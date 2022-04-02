Россия будущего — вперед, в СССР

В последнее десятилетие Владимир Путин предпринимал действительно большие усилия по национализации элит, но разрыв, имущественный и ценностный, между народом и "элитой" становился все больше. Далеко не всей "элитой": есть немало честных, национально мыслящих чиновников и предпринимателей, да и в творческой среде, особенно если продраться сквозь "звездную пыль". Но заметны были не они, причем как у нас, так и на Западе.

Но когда Запад решил "отменить" Россию, ударив по деньгам и собственности лишь немногих богатых и знаменитых, произошло удивительное: множество представителей нашей "элиты" просто убежало из страны. Да, банально удрало. Кто-то из страха, кто-то из-за невозможности и дальше "дышать одним воздухом с быдлом". То есть произошло не просто предательство собственного народа, произошло то, что Путин очень правильно назвал естественным и необходимым процессом самоочищения нашего общества. Все увидели, что для кого в трудный час значит Родина.

И назад пути уже нет — не в том смысле, что они не вернутся (многие как раз возвратятся). Назад пути нет уже у нас: прежнего отношения к бежавшим не будет. И не потому даже, что их будут презирать или лишать работы, просто они остались за бортом, корабль ушел в плавание без них.