6–18, 3–17, выбиты стекла, повреждены стены домов 11, 12, 13 и 14. В доме № 14 возник пожар. Ранено 116 человек, убито 24 человека.

Через 8 минут, в 16.10 — попадание фугасной авиабомбы в дом № 12 по Стремянной улице по соседству. Дом разрушен. Верхние этажи угрожают обвалом. Во дворе пожаром уничтожен флигель. Разрушен трамвайный путь и трамвайные провода.

...Дмитровский переулок, 9. 4 октября 1941 года, 21.30.

1 фугасная бомба.

Разрушена часть 4-х этажного дома, другая часть дома грозит обвалом.

Пострадавших:

ранено 6 человек,

убит 1.

Дома № 2 и № 14 по Дмитровскому переулку были разобраны после войны.

На месте этих домов разбиты скверы.

Ольга Берггольц, повесть «Говорит Ленинград»:

…Я помню, как 19 сентября 1941 года, в день неистовой бомбёжки, которую помнят все ленинградцы, со Стремянной улицы в Дом радио пришла женщина, гражданка Московская, у которой только что под развалинами дома погибло двое детей. Она никогда не выступала по радио, но она пришла и сказала:

— Пустите меня к радио… я хочу говорить!

И она рассказала о том, что час назад случилось с её детьми… И нам запомнилось не столько её слова, сколько её дыхание. Трудное дыхание человека, который всё время удерживает вопль и подавляет рыдание, дыхание, схваченное микрофоном и усиленное уличными рупорами.

Площадь Нахимсона (ныне Владимирская площадь)

Из сводки МПВО:

21 сентября 1941 года.

3 фугасные бомбы.

Разбит трамвайный вагон.

Повреждён трамвайный путь и мостовая.

Ранен 1 человек.

Немецкая артиллерия зачастую вела обстрел мест скопления людей — остановок общественного транспорта, рынков и главных городских улиц, что приводило к массовым человеческим жертвам.

Из акта городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников об ущербе, причинённом Ленинграду войной и блокадой:

Всего за период блокады:

…От бомбардировок и артиллерийских обстрелов было убито 16 747 ленинградцев. Кроме того, было ранено 33 782 мирных граждан — женщин, стариков и детей.

…В результате вражеских артобстрелов и бомбардировок с воздуха полностью разрушено 205 каменных домов, 1849 деревянных жилых домов и 47 домов прочих типов. Повреждено 6403 каменных и 740 деревянных домов. 1073 дома погибло от пожаров. 9192 деревянных дома снесены на топливо.

Случаи варварского обстрела Ленинграда, зафиксированные в том же акте:

21 декабря 1941 года, 14.00 — 4 артиллерийских снаряда по площади Сытного рынка. Ранено 41 человек, в том числе 8 детей, убито 55 человек.

3 августа 1943 года, 15.07 — один снаряд напротив дома № 52 по Невскому проспекту ранил 49 человек и убил 43 человека.



Монумент «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище.