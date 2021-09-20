Ветер перемен. Как потепление изменит Россию

Тема изменений климата начинает оказывать на нашу жизнь большее влияние, чем сами изменения. Тем важнее для нас понять куда дует ветер и к чему готовиться. Как с глобальным потеплением связаны заявления о строительстве в Сибири новых городов и переносе столицы? Насколько реально само изменение климата и чем может грозить нашей северной стране? Обсудим эти и другие вопросы в сегодняшнем выпуске.

Факты

Наводнения в Германии и на Юге России, засуха в Канаде, лесные пожары в России и Средиземноморье – эти события прошедшего лета снизили количество климатических скептиков, отрицающих глобальные изменения. Дискуссионным по большому счёту сегодня остаются только вопросы о том, насколько это потепление вызвано деятельностью человека и способен ли он обратить его вспять. Не будем вмешиваться в эти споры и выделим то, что на сегодняшний день бесспорно с учётом самых последних исследований.

- Первое. На планете действительно теплеет очень быстро. К концу века может стать теплее в среднем на 3,3 градуса по Цельсию, чем сейчас.

- Второе. Самом по себе потепление на несколько градусов на человека никак не повлияет. Но при потеплении даже на градус учащаются пагубные природные явления, которые мы уже наблюдаем – пожары, засуха, наводнения.

- Третье. Катастрофы глобального масштаба, вроде остановки океанических течений всё же маловероятны. Поэтому у человечества есть шанс успеть приспособиться к ускоряющимся изменениям. И изменения эти, действительно, глобальны.

Что это за изменения и самое главное, как они повлияют на Россию, разберём после сводки позитивных новостей.

Время новостей

Представлен новый российский маневровый локомотив ТЭМ23 модульной конструкции разработки «Трансмашхолдинга».

На судоверфи «Звезда» спущен на воду второй танкер типа «Афрамакс».

На «Окской судоверфи» - головное грузопассажирское судно «Анатолий Черняев».

В Нижегородской области – очередной «Валдай 45Р».

В Москве начались испытания прототипа поезда на магнитной подушке.

В Уфе открыт центр подготовки авиационных специалистов.

В Самарской области производство минеральных удобрений и линия по выпуску электроустановочных изделий.

Новая линия запущена на Борском стекольном заводе.

В Хабаровском крае – пеллетный завод за 2,5 млрд руб.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете на открытом чемпионате рабочих специальностей для стран Азии.

Меняется всё

Изменение климата больше всего заметны в северных широтах, а значит касаются России непосредственно, ведь большая часть нашей территории находится в зоне вечной мерзлоты. Теперь мы видим, что она перестаёт быть «вечной». Это увеличивает риск техногенных катастроф, таких как разливы нефти, из-за просадок грунта или изменений русла рек. Но южные регионы и Европейская часть нашей страны, где сосредоточена большая часть населения, тоже в зоне риска. По данным Росгидромета самые существенные последствия изменений климата коснутся Крыма, Ставропольского края, Курской и Воронежской областей – регионы будут всё больше страдать то от засухи, то от наводнений. Европейская часть России, включая Москву и Московскую область, тоже пострадает от этих явления. Человек, конечно, приспособится, но под угрозой полного исчезновения находятся сельскохозяйственные предприятия. И не только у нас, а и в других частях света – особенно в Европе, которой потепление грозит ещё большими по размаху бедствиями.

И тут мы подошли к главной проблеме – продовольственной безопасности. Изменения климата сделают полностью невозможным сельское хозяйство во многих традиционных регионах, уничтожат цепочки поставок и спровоцируют рост цен, а значит и голод. В текущем году мы имели возможность наблюдать как это может быть в миниатюре – пандемия показала насколько хрупкой является вся наша глобальная торговля.

Впрочем, довольно об угрозах. Как и любое масштабное явление, изменения климата открывают перед нашей страной и новые возможности.

Возможности

Оттаивание вечной мерзлоты в нашей Арктике это, конечно, проблема для старой инфраструктуры, которая строилась без учёта данного риска. Но вместе с этим процесс делает пригодными для земледелия огромные площади, которые раньше были недоступны. Если расчёты верны, то к середине века Сибирь станет главной житницей планеты. Это компенсирует сокращение посевных площадей в наших традиционных южных регионах. А более активное освобождения ото льда трассы Севморпути сделает её ещё более привлекательной для торговли. Конечно, всё это приведёт и к постепенному переносу экономической активности в Сибирь. В этом свете разговоры про строительство там новых городов-миллионников и переносе столицы приобретают совсем иное звучание. Вопрос о том, как в них привлекать население отпадает – люди сами потянутся туда, где есть заработок и комфортные условия.

Другой возможностью становится экспорт низкоуглеродных атомных технологий, производства «зелёного водорода» с помощью приливной энергии, редких и ценных металлов, добыча которых тоже станет более рентабельной. Но об этом мы уже подробно рассказывали в наших прошлых выпусках.

Уверены, что всё вышесказанное, многие ещё по старинке воспринимают как фантазию или дело очень далёкого будущего. Но давайте взглянем на прямые признаки того, что это уже не шутки.

Без шуток

Прямым подтверждением реальности изменений является реакция на них высшего руководства нашей страны. Конечно, можно было бы подумать, что неоднократные заявления Путина на тему опасности изменений климата делаются для внешней аудитории. Но в обновлённой недавно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» вопросам экологии посвящён целый раздел, где чётко прописаны риски как собственно самих изменений, так и связанных с ним попыток недружественных стран оказывать на нас давление и ограничивать развитие Арктики и экономики в целом. Это более чем серьёзно.

В данный момент прорабатывается и Национальный план адаптации к изменениям климата до 2025 года. Это тоже прямое признание существования проблемы.

Осталось вспомнить многие из наших прошлых выпусков – о прокладке подводного оптоволокна для обеспечения Арктики доступом в интернет, о разработке альтернативных способов энергоснабжения Севера, о расширении Байкало-Амурской магистрали, об освоении новых месторождений за Полярным кругом и другие. Всё это теперь собирается в одну логичную и крайне прозорливую стратегию.

Подведём промежуточный итог. Благодаря огромной территории нашей страны и её разнообразию, мы хоть и быстрее всех прочувствуем последствия потепления, но и имеем самое большое пространство для манёвра. А значит и возможность раньше всех приспособиться к новым условиям себе на благо. Конечно, процесс такой адаптации будет непростым, но с другой стороны в нашей современной истории были периоды и посложнее. Поэтому нет сомнений, что мы справимся.

Теперь о людях.

Время Человека

В Омске водитель легкового автомобиля вылетел на красный свет и ударил маршрутное такси. От удара маршрутка опрокинулась на бок. В этот момент в ней находилось 12 человек. Вокруг места ДТП сразу собрались очевидцы, которые помогли первым пострадавшим до прибытия Скорой помощи. Но несколько человек не могли выбраться из перевёрнутого автомобиля в таком положении. Тогда люди сорганизовались и вместе поставили «Газель» на колёса, после чего вывели из неё оставшихся людей и освободили полосу для движения. Всего травмы получили 8 человек, троим из которых потребовалась госпитализация.

Недавно мы рассказывали про похожий случай в Новороссийске, где после ДТП перевернулась фура и заблокировала проезд для «Скорой помощи», которая перевозила ребёнка в тяжёлом состоянии. Тогда очевидцы тоже смогли вместе перевернуть автомобиль и освободить проезд, чем спасли жизнь маленькому пациенту.

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