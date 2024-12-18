Всего лишь теракт в столице с огромным количеством жертв, всего лишь убийство генерала…

Но вы это… старайтесь создавать позитивный информационный фон. И вообще, вся проблема в том, что они русский язык плохо знают, скоро исправим, выделим на это 666 миллиардов и огромный театр у них в столице построим.

Кстати, приходите на фестиваль плова!А вот гражданин, который по заданию украинских спецслужб совершил теракт, унесший жизнь генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, у которого без мужа и отца остались жена и двое детей.И он, совершенно спокойно, как об обыденности, рассказывает, что приехал по заданию украинских спецслужб именно убить высокопосталенного военного.Вы уверены, что нам стоит создавать с ними какой-то позитивный фон, как нас просят об этом сверху? Зачем?

Трудолюбивый узбек-кожемякинец, который убил генерала Кириллова.

Хотя на самом деле генерала убили те, кто не сделал никаких выводов после "Крокуса", те, кто по-старчески шамкает про общую историю и общие ценности, те, кто сразу после "Крокуса" не ввёл визовый режим со странами Средней Азии (как минимум, с Таджикистаном и Узбекистаном), те, кто не вышвырнул из Госдумы всем известных лоббистов, те, кто выделяет деньги на фестивали плова и заставляет их проводить по всей стране.

Они и убили-с.

Но это не самое худшее. Они обязательно убьют ещё. И ещё, и ещё, и ещё. В тесном тандеме со своими любимками-муджахидами.

Так что, не расслабляйтесь...

https://t.me/russkiegramoty/53883

И уже понеслось

1. Кто превратил целые районы русских городов в азиатские кишлаки? Спецслужбы Украины? На детскую площадку выйти невозможно, потому что там орды замоташек и мигрантёнышей.

Это работа СБУ?

2. Вот эти кишлаки во дворах - это абсолютно легальная миграция. Сотни тысяч кишлачных муджахидов с замоташками абсолютно легально получают российские паспорта и живут как по кайфу. С этим, стало быть, бороться никто и никак не собирается. Что не удивительно. Уже много раз говолрилось, что это - государственная политика. В рамках утверждённых планов и концепций.

3. Акцентирование "нелегальной миграции" - это пошлое шулерство в чистом виде. Беспардонная подмена понятий. За такое в приличном обществе бьют канделябром. Произнесём в мегафон: ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - ЭТО ЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЮ ТАДЖИКОВ/КИРГИЗОВ/УЗБЕКОВ. Миграция не трудовая, а для того, чтобы жить вместо нас, как верно подметил один сенатор. Тоже, видимо, агент украинских спецслужб. Ну и такие видные "агенты СБУ", как Александр Бастрыкин и Патриарх Кирилл тоже на эту тему высказывались много и подробно. Возможно, и в каких-то своих аппаратных интересах, тут уж свечку не держали. Но с прекрасным знанием дела и очень тонко чувствуя под собой страну. В отличие от.

4. Само собой, эту тему будет юзать и Украина, и кто угодно ещё. Им создали для этого все условия. Это как спилить с двери все засовы, выставить окна, заселить в квартиру каких-то ваххабитов, а потом горланить: "Нас воры хотят обокрасть! Вон, они уже лезут!".

Давайте, пользуясь случаем, вспомним перечень сверхуспешных операций спецслужб Украины на территории России:

- запустили в страну миллионы диких ваххабитов, ненавидящих Россию и русских.

- Заставили всех закрывать глаза на тотальную исламизацию и радикализацию этих муджахидов.

- Позволяли им годами проходить фактически боевую подготовку на базе ММА-ваххабитников.

- Позволили ОПГ-диаспорам создать разветвлённую сеть координационных штабов, застенчиво прикрытых вывесками культурных центров.

- "Не замечали" стремительную ваххабитизацию кавказских республик.

- Создали в русских городах этнические анклавы, где бесконтрольно вызревает любой терроризм и экстремизм, густо замешанный на религиозном фанатизме и русофобии.

- Сразу после "Крокуса" вместо того, чтобы всё это ваххабитское хозяйство жесточайшим образом ликвидировать и засыпать солью, устроили карикатурный пиар мальчика-ислама, провели пачку внеочередных фестивалей плова, усилив накал многонационалочки до клинически-шизофренического уровня.

Вот какие крутые у Киева спецслужбы. Кажется, идеальнее и комфортнее условий работы в России у НАТО и прочих украин (не говоря уж о дружественных им спецслужб всяких турко-азербайджанов) не было ещё никогда в истории. И они, судя по всему, толком ещё и не начинали.

А касательно позиции вида "англичанка гадит" - это да, очень удобное объяснение вообще для всего. С Дагестаном же прокатило. В безобразном еврейском погроме быстро нашли виновных - это не провальная национальная политика, ни тотальная исламизация, ни муджахидская вольница нацреспублик, ни скатывание целых регионов в средневековую архаику, а ЦИПСО и ЦРУ.

И напоследок про коррупцию. Да, много кто про неё писал в своё время. Из самых разных побуждений. Кто-то даже из нехороших. Но вот какое дело. Сейчас "на киче чалятся" (уж простите за сленг) сразу несколько очень высокопоставленных генералов. А ещё больше "не чалятся", хотя должны. Их нахождение в тех должностях, которые они занимали на протяжении ряда лет, самозабвенно строя "вторую армию в мире", обернулось для страны большой кровью. Прямо вот очень большой. Такой, что даже вслух нельзя говорить.

Кто в этом виноват? Те, кто говорил о коррупции? Ну ок.

Если кто забыл, то напомним: признанного эксперта по ВПК за статью 2019-го года о том, что вся деятельность Шойгу - голимый пиар и очковтирательство, с треском выгнали из СМИ, где он работал. Не положено было такое писать.

В том чудовищном инферно, в которое страну тянет миграционная политика и конкретно ЛЕГАЛЬНАЯ миграция из Средней Азии, виноваты, очевидно, тоже будут те, кто об этом предупреждал и бил в набат.

https://t.me/russkiegramoty/53894

Наглядное свидетельство того, что в авангарде тотальной кишлакизации (и исламизации) страны будет, как это не прискорбно понимать его жителям, Приморский край. Выступление губернатора Кожемяко - квинтэссенция полной оторванности чинуш от земли, абсолютного непонимания им среднеазиатских реалий и дремучей ментальной совчины, которой забиты их старческие головы. А вот зал И странные вкрапления Это что? Цирк? Или все-таки заседание Общественной палаты? Фойе О данном функционере всё стало понятно, когда он торжественно заявил, что мигрантам надо лечить про Великую Отечественную. А русскую молодёжь "знакомить с культурой и историей стран Центральной Азии". И нет, он НЕ имел ввиду историю геноцида русских, их массового, невиданного в истории исхода из региона, где они построили всё: от каналов до заводов. Кожемяко страстно желает нести в массы нафталиновые фейки про браццтво и дружбу. Ловко, как заправский шулер, приплетая туда актуалочку в виде СВО.

То, что в том же Узбекистане вот уже 30 лет никакой Великой Отечественной нет даже в школьных учебниках истории, и уже примерно трём-четырём поколениям узбеков целиком и полностью класть на эту тему, губернатору невдомёк. Или его в это не посвятили? Его воспалённый многонационалочкой мозг навечно застрял в застойно-пломбирном Союзе, когда до РСФСР попросту не доходили сведения о том, как, например, узбеки избивали русских после футбольных матчей и грабили возвращающихся из Афгана бойцов. О том, как унижают русских в современном Узбекистане, данный горе-интернационалист тоже не при делах.

Но Кожемяко не остановить. Для начала он "попросил" из региона местного митрополита. Который очень хорошо понимал, что из себя представляют дикие азиатские орды и не стеснялся об этом говорить. За эту неприятную для дружбонародников правду его сместили с поста. Далее губернатор собрал полный зал людей в кишлачной одежде, забил подступы к нему пловом и иностранными флагами и начал вдохновенно заливать, как героически узбеки сражались на фронтах Великой Отечественной. Они сами об этом знают? При том, что подавляющее большинство бойцов из Узбекистана - русские люди. Правда, чутчут были и узбеки. И даже героически воевавшие. Такие, например, как герой Советского Союза, освобождавший Донбасс, генерал Сабир Рахимов. Но вот незадача, станцию метро в Ташкенте, которая носила его имя, узбеки давным-давно переименовали.

А общая масса этнических узбеков к условиям войны, мягко говоря, не подходила. И уже в 1943-м их, а также всех прочих киргизов и таджиков вообще перестали призывать в армию из-за полной небоеспособности. Но какое отношение к ним всем - и героям, и негероям имеют нынешние дикие харыпы из чужой страны? Где гастеры-ваххабы и где бойцы Красной Армии 80-летней давности?

Слезогонные истории о том, как Узбекистан радушно принял эвакуированных - такое же гнуснейшее лицемерие. Во-первых, что, мог не принять? Выбор разве был? А, во-вторых, 90% местных жителей, которые брали на воспитание чужих детей, это были, опять-таки, русские люди. Подробнее об этом здесь и здесь.

У нас уже нет никакой общей истории, у нас нет, не было и не будет ничего общего - это понимает всё большее число добрых русских людей. Просто потому, что внезапно обнаруживают себя посреди азиатского кишлака. Им это очень не нравится. И узбеки, которых так старательно вылизывает чиновник, это не "общая история", а первое место по числу преступлений, совершённых в России иностранцами. Но даже не в этом дело - добрые русские люди в принципе не желают делить родную землю с кишлачными ордами. По причине радикальной с ними цивилизационной несовместимости. Однако про общую историю губернатор может всё же пойти и рассказать семье русской девушки, которую в окрестностях Владивостока зверски изнасиловали четверо пьяных в халяль узбеков.

В целом же подход советского товарища Кожемяко предельно понятен. На его VK-странице влажных постов про Узбекистан больше, чем у любого узбекского чинуши. Жителям Приморья можно только посочувствовать. Многонационал очка им будут насильно запихивать в глотку. А когда она кровавой кашей полезет обратно, дружбонародные невменько будут удивлённо вращать глазами: а кто, а кто это сделал?

И рыдать над книжкой "Волоколамское шоссе".

https://t.me/russkiegramoty/53882

Реакция здорового государства на узбекский террор. После "Крокуса", напомним, визовый режим с Таджикистаном ввела Турция.

И только советские госдедушки ничего такого не сделали. Из гуманитарных и жестодобровольческих соображений.

А вот как проходит трудолюбивая жизнь иностранных специалистов из Узбекистана в Корее.

Чуть что, огромные штрафы и гастарбайтер ещё и остаётся должен. Работает институт поручительства.

Агентстве по миграции отметили, что каждый работник перед отъездом подписывает трехсторонний договор, который включает обязательство: в случае самовольного ухода с работы и последующей нелегальной деятельности с поручителя, обычно близкого родственника, будет взыскан штраф в размере 2000 долларов за каждый месяц пребывания с иностранном государстве.

У нас всё в точности наоборот. Российские предприятия тратят огромные деньги на завоз мигрантов, а те их просто кидают. Можно вспомнить кейс АвтоВАЗа. Лоббисты неконтролируемого завоза найдут 1000 причин, почему у нас нельзя как в Корее.

https://t.me/mnogonazi/20933

И теперь мы имеем терракты. Это помимо ежедневных убийств, изнасилований, и повальных избиений на улицах. И будут еще и еще...

Вы не поверите, но оказалось, что у убийцы генерала Кириллова внезапно исчезла национальность. И где ее искать - решительно непонятно.

Председатель Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) узбеков России Ибрагим Худайбердиев заявил, что исполнители теракта “не имеют национальности”, а лишь “бросают тень на народ Узбекистана”.

"Узбеки – трудолюбивые люди. Большинство адаптируется. Но такие отщепенцы заслуживают и осуждения, и наказания... У них нет ни национальности, ни Родины", - подчеркнул он.

Вообще это удивительный культурный феномен, достойный научной диссертации. Называется “исчезающая национальность”. Как нужно получить дотации, бюджеты, да хотя бы и провести фестиваль плова - то все 666 национальностей на месте.

Как только совершается какое-нибудь преступление, то она сразу исчезает. Настоящая загадка!

https://t.me/podled/13593 Москва испортила тихого, застенчивого узбекского интеллигента.

https://t.me/russkiegramoty/53904

Исполнитель и убийца генерала Кириллова — кишлачный специалист из Узбекистана. Заказчики — ГУР Украины. Главные бенефициары — Запад.

Просто идеальный расклад для наших врагов. Они-то точно знают, что в следующем году Россию ждёт небывалый ещё по своим масштабам тотальный фестиваль плова. Деньги уже выделены. Более того, в АП прямо требуют выкрутить уровень дружбанародности по максимуму. Кишлакизаторам будет где разгуляться. Что это значит для простых русских людей и не очень? Что это значит для генералов, например? Только то, что выводы из «Крокуса» и убийства Кириллова никто, кроме вас самих, делать не будет. Безопасность только в ваших руках. Сами о себе позаботьтесь как-нибудь. А в целом у нас всё хорошо и тотальная дружба народов. 2025 год на носу, и никому её не разрушить. В крайнем случае, наши поугрожают Украине и бахнут трансформаторную будку в знак отмщения. Заниматься убийствами военных и политических лидеров страны противника никто не будет. У нас же принципы. А про узбеков теперь или хорошо, или ничего, вроде как новое требование.

https://t.me/authornotes_AD/923

И с праздничком вас. Не знали?

За что сегодня выпить.