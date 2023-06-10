Сегодня под Артемовском враг предпринял массовые попытки прорыва обороны наших войск на флангах.

Во время отражения атак нацистов в районе н.п. Красное ДНР погиб командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, позывной «Барнаул». Полковник лично из окопа руководил боем. Его подразделение отбило три атаки нацистов.

В результате многочасового боя рубеж на южной стороне Артемовска был удержан, а огневой контроль над трассой Артемовск – Константиновка сохранен. Противник потерял около 200 человек ранеными и убитыми, а также технику: три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля. Интервью с погибшим командиром 4-й мотострелковой бригады полковником Вячеславом Макаровым, позывной Барнаул, которое было снято во времена, когда бригада выполняла задачи в лесах Кременной.

На другом участке этого же боя на передовой героически погиб полковник Евгений Бровко. Он был заместителем командующего корпусом по военно-политической работе. Герои навечно остаются в нашей памяти.

https://t.me/proofzzz/10809

https://t.me/milinfolive/100684

Огненный ад в Бахмуте: ЧВК «Вагнер» накрыла «зажигалками» квартал, превращённый в крепость ВСУ Дрон украинских боевиков снова снял, как в ночь на 15 мая наши бойцы накрыли залпами из РСЗО "Град" один из последних кварталов, где сосредоточил силы враг.

Украинцы предполагают, что огонь ведётся зажигательными реактивными боеприпасами 9М22С.

https://t.me/c/1801542020/4801

Обращение мобилизованных из Ульяновской области, которые хотят из армии перейти в ЧВК Вагнер

"Мы пришли сюда топить за Родину, хотим воевать и добиться победы в составе ЧВК "Вагнер".

По словам бойцов 374 осб, командование бросило их на позиции без снабжения, подвоза боеприпасов и эвакуацию раненых.

Эти пацаны хотят выполнять боевые задачи, но им не дают. Евгений Пригожин говорил о большом количестве обращений в адрес ЧВК о переводах.

На данный момент, к сожалению, механизм не предусмотрен, а министр обороны Шойгу не торопится решать этот вопрос.

https://t.me/yaremshooter/1487

Еще одна группа мобилизованных обратилась с просьбой разрешить им вступить в ЧВК "Вагнер".

Проблемы все те же: отсутствие должного управления, равнодушие командование и недостаточное снабжение боеприпасами.

"Мы отказываемся нести службу в этом подразделении и просто хотим с нормальными ребятами воевать и защищать Родину!"

https://t.me/orchestra_w/6654



"На 95% Артёмовск, на 5% Бахмут. Пока мы не водрузили знамя ЧВК "Вагнер", это территория противника".



Хоть украинцы и контролируют менее 2 километров города, в нем продолжаются ожесточенные бои. Сейчас идет штурм "Гнезда" на западе.

Украинцы огрызаются и отвечают, пытаются сдержать наступающие силы при помощи артиллерии, танков. Впрочем, бойцы ЧВК "Вагнер" знают, что город будет ими взят, несмотря ни на что.

https://t.me/orchestra_w/6649

Не воевавший ни дня генерал предложил мобилизованных сажать на 15 лет за дезертирство перевод в компанию.

А для решения проблемы "снарядного голода" предлагал перейти под руководство МО.

Каждое заявление генерала Соболева выглядит все более нелепым, нежели предыдущие. Если генерал Соболев в отставке не знает, откуда у нас в стране ЧВК и какое министерство поставляет (или не поставляет) им боеприпасы, танки, самолеты, ЗРК и прочее, то это скорее вопрос о том, насколько генерал Соболев осведомлен о ситуации в стране и о том, как устроено (или не устроено) взаимодействие Мин.обороны и ЧВК на протяжении нескольких лет.

Если бы генерал Соболев, например, интересовался бы ходом боевых действий в той же Ливии, то он бы мог сделать определенные выводы относительно наличия у ЧВК истребителей МиГ-29, бомбардировщиков Су-24, ЗРК С-300, ЗРПК "Панцирь" и т.д. В этом случае вопросы в стиле "откуда ЧВК" не возникали бы в принципе.

В современных условиях, ЧВК это инструмент осуществления государственной политики иными средствами в тех случаях, когда государство не может или не хочет действовать открыто или же заинтересовано в передаче некоторых задач на аутсорс аффилированной с государством частной структуре.

То, что в стране отсутствует закон о ЧВК, а мин.обороны конфликтует с одним из подрядчиков, не отменяет глубинной сути этих отношений.

Если бы государство не хотело бы существования ЧВК у нас в стране, их бы у нас не было в принципе - все осталось бы на уровне ЧОПов. Но выбор был сделан другой, безотносительно различных аппаратных и межличностных трений.

https://t.me/boris_rozhin/85831

Тут генерал Соболев чего-то там рот открывает и рассказывает что к чему. Хотелось бы ему сказать: товарищ генерал, вы одну страну уже просрали. Сидите теперь, помалкивайте в тряпочку. У вас был шанс, но вы выбрали бесчестье и карьеру. Теперь ваше мнение никому не интересно.

https://t.me/Hard_Blog_Line/8870

«Если из-за таких как ты страна проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь»: бойцы из «Вагнера» обратились к депутату Соболеву

Накануне генерал-лейтенант, коммунист Виктор Соболев заявил, что «мобилизованным, которые перейдут в ЧВК «Вагнер», будет грозить до 15 лет тюрьмы. ЧВК — это незаконное вооруженное формирование, непонятно, где зарегистрировано и что оно выполняет».

Заявление генерала вызвало огромный общественный резонанс. Многие его осудили. Ответил на заявление 73-летнего члена комитета Госдумы по обороне и Пригожин в свойственной себе манере:

«Б… картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый».

Назвавшиеся бойцами ЧВК, решили тоже "хайпануть". Значительную часть их спича нам пришлось «запикивать» из-за мата:

«Если ты, депутат Соболев, будешь совать свой нос, и страна из-за таких как ты проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь. Чтобы защитить свой народ от таких как ты. Приезжай к нам сюда, престарелый».

К сожалению, такие речи тоже не красят бойцов, будем надеятся, что ребята просто не сдержались из-за нанесенного оскорбления.

https://t.me/tsargradtv/43854



Штурмовики ЧВК "Вагнер" продолжают разваливать опорники ВСУ в "Гнезде". На фотографии вид на окраинные многоэтажки с случайно уцелевшим муралом. Район разрушенного памятника летчикам.

https://t.me/boris_rozhin/85838

Тело, и документы убитого наемника из США Николаса Дуэйна Меймера. Меймер стал жертвой «Бахмутской мясорубки», и был настигнут «вагнерами» в районе укрепрайона «Гнездо». Сам же Николас Меймер являлся ветераном «Зеленых беретов» КСО Армии США, имел специальность по саперному делу. Также сообщается, что некоторое время Меймер состоял в ЧВК «Моцарт», но потом покинул ее, и занимался обучением бойцов ТРО. И вот, его путь закончился у дома на ул.Освободителей Донбасса 9 в Бахмуте.

https://t.me/ok_spn/24556

Освобождение Артёмовска (Бахмута) близится к завершению. Ситуация осложняется тем, что ВСУ с каждым днём плотнее припирают к стенке и в таких условиях нужно планировать штурмовые действия ещё тщательнее.

Что происходит внутри города?

В городской застройке Артёмовска «вагнера» завершают взлом обороны ВСУ в укрепрайонах. Укрепы «Гнездо» и «Лошадь» благополучно зачищены. Также практически завершена зачистка «Конструктора».

Штурмовые подразделения «оркестра» двигаются на запад, в район «Домино» (район Новый), и параллельно ведут зачистку частного сектора на границе с Хромовом.

Укрываться в разрушенных частных домах крупные силы ВСУ не могут: украинская пехота прячется небольшими группами по три — пять человек, при попытке вступить в бой уничтожается танками или артиллерией.

По предварительным данным, «оркестр» отрезал район «Домино» от остальной части укрепрайонов со стороны ул. Леваневского. За ВСУ в данный момент остаётся только район «Домино» и гаражи со стороны поля.

В чём сложность штурма?

Под контролем противника осталось порядка 25-30 домов различной этажности. Зачистить их быстро не получится: концентрация оставшихся там украинских войск высока, а командование ВСУ периодически устраивает беспокоящие рейды с применением бронетехники, чтобы отвлечь «оркестр» от штурма и одновременно попытаться перебросить свежее подкрепление.

Что с резервами ВСУ?

Значительная часть украинских подкреплений по-прежнему уничтожается на подходе, но некоторое количество успевает проскочить в город. Снабжение артёмовской группировки ВСУ до недавнего времени шло через Красное (Ивановское), но теперь оно осложнено. Авиация ВКС, артиллеристы ВВО и «музыканты» уничтожили один из важнейших мостов в Ивановском (Красном), без которого попасть в город можно только в обход через поля и под огнём артиллерии калибра 152 мм. Огонь российской артиллерии постепенно смещается не на город, а в пригороды: Часов Яр, Дружковку и Константиновку.

Что с флангами в Артёмовске?

После серии атак на опорники в районе Клещеевки и Берховки ВСУ попытались перебросить резервы. Двинуться дальше украинским войскам тяжело: занятые ранее 300—400 м территории — под огнём российской артиллерии. Собрать много техники и выправить ситуацию не получается: как только фиксируется движение, по ВСУ начинает работать артиллерия. ВСУ регулярно заводят подкрепление, которое гибнет от огня миномётов и артиллерии.

Ситуация практически идентичная как с севера, так и с юга — держать занятые позиции становится тяжелее, чем продвинуться.

Из Часова Яра и ближайших городов ВСУ несколько дней подряд выводят резервы, заготовленные для контрнаступления. Подкрепления частей регулярной армии и территориальной обороны по несколько раз пробовали штурмовать позиции ВС РФ на флангах, но упёрлись в огневые рубежи.

С российской стороны на фланги также подтянулись дополнительные силы, артиллерия и танки.

По предварительным данным, за неделю попыток занять опорники и несколько дней их дальнейшего удержания потери ВСУ составили порядка 1300-1500 человек убитыми и ранеными.

https://t.me/milchronicles/1930

Владимир Соловьев в одном из эфиров «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1» рассказал о штурмовом отряде под командованием «Шефа» и непростой судьбе двух полковников, которые, несмотря на обстоятельства, пошли воевать в Оркестр. Один из них Олег, а рядом с ним Александр. Вот Александр как раз. Олег разговаривал немного с обидой. Я его спросил: в чем дело. Он говорит, что я Вам писал, а Вы не ответили. Я сказал, поверь, что если бы до меня дошло твое обращение, я обязательно бы ответил. А дело вот в чем. Полковник действующей армии возвращается из командировки в Сирии, командир полка.

- Жду назначение на дивизию, а меня принимают... Взятка... когда меня не было у меня в кабинете нашли телефон. Я получил 12 лет. За якобы телефон, найденный в кабинете. Я писал всюду.

Второй полковник ФСБ, Александр. Он, якобы органитзатор преступного сообщества... и тоже получил там лет не мало. Причем те, кто его допрашивал, уже давно присели.

И сейчас они, полковники, им лет по 50, оба воюют. Воюют доблестно. Александр со своими штурмовиками выполнял задачу. 8 часов вел бой в одиночку, всех выбили. Он стоял до последнего, пока его не вытащили. Мы с ним разговаривали как раз после того, как его вытащили.

Я его спросил: я могу чем помочь? Ну он говорит, еслиб наше дело подняли, пересмотрели... ничего не надо. Правда Олег говорит: обидно, меня не лишили ни звания, ни орденов... за взятку, но вот сыну не могу квартиру купить. Я говорю может дедло надо поднять, рассмотреть? Дело-то какое-то странное. А он ответил: знаешь я в справедливость не верю. Я только здесь верю в справедливость.

Они воюют.

Они держат.

Русские полковники.

Которые по своим внутренним ощущениям могли быть обижены на власть.

Они записались и пошли кровью доказывать свою любовь к Родине...

https://t.me/SolovievLive/178613

ЧВК «Вагнер» эвакуирует гражданских из последнего укрепрайона ВСУ в Бахмуте из «Гнезда» Федеральное агентство новостей