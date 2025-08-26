Кое-что о липе

Она была священным деревом в Древней Греции и Египте. В саркофагах Фаюма были найдены маски, сделанные из липового дерева.
Кельты и германцы утверждали, что истина возникает в тени липы. Ее аромат способствовал милосердию судей и примирению сторон.
Они растут от 15 до 40 метров в высоту, в зависимости от их вида. Средняя продолжительность жизни этих деревьев – 400-600 лет. Но ученые находили и более старые экземпляры, каким было за 1000 лет. Отчасти такая большая продолжительность жизни вызвана их способностью восстанавливаться и продолжать рост даже после повреждений и болезней.Это важнейший медонос. В ряде местностей Центральной России и на Дальнем Востоке липа дает пчелам нектар для создания липового меда. Пчелы делают его из нектара зеленовато-желтых цветков липы. С одной цветущей липы среднего возраста пчелы могут сделать оо 16 до 30 килограммов высококачественного меда, а с 1 га цветущих лип – более 1000 килограммов меда.
Из-за таких качеств это дерево справедливо прозвали «Царицей медоносных растений».
Из липы получают мягкую и хорошо обрабатываемую древесину. Но при этом стоит отметить, что она очень плохо сопротивляется влажности, из-за чего не нашла применение в качестве наружных строительных материалов. Липовое дерево в большей мере используется для изготовления каркасов мебели, рам для картин, карандашей, спичек и т.д.
Также, благодаря хорошим акустическим свойствам и простоте в обработке, это дерево стало популярным материалом для изготовления корпусов электрогитар и бас-гитар, а также духовых инструментов, таких как блокфлейты.
- Мелколистная (Tilia Cordata).
- Крупнолистная (Tilia Platyphyllos).
- Пушистая/серебристая (Tilia Tomentosa).
Это гермафродиты. На одном дереве имеются как мужские, так и женские органы. Дерево опыляется насекомыми, в частности – пчелами. После опыления цветков они превращаются в округло-овальные, слегка ребристые плоды с заостренной верхушкой. Маленькие шарики диаметром около 0.3 сантиметров, сгруппированные по 2, 3 или 4 и имеющие «листочек-крыло», какое благодаря ветру может унести семена подальше от своего родительского дерева и позволить им колонизовать новую территорию.
В славянском православном христианском мире липа была предпочтительным материалом для росписи панно. Например, иконы, созданные знаменитым русским иконописцем Андреем Рублевым, в том числе «Святая Троица» (Гостеприимство Авраама) и «Спас», ныне расположенные в Государственной Третьяковской галерее в Москве, написаны как раз на этом дереве.Самое опасное насекомое для липы – тля. Эти маленькие длинноногие существа с грушевидными телами и трубчатыми структурами, вступающими из задней части тела, высасывают сок из листьев дерева, а также выделяют на листву богатую сахаром сладкую жидкость – падь (не путать с медвяной росой, выделяемой самим деревом и являющейся хорошим источником пищи для насекомых, в том числе пчел).Это очень неприхотливые и простые в уходе деревья, какие одинаково хорошо растут как на солнце, так и в полутени. Именно поэтому многие садоводы высаживают их для озеленения своей территории.
Она является геральдическим растением Чехии. Изображение липовых ветвей и листьев встречается на чешских государственных наградах и медалях, на городской и государственной геральдике.герб муниципалитета Каменична (Чехия)герб муниципалитета Либштат (Чехия)В Чехии есть населённый пункт, который имеет название липа.
Правда и у нас есть подобные гербы с липой, напримергерб Липецкой областиили герб Осинского района (Пермский край, Россия)
Название этого рода происходит от древнерусского слова «липати», какое буквально переводится как «липнуть». У этого растения липкие почки, листья и внутренняя поверхность коры, из-за медвяной росы и пади выделяемой тлей.
