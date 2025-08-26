Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 992 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Спасибо. Интересный рассказ. Низкий поклон героической Лидочке Денисенко. Советские были люди. Советские, и точка!Война дочки Стали...
  • Vladimir Orekhov
    Увы... Похоже, потеряли не только "вот таких Людочек Денисенко"...Война дочки Стали...
  • Aнатолий Райков
    Раньше я мог предсказать погоду на завтра,потому что машин было меньше и были на это свои приметы.А сейчас появилось ...СССР на стройке, ...

Кое-что о липе

липаЕсть ли те, кто не любит запах цветущей липы? Липа – это деревья рода Tilia, принадлежащие к семейству Мальвовые (Malvaceae). На сегодня существует 45 видов этого рода, какие в большей мере произрастают в умеренной и субтропической зонах северного полушария. Все-таки это величественные деревья имеют свои интересные факты.

Она была священным деревом в Древней Греции и Египте. В саркофагах Фаюма были найдены маски, сделанные из липового дерева.
Липа дерево
 Липа дерево
Липа сердцевидная крона
 Липа сердцевидная крона
Кельты и германцы утверждали, что истина возникает в тени липы. Ее аромат способствовал милосердию судей и примирению сторон.
Цветущая липа
 Цветущая липа
Липа мелколистная Tilia cordata
 Липа мелколистная Tilia cordata
Липа сердцевидная соцветие
 Липа сердцевидная соцветие
Липа мелколистная, сердцевидная (Tilia cordata)
 Липа мелколистная, сердцевидная (Tilia cordata)
Липа Сибирская
 Липа Сибирская
Они растут от 15 до 40 метров в высоту, в зависимости от их вида. Средняя продолжительность жизни этих деревьев – 400-600 лет. Но ученые находили и более старые экземпляры, каким было за 1000 лет. Отчасти такая большая продолжительность жизни вызвана их способностью восстанавливаться и продолжать рост даже после повреждений и болезней.липаЭто важнейший медонос. В ряде местностей Центральной России и на Дальнем Востоке липа дает пчелам нектар для создания липового меда. Пчелы делают его из нектара зеленовато-желтых цветков липы. С одной цветущей липы среднего возраста пчелы могут сделать оо 16 до 30 килограммов высококачественного меда, а с 1 га цветущих лип – более 1000 килограммов меда.
Из-за таких качеств это дерево справедливо прозвали «Царицей медоносных растений».

Липа крупнолистная Delft
 Липа крупнолистная Delft
Липа мелколистная Tilia cordata
 Липа мелколистная Tilia cordata
Липа Амурская лист
Липа Амурская лист
Липа мелколистная цветение
Липа мелколистная цветение
Из липы получают мягкую и хорошо обрабатываемую древесину. Но при этом стоит отметить, что она очень плохо сопротивляется влажности, из-за чего не нашла применение в качестве наружных строительных материалов. Липовое дерево в большей мере используется для изготовления каркасов мебели, рам для картин, карандашей, спичек и т.д.
Также, благодаря хорошим акустическим свойствам и простоте в обработке, это дерево стало популярным материалом для изготовления корпусов электрогитар и бас-гитар, а также духовых инструментов, таких как блокфлейты.
Липа Амурская цветение
Липа Амурская цветение
Липа мелколистная цветение
Липа мелколистная цветение
Липа мелколистная Tilia cordata
Липа мелколистная Tilia cordata
Липа Амурская
Липа Амурская
Цветение липы
Цветение липы
Липа мелколистная цветение
Липа мелколистная цветение
Липа мелколистная цветение
Липа мелколистная цветение
Липа Амурская
Липа Амурская
Липа японская Tilia japonica
Липа японская Tilia japonica
Как  уже говорилось выше, в мире насчитывается около 50 видов лип, но наиболее распространенными являются всего три:
  1. Мелколистная (Tilia Cordata).
  2. Крупнолистная (Tilia Platyphyllos).
  3. Пушистая/серебристая (Tilia Tomentosa).

Это гермафродиты. На одном дереве имеются как мужские, так и женские органы. Дерево опыляется насекомыми, в частности – пчелами. После опыления цветков они превращаются в округло-овальные, слегка ребристые плоды с заостренной верхушкой. Маленькие шарики диаметром около 0.3 сантиметров, сгруппированные по 2, 3 или 4 и имеющие «листочек-крыло», какое благодаря ветру может унести семена подальше от своего родительского дерева и позволить им колонизовать новую территорию.

Липа мелколистная Tilia cordata
Липа мелколистная Tilia cordataЛипа крупнолистная зима
Липа крупнолистная зимаЛипа мелколистная цветение
Липа мелколистная цветениеЛипа сердцевидная крона
Липа сердцевидная крона

 

Липа пушистостолбиковая
Липа пушистостолбиковая

 

Липа сердцелистная (Tilia cordata)
Липа сердцелистная (Tilia cordata)

 

Липа крупнолистная цветет
Липа крупнолистная цвететЛипа душистая
Липа душистаяЛипа куст
Липа кустЛипа мелколистная Гринспаер
Липа мелколистная ГринспаерЛипа крупнолистная "Цельзат"
Липа крупнолистная "Цельзат"Корейская липа
Корейская липаШироколиственный лес Дубрава
Пожалуй, первое с чем ассоциируется это дерево у многих людей – липовый чай. Действительно, многие люди собирают цветки липы, сушат их и потом всю зиму готовят вкусный и ароматный напиток. И популярность липового чая не удивительна. Ведь благодаря содержащимся в нем активным ингредиентам (флавоноиды, эфирные масла и т.д.), напиток из цветков этого дерева облегчает дыхание, снимает воспаление, действует как мочегонное и бактерицидное средство.
Широколиственный лес Дубрава
Липняк Шайтанский
Липняк Шайтанский
Липа сердцевидная
Липа сердцевидная
Липа сердцевидная
Липа сердцевидная
Японская липа дерево
Японская липа дерево
Липа мелколистная лист
Липа мелколистная лист
Липа мелколистная ранчо
Липа мелколистная ранчо
Липа Амурская цвет
Липа Амурская цвет
Ее цветы также используются в народной медицине. Они помогают бороться с простудой, кашлем, лихорадкой, различными инфекционными заболеваниями, спазмами и т.д.
В славянском православном христианском мире липа была предпочтительным материалом для росписи панно. Например, иконы, созданные знаменитым русским иконописцем Андреем Рублевым, в том числе «Святая Троица» (Гостеприимство Авраама) и «Спас», ныне расположенные в Государственной Третьяковской галерее в Москве, написаны как раз на этом дереве.Самое опасное насекомое для липы – тля. Эти маленькие длинноногие существа с грушевидными телами и трубчатыми структурами, вступающими из задней части тела, высасывают сок из листьев дерева, а также выделяют на листву богатую сахаром сладкую жидкость – падь (не путать с медвяной росой, выделяемой самим деревом и являющейся хорошим источником пищи для насекомых, в том числе пчел).липаЭто очень неприхотливые и простые в уходе деревья, какие одинаково хорошо растут как на солнце, так и в полутени. Именно поэтому многие садоводы высаживают их для озеленения своей территории.
Она является геральдическим растением Чехии. Изображение липовых ветвей и листьев встречается на чешских государственных наградах и медалях, на городской и государственной геральдике.герб муниципалитета Каменична (Чехия)герб муниципалитета Либштат (Чехия)В Чехии есть населённый пункт, который имеет название липа.
Правда и у нас есть подобные гербы с липой, напримергерб Липецкой областиили герб Осинского района (Пермский край, Россия)
Название этого рода происходит от древнерусского слова «липати», какое буквально переводится как «липнуть». У этого растения липкие почки, листья и внутренняя поверхность коры, из-за медвяной росы и пади выделяемой тлей.
В русском фольклоре по количеству упоминаний липа занимает одно из первых мест. Есть ряд поговорок, так или иначе связанных с этим растением. Например, «Сосна кормит, липа одевает», «Облупили, как липку, обобрали, как малинку», «Кто из-под дубка, а кто из-под липки» и т.д.
 
Испокон веков русские крестьяне в течение круглого года носили лапти. Эти лапти плели из лыка. Лык – это внутренний слой коры лиственных деревьев. Самая удобная долговечная обувь изготавливалась из липового лыка. Носили такие лапти вплоть до 30 годов 20-го века, даже тогда, когда уже был Советский Союз.
Липа Сибирская (59 фото)
Липа Сибирская
Считается, что в это дерево никогда не ударяет молния. Поэтому, если вы под ним спрячетесь или посадите его у себя во дворе или за двором, то будете защищены от молний. Но это не так. На самом деле, молния может ударить в абсолютно любое дерево, независимо от его рода, вида или семейства. 
природа
фото сегодня
Светлана Митленко
наверх