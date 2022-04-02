Россия будущего — вперед, в СССР

После окончания боевых действий не будет не только прежней Украины, но и нынешней России. Наша страна уже изменилась — просто мы еще не осознаем, насколько глубоки будут перемены, ведь пока что процесс только "пошел". Но постсоветская переходная эпоха закончилась: эпоха двусмысленности, двоеверия, невнятности и прочего двоедушия. Мы снова будем жить в СССР, но не в том, которого боятся антисоветчики или о котором мечтают коммунисты. Нет, мы начинаем строить справедливую, солидарную, суверенную Россию. Возрождая лучшее, что заложено в нашем национальном коде, укрепляя и создавая то, что позволит нам жить по совести и уму.
Альтернативы у нас нет: никакая другая Россия не выдержит испытаний в эпоху глобальных бури и натиска. Новая Россия не возникнет по мановению волшебной палочки, построить ее будет куда сложнее, чем победить сейчас на поле боя, этот процесс потребует мобилизации духа и воли, сил и веры, займет не год и не десятилетие. Но мы уже встали на этот путь, даже если сами не понимаем этого. Нас поставил на него не Путин, а наша русская история, которую многие из нас не знали, да и не хотели знать и понимать.
В чем была главная уязвимость уходящей России? В ее зависимости от внешнего мира, в ментальном рабстве немалой части нашей "элиты"? Нет, это было только производной от внутренней слабости нашего уклада — переходного и временного, но устраивавшего очень многих в "элите". Постсоветский госкапитализм нес в себе первородный грех воровской приватизации госсобственности, когда нувориши и временщики решили, что отныне они здесь власть и хозяева жизни. Их идеологическая зависимость от Запада, их ментальное рабство перед продвинутой западной цивилизацией было лишь следствием презрения к собственному народу — людям, которых можно обманывать и обкрадывать. Потому что они быдло, глупые и отсталые люди, не чета ушлым и умным, ставшим успешными в 90-е.
В последнее десятилетие Владимир Путин предпринимал действительно большие усилия по национализации элит, но разрыв, имущественный и ценностный, между народом и "элитой" становился все больше. Далеко не всей "элитой": есть немало честных, национально мыслящих чиновников и предпринимателей, да и в творческой среде, особенно если продраться сквозь "звездную пыль". Но заметны были не они, причем как у нас, так и на Западе.
Формирование новой элиты — важнейшая национальная задача, но она невозможна по одним лишь рейтингам, будь то чиновники или теледивы. Формирование новой элиты куда больше зависит от тех целей, которые ей предстоит решать: именно под это и будут приходить люди и создаваться команды. А цели эти ясны, потому что их не нужно выдумывать, ведь наши традиционные ценности это и есть наша "модель для сборки" нового строя.
Справедливость не бывает абстрактной, она всегда конкретна и даже национальна, традиционна. Учитель, врач, воин — это не бюджетники и силовики, это уважаемые нашим народом и ценимые государством профессии. Только справедливый уклад жизни будет принят и поддержан нашим народом, станет фундаментом общественного строя — и тогда никто не сможет его разрушить. Потому что по справедливости — это ведь по совести, и является тем главным критерием, с которым наш человек подходит ко всему, к любой проблеме и любому делу. То, что по совести, — честно, а значит, и крепко. Строй, отвечающий национальным представлениям о добре и зле, правде и справедливости, обладает огромной внутренней устойчивостью к любым испытаниям.
А соборность — это ведь и есть наш принцип организации государства, причем на всех уровнях от самоуправления до высшей власти. Это не диктатура, не отрицание многообразия, не насаждение единомыслия, наоборот, это форма поиска общего блага, выработка общего мнения через то, что сейчас называют консенсусом. Отсюда и солидарность, то есть чувство ответственности за все общество во всем его многообразии и сложности. Соборность противостоит атомизации и дроблению общества на бесконечные меньшинства, не отменяя их, но собирая вместе — в один народ.
Нет, речь не о том, что "Россия — родина слонов", а об опоре на собственные идеи и принципы. Собственные, то есть выработанные всем нашим историческим и духовным опытом, всеми нашими взлетами и падениями, подвигами и экспериментами (а их у нас только за последний век было столько, сколько большинству народов не выпадало за все время их бытия). И тут главное, чего нам не хватает, и единственное, чему мы действительно должны научиться у чужеземцев: представление о России как центре мира. Это не гордыня, не самомнение и даже не великодержавный шовинизм. Наше мышление (и вовсе не только геополитическое, оно лишь производное) должно стать русскоцентричным. То есть таким, каким оно всегда было у китайцев, воспринимающих весь мир как окраины Поднебесной.
Потому что новый СССР — справедливая, солидарная, суверенная Россия — будет стоять на надежнейшем из возможных фундаментов.
Петр Акопов
https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html
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Это материал, на который сослался Никита Сергеевич Михалков в своём последнем "Бесогоне" под названием «Откуда растут ноги». Всем рекомендую к внимательному и вдумчивому просмотру:
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