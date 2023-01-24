Нарушил приказ и полетел за окруженным десантом ВДВ

Устал от этих бесконечных «Каменских» или выдуманных сериалов, где в каждой серии герой ежедневно совершает подвиг, размазывая своих врагов пачками. Ну, правда, ведь на это можно смотреть только как на анекдот, а не на что-то серьезное и важное для жизни. Все герои у нас стали теми самыми баронами Мюнхгаузенами, когда по плану – в каждой серии – запланирован подвиг. И от этого – не веришь!

Между тем, в нашей стране столько героев! Снимай о них, о правде жизни, с реальными именами и фамилиями – и телезритель потянется. Сейчас они - на Украине. А раньше были в Афгане и Чечне. Люди и, прежде всего, молодежь станут больше интересоваться историей нашей страны, Родиной, в большей степени будут готовы прийти на помощь.

Вот, начните, например, с полковника Майданова. Истинного патриота своей страны и героя. О том, что он сделал можно снять аж десять серий боевика со всеми эфеектами, которые вы сейчас рисуете вымышленным персонажам.

Саиныч – так сослуживцы его называли между собой – стал легендарной личностью еще при жизни…

О профессии летчика Николай Саинович Майданов мечтал с детства. Но - окончил школу ДОСААФ, получил права водителя грузовика, работал шофером на заводе, а в армию его призвали в танковые войска.

Однако во время службы Майданов самостоятельно подготовился и сдал экзамены в Саратовское высшее военное авиационное училище. После его окончания служил в Венгрии. Жена Николая Майданова говорила, что супруг очень хотел летать на вертолете Ми-8, постоянно писал об этом рапорты командованию. В конце концов, Майданов попросил направить его в Афганистан, где Ми-8 на тот момент активно использовались. Начал служить старшим лейтенантом в 181-м отдельном вертолетном полку, дислоцировавшемся в Кундузе.

Вертолетчики прикрывали колонны, шедшие из СССР вглубь Афганистана, и участвовали в ликвидации бандформирований. Именно в Афгане «Саиныч», по его же собственным словам, научился пилотировать Ми-8 по-настоящему.

В один из майских дней 1987 года в афганской провинции Логар звено из двух Ми-8 и двух Ми-24, которым командовал капитан Майданов, возвращалось на базу после высадки десанта возле кишлака Абчакан. Вдруг на связь с пилотами вышел комбат высаженных спецназовцев Анатолий Корчагин, сообщивший, что душманов оказалось слишком много, силы неравны (как потом выяснилось, против 26 бойцов спецназа выступило больше 100 «духов», и еще столько же спешило им на подмогу).

Майданову не разрешили вернуться и забрать десантников, но капитан «не услышал» приказа из-за якобы сломавшейся рации и развернул звено в направлении к кишлаку.

Как позже вспоминал командир разведгруппы спецназа Василий Саввин, звено Майданова два дня прикрывало спецназовцев с воздуха. За двое суток боя Майданов сделал 15 боевых вылетов и произвел под душманским огнем 8 посадок.

За нарушение приказа Майданова отстранили от полетов и посадили под домашний арест. Отстояли вертолетчика спасенные им спецназовцы.

Заместитель командира отдельной вертолетной эскадрильи побывал на месте боя и доложил командованию: капитан тогда принял единственно верное решение и за это достоин быть представленным к Золотой Звезде Героя Советского Союза. Но Майданов получил только выговор и орден Красной Звезды.

Бойцов 668-го отряда спецназначения ГРУ, которых спас Майданов, называли «охотниками за караванами» – группами душманов, переправлявшими из Пакистана в Афганистан современное вооружение и боеприпасы. Именно они 12 мая 1987 года обнаружили и захватили самый крупный за всю историю войны в Афганистане Абчаканский караван. Как потом рассказывал командир 668-го отряда Анатолий Корчагин, отбитого у «духов» вооружения, в том числе, тяжелого, было столько, что его вывозили неделю.

Майданов в Афганистане побывал дважды, именно во время второй командировки он и спас бойцов 668-го отряда спецназа. За 15 месяцев командировки Николай Майданов ликвидировал 15 крупных караванов моджахедов и свыше двух десятков мелких групп душманов, перевозивших оружие и боеприпасы. За голову Майданова «духи» давали миллион афгани.

В июле 1987 года звено Майданова высадило очередной десант спецназа для досмотра каравана. Вертолетчики и спецназовцы попали в засаду, их начали обстреливать. Майданов сумел заслонить своим Ми-8 машину раненого ведомого Николая Кузнецова (в ней потом насчитали 14 пробоин), приказал Кузнецову улетать, а сам забрал спецназовцев.

Вертолет Майданова не получил ни одной пробоины. Пилота стали считать заговоренным.

В декабре 1987 года возле кишлака Харландай «духи» сбили два вертолета со спецназовцами, 25 выживших десантников и членов экипажа вступили в схватку с двумястами боевиков, среди которых были западные инструкторы и элитный отряд знаменитых пакистанских смертников «черные аисты».

Анатолий Корчагин вспоминал, что спецназ тогда оказался прямо на территории учебной базы моджахедов. На помощь спецназовцам вылетела группа из четырех Ми-8 и стольких же Ми-24, которой командовал капитал Николай Майданов. Окруженные бойцы находились на небольшом, со всех сторон простреливаемом, плато. В первом рейсе Майданов высадил 20 десантников с боеприпасами, забрал раненых и экипажи подбитых вертолетов.

Во втором рейсе, собирая живых и мертвых, Майданов отказался улетать, когда десантники недосчитались одного человека. Последнего спецназовца, оглушенного, в итоге нашли. Но на борту Ми-8 оказалось 35 человек – явный перегруз. «Вертушку» моджахеды даже перестали обстреливать - «духи» думали, что машина упадет в пропасть и разобьется. Но Майданов сумел вывести падающий в обрыв Ми-8 из пике и довел его до базы. Именно после этого случая десантники постановили: при встрече с «Саинычем» качать его на руках. За подвиг Николай Майданов был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина.

Чтобы понять каково это - нарушить приказ и полететь за окруженными бойцами – обязательно посмотрите шикарный американский фильм «Уцелевший» 2013 года. По реальным событиям. Действия там тоже происходят в Афганистане. Там герои фильма также, вопреки приказу, отправляются на «вертушке» за окруженными десантниками без прикрытия «Апачей». Их сбивают первой же афганской ракетой. Погибают все.

А Майданов сделал таких возвращений – вопреки! – десятки.

После распада СССР Николай Майданов некоторое время служил в Вооруженных силах Казахстана, затем переехал с семьей в Россию. Служил в войсках сухопутной авиации, командовал вертолетным полком. В качестве комполка вертолетчиков принимал участие во второй чеченской кампании.

В конце января 2000 года группа вертолетов Николая Майданова, высаживавших десант в районе Шатоя, попала под обстрел. Майданов получил смертельные ранения в шею и сердце. На базу его доставили уже мертвым.

Посмертно ему наконец-то присвоили звание Героя. Уже не СССР – а России.

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43156288405/Narushi...