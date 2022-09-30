Битва при Минфине - в России впервые отказались от колониального бюджета

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Многолетняя битва патриотов за отказ от колониальных требований МВФ по запрету вложений собственных денег в собственную экономику увенчалась победой. Кабмин утвердил проект нового бюджета на 2023 год: расходы, структура которых практически неизвестна, превысят доходы на 3 трлн руб. Михаил Мишустин сообщил, что кабмин «максимально оперативно» проработает поручение президента, связанное с финансированием частичной мобилизации. Среди прорывных новостей – пока временный, до 2025 года, отказ от бюджетного правила, которое лоббировалось Силуановым и Кудриным еще на прошлой неделе, деньги пойдут не на закупку валют, а в промышленность. А дополнительные расходы на СВО и социальную сферу будут оплачены не из налогов физических лиц, а преимущественно из дополнительных корпоративных фискальных изъятий у производителей и экспортеров сырья из числа нефте- и газодобывающих компаний, а также металлургов. В результате, мобилизация сделала то, чего не могли добиться люди за 18 лет мирного времени – Россия отказывается от колониальной схемы экономики. Пока на время, а там увидим. За огромным валом новостей о мобилизации, референдумах на освобожденных от нацистов территориях и СВО совсем незаметно прошла новость о настоящем прорыве в мозгах нашего правительства.

Про бюджет глава кабмина рассказал предельно обтекаемо, по возможности избегая конкретных цифр. Среди главных приоритетов, помимо СВО - выполнение всех социальных обязательств и финансирование национальных проектов на 3 трлн рублей.

Сенсация родилась буквально сразу. Доходы бюджета в 2023 году сформированы в объеме 26,13 трлн руб. По словам Силуанова, их рост обеспечат «налоговые новации». Чуть не впервые из уст Силуанова прозвучали крамольные для его гайдаровского прошлого слова – за СВО и модернизацию экономики будут платить не физлица и мелкий со средним бизнесы, а госкорпорации и олигархи. Металлургов и весь энергетический сектор ждет повышение экспортных пошлин на вывоз сырья, изъятие дополнительных доходов у производителей СПГ, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь, корректировка НДПИ для нефтяников и т.д. Все это, по словам Силуанова, является «справедливым изъятием части природной ренты».

Более того, денежка пойдет за счет самих олигархов. "В первую очередь — собственников компаний, которые через номиналов-держателей акций получают баснословные доходы, направляемые вплоть до последнего времени на скупку недвижимости, яхт, предметов роскоши, земельных участков и т. д. С этой целью власти рекомендовали не выплачивать дивиденды, запретив их вывод за рубеж и депонируя в подконтрольных государству банках. Дополнительные поступления могут составить до 2,5 трлн руб и более, что вызывает рост недовольства известной части олигархата и его скрытую и явную поддержку «антимобилизационного движения за мир»", - пишет Незыгарь.

В этот момент просто захотелось обнять такого человека – патриота, который 30 лет спустя вспомнил про справедливость в распределении народных богатств и вообще про Родину. Хотелось, если бы не знали, что всего неделю назад там были совсем иные идеи, где без всякой мобилизации планировались повышения тарифов и цены на бензин для населения. Понятно, что Силуанов говорил не свои слова про справедливость, но отказался ли он сейчас от старых идей и не услышим мы через неделю о новых "переходных льготах", как это было во времена борьбы с офшорами – это еще большой вопрос. Надеемся, что гражданину министру – гайдаровцу сделали серьезное внушение.

Впрочем, Минфин не был бы собой, если бы не попытался все испортить и переиграть. И вот, сразу за словами про справедливость, замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что "у государства нет планов делить с банками ипотечные риски мобилизованных граждан". По его словам, подобный вид кредитов и так преимущественно выдается банками с государственным участием. "Таких планов нет, особенно с учетом того, что подавляющее большинство банков, которые такого рода ипотеку выдают, это государственные банки, банки с государственным участием", - сказал Моисеев. Впрочем, если здесь идет речь про то, что долги солдат будут покрывать сами банки, то мы только приветствуем.

Расходы бюджета в следующем году составят 29,56 трлн руб., но об их структуре практически ничего неизвестно. Помимо секретных статей, здесь еще играет роль будущие законы депутатов по вероятной оплате солдатам ипотек и кредитов, отсрочек и выплат довольствия, необходимость срочно расширять ВПК и внедрять новые технологии, строить новые заводы. Во сколько это выльется, пока непонятно, но то, что подобные инвестиции внутрь страны дадут толчок экономике – сомнений нет.

Еще одно важное новшество - дефицит бюджета планируется финансировать преимущественно за счет внутренних заимствований. Использование для этих целей средств ФНБ будет минимизировано. Согласны с экспертами, здесь либералам удалось протащить "плюшки" для "правильных банкстеров", вроде Сбера, которые будут занимать у государства под 4,5%, а давать ему в долг под 6%. Схема попахивает идиотизмом и требует, как минимум, привлечение к "любви к Родине" и Грефа со компанией, дабы прибыль от спекуляций сократить до десятых или хотя бы пустить прибыль на покрытие кредитов и ипотек героев. Вот это будет справедливо и правильно, а заодно перехочется всякой чушью заниматься. Но пока так. Впрочем, главным плюсом здесь можно назвать то, что деньги так же останутся внутри страны.

Что касается копилки ФНБ (не путать с ЗВР, которые никто не трогает), то со скрипом и негодованием либерал-монетаристов удалось оттащить от введенного 18 лет при Кудрине по прямой указке МВФ «бюджетного правила». МВФ, которая не рекомендовала странам Африки, Южной Америки и бывшего Союза вкладывать деньги в собственную экономику, а рекомендовала складировать и выводить за границу. Наконец-то Россия от него пусть и временно, до 2025 года, но отказывается. «Проект бюджета учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный выход в 2025 году на бюджетные правила, которые предусматривают первичный баланс бюджета», - сказал он.

Правда и тут он пытается быть хорошим и тут и там, заявив, что в расчете доходов учтены базовые нефтегазовые доходы в размере 8 трлн рублей. «Все, что сверху будет поступать базовых нефтегазовых доходов, все будет отправляться в Фонд национального благосостояния. Это поможет сократить бюджетный дефицит с 2% ВВП в 2023 году до 0,7% в 2025 году», - добавил Силуанов. Далее средства Фонда должны будут пойти на инфраструктурные проекты.

Впрочем одно то, что сейчас из кубышки деньги пойдут людям на выплаты, что подстегнет спрос и напрямую в экономику, где они нужны во всех сферах, от строительства домов и дорог на освобожденных территориях, до строительства новых производств и заводов по всей стране, может покончить с колониальной политикой. Политикой, которая денежно обескровливала экономику и блокировала приток инвестиций в высокотехнологичные отрасли на фоне многомиллиардных заимствований на западных рынках под проценты выше среднерыночных. Такое решение, по оценке экспертов, высвободив инвестиционный потенциал и избавив экономику от «оброка», выплачиваемого в пользу стран «золотого миллиарда», обеспечит прибавку ВВП в 0,7-1,2% на основе материального производства.

Да и то, что средства ФНБ не будут расходовать на покрытие дефицита бюджета, стимулируя и поддерживая валютно-банковских спекулянтов, в том числе зарубежных, как это было раньше-большое дело. Резервные ресурсы по решению правительства и вне всякой связи с необходимостью поддерживать определенный уровень ЗВР, под денежную массу, как предусмотрено нормативами МВФ, будут направлены в материальное производство, просто прекрасно.

Случись такое в любой другой год, "Катюша" закатила бы праздник. Сейчас не до праздников – война на дворе. Но то, что у нас сверху начали, пусть и с пинка, с оговорками, но действовать в интересах страны, это очень правильно. Если не начать сейчас, завтра может случиться, что и начинать будет некому.

Впрочем, есть один самый главный нюанс – персональная ответственность за выполнение планов. Потому что здравые идеи были и раньше, да саботаж и разгильдяйство сводило их на нет. Вот сейчас этого допустить просто нельзя и без ответственности Силуанова и прочих Мишустиных, Мантуровых и иже с ними уже не обойтись. Притом ответственности в виде даже не ареста с конфискацией, а перевода в рядовые штурмовики "Вагнеров". Вот тогда исполнение будет на высоте. Или министры проявят себя на новом поприще. Вдруг да получится лучше, чем в минфине? Это им не мух ловить.

РИА Катюша