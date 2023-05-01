Александр Бастрыкин – мигранты стали одним из факторов социальной напряженности в мире и России

Председатель СКР рассказал об уровне преступности среди иностранцев и о способах совершенствования миграционной политики

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в интервью "Интерфаксу" рассказал о преступности среди иностранцев, опасности нелегальной миграции и предложениях совершенствования миграционной политики.

- Александр Иванович, ежегодно в нашу страну приезжают несколько миллионов иностранных граждан, большую часть которых составляют трудовые мигранты. С точки зрения соблюдения закона, какие риски возникают в связи с их пребыванием в Российской Федерации?

- Современные процессы миграции стали одной из ключевых проблем многих стран мира и являются одним из факторов роста социальной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве.

Кроме того, в миграционных потоках высока вероятность проникновения в страну членов террористических организаций. В связи с этим миграционная политика в РФ должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны. Наше ведомство напрямую в этом заинтересовано, так как противодействие преступлениям иностранных граждан и этнических организованных преступных групп, выявление, пресечение и предупреждение преступлений экстремистской и террористической направленностей являются одними из приоритетных задач Следственного комитета.

- Какова динамика преступлений, совершенных иностранными гражданами в Российской Федерации?

- Сейчас наблюдается их рост. В 2022 году поступило 4729 сообщений о таких преступлениях, рассмотрев которые, следователи СК России возбудили 4231 уголовное дело. Это почти в три раза больше чем в 2021 году.

И здесь особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше чем в 2021 году. Значительно возросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности: в прошлом году их возбуждено 737, в позапрошлом 520. В суды в 2022 году направлено более 2 тысяч дел.

- Какие еще случаи фиксируются правоохранителями?

- С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ. Вот буквально на прошлой неделе в столице задержан организатор подобных массовых драк и пятеро участников. Выходцы из Средней Азии нападали на людей, избивали их, желая противопоставить себя окружающим. Все это фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях.

Среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения. Также участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка.

Например, 17 февраля прошлого года на станции "Тульская" Московского метрополитена на законные требования сотрудников органов внутренних дел проследовать в комнату полиции для установления личности двое иностранных граждан умышлено нанесли многочисленные удары полицейским и пытались скрыться, но были задержаны. За это преступление они уже осуждены.

В прошлом году в Новосибирской области был вынесен приговор двум соучастникам, уроженцам одной из соседних стран. Соучастники не выполнили требование инспектора ГИБДД об остановке транспортного средства, пытались скрыться. Затем после того, как экипаж их догнал, один из пассажиров отказывался предъявить документы, высказывал оскорбления. Требование проследовать в служебный автомобиль он не выполнил и указанные лица оказывали активное сопротивление полицейским.

Опасность проблемы и в том, что зачастую жертвами мигрантов становятся пожилые и беззащитные граждане. В конце прошлого года вынесен приговор двоим гражданам одного из соседних государств. В Московской области они изнасиловали пенсионерку и, опасаясь, что женщина обратится в правоохранительные органы, совершили её убийство и похитили имущество.

Подобные примеры, безусловно, порождают социальную напряженность и влекут обострение криминогенной ситуации в России. Это волнует общественность: нам в комментариях в социальных сетях пишут о таких происшествиях, просят обратить на них внимание. А предложения по совершенствованию миграционного законодательства, о которых я говорил ранее, судя по мнению пользователей, нашли большую поддержку в обществе.

- Как вы считаете, чем обусловлено такое поведение мигрантов?

- Причинами нарастающей агрессии мигрантов является неадаптированность приезжих к российскому менталитету, а также ненадлежащая организация работодателями социально-бытовых условий их пребывания. В связи с этим для более эффективной адаптации мигрантов представляется важным возложить на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязанности по взаимодействию и сотрудничеству с местными этно-культурными объединениями (диаспорами). К обязанности данных объединений может быть отнесена часть работы по языковой, культурной адаптации и выработке соответствующих программ социальной защиты прибывающих трудовых мигрантов.

- Известно, что одним из серьёзных вызовов сегодняшнего дня является нелегальная миграция. Какова роль СКР в борьбе с этим явлением?

- Да, действительно нелегальная миграция в значительной степени способствует неблагоприятной обстановке. Подразделения Следственного комитета принимают участие в постоянно действующих специальных группах и межведомственных штабах различных уровней. Они созданы для координации правоохранительной работы и оперативного пресечения деятельности экстремистских и террористических организаций, этнических организованных преступных сообществ и каналов незаконной миграции. Такое взаимодействие носит продуктивный характер и способствует выявлению и качественному расследованию преступлений рассматриваемой категории.

Так, Главным следственным управлением по Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей в столичном регионе легализацию иностранных граждан. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлено пять незаконных типографий по производству поддельных миграционных документов. Организованная группа активно действовала с сентября 2020 года по апрель 2021 года, когда с помощью фиктивных документов организовывали незаконное пребывание иностранцев на территории страны. Из незаконного оборота были изъяты десятки печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медучреждений, сотни бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и иных документов. В феврале этого года пять обвиняемых признаны Преображенским судом Москвы виновными в организации нелегальной миграции организованной группой и незаконном обороте поддельных документов.

- В чем более всего выражается нарушение миграционного законодательства?

- С учетом специфики нелегальной миграции большая часть преступлений данной категории имеет коррупционную направленность. Так, в истекшем году Следственным комитетом за совершение коррупционных преступлений направлены в суд дела в отношении 35 должностных лиц, проходивших службу в подразделениях по вопросам миграции органов МВД России, из них 32 лица привлечены за взяточничество.

Например, в Московской области начальник отдела полиции и его бывший подчиненный признаны виновными в получении взяток за невыявление незаконной предпринимательской деятельности по предоставлению в аренду жилья мигрантам.

В Крыму направлены в суд уголовные дела в отношении восьми лиц, в том числе сотрудников Ялтинского отдела по вопросам миграции, обвиняемых в получении взяток в сумме более 1,4 млн рублей и организации незаконной миграции не менее 90 иностранных граждан.

Помимо этого, есть уголовные дела по фактам фиктивной постановки на учет иностранного гражданина, по фактам организации незаконной миграции, по фактам фиктивной регистраций иностранного гражданина, по фактам незаконной выдачи паспорта.

В частности, в Санкт-Петербурге в производстве находится уголовное дело об организации нелегальной миграции. Один из подозреваемых, являясь депутатом муниципального образования, создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Участники сообщества обеспечили постановку не менее 100 тысяч иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать в данных помещениях. По делу задержано шесть человек. Продолжается установление всех обстоятельств их преступной деятельности.

Всего же в 2022 году в Следственным комитет поступило 517 сообщений о преступлениях в сфере незаконной миграции, что на 50,7% больше, чем за 2021 год – 343. По результатам их рассмотрения возбуждено 208 уголовных дел. Направлено в суд 136 уголовных дел.

- Что заставляет мигрантов идти на преступления?

- В целом преступления, совершенные мигрантами, не отличаются какими-либо специфическими чертами. Среди факторов, которые провоцируют приезжего на противоправное поведение, можно назвать дезадаптацию, длительное нахождение вдали от семьи, бытовую неустроенность, материальные трудности и как следствие социальную незащищенность.

Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений трудовыми мигрантами, является низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений, особенно в случаях с мигрантами – нелегалами, которым платят за работу гораздо меньшую сумму, чем изначально была оговорена. Из-за нелегального пребывания в России мигранты не идут защищать свои права в правоохранительные органы, а пытаются самостоятельно добиться полной оплаты их труда, в том числе противоправными способами.

Большинство преступлений совершаются мигрантами среднего возраста. Они, как правило, не имеют профессионального образования, постоянного источника дохода, плохо владеют русским языком.

Наблюдается прямая зависимость между уровнем образования и видом совершенного преступления. Малообразованные иностранные граждане в большинстве случаев покушаются на жизнь и здоровье, собственность, половую свободу личности. Они редко совершают противоправные деяния в сфере экономической деятельности, требующие определенных знаний.

- А заинтересован ли криминальный бизнес в нелегальных мигрантах?

- Нелегальная миграция находится в тесной связи с нелегальным бизнесом, который напрямую заинтересован в их потоке, как источнике доходов.

Если брать эту проблему в целом, то объединенные по национальному признаку криминальные формирования нелегальных мигрантов совершают экономические преступления, создавая в местах пребывания неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут незаконную торговлю, включающую изготовление и сбыт фальсифицированных спиртных напитков, поддельных документов, справок и печатей, осуществляют перевозку и сбыт наркотических веществ.

Например, в Ярославской области вынесен приговор участникам организованной группы, незаконно производившей опасную спиртосодержащую продукцию, содержащую метиловый и изо-амиловый спирты. В качестве рабочих на этом производстве было привлечено более 20 мигрантов, не имеющих документов для трудовой деятельности в России.

- Какие способы противодействия незаконной миграции, а также совершенствования миграционной политики, на ваш взгляд, будут наиболее эффективны?

- Если взять экономическую составляющую, то необходим точный расчет потребности трудовых ресурсов в различных отраслях экономики страны, что позволит наладить четкий учет мигрантов.

Кроме того, в целях снижения социальной напряженности целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий. Принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа российских граждан, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников.

Помимо этого, представляется целесообразным возложить на работодателей обязанность обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать транспортные расходы на дорогу к месту работы в России и на выезд из страны при прекращении трудовых отношений. На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы.

И еще. Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой, помимо прочих, отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации.

Кроме того, как уже неоднократно говорил, назрел вопрос о кодифицировании миграционного законодательства. Это необходимо, чтобы в одном нормативном акте прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок их учёта.

В завершение отмечу, что Указом президента Российской Федерации в прошлом году создана Межведомственная комиссия Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Комиссия создана в целях выполнения возложенных на Совет Безопасности задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны. В её задачи также входит координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при реализации государственной миграционной политики. А в целом надо добиваться того, чтобы миграционные процессы стали позитивным фактором, способствующим развитию российской экономики, улучшению демографической ситуации и обеспечению безопасности страны.

Уверен, что работа межведомственной комиссии позволит укрепить национальную безопасность в миграционной сфере.