Сегодня под Артемовском враг предпринял массовые попытки прорыва обороны наших войск на флангах.
Во время отражения атак нацистов в районе н.п. Красное ДНР погиб командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, позывной «Барнаул». Полковник лично из окопа руководил боем. Его подразделение отбило три атаки нацистов.
В результате многочасового боя рубеж на южной стороне Артемовска был удержан, а огневой контроль над трассой Артемовск – Константиновка сохранен. Противник потерял около 200 человек ранеными и убитыми, а также технику: три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля.Интервью с погибшим командиром 4-й мотострелковой бригады полковником Вячеславом Макаровым, позывной Барнаул, которое было снято во времена, когда бригада выполняла задачи в лесах Кременной.
На другом участке этого же боя на передовой героически погиб полковник Евгений Бровко. Он был заместителем командующего корпусом по военно-политической работе.Герои навечно остаются в нашей памяти.
https://t.me/proofzzz/10809
https://t.me/milinfolive/100684
Огненный ад в Бахмуте: ЧВК «Вагнер» накрыла «зажигалками» квартал, превращённый в крепость ВСУДрон украинских боевиков снова снял, как в ночь на 15 мая наши бойцы накрыли залпами из РСЗО "Град" один из последних кварталов, где сосредоточил силы враг.
Украинцы предполагают, что огонь ведётся зажигательными реактивными боеприпасами 9М22С.
https://t.me/c/1801542020/4801
Обращение мобилизованных из Ульяновской области, которые хотят из армии перейти в ЧВК Вагнер
"Мы пришли сюда топить за Родину, хотим воевать и добиться победы в составе ЧВК "Вагнер".
По словам бойцов 374 осб, командование бросило их на позиции без снабжения, подвоза боеприпасов и эвакуацию раненых.
Эти пацаны хотят выполнять боевые задачи, но им не дают. Евгений Пригожин говорил о большом количестве обращений в адрес ЧВК о переводах.
На данный момент, к сожалению, механизм не предусмотрен, а министр обороны Шойгу не торопится решать этот вопрос.
https://t.me/yaremshooter/1487
Еще одна группа мобилизованных обратилась с просьбой разрешить им вступить в ЧВК "Вагнер".
Проблемы все те же: отсутствие должного управления, равнодушие командование и недостаточное снабжение боеприпасами.
"Мы отказываемся нести службу в этом подразделении и просто хотим с нормальными ребятами воевать и защищать Родину!"
https://t.me/orchestra_w/6654
"На 95% Артёмовск, на 5% Бахмут. Пока мы не водрузили знамя ЧВК "Вагнер", это территория противника".
Хоть украинцы и контролируют менее 2 километров города, в нем продолжаются ожесточенные бои. Сейчас идет штурм "Гнезда" на западе.
Украинцы огрызаются и отвечают, пытаются сдержать наступающие силы при помощи артиллерии, танков.Впрочем, бойцы ЧВК "Вагнер" знают, что город будет ими взят, несмотря ни на что.
https://t.me/orchestra_w/6649
Не воевавший ни дня генерал предложил мобилизованных сажать на 15 лет за дезертирство перевод в компанию.
А для решения проблемы "снарядного голода" предлагал перейти под руководство МО.
Каждое заявление генерала Соболева выглядит все более нелепым, нежели предыдущие. Если генерал Соболев в отставке не знает, откуда у нас в стране ЧВК и какое министерство поставляет (или не поставляет) им боеприпасы, танки, самолеты, ЗРК и прочее, то это скорее вопрос о том, насколько генерал Соболев осведомлен о ситуации в стране и о том, как устроено (или не устроено) взаимодействие Мин.обороны и ЧВК на протяжении нескольких лет.
Если бы генерал Соболев, например, интересовался бы ходом боевых действий в той же Ливии, то он бы мог сделать определенные выводы относительно наличия у ЧВК истребителей МиГ-29, бомбардировщиков Су-24, ЗРК С-300, ЗРПК "Панцирь" и т.д. В этом случае вопросы в стиле "откуда ЧВК" не возникали бы в принципе.
В современных условиях, ЧВК это инструмент осуществления государственной политики иными средствами в тех случаях, когда государство не может или не хочет действовать открыто или же заинтересовано в передаче некоторых задач на аутсорс аффилированной с государством частной структуре.
То, что в стране отсутствует закон о ЧВК, а мин.обороны конфликтует с одним из подрядчиков, не отменяет глубинной сути этих отношений.
Если бы государство не хотело бы существования ЧВК у нас в стране, их бы у нас не было в принципе - все осталось бы на уровне ЧОПов. Но выбор был сделан другой, безотносительно различных аппаратных и межличностных трений.
https://t.me/boris_rozhin/85831
Тут генерал Соболев чего-то там рот открывает и рассказывает что к чему. Хотелось бы ему сказать: товарищ генерал, вы одну страну уже просрали. Сидите теперь, помалкивайте в тряпочку. У вас был шанс, но вы выбрали бесчестье и карьеру. Теперь ваше мнение никому не интересно.
https://t.me/Hard_Blog_Line/8870
«Если из-за таких как ты страна проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь»: бойцы из «Вагнера» обратились к депутату Соболеву
Накануне генерал-лейтенант, коммунист Виктор Соболев заявил, что «мобилизованным, которые перейдут в ЧВК «Вагнер», будет грозить до 15 лет тюрьмы. ЧВК — это незаконное вооруженное формирование, непонятно, где зарегистрировано и что оно выполняет».
Заявление генерала вызвало огромный общественный резонанс. Многие его осудили. Ответил на заявление 73-летнего члена комитета Госдумы по обороне и Пригожин в свойственной себе манере:
«Б… картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый».
Назвавшиеся бойцами ЧВК, решили тоже "хайпануть". Значительную часть их спича нам пришлось «запикивать» из-за мата:
«Если ты, депутат Соболев, будешь совать свой нос, и страна из-за таких как ты проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь. Чтобы защитить свой народ от таких как ты. Приезжай к нам сюда, престарелый».
К сожалению, такие речи тоже не красят бойцов, будем надеятся, что ребята просто не сдержались из-за нанесенного оскорбления.
https://t.me/tsargradtv/43854
Штурмовики ЧВК "Вагнер" продолжают разваливать опорники ВСУ в "Гнезде".На фотографии вид на окраинные многоэтажки с случайно уцелевшим муралом. Район разрушенного памятника летчикам.
https://t.me/boris_rozhin/85838
Тело, и документы убитого наемника из США Николаса Дуэйна Меймера. Меймер стал жертвой «Бахмутской мясорубки», и был настигнут «вагнерами» в районе укрепрайона «Гнездо».Сам же Николас Меймер являлся ветераном «Зеленых беретов» КСО Армии США, имел специальность по саперному делу.Также сообщается, что некоторое время Меймер состоял в ЧВК «Моцарт», но потом покинул ее, и занимался обучением бойцов ТРО. И вот, его путь закончился у дома на ул.Освободителей Донбасса 9 в Бахмуте.
https://t.me/ok_spn/24556
Освобождение Артёмовска (Бахмута) близится к завершению. Ситуация осложняется тем, что ВСУ с каждым днём плотнее припирают к стенке и в таких условиях нужно планировать штурмовые действия ещё тщательнее.
Что происходит внутри города?
В городской застройке Артёмовска «вагнера» завершают взлом обороны ВСУ в укрепрайонах. Укрепы «Гнездо» и «Лошадь» благополучно зачищены. Также практически завершена зачистка «Конструктора».
Штурмовые подразделения «оркестра» двигаются на запад, в район «Домино» (район Новый), и параллельно ведут зачистку частного сектора на границе с Хромовом.
Укрываться в разрушенных частных домах крупные силы ВСУ не могут: украинская пехота прячется небольшими группами по три — пять человек, при попытке вступить в бой уничтожается танками или артиллерией.
По предварительным данным, «оркестр» отрезал район «Домино» от остальной части укрепрайонов со стороны ул. Леваневского. За ВСУ в данный момент остаётся только район «Домино» и гаражи со стороны поля.
В чём сложность штурма?
Под контролем противника осталось порядка 25-30 домов различной этажности. Зачистить их быстро не получится: концентрация оставшихся там украинских войск высока, а командование ВСУ периодически устраивает беспокоящие рейды с применением бронетехники, чтобы отвлечь «оркестр» от штурма и одновременно попытаться перебросить свежее подкрепление.
Что с резервами ВСУ?
Значительная часть украинских подкреплений по-прежнему уничтожается на подходе, но некоторое количество успевает проскочить в город. Снабжение артёмовской группировки ВСУ до недавнего времени шло через Красное (Ивановское), но теперь оно осложнено. Авиация ВКС, артиллеристы ВВО и «музыканты» уничтожили один из важнейших мостов в Ивановском (Красном), без которого попасть в город можно только в обход через поля и под огнём артиллерии калибра 152 мм.Огонь российской артиллерии постепенно смещается не на город, а в пригороды: Часов Яр, Дружковку и Константиновку.
Что с флангами в Артёмовске?
После серии атак на опорники в районе Клещеевки и Берховки ВСУ попытались перебросить резервы. Двинуться дальше украинским войскам тяжело: занятые ранее 300—400 м территории — под огнём российской артиллерии. Собрать много техники и выправить ситуацию не получается: как только фиксируется движение, по ВСУ начинает работать артиллерия. ВСУ регулярно заводят подкрепление, которое гибнет от огня миномётов и артиллерии.
Ситуация практически идентичная как с севера, так и с юга — держать занятые позиции становится тяжелее, чем продвинуться.
Из Часова Яра и ближайших городов ВСУ несколько дней подряд выводят резервы, заготовленные для контрнаступления. Подкрепления частей регулярной армии и территориальной обороны по несколько раз пробовали штурмовать позиции ВС РФ на флангах, но упёрлись в огневые рубежи.
С российской стороны на фланги также подтянулись дополнительные силы, артиллерия и танки.
По предварительным данным, за неделю попыток занять опорники и несколько дней их дальнейшего удержания потери ВСУ составили порядка 1300-1500 человек убитыми и ранеными.
https://t.me/milchronicles/1930
Владимир Соловьев в одном из эфиров «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1» рассказал о штурмовом отряде под командованием «Шефа» и непростой судьбе двух полковников, которые, несмотря на обстоятельства, пошли воевать в Оркестр.Один из них Олег, а рядом с ним Александр. Вот Александр как раз.Олег разговаривал немного с обидой. Я его спросил: в чем дело. Он говорит, что я Вам писал, а Вы не ответили. Я сказал, поверь, что если бы до меня дошло твое обращение, я обязательно бы ответил. А дело вот в чем. Полковник действующей армии возвращается из командировки в Сирии, командир полка.
- Жду назначение на дивизию, а меня принимают... Взятка... когда меня не было у меня в кабинете нашли телефон. Я получил 12 лет. За якобы телефон, найденный в кабинете. Я писал всюду.
Второй полковник ФСБ, Александр. Он, якобы органитзатор преступного сообщества... и тоже получил там лет не мало. Причем те, кто его допрашивал, уже давно присели.
И сейчас они, полковники, им лет по 50, оба воюют. Воюют доблестно. Александр со своими штурмовиками выполнял задачу. 8 часов вел бой в одиночку, всех выбили. Он стоял до последнего, пока его не вытащили. Мы с ним разговаривали как раз после того, как его вытащили.
Я его спросил: я могу чем помочь? Ну он говорит, еслиб наше дело подняли, пересмотрели... ничего не надо. Правда Олег говорит: обидно, меня не лишили ни звания, ни орденов... за взятку, но вот сыну не могу квартиру купить. Я говорю может дедло надо поднять, рассмотреть? Дело-то какое-то странное. А он ответил: знаешь я в справедливость не верю. Я только здесь верю в справедливость.
Они воюют.
Они держат.
Русские полковники.
Которые по своим внутренним ощущениям могли быть обижены на власть.
Они записались и пошли кровью доказывать свою любовь к Родине...
https://t.me/SolovievLive/178613
ЧВК «Вагнер» эвакуирует гражданских из последнего укрепрайона ВСУ в Бахмуте из «Гнезда»Федеральное агентство новостей
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают эвакуировать из Бахмута остающихся там мирных жителей. О процессе вывода гражданских они рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей.
Накануне стало известно, что «вагнеровцы» полностью зачистили «Гнездо» — последний укрепрайон ВСУ в Бахмуте. Как сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин, для освобождения города осталось взять квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора.Федеральное агентство новостей
На протяжении всего периода боевых действий в населенном пункте оставались мирные жители — в основном они укрывались в подвалах домов, опасаясь выйти наружу из-за непрекращающихся обстрелов. Украинские войска не считали нужным обеспечивать их безопасность: они намеренно размещали позиции в домах и рядом с ними, а также наносили удары по зданиям.
«Вчера вечером, конечно, страху натерпелись. Сверху [ВСУ] по крыше бьют снарядами, ужас», — рассказал один из гражданских.«Сегодня думаю: “Слава богу, прошла ночь”», — добавила пожилая женщина, находившаяся в том же помещении.Федеральное агентство новостей
«Вагнеровцам» не удалось сразу вывести людей — украинские военные вновь открыли огонь, несколько прилетов произошло прямо рядом со зданием.
«Сами наблюдаете, что сейчас происходит. Не дают ВСУшные солдаты ни вывести мирных граждан, ни нам пройти. Ну, ничего страшного, это вопрос времени», — поделился боец ЧВК.Федеральное агентство новостей
По словам «музыканта», украинским военным было выгодно пребывание гражданских в городе — их использовали в качестве живого щита для прикрытия собственных позиций. Поэтому ВСУ не позволяли людям выйти к русским.
«Такое происходит практически во всех случаях. Мирному населению не дают выйти к нам. Если кто-то из мирного населения пытается пройти к нам, на наши территории, их подвергают артобстрелу. <…> Их не обеспечивают ни едой, ни водой, используют в качестве живого щита, потому что знают, что наши ребята их не будут трогать. [ВСУ] ведут в прямом смысле этого слова огонь у них над головой», — подчеркнул боец.
https://riafan.ru/24053281-reportazh_iz_gnezda_chvk_vagner_e...
Квартал Гнездо на западе Бахмута, который сегодня ночью перешел под полный контроль ЧВК «Вагнер».
https://t.me/boris_rozhin/86069
Апокалиптичные виды Бахмута спустя ровно год.Сравнения снимков мая 2022 и мая 2023 года.
Штурм Бахмута/Артемовска выходит на финальную прямую. Остались считанные дома до того момента, как город полностью перейдет под контроль подразделений ЧВК «Вагнер».
Тяжелые бои продолжаются. Покидая очередной квартал, ВСУ или подрывают здания, или обстреливают из крупных калибров, чтобы сравнять с землей.
https://t.me/genshtab24/23536
Вагнера зачистили укрепрайон Гнездо, причем сделали это за несколько дней- осталась лишь 1 многоэтажка.За террористами ВСУ осталось 1.46 кв. км территории.Остался последний небольшой укрепрайон-''Домино''- далее поле и город заканчивается.
Очень спокойный тон и не слышно последние дни про проблемы с боеприпасами-это хороший знак!
https://t.me/zloy_zhurnalist/4415
Музыкант «Группы Вагнера» в Бахмуте
https://t.me/grey_zone/18662
Укрепрайон "Гнездо" полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер". Украинские боевики начали отступление в этом районе пару дней назад.
"Враг убегал, но не весь успел убежать. Сейчас работает только дальнобойная артиллерия. В стрелковом бою нам равных нет вообще".Штурмовики продолжают зачищать остатки территорий Бахмута, параллельно эвакуируя мирных, остающихся в городе. Враг хоть и удерживает несколько процентов города, оказывает серьезное сопротивление.
https://t.me/orchestra_w/6729
Сотрудники ЧВК "Вагнер", в том числе раненые и погибшие, не представляются к госнаградам.
Бойцы, освобождавшие восточную часть Бахмута, которая перешла под контроль "Вагнера" еще в марте, не получили заслуженные награды.
"Это все делали наши ребята, они жизни здесь отдавали. Это самая горячая точка. Неужели мы не заслужили получить эти награды?"
https://t.me/orchestra_w/6732
"Вы сидите в кабинетах, жируете. Парни погибают за свою страну. Где наши награды?"
Количество обращений от бойцов "Оркестра" к Минобороны растет."Музыканты" не понимают, почему они лишены знаков отличия от государства.https://t.me/orchestra_w/6746
БАХМУТ. Самолет . 19 мая 2023 годаРайон между улицами Чайковского и Корсунского, где сейчас идут ожесточенные бои. ВСУ с помощью артиллерии пытаются замедлить продвижение ЧВК «Вагнер», но музыканты все равно двигаются, несмотря ни на что. Как только будут взяты под контроль эти высотки – тогда можно сказать, что Бахмут полностью освобожден.
https://t.me/boris_rozhin/86290
20 мая 2023 по полудню полностью взят Бахмут!
224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка началась 8 октября 22 года.
Триумфальное открытие шампанского с Артёмовского завода шампанских винСлава "Вагнеру"!Победные кадры с западной окраины Бахмута.
Флаг освободителей развивается над освобожденным городом
https://t.me/orchestra_w/6789
•Его Темнейшество•
– «Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень “Бог”!»
Евгений Пригожин о Вагнере
https://t.me/grey_zone/18708
Вот данные на 20 мая, кто противостоял Вагнерам
Линия фронта от Озаряновки до Васюковки:
🟫Механизированые и мотопехотные
⬛️Танковые
🟦Аэромобильных
🟪Штурмовые
🟨Территориальная оборона
🟧ССО и спецназ
🟩Пехота и егери
🟥Артиллерия
🔳БПЛА
🔲Не армейские формирования
Бригады:
🟥45 бринада
🟥43 бригада
🟥26 бригада
🟫24 бригада
🟫28 бригада
🟫30 бригада
🟫62 бригада
🟫53 бригада
🟫56 бригада
🟫57 бригада
🟫60 бригада
🟫63 бригада
🟫67 бригада
🟫92 бригада
🟫93 бригада
🟪бригада наступления Рубеж
🟪бригада наступления Азов
🟪бригада наступления Ураган
🟪бригада наступления Спартан
🟪5 штурмовая
🟪 1 президентская
🟨101 бригада
🟨109 бригада
🟨112 бригада
🟨116 бригада
🟨122 бригада
🟨125 бригада
🟨127 бригада
🟨119 бринада
🟨241 бригада
🟦93 бригада
🟦77 бригада
🟦80 бригада
🟦46 бригада
⬛️4 бригада
⬛️17 бригада
🟩61 бригада егерей
Полки:
🟧8 полк ССО
🟧Кракен
Батальоны:
🟨122 батальон
🟨68 батальон
🟪214 OPFOR
🟩14 ОСБ
🟩9 ОСБ
🟩8 ОСБ
🟩49 стрелецкий
🟩15 горноштурмовой
🟧Омега
🟧Любарт
🟧Грузинский легион
🟧Сонечко
🟧128 разведка
⬜️Погран Донецк
⬜️Погран Мариуполь
⬜️Погран Луганск
⬜️Погран Львов
🟫8 полк УДА
БПЛА
🔳Мавик Банда
🔳Шершень
🔳Адам
🔳Карлсон
🔳Терра
🔳Скала
🔳Мадяр
🔳Хартия
🔳Кэп
🔳Сенека
🔳WASP
🔳Волат
🔳Хартия
🔳Хорт
🔳КЭП
🔳Сыны Грома
🔳Ахилес
Формирования:
🔲Бат дудаева
🔲Легион грузинский
🔲Бат мансура
🔲Бат шамиля
🔲Гонор
🔲Легион Нормандия
🔲Кастуся
Нажми➡️ Интерактивная Карта СВО (xn----7sbaj0b2akkg.xn--p1ai)
https://t.me/z_arhiv/21476
"Укропы! Укронацисты! Говорю вам всем: валите-ка вы на..."
Легендарный командир 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Ратибор водрузил с бойцами флаги "Вагнера" и России на крыше многоэтажки на последней улице Бахмута, объявляя город освобождённым. Ратибор со своим отрядом присоединился к спецоперации из Африки - он прибыл из Ливии - и провёл на Украине 427 дней.https://t.me/orchestra_w/6795
Комментарии и высказывания Пригожина можно посмотреть вот тут (тема без рассылки): Говорит Пригожин Евгений
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