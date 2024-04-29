Назад в Союз Советских Социалистических Республик

Хочу сказать, что автор этого произведения не я. Автор - Елизавета Евсюкова, которая любезно разрешила мне разместить свой рассказ здесь.

В статье «Как мы с папой ходили в магазин» автором было рассказано о времени, когда он жил в СССР. Рассказывая о магазинах, ценах, продуктах, встречая всеми знакомых артистов, он невольно вызвал желание многих людей вернуться в то счастливое время, то есть вернуться назад в СССР.

Я люблю листать ленты в соц. сетях, состою в группах в Фейсбук и ВК. Много интересного можно встретить на страницах этих групп. Есть о чем поразмышлять, поделиться своими воспоминаниями, своими мыслями. Не так давно в Фейсбук была создана группа «Назад в СССР». Пишут много, много воспоминаний и добрых, и не совсем добрых. Но один постулат оставил в моей памяти глубокий след. Кажется, ничего особенного, но затронул многих членов группы. В таком случае говорят: «Выстрелил не в бровь, а в глаз». Особенно вопрос: «Вы хотели бы назад в СССР?» и я решила написать опус на тему «Назад в СССР».

Я РОДОМ ИЗ СССР

Родилась я в послевоенные годы. Шел 1948 год. Страна еще не оправилась от войны, разрухи. Тяжелое было время. Мама с бабушкой рассказывали, что в магазинах за товарами первой необходимости приходилось стоять в очередях. Но люди были счастливы тем, что закончилась война, что поднимаются из руин заводы, фабрики. Верили в светлое будущее. Я, правда, этого не помню.

Запомнился март 1953 года. Умер Сталин, тревожно гудели гудки и сигналили машины, остановились поезда, плакали люди. Вечером, за ужином, бабушка рассказывала и плакала. Все приговаривала: «Как же мы теперь жить будем? Что с нами будет?» Жизнь продолжалась. Мама работала. Бабушка занималась домом и мной.

Помню босоногое детство и летние дожди, когда бегали по лужам, а в руках ломоть хлеба с вареньем или просто хлеб, который был посыпан сахаром. Это было так вкусно!!! Сравнивали, у кого кусок больше, у кого меньше, обменивались бутербродами. Особенно шли в ход бутерброды с вареньем и пирожки с сухофруктами. Бабушка часто пекла такие пирожки.

А какие зимы были!! Собирались ватагой и катались с горки на санках, на самодельных самокатах, играли в снежки и строили снежных баб.

Ватага ребятишек на зимней прогулке

А еще помню свою первую куклу. Мне её подарили на день рождения. Мне она казалась очень красивой. Девчонки завидовали, особенно те, у которых куклы были сшиты мамой или бабушкой. Такие куклы были у многих детей того времени.

Куклы нашего детства

Куклы нашего детства. Куклы 50 годов 20 столетия с глиняными головками, ручками и ножками набитые опилками. Это в начале 60 годов появились куклы, пупсы из пластмассы, с искусственными волосами, которые нельзя было причесать, а говорящие куклы были большой редкостью. А какими красивыми были куклы – неваляшки!!!!

Куклы - неваляшки

Плюшевые мишки, резиновые уточки, пластмассовые пупсики и тряпичные куколки в ситцевых платьицах ушли в историю, а вместе с ними ушла целая эпоха.

БАБУШКА – ХОЗЯЙКА ДОМА

Вечерами собирались у самовара и пили чай. Бабушка заваривала его травами и веточками вишни, малины, смородины. Самовар был огромный, медный с медалями. Бабушка с гордостью говорила: «Это мое приданое». До революции она работала кухаркой и домоправительницей в доме помещика Сулина. Она очень вкусно готовила. Могла из самых простых продуктов приготовить вкуснятину. А самовар ей подарил помещик, когда вместе с семьей уезжал после революции из России.

Выходной день был один - воскресенье. В этот день бабушка устраивала семейные застолья. Приходили с мужьями и детьми старшие дочери. Говорили о войне, о том, как стране тяжело. Особенно мне нравилось слушать рассказы о войне. Дядюшки делились воспоминаниями. Один – летчик, майор, был контужен, войну закончил в Венгрии. Второй воевал в пехоте. Под Сталинградом был тяжело ранен, отлежал в госпитале и снова с бой. Войну закончил в Румынии. Оба награждены орденами, медалями. Мы, дети, слушали их с замиранием сердца. О войне мы слышали только из рассказов бабушки, родителей. Нам было интересно слушать воспоминания самых участников военных событий. Для нас они были настоящими героями.

В обычные дни, вечерами, мама вышивала, бабушка всегда что-то вязала, слушали радио, делились новостями прошедшего дня. Так уютно было сидеть и слушать их тихий разговор. Скоро бабушки не стало, остались вдвоем с мамой. Были так же выходные, приходили тетушки, дядюшки. Вели разговоры, пили из бабушкиного самовара чай. Но говорили теперь уже больше о бабушке, о ее пирогах и вкусной стряпне типа: «А маманя картошку жарила не так, чай совсем не мамашин, у мамаши чай был ароматнее. Вера, ты не обижайся. У тебя тоже все вкусно, но маманя…».

Мама не обижалась, она слушала, слушала, а когда гости уходили, часто плакала. Когда я её спрашивала, от чего она плачет, она говорила: «Нет, Лиза, они меня не обидели. Я понимаю, им не хватает тепла и внимания нашей матушки. Им грустно и одиноко за столом, как и нам с тобой». Забивались в уголок и плакали вдвоем. Уход бабули – это невосполнимая утрата.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

Школьные годы

Прошло время. Закончились беззаботные дни. Пора идти в школу: форма, портфель, книги, тетради. Училась хорошо. Учеба давалась легко. Мне нравилось ходить в школу, нравилось учиться. Появились новые друзья. Новые заботы, мечты. Мы в то время все были мечтателями. Многие мальчишки мечтали о море, о небе. Девочки хотели быть учителями, врачами, артистами. На большой перемене бегали в школьную библиотеку. Смотрели журналы «Веселые картинки», «Мурзилка».

Журнал «Мурзилка»

Дети нашего двора

Мне запомнился день, когда пришла пионервожатая, девочка из старших классов, назвала 10 фамилий и среди них назвали и меня. Оказывается, нас, как лучших учеников класса, принимают в пионеры. После уроков пригласили в пионерскую комнату и много говорили про устав, пионеров – героев, Павлика Морозова. Дома я рассказала о своих тревогах. Я боялась, что не смогу быть достойной пионеркой. Мама меня успокоила и сказала, что все будет хорошо. Это был далекий 1958 год. 19 мая, мне повязали пионерский галстук, который считался частичкой красного знамени.

Прием в пионеры во времена СССР

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в Космос. Ему рукоплескала вся страна. А мальчишки и девчонки мечтали стать космонавтами. А почему не мечтать? Юрий Гагарин – парень из небольшой деревеньки. Он смог. Мы тоже сможем. Мечтатели…

Юрий Алексеевич Гагарин. Первый в мире полет в Космос

Мы верили в то, что «и на Марсе будут яблони цвести». Впереди у нас была широкая дорога, дорога в светлое будущее, в котором человек будет главным героем и хозяином необъятной земли.

Годы пролетели. Все как в песне: «А годы летят, наши годы, как птицы летят. И некогда нам оглянуться назад». Остается только вспоминать пионерский лагерь, пионерский костер и песню «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Наше детство совпало с таким временем, когда о нас заботилось Государство. Государство нас учило, защищало, заботилось о нас. Такого времени уже не будет никогда. Это было золотое время.

Там, за горизонтом остались школьные годы, годы учебы в техникуме и институте. Сказать, что это были беззаботные годы, не скажешь. Но мы твердо знали, что после института, техникума или ПТУ, каждому будет предоставлена работа по специальности, бесплатное жилье и наставник, который на первых порах оказывал помощь.

НОВЫЙ ГОД

Каждый ребенок любит праздники. Детские праздники – это веселье, игры, театральные представления. Интересно…

Я очень ждала Новый год. Это сказочный праздник. Мы с мамой ходили во Дворец культуры. Там на Новый год устанавливали огромную елку до самого потолка. Она была украшена флажками, разноцветными игрушками, лампочками. Вокруг елки водили хороводы лисички и зайчики, медведи и волки, гномики, Золушки... Я всегда с замиранием сердца ждала театрального представления. Трижды звенит звонок, Клоун и Петрушка приглашают в зал. Гаснет свет и начинается представление… А затем снова хоровод вокруг елки, но уже в хороводе принимают участие Дед Мороз и Снегурочка. После праздника открывались волшебные теремки и выдавались подарки. Все дело не в сладостях, орешках, яблоках. Дело в том, что подарки выдавали сказочные герои. Это запоминалось надолго. Мне лично, на всю жизнь.

А какие были Новогодние гуляния на площади!!! Веселились все - ребятня, взрослые… Пели, танцевали вокруг елки. Я не помню, чтобы кто-то матерно ругался, дебоширил.

Вы вправе спросить у меня: «А сейчас, разве дети не счастливы?» И сейчас дети счастливы. Счастливы по-своему. У них есть все: смартфоны, компьютеры, клеевые наушники, одеты в яркие, красивые одежды.

Сегодняшнее разделение в обществе, разводит детей по разным сторонам. Общество делится на богатых и бедных. А это страшно. Даже в детском саду я не раз слышала, как дети говорили: «Моя мама сказала, что ты нищенка. Посмотри, какое у тебя платье, а какие ботинки! Просто жуть».

Хочу ли я назад в СССР? Да, хочу. Хочу показать своим внукам наши, советские праздники. Праздники, где все были равны, где не оценивали ребят по стоимости карнавальных костюмов и занимаемых должностей родителей. У нас было счастливое детство.

ПРАЗДНИКИ 7 НОЯБРЯ И 1 МАЯ В СССР

Готовились к этим праздникам заранее. Обязательно покупали обновки, «чтобы не выглядеть хуже других». В каждом доме готовили что-то вкусненькое. После демонстрации обязательно собирались семьями.

Праздничное утро начиналось с суматохи: по-быстрому позавтракать, одеться и поторопиться на демонстрацию. Люди шли с детьми, баянами, гармошками к местам сбора. Выбирали транспаранты, флаги, портреты руководителей партии и правительства, выстраивались в колонны. И на улицах непременно звучала песня: «Широка страна моя родная».

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек!

Музыка, слова песни, словно туманом, обволакивали и звали в необъятные просторы нашей Родины. В десять часов взлетала вверх сигнальная ракета. Начинался парад. По центральной площади начинали свое шествие металлурги и шахтеры, энергетики и строители, работники сферы обслуживания и школы.

С трибуны называли фамилии отличившихся на рабочих местах людей. В этот момент мы действительно чувствовали себя «хозяевами» Родины своей. А сердце трепетало от гордости за себя и свою Страну Советов.

После демонстрации праздничные гуляния и к вечеру в каждом доме песни, танцы, смех. Начинались праздничные застолья.

Точно такие демонстрации проходили 1 Мая. За одним исключением - каждая школа устраивала на площади праздничные представления с мячами, лентами, шарами и веточками, украшенными искусственными цветами, а с трибуны называли фамилии лучших из лучших, отличившихся учеников и их педагогов.

В 90–е нас лишили этих маленьких радостей. Меньше стало на улицах улыбающихся лиц. Все куда-то спешили, толкались, ругались. После закрытия нескольких цехов, на предприятиях начались сокращения и появились первые безработные. Затем закрыли и порезали на металл градообразующие заводы: Сулинский металлургический, Железобетонных изделий, Металлоконструкций. Город старел, молодежь уезжала в поисках лучшей жизни. Некоторые не вернулись. Просто пропали.

Это страшно, когда в наше время пропадают люди, когда нет работы, когда месяцами не выплачивается зарплата. Идешь домой и думаешь о том, как прокормить семью, чтобы хватило до зарплаты. А зарплату неизвестно, когда выдадут. Вот и стали «хозяева жизни» нищими, а слуги народа, воры, хапуги - богачами.

Хочу ли я еще назад в СССР? Да, хочу. Хочу, чтобы мои дети и внуки жили достойно, чтобы их не обзывали нищебродами и дворняжками. В Стране Советов мы были разные, но мы были вместе!

Л.И. Брежнев и комсомольцы

Стране нужны были специалисты, рабочие руки. Строились заводы, фабрики. Только в нашем маленьком южном городке было построено 3 завода, каждый на 1000 рабочих мест. Строилось и жилье, которое получали все нуждающиеся совершенно бесплатно. Открывались новые школы, детские сады, библиотеки, дома культуры, парки культуры и отдыха с качелями, каруселями, колесами обозрения. Страна жила, строила и крепла день ото дня.

В 50-60 годы люди уезжали поднимать целинные земли. Потом были другие стройки века. Снова были нужны рабочие руки, горячие головы и верные сердца. Сколько молодежи уезжало по комсомольским путевкам на стройки века – БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС, Ростовский АтомМаш и многие другие. Уезжали на стройки века семьями и в одиночку, желая принести пользу своему государству, внести хоть малую пользу, но пользу.

Вагон, в котором прибыли первые строители БАМ

Было ли счастливым мое поколение? Да, мы были счастливы. У нас впереди была целая жизнь, чтобы творить, любить, строить и просто жить. Я родом из СССР и горжусь, что выросла в стране, где человек был человеком. Нас никто не называл сбродом, нищебродами. Каждого человека ценили.

В советское время не было мажоров, детей богатеньких, которые обзывали других детей, живших в семьях меньшего достатка. Все были равны. Вот такая была страна и такая жизнь детей. Пели про «солнечный круг» и верили в то, что всегда рядом будет мама, ярко будет светить солнце, а на земле будет мир.

Актеры, художники, музыканты – все представители культуры не называли себя звездами, хотя их роли в кино, театре – шедевры. А какие песни, какая музыка. Мы с удовольствием слушаем песни в исполнении Муслима Магомаева, Марка Бернеса, Галины Ненашевой и многих, многих других. Их уже нет с нами, но они живы в наших сердцах.

Счастливые дети в СССР

При Леониде Брежневе страна процветала. Был Союз, все жили дружно, ездили в гости, армяне жили рядом с азербайджанцами, узбеки рядом с русскими, украинцев считали братьями. Никогда не было никаких распрей, войн, кровопролития. Всем хватало места под солнцем.

Это были, как говорят, «застойные времена». А цены на все продукты были просто смешными. Правда, зарплаты были по нынешним временам тоже смешные: инженер получал - 120 рублей, учитель - 120-180 рублей, библиотекарь - 65 рублей. К рабочим отношение было другим, и получали рабочие от 220 рублей и выше. Все зависело от квалификации и желания работать.

Мы жили, чтобы жить, работали честно, с верой в будущее. У нас был интерес к жизни. Мы ездили к морю, ходили в горы, путешествовали по просторам нашей Родины, отдыхали в доме отдыха по путевке за 12 рублей. Поправляли здоровье в санаториях.

Полки с продуктами в обычном продуктовом магазине

Никто не обращал внимания на то, что не всегда было можно купить в магазине нужные продукты, красивую одежду, обувь. Однако, у всех на столе были и мясо, и сыр, и чай, и кофе. Пили натуральные соки и молоко, кушали вкусную здоровую пищу без ГМО и добавок.

За красивой обувью, красивой одеждой ездили в Москву, Прибалтику на Украину, а за коврами и ковровыми дорожками – в Казахстан и Узбекистан. Там и выбор был, и цены подходящие. У спекулянтов можно было купить все, но цены у них были заоблачные.

Конец 80 годов, время перестройки. Михаил Горбачев – Генеральный секретарь КПСС, руководитель большой страны. Начал перестройку с того, что начал бороться с пьянкой, алкоголизмом. Началось массовое уничтожение фруктовых деревьев, виноградников.

Был лозунг «Экономика должна быть экономной». Тут и понеслось закрытие трикотажных, кондитерских фабрик, нерентабельных заводов. В стране появился дефицит, ожили спекулянты, блат и продажи «из-под полы». Чем больше дефицита, тем лучше завмагам, продавцам, дельцам, нечистым на руку. Страна оказалась в мире хаоса, недовольства и введения талонов на табачные изделия, сахар, мыло и даже водку. Ходила среди народа байка: «Если хочешь пить чай с сахаром, мой руки без мыла. Хочешь мыть руки с мылом, будешь пить чай без сахара».

НАЗАД В СССР

Хочу ли я назад в СССР? Скажу честно - хочу. Но только не назад в прежний СССР с дефицитами, пустыми полками и талонами на продукты питания. Мы, россияне, достойны лучшей жизни. У нас сейчас нет дефицита. Но зарплата, пособия для детей, пенсии должны быть выше, чтобы человек мог жить, а не выживать.

Хочу в страну, где будет бесплатная медицина и образование. Хочу в страну, где будут ценить человека, страну, в которой слово «ЧЕЛОВЕК» будет звучать гордо. Хочу назад в СССР.

Остальные рассказы можно прочитать здесь: Рассказы Сергея Легкова.