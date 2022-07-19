Рогозин сделал самое сложное

Вот так иногда бывает: следишь за космосом пристально, а такое эпохальное событие, как отставка Рогозина происходит именно тогда, когда ты находишься не просто в другой стране, а еще и внутри одной из самых больших пещер Абхазии. Там, куда не только новость об отставке главы Роскосмоса не просочится никак, но и моя реакция на неё станет известна лишь другим посетителям и пещерным жужелицам.

Короче, в то время пока я бродил по гигантским залам Новоафонской пещеры, президент Путин отправил в отставку главу Роскосмоса Дмитрия Олеговича Рогозина. И когда я ехал уже домой, вымотанный не столько путешествием в Новый Афон, сколько ужасом пропускных мероприятий на границе, жена читала новости, каждая вторая из которых гласила "Путин уволил" Рогозина, так, будто он это сделал из-за недовольства его работой.

Между тем, и пресс-секретарь Президента и преемник Дмитрия Олеговича сразу заявили, что это не так, и результаты работы Рогозина все оценивают положительно, и благодарят его за заслуги. И это не пустые слова, все кто хоть немного пытался самостоятельно вникнуть в тему, тот не может не понимать какую действительно сложнейшую и важнейшую работу проделал Рогозин, и насколько блестяще он с ней справился.

Вот так нам и запомнится Рогозин, за спиной великие стройки и проекты, а впереди внимание журналистов из-за колких комментариев. Без него космос точно станет скучнее. Фото пресс-службы Роскосмоса.

На самом деле, конечно, Рогозину не позавидуешь. На его недолгую работу в Роскосмосе, напомню, он его возглавил лишь 4 года назад 24 мая 2018 года, пришлась самая неблагодарная задача - надо было разгребать то, что наворотили его предшественники. Кстати, его предшественники были те самые "профессионалы", о которых так грезили критики. Именно "профессионалы", а не "журналисты" довели отрасль то того, что ракеты падали в рекордных темпах, по нескольку в год, и на одна серьезная задача не двигалась вообще, кроме разве что в плане аномального роста благосостояния тех, кто с этими задачами был связан.

А у тех, кто сейчас вопрошает "и где же заслуги Рогозина" память как у рыбки гуппи. Потому что ужасный период регулярных катастроф, воровства при строительстве космодрома «Восточный», задержек сроков всего и вся, провальной разработки «Ангары» это всё не при Рогозине, а при его предшественниках. Да зачем же мне вообще это напоминать, это было лишь 4 года назад! Это все из вас легко могут вспомнить самостоятельно.

Поэтому, повторяю, то что выпало Рогозину, реально неблагодарная работа, в которой сложно снискать славу. Это рутина, в ходе котрой пришлось посадить несколько десятков человек на реальные сроки.

В ходе которой пришлось реорганизовать производство «Ангары», переведя часть производства с «Хруничева» на ПО «Полет» в Омск, а как известно - один переезд равняется двум пожарам.

Это и совсем уж ювелирная работа по ужесточению контроля качества, в результате которой уже 59 пусков без аварий - рекорд даже с учетом советского периода. И если до Рогозина в год случалось в среднем 2-3 аварии, то теперь уже почти 4 года ни одной (последняя в октябре 2018 года).

Если тогда стройка космодрома «Восточный» задерживалась на несколько месяцев, причем с большими вопросами по качеству, то теперь гораздо более масштабная стройка второй очереди идет без замечаний и по срокам и по качеству. А это не только намного более сложный стартовый комплекс «Ангары», но и город Циолковский и крупный аэропорт.

Но удивительно, что Рогозин и в этой рутине сумел сделать что-то заметное и величественное. И немало! Это и завершение разработки «Ангары», именно при нем эта ракета действительно залетала. Напомню, что сначала военные ракету "завернули", пришлось доделывать, и это было выполнено именно при Рогозине.

Конечно, нельзя забыть и запуск модуля "Наука" к МКС - такие крупные модули не запускались более 10 лет.

Стоит вспомнить и несколько крупных научных миссий, последняя из которых - Спектр-РГ. Ну и конечно исследование Марса совместно с ЕКА. Аппарат Mars Express с российским научным оборудованием успешно работает на орбите Красной планеты. Да, жаль не получается пока с миссией ExoMars, но не по вине Рогозина - европейцы сначала задержали запуск, а теперь и вовсе отказались от него, из-за известных событий. Впрочем, основная доля участия там наша, поэтому мы с легкостью используем этот задел или сами или в сотрудничестве с Китаем.

Ну и вишенка на торте: успешное завершение программы «Сармат». Мы же все очень гордились советской ракетой «Воевода», которую на западе метко назвали «Сатана». Так вот предприятия Роскосмоса под руководством Рогозина сделали ракету еще лучше! Разве это не достижение?

Я уж не говорю про более мелкие реализованные проекты, такие как развитие спутниковых систем навигации, ДЗЗ, спутниковой связи. Да и подробно упоминать про множество проектов, которые пока в начальной стадии тоже не буду, хотя важно что такие смелые и амбициозные проекты как РОСС или «Зевс» стартовали при Рогозине. Разве не смелость и амбициозность двигала всегда нашу космонавтику?

Кое-что Дмитрий Олегович не успел завершить. Например, уже готов к запуску аппарат «Луна-25» - первый за 46 лет отечественный аппарат для изучения Луны (последний аппарат «Луна-24», был запущен в 1976 году). В высокой степени готовности космический корабль «Орел». Почти достроен стартовый комплекс для "Ангары", уже к концу следующего года должны были начаться испытания ракеты-носителя «Союз-5». Идет работа по проекту водородной ступени «Ангары» которая сделает из тяжелой ракеты супертяж. Важный проект - строительство Национального космического центра. Отличная идея, и довести до начала её реализации тоже сложнейшая задача, жаль её завершение Рогозин увидит уже со стороны.

Это всё в очень высокой степени готовности, но лавры теперь будет пожинать преемник Дмитрия Олеговича.

Были ли неудачи? Конечно! Невозможно выполнить такую сложную работу вообще без ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но, пытаясь сейчас вспомнить ошибки, я если честно, немного завис. Как-то вертится на языке то, что американцы и китайцы обошли нас в количестве запусков, но много ли тут вины Рогозина, если снижение количества коммерческих заказчиков связано прежде всего с санкционным давлением, к причинам которого Рогозин не имеет никакого отношения. Вины Рогозина тут нет вообще.

Впрочем, хочу просто напомнить, что когда Роскосмос совершал запусков больше чем американцы и китайцы вместе взятые, то критики тогда ставили в вину Роскосмосу то, что Россия теперь - страна извозчик, типа такси, и это стыдно. Так что поверьте: им никогда не угодишь.

Знаете, наверное, если по-крупному, то ошибкой можно назвать разве что "длинный и острый язык" Дмитрия Олеговича. Именно он, а не реальные дела, вызывал часто нападки журналистов. Впрочем, отношение именно СМИ к Рогозину - отдельная тема. Я так считаю, они друг друга нашли, в том смысле, что СМИ отлично ловили хайп, а Рогозин популяризировал космос. Знаете же как у нас: если на новый завод не приехал Путин, то черта с два кто-нибудь об этом заводе напишет. Все журналисты - сплошь гуманитарии, они ничего не понимают в этих железяках. Рогозин нашел путь, при котором о космосе писали часто, сделал космос интересной и популярной темой. Спорный путь, согласен. Но не могу его однозначно определить как ошибочный.

Так что, я вот крупных ошибок не могу припомнить. Может вы мне напомните в комментариях, и я о них напишу отдельную статью. Честночестно!

И я уверен, что Дмитрию Олеговичу Президент найдет не менее важную интересную и сложную работу. И я очень надеюсь, что будет воплощено в жизнь предложение Рогозина о создании госкорпорации по микроэлектронике, и он её возглавит. Потому что это сегодня это наша главная ахиллесова пята, и я уверен, Рогозин и здесь наведет порядок. Он это умеет!

И конечно, хочу пожелать успехов Юрию Ивановичу Борисову. Уверен он справится с поставленной задачей, тем более, что его предшественник обеспечил ему отличные стартовые позиции.

Канал "Сделано у нас", будем следить за успехами Дмитрия Олеговича на новом посту вместе!

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rogozin-sdelal-sa...