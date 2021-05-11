Мгновение перед вечностью

Материал полностью не мой. Но он достоин того, чтоб его многократно распростанять! Поисковики вообще отдельная тема. И делают они важное для нас всех дело! Во время поиска пропавших без вести солдат, мы находим только лишь их останки и редко именные вещи. И каждый раз глядя на останки , после первых качелей чувств, всегда задумываешься о том, как встретил и принял смерть найденный тобой солдат. Фото найденных солдат с моей первой Вахты Памяти. Эти двое бойцов лежали на дне окопа вытянувшись во весь рост.. Она, а один из солдат оказался женщиной не старше 25 лет, словно держала его в объятиях и будто что то говорила ему на ухо. У обоих бойцов были ранения. У нее раздроблена нога, у него ключица. В области его живота находилось большое количество осколков. С ними в окопе, кроме противогазов и саперной лопатки, были две противотанковые гранаты, пулемет Дегтярева. В последнем диске, одного из них был заклинивший патрон. Не знаю какие выводы сделаете вы, но со стороны это выглядело как будто они держали круговую оборону, и когда оборону держать в силу ранения, отсутствия боеприпасов и отказа оружия стало невозможно, они легли на дно окопа и так умерли. В его сапоге была обнаружена именная ложка.

По ней и установили личность пропавшего без вести солдата. Это Беспалов Иван Кузмич 1912 года рождения, проживавшего в Самарканде. Сейчас идет поиск его родственников.

Личность женщины, к сожалению установить не удалось. Она была похоронена в братской могиле села Хотьково, как безымянный солдат.

N.B.

Когда мы в то утро отправлялись на поиск, из того района, где нашли этих солдат, пролетели над нами два журавля.

Разумеется, чтобы не предполагал это всего лишь домыслы, а вот фото людей, которые были сделаны за мгновение до смерти, говорят о многом.

Публикация посвящена тем, чья смерть уже была предрешена и человек находится в одном шаге от неё. Я не стал собирать все подобные случаи и в моём понимании, не все заслужили вечной памяти. Этот "фотомартиролог" состоит только из погибших во время Великой Отечественной Войны

Первого в списке я поставлю Алексея Ерёменко младшего политрука 220-ого стрелкового полка 4-ой стрелковой дивизии , который поднял солдат в атаку и через мгновение погиб. Пусть он словно ведёт в вечность всех остальных павших героев. Немного об истории этого фото. Фотография была сделана Максом Альпертом 12 июля 1942 в районе села Хорошее Луганская область.

После того как было сделано фото осколками, судя по всему того же разорвавшегося снаряда был убит не только запечатленный командир, но и серьезно повреждена фотокамера. Фотограф посчитал сначала, что и кадры были испорчены, поэтому сразу не стал записать имя человека. Но позже обнаружил, что пленка не повреждена и кадр получился превосходным. Альперт вспомнил, что тогда во время боя по рядам передали "комбата убили". Он подумал, что это и был командир, который попал в кадр. Поэтому, назвал своё фото "Комбат".

И только после того, как фотография получила мировую известность, была установлена личность героя на фото Алексей Гордеевич Ерёменко.

Вот как описывает произошедшее сам автор фото:

— Этот снимок я сделал приблизительно в середине лета сорок второго года под Ворошиловградом. Для съемок облюбовал окопчик, отрытый чуть впереди обороны. Фашисты готовились к атаке. Помню, сначала налетели самолеты. Потом ударила артиллерия, и вражеская пехота пошла в атаку. Разгорелся жестокий бой. Я увидел, что невдалеке поднялся во весь рост офицер. Только я успел нажать спуск камеры, как осколком разбило объектив. Думал, пленка пропала... Кто был тот офицер? Когда я возился с разбитым фотоаппаратом, по цепи пронеслось: «Комбата убили», я был уверен, что речь идет об этом офицере. Ведь он первым бросился под вражеские пули. Потому я и назвал фотографию «Комбат».



А вдруг он тогда не погиб? Вроде было все ясно, и все же... И журналисты обратились к читателям. Письма начали приходить десятками, их авторы с большой убежденностью узнавали в комбате отца, сына, мужа, брата. Но иногда было достаточно даже беглого взгляда на присылаемые фотографии, чтобы прийти к заключению: нет, не он...

В мае 1974 года в один из корпунктов пришло письмо из Запорожья от председателя райисполкома Ивана Алексеевича Еременко. Он писал: «В годовщину победы над фашистской Германией вся наша семья собралась за столом. Так уж повелось: в этот день мы обязательно собираемся, чтобы почтить память не вернувшихся с войны. Вдруг — звонок. Почтальон принес почту и газеты. Моя мать по привычке начала проглядывать пачку газет в поисках писем. И вдруг как закричит: «Ваня! Отец! Наш отец!» У меня екнуло сердце, перехватило дыхание. Смотрю на снимок в газете — и глазам не верю: батя, батя нашелся!»



Через некоторое время из села Терстянка Вольнянского района Запорожской области пришло еще одно письмо: «Извините нас, дорогие товарищи, но мы не знаем, как разыскать фронтового корреспондента М. Альперта. Дело в том, что в его комбате мы узнали своего отца и мужа А. Г. Еременко. Помогите, пожалуйста».



К нему было несколько довоенных фотографий Алексея Гордеевича Еременко. И это письмо встретили с большой долей скептицизма, который усиливало приложенное к нему извещение, полученное женой Алексея Гордеевича Еременко Евдокией в 1942 году: «Сообщаем, что ваш муж — младший политрук Алексей Гордеевич Еременко, 1906 года рождения, 14 января 1942 года пропал без вести».

И все же за тщательную проверку этой версии заставило взяться большое сходство черт лица А. Г. Еременко и офицера, снятого в профиль Альпертом. Экспертиза подтвердила идентичность личности человека, зафиксированного на всех фотографиях. На его судьбу проливает свет и бывший секретарь Вольнянского райкома комсомола Константин Степанович Гарманин: «Я хорошо знал Алексея Гордеевича Еременко. Он работал в нашем районе председателем колхоза имени Красина. В конце июня мы оба были направлены в Запорожье, в школу политсостава. Затем школу перевели в Павлоград. Там нас и застал прорыв фашистов в районе Днепропетровска. Весь состав школы отбивал атаки. Но силы были слишком неравны. Мы попали в окружение. Я был старшим в группе. Решил пробиваться. Меня поддержал Еременко. Ночь была темная, шел дождь. Мы шли глухим лесом. Когда позже я проверил людей, то оказалось, что с нами нет курсанта Еременко. Когда вышли из окружения, я оформил на него донесение как на пропавшего без вести. Сходство фамилий и инициалов, видимо, ввело штабистов в заблуждение. Так произошло ошибка. Вместе с Алексеем Еременко мы служили в феврале 1942 года. Нам присвоили звания младших политруков и направили в 285-ю дивизию. Утром 27 февраля я был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. С тех пор с Еременко не встречался».



После этого стало понятно, что Алексей Еременко не был армейским командиром, а лишь политруком, да и то младшим.



Чтобы выяснить, когда же погиб герой, оставалась одна возможность — обратиться к ветеранам 285-й дивизии. Подполковник запаса Василий Севастьянович Березубчак поставил точку в этой истории: «Восемь месяцев наша дивизия стояла в обороне, прикрывая Ворошиловградское направление. Затем по приказу генерала Гречко передвинулась на новый рубеж, заняв оборону у села Хорошее. Здесь и разгорелся горячий бой, во время которого погиб политрук Еременко. Мне трудно поверить, что фотография сделана в другом месте, во время другого боя. Потому что убит был Еременко во время контратаки. Впрочем, в том бою корреспондента поблизости не было. Почему я уверен, что то был Еременко? А кому же еще поднимать людей в атаку, как не комиссару? Считаю, что снимок Альперта в этом смысле типичен...

А было это утром 12 июля. На нас обрушился шквальный артогонь. Первую атаку мы отбили. Но во время второй дрогнул правый фланг дивизии. Бойцы начали отходить. Мы были оглохшие, ослепшие, у многих текла из ушей кровь — полопали барабанные перепонки! Я получил приказ комдива восстановить положение, остановить солдат, ибо ситуация создалась критическая. Бегом бросился навстречу отступающим. И тут увидел Еременко. Он тоже бежал наперерез бойцам. «Стой! Стой!» — кричал он. Мы залегли. Собрали вокруг себя людей. Немного нас было, горстка. Но Еременко решил контратаковать, чтобы восстановить положение. Такое не забывается. Он поднялся во весь рост, закричал, бросился в атаку. Мы ворвались в траншеи, завязалась рукопашная. Дрались прикладами, штыками. Фашисты дрогнули, побежали. Вскоре в одной из траншей я увидел Еременко. Он медленно падал. Я побежал к нему и понял, что в помощи младший политрук уже не нуждается...



Лишь через 32 года военком исправил свою ошибку, прислав Евдокии Еременко новое извещение: «Извещаем вас с прискорбием о том, что Ваш муж младший политрук Еременко Алексей Гордеевич в бою за нашу Советскую Родину верный военной присяге, проявив героизм и мужество, погиб на фронте 12 июля 1942 года».

Александра Павловская-Анфиногенова и Мария Сахарова под видом гражданских с поддельными документами выполняли задачи по наблюдению за финскими войсками и организации подполья в Повенце и Медвежьегорске. В декабре 1941 года они были схвачены финской контрразведкой и 23 декабря были расстреляны в районе Повенце. Полностью осознавая неотвратимость смерти разведчицы взялись за руки. Дополнительная информация по Павловской с сайта Память Народа Два красноармейца перед казнью. Фотографии были сделаны одним из участников казни героев на Кольском полуострове в Заполярье в конце июня 1941 года. Снимки расстрела попали в Россию в девяностые. Норвежцы передали соседям-мурманчанам исторические книги о войне в Заполярье. По их словам, фотографии были получены от немецкого ветерана, который сам был свидетелем казни русских бойцов. Мурманский краевед Дмитрий Дулич , попытался выяснить обстоятельства гибели изображённых на снимках солдат. В мемуарах бывших немецких горных стрелков он нашёл описание казни.

- Был конец июня 1941-го, немцы только что перешли границу на этом участке фронта, - рассказывает Дмитрий Владимирович. - На высоте 122 наши бойцы захватили вражескую разведгруппу и убили на глазах наблюдавших за этим в бинокли немцев. Спасся только один, прыгнув в озеро со скалы.



Ночью горные стрелки штурмом взяли высоту. Сопротивление красноармейцев было яростным – в том бою рота егерей под командованием обер-лейтенанта Роде потеряла больше людей, чем за всю Польскую кампанию. Оставшихся в живых бойцов немцы расстреляли, устроив перед этим самосуд. По приказу командира один из горных стрелков снимал происходящее, а другой вёл протокол. Красноармейцев казнили за то, что они ненавидели врага, были яростнее и храбрее.

Судя по мемуарам и снимкам, пленные знали, что пощады им не будет. Но держались мужественно - и в позе, и во взгляде видно презрение к врагу. “Русские прекрасно понимали, за что их расстреляют, - вспоминал ветеран немецкого горнострелкового корпуса. - После всего этого наш командир отправил все записи и фотоплёнку в штаб. Долгое время, имена героев оставались неизвестными. Но относительно недавно, летом 2013 года мурманские поисковики Александр Поручиков и Николай Грищенко не только отыскали красноармейцев, но и установили имя одного из них . В этом им помогла настоящая поисковая удача. Я вот, к сожалению, за десять лет поиска ни разу не поднимал солдат с "именами", а ребятам, к счастью, повезло. Среди довоенных монет лежал черный бакелитовый пенальчик - ЛОЗ (Личный Опознавательный Знак) В такие пеналы бойцы Красной Армии вкладывали записки со своими личными данными. Надписи на бумаге расплылись, но их удалось прочесть. Оказалось, что бойца звали Сергей Макарович Корольков, 1912 года рождения. Он появился на свет в деревне Хмелище Сереженского района на Псковщине. Личность второго бойца пока не установлена – по знакам на гимнастерке ясно, что это был младший командир. Но собратья по поиску верят, что после архивных поисков станет известно и его имя.

Очень известное фото неизвестного пленного комиссара РККА. Благодаря целому расследованию, в интернете о происхождении фото, стало известно его имя. Предположительно, на фото полковой комиссар 148 сд Одишария Мириан Леванович 1902 г.р. В плен он попал 1 августа 1941г. возле деревни Локотец, Шумяченский район Смоленской области. Судя по всему, расстрелян был там же.

Трое пленных красноармейцев стоят в могиле перед расстрелом. Один из них — в гражданской одежде. В Согласно источникам, фотография была найдена в вещах погибшего под Москвой немецкого военнослужащего. На обратной стороне фотографии была надпись: «Стреляли из засады у точки 61». Снова расстрел финскими военными наших солдат. Ноябрь 1942 года Восточная Карелия. Советский разведчик улыбается в камеру, полностью осознавая то, что через секунда пуля выпущенная из пистолета финского офицера оборвёт его земную жизнь навсегда. Уверен, что он улыбается потому, что знает - впереди у него вечность. Эта фотография была опубликована министерством обороны Финляндии лишь в 2006 году. Во время войны финское правительство справедливо опасалось, что оно будет использовано советской пропагандой.

Самое выразительное фото партизана комсомолки Зои Космодемьянской, ставшее, без преувеличения, знаком и символом мужества перед лицом врагов и смерти, было найдено в кармане убитого фашистского офицера. Обладатель фото был сражен советской пулей под деревней Потапово, недалеко от Смоленска в 1943 году. Всего в кармане мундира гитлеровского офицера было пять снимков, последовательно фиксирующих этапы казни Зои Космодемьянской, начиная с того, как ее подводят к виселице, и заканчивая финальным кадром мертвой девушки с петлей на шее, лежащей в снегу. Имя этого офицера история не сохранила, только звание — лейтенант, да и так ли оно важно? Какая разница, кем он был, убийца и командир убийц, хладнокровно фотографировавший, как вешают юную партизанку? Кстати, считается, что советские солдаты не брали в плен военнослужащих вермахта из части, расквартированной в деревне Петрищево, где произошла в полдень 29 ноября 1941 года казнь.

"Дорогая мамочка! Больше всего меня терзает мысль, что я тебе доставила огромное беспокойство. Со мной ничего плохого не произошло...Если сможешь, передай мне, пожалуйста, мое платье, зеленую кофточку и белые носки. Хочу выйти в хорошем виде..." - последнее письмо Маши Брускиной перед казнью. 26 октября 1941 года фашисты провели первую публичную казнь на оккупированной территории, повесив в разных частях Минска двенадцать подпольщиков. В музее хранятся 28 снимков с той страшной казни. Приговоренных тогда разделили на четыре группы и прилюдно повесили в разных местах: в районе Комаровки, на пересечении улиц Комсомольской и Маркса, в сквере у Дома офицеров и на воротах дрожжевого завода. На воротах дрожжевого завода по улице Октябрьской повесили троих: Машу Брускину, Кирилла Трусова, Володю Щербацевича. Эти фотографии были свидетелями обвинения на Нюрнбергском процессе.

В немецком Бундесархиве хранится серия фотографий расстрела советских партизан в сентябре 1941г. в зоне ответственности 4-й танковой группы армий "Север" вермахта на Ленинградском направлении. Предположительно, фотографии сделаны в Эстонии.

Рота пропаганды PK 694 зафиксировала все стадии расстрела партизан (скорее всего, окруженцев), на северном участке восточного фронта. Офицеры совещаются, расстрельная команда получает инструкции, полевая жандармерия обеспечивает охранение, военные пропагандисты фотографируют. На этом можно рассмотреть лица 11 из 12 советских патриотов. Впереди всех, скорее всего, их командир... Расстрел производился группами по 6 человек, по три стреляющего на одного расстреливаемого. Все 12 человек сопровождались под охраной к месту расстрела

Казак Всевеликого Войска Донского демонстрирует венгерским офицерам искусство рубки. В качестве лозы — советские военнопленные, возможно партизаны. Место действия — Украина, 1941 год. Фото из коллекции Национального музея истории Венгрии. Автор фото Bedő Zsolt.

Неизвестный Командир Красной Армии перед расстрелом. Фото сделано в августе-сентябре 1941 г. в полосе 1-ой танковой группы армий «Юг» (Украина), предположительно, в Киевском котле. Красная звезда с серпом и молотом, нашитая на обоих рукавах выше обшлага — отличительная черта политработников. По званию, скорее всего, старший батальонный или полковой комиссар. Возраст и медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» указывают на кадрового военного с немалой выслугой лет. Неизвестный Командир Красной Армии перед расстрелом. Фото сделано в августе-сентябре 1941 г. в полосе 1-ой танковой группы армий «Юг» (Украина), предположительно, в Киевском котле. Красная звезда с серпом и молотом, нашитая на обоих рукавах выше обшлага — отличительная черта политработников. По званию, скорее всего, старший батальонный или полковой комиссар. Возраст и медаль «ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» указывают на кадрового военного с немалой выслугой лет.

Пленный советский политрук и неизвестные воины. Время съёмки 01.07.1941г. Место съемки тоже неизвестно. Снова расстрел финскими военными советского героя. И снова улыбка в лицо смерти. Фотографии были сделаны 17 июля 1941 года в секторе «Ханко» (наиболее вероятно в Карья). Пленный советский политрук и неизвестные воины. Время съёмки 01.07.1941г. Место съемки тоже неизвестно.Снова расстрел финскими военными советского героя. И снова улыбка в лицо смерти.Фотографии были сделаны 17 июля 1941 года в секторе «Ханко» (наиболее вероятно в Карья).

На фотографиях эстонец Виктор Осипович Фейгин, родившийся 27 июня 1910 года в Пскове. Он был задержан в 20 километрах от Сало 1 июля 1941 года, после того, как прыгнул с парашютом в предыдущую ночь, или 30 июня 1941 года. Фейгин был приговорен к смерти как шпион или террорист, потому что на другом парашюте для него было сброшено более 30 кг. взрывчатки. Фейгин должен был совершить подрыв железнодорожного полотна на дороге Сало-Карья. Фейгина допрашивали несколько раз, в период с 2 по 11 июля 1941 года.

На следующем фото в руках героя-десантника листки с приговором военно-полевого суда о его расстреле. Текст на обратной стороне фотографии отмечает, что смех русского человека вызван вопросом о его "последней просьбе". Подпись под фото: Suomalaiset upseerit keskustelivat venäläisdesantin kanssa Hangon lohkolla 17.7. 1941. Desantti nauroi viimeiselle toivomukselleen. Hänet teloitettiin kuvan ottamisen jälkeen.

Перевод на русский: "Финские офицеры пытались допросить захваченного 17.7. 1941 русского десантника. Десантник только рассмеялся в ответ. После этого он был казнен" В немецком плену, как известно коммунистов и комиссаров расстреливали сразу. На фото изолированные от остальных советских военнопленных политработники РККА. Подпись к фотографии на немецком языке: «Selektierte russische Kommissare, die laut Führersbefehl zu erschießen waren» — «Отсеянные русские комиссары, подлежащие согласно приказу фюрера расстрелу» Такое ощущение, что финны во время войны просто таки получали какое то извращенное эстетическое удовольствие от казней советских солдат. Перед вами серия фотографией представляющая собой целую фотосессию, где финские военные заставляли позировать пойманного советского разведчика.

По окончанию "фотосессии" красноармеец был расстрелян По окончанию "фотосессии" красноармеец был расстрелян

23 июня 1941 года. Брест. Советские пограничники. Не знаю как они попали в плен, но они не сдались. Не сдались во всех смыслах. Обратите внимание с какой отвагой и дерзостью они смотрят в глаза смерти. Фотографию маленькой полячки из Аушвица, наверное видели всё. Пожалуй, самое жуткое фото из всех предсмертных, что я видел. Оно страшнее даже посмертных. Страшнее даже изуродованных тел погибших, что я видел на войне в Донбассе. 23 июня 1941 года. Брест. Советские пограничники. Не знаю как они попали в плен, но они не сдались. Не сдались во всех смыслах. Обратите внимание с какой отвагой и дерзостью они смотрят в глаза смерти.Фотографию маленькой полячки из Аушвица, наверное видели всё. Пожалуй, самое жуткое фото из всех предсмертных, что я видел. Оно страшнее даже посмертных. Страшнее даже изуродованных тел погибших, что я видел на войне в Донбассе.

Девочку звали Чеслава Квока. Она была одним из 230 000 тысяч детей, отправленных в Освенцим – нацистский лагерь смерти. Фотографию сделал фотограф-узник Вильгельм Брассе, который по заданию администрации лагеря фотографировал заключенных и медицинские эксперименты Йозефа Менгеле. Многие снимки Брассе сейчас хранятся в музее Аушвиц-Биркенау. Брассе запомнил Чеславу. В интервью он рассказал, что девочка, прибыв в лагерь, не смогла понять, что от нее хотели. За это надзирательница жестоко избила ее палкой. Чеслава плакала, но ничего не могла сделать. Перед тем, как было сделано фото, она вытерла слезы и кровь с разбитой губы. В завершении этого мартиролога возглавляемого советским солдатом Алексеем Ерёменко, хочу рассказать о югославском партизане презревшим смерть и отважно шагнувшим в вечность.

Степан Филипович (хорв. Stjepan «Stevo» Filipović, серб. Стјепан «Стево» Филиповић, 27 января 1916, Опузен, Хорватия — 22 мая 1942, Валево, Сербия) — коммунист, югославский партизан, народный герой Югославии. По профессии слесарь. С 1937 г. активно участвует в демонстрациях и забастовках, за что, в 1939 г., осуждён на год тюрьмы. В 1940 г. вступает в КПЮ. С этого момента Степан Филипович работает в партийной организации г. Крагуевац, а после оккупации Югославии немецкими войсками (в апреле 1941 г.), по решению партии, переезжает в г. Валево. Там он помогает в организации нелегальной радиостанции, подготовке и формировании первых партизанских отрядов.

За личную храбрость и отвагу в боях получает должность командира отряда: 15 августа 1941 г., при нападении на г. Лайковац, Степан Филипович с пистолетом и гранатами в руках обращает в бегство отряд немецких автоматчиков— в этом бою уничтожено и ранено около 40 немецких солдат. Получает поздравления от командующего партизанской борьбой Тито. За нападение на г. Крупань— повторно.

В конце сентября 1941 г. недолгое время является комиссаром отряда, а с прибытием подкрепления — назначается командиром батальона.

24 февраля 1942 г. отряд Степана Филиповича попадает в засаду четников. Сам Филипович получает ранения и попадает в плен. Четники передают его немцам в г. Шабац, оттуда его перевозят в Валево и два месяца непрерывно пытают. Суд приговорил Степана к смертной казни, которую решили провести 22 мая.

На казнь были согнаны жители всей округи, и именно к ним, в свой последний час, Степан Филипович обращается со словами в поддержку партизанского движения, провозглашая грядущую победу Красной армии, рассказывает о варварстве и жестокости немецких захватчиков, о скорой и справедливой каре для них.

Фотограф сумел заснять момент, во время которого Филипович произнёс слова, ставшие лозунгом антифашистского движения в Югославии: «Смерть фашизму, свободу народу"». Не выдержав такой «коммунистической пропаганды», палачу приказывают не ждать назначенного времени, а казнить Степана Филиповича немедленно. Казнь состоялась на 15 минут ранее назначенного срока. Надпись на стене в Сплите со словами Степана Филиповича. Сентябрь 1943 года.

28 октября 1960 года в городе Валево бесстрашному югославскому партизану Степану Филипповичу был установлен памятник. Мгновения, на которых запечатлены люди шагнувшие в вечность пусть послужат примером невероятной силы духа и веры в правое дело.

Воистину, тот кто пал за народное дело - бессмертен.

Михаил Полынков, позывной Хрусталик. Автор админ и модератор Военно-Политического блога "Солдатская правда".

https://zen.yandex.ru/media/soldiers_truth/mgnovene-pered-ve...

https://polynkov.livejournal.com/440634.html?view=comments