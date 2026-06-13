Откуда взялась традиция пить в поездах чай из подстаканников? Согласно российскому этикету 18–19 века, пить чай из изящных фарфоровых чашечек дозволялось только дамам — мужчины должны были пользоваться стаканами. Русское дворянство любило длительные чаепития, и, чтобы не обжигать руки об тонкое стекло, стаканы ставили в подстаканники, появившиеся в обиходе в конце 18 века.

В 19 веке министр транспорта Сергей Витте, уважавший подстаканники за удобство и практичность, сделал их использование обязательным во всех поездах дальнего следования. Эта традиция сохранилась до наших дней.

Подстаканники, Российская Империя, вторая половина XIX – начало XX вв. А вот небольшая подборка оригинальных металлических подстаканников. Правда это уже современные поделки. Вот такие забавные бывают.