Кое-что о липе

Липа крупнолистная Delft

Липа мелколистная Tilia cordata

Липа Амурская лист



Из липы получают мягкую и хорошо обрабатываемую древесину. Но при этом стоит отметить, что она очень плохо сопротивляется влажности, из-за чего не нашла применение в качестве наружных строительных материалов. Липовое дерево в большей мере используется для изготовления каркасов мебели, рам для картин, карандашей, спичек и т.д.

Также, благодаря хорошим акустическим свойствам и простоте в обработке, это дерево стало популярным материалом для изготовления корпусов электрогитар и бас-гитар, а также духовых инструментов, таких как блокфлейты. Липа Амурская цветение Липа мелколистная цветение Липа мелколистная Tilia cordata Липа Амурская Цветение липы Липа мелколистная цветение Липа мелколистная цветение Липа Амурская Липа японская Tilia japonica

Как уже говорилось выше, в мире насчитывается около 50 видов лип, но наиболее распространенными являются всего три: Липа мелколистная цветениеИз липы получают мягкую и хорошо обрабатываемую древесину. Но при этом стоит отметить, что она очень плохо сопротивляется влажности, из-за чего не нашла применение в качестве наружных строительных материалов. Липовое дерево в большей мере используется для изготовления каркасов мебели, рам для картин, карандашей, спичек и т.д.Также, благодаря хорошим акустическим свойствам и простоте в обработке, это дерево стало популярным материалом для изготовления корпусов электрогитар и бас-гитар, а также духовых инструментов, таких как блокфлейты.

Липа СибирскаяОни растут от 15 до 40 метров в высоту, в зависимости от их вида. Средняя продолжительность жизни этих деревьев – 400-600 лет. Но ученые находили и более старые экземпляры, каким было за 1000 лет. Отчасти такая большая продолжительность жизни вызвана их способностью восстанавливаться и продолжать рост даже после повреждений и болезней.Это важнейший медонос. В ряде местностей Центральной России и на Дальнем Востоке липа дает пчелам нектар для создания липового меда. Пчелы делают его из нектара зеленовато-желтых цветков липы. С одной цветущей липы среднего возраста пчелы могут сделать оо 16 до 30 килограммов высококачественного меда, а с 1 га цветущих лип – более 1000 килограммов меда.Из-за таких качеств это дерево справедливо прозвали «Царицей медоносных растений».