Есть результат. Мордашов согласился пойти на условия Белоусова

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов оказался куда умнее своего "коллеги" по металлургическому цеху - главы НЛМК Владимира Лисина. Вместо того, чтобы начать переговоры с правительством, хотя бы на словах заявив, что интересы государства и граждан стоят выше прибыли металлургов, Лисин пошел в атаку на Белоусова, нанеся первому вице-премьеру самое настоящее оскорбление. Впрочем, бесследно это точно не пройдет.

В это же время Алексей Мордашов уловил тренд на прощание с либеральным монетаризмом и хищническим капитализмом. Мордашов понимает, что нынешний курс правительства - государственный капитализм, который предполагает сопряженную работу государства и крупного бизнеса. Правительство не планирует национализировать активы и позволит крупному бизнесу работать спокойно. Но взамен крупный бизнес должен пойти на ряд условий. Ключевыми из них является деофшоризация и сдерживание цен на внутреннем рынке.

Алексей Мордашов

Помимо этого, постоянно будут возникать более мелкие пункты. Например, обеспечение государственных строек по выгодной для бюджета цене и т.д. Однако все это является, скажем так, тактическими действиями. В интересах государства - то, чтобы бизнес, в том числе, металлургический активно развивался, создавал новые рабочие места, завоевывал экспортные рынки и так далее.

Государство, в отличие от нефтегазовой отрасли, не способно эффективно управлять всем металлургическим сектором. Для этого придется значительно раздувать чиновничий аппарат. Конечно, нельзя исключать наличие государственной металлургической компании, которая работала бы под нужды госстроек, но о монополизации рынка говорить нельзя, поскольку сектору требуется конкуренция.

Но и офшорные олигархи должны превратиться в национальных предпринимателей. И Мордашов это прекрасно понимает:

Металлурги готовы платить более высокие налоги, если власти решат их повысить, но такие решения должны быть взвешенными

Абсолютно грамотная и рассудительная позиция Мордашова. Бизнесмен заявляет, что интересы государства стоят выше интересов отдельно взятых компаний. При этом, он сам инициирует повышения налогов, приглашая власти к диалогу, чтобы выработать "взвешенное" решение. То есть, Мордашов говорит: мы готовы, давайте обсуждать, оставляя место для торга, что, в общем-то, вполне нормально.

На заводе Северсталь

Кстати, из всех металлургических королей, именно Мордашов является самым адекватным. Северсталь - один из лидеров в мире среди всех компаний сектора по эффективности и по технологической составляющей. Издержки Северстали минимальны, поскольку компания активно инвестирует в обновление и повышение технологичности производства. Именно поэтому Северсталь, выпуская меньшие объемы продукции, имеет примерно такую же прибыль, как и НЛМК Лисина.

Так, в этом году чистая прибыль Северстали прогнозируется на уровне в 4,177 млрд долларов при уровне производстве в 11,6 млн тонн. У НЛМК ожидается 4,693 млрд долларов при производстве металла в 17,7 млн тонн. При этом Лисин, видимо, начинает нервничать. Сегодня он объявил, что НЛМК инвестирует 250 млрд рублей в реальный сектор экономики в Белгородской области в... 2024-2027 годах. Браво, осталось ждать всего лишь три года, пока Лисин снизойдет до вложений в отечественную экономику.

Еще один факт о Мордашове. Пару лет назад он купил ритейл Лента, о котором мы писали. И сразу же перерегистрировал его с Кипра в Калининград. Подобное говорит о том, что Мордашов, в отличие от своих других коллег, является грамотным бизнесменом и улавливает тренды государства.

Следующим шагом должна быть перерегистрация Северстали в Россию. Тогда все претензии к Мордашову могут быть окончательно сняты

Глазьев подставил плечо Белоусову. Офшорных олигархов могут обложить налогом на уровне ЕАЭС

Отрадно, что теперь государственники представляют собой не разрозненные группы, не имеющие влияния, а консолидированную силу, способную не просто бросить вызов, но и победить офшорных олигархов, чего еще нельзя было представить даже три года назад.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев выразил поддержку Андрею Белоусову, заявив, что соответствующий налог на сверхприбыль офшорных олигархов могут ввести на уровне стран ЕАЭС всего лишь в течение одного года

Сергей Глазьев

Когда Владимир Путин перевел Сергея Глазьева с должности советника Президента на уровень Министра Евразийской экономической комиссии, многие посчитали этот шаг сдачей позиций государственников. Однако мы постоянно утверждали, что на уровне стран ЕАЭС Глазьев сможет показать куда больший результат, чем в статусе советника Президента. Ведь именно в ЕЭК Сергей Юрьевич обладает необходимыми рычагами управления. Собственно говоря, Глазьев и сам это подтверждает:

Вспоминаю как два года назад предложил привести налогообложение в этой отрасли в соответствие с общепринятыми в мире экологическими стандартами. Чиновники сказали, что найдут другие методы. Видимо не нашли – попытки заставить металлургических баронов проводить добровольно-принудительные инвестиции в нацпроекты провалились в отсутствие правовой базы.

Как видим, несмотря на все предложения Глазьева двухгодичной давности, реально продвинуть свою инициативу он не мог. Тем не менее, сейчас ситуация изменилась:

Сегодня платежи за загрязнение окружающей среды и экспортные пошлины можно ввести в рамках ЕАЭС с использованием получаемых доходов на экологические цели, здравоохранение и модернизацию производства. Так мы сможем добиться решения нескольких задач: конвертировать доходы от природопользования в мероприятия по очистке окружающей среды и охране здоровья населения; вернуть природную ренту государству для финансирования инвестиций в развитие экономики; остановить рост цен на внутреннем рынке из-за колебаний внешней конъюнктуры. Сделать это можно в течение года в правовом формате международного договора.

Таким образом, Глазьев подставляет плечо Белоусову, давая понять, что если офшорным олигархам все же удастся победить первого вице-премьера, то соответствующий налог можно будет без проблем ввести на уровне стран ЕАЭС. А там влияния у металлургов куда меньше.

Некоторое время назад мы уже писали о том, что блок Глазьева-Белоусова сформирован:

Подобное является ярким подтверждением наших выводов. Впрочем, мы уверены, что нынешнего влияния государственников более, чем хватит для того, чтобы решить все проблемы с металлургами в российском правовом поле, не вынося данный вопрос на уровень стран ЕАЭС. Белоусов и Мантуров разыгрывают, с одной стороны, простую, но, с другой - весьма действенную партию, которая дает результат.

Белоусов, Мантуров, Борисов

Бюджет сэкономит сотни миллиардов рублей уже сейчас, не дожидаясь пока соответствующий закон о повышении НДПИ пройдет все формальные процедуры. А госстройки у нас активно запущены уже в этом году. К слову, Белоусов уже назвал цену повышения стоимости металла. Только для одного проекта - второго этапа расширения БАМа и Транссиба подобная тенденция на мировых рынках обошлась дополнительно в 40 млрд рублей. И эти суммы металлурги должны будут вернуть.

https://zen.yandex.ru/media/dvinsky_club/est-rezultat-mordas...