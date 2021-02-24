Красоты России. Соликамск

Приглашаю вас познакомиться с историей и архитектурными памятниками одного из старейших городов Урала.

История Соликамска

С 1430 года и по настоящее время Соликамск живёт за счёт соли. Сначала это была поваренная соль, а с 1925 года – соль калийная и магниевая. По преданию, первыми здесь начали добывать соль купцы Калинниковы из Вологодской земли. Они же считаются и основателями города.

В 1597 году через Соликамск прошла Бабиновская дорога, и город на полтора столетия стал воротами в Сибирь. Благодаря огромному торговому значению Соликамск обзавёлся великолепным архитектурным ансамблем, поставившем его вровень со старинным городами Русского Севера - и не зря в грамоте той поры Соликамск звался "поморским городом"! Интересно, что в Соликамске в 1731 году был заложен один из первых в России ботанических садов. Его создателем был Г.А. Демидов из династии известных уральских заводчиков. К концу XVIII века торговое и промышленное значение города было подорвано. После открытия в 1735 году нового Сибирского тракта через Кунгур и Екатеринбург Бабиновская дорога утратила своё значение. Город Кунгур.

В деле солеварения Соликамску пришлось конкурировать с принадлежавшими Строгановым рассолопромыслами Усолья и Лёнвы, содержание соли на которых было гораздо выше соликамских.

Недолго просуществовал и Троицкий медеплавильный завод Турчаниновых, оставивший о себе память в виде красивой медной посуды и раки святого Симеона Верхотурского. Сысертский завод При создании Пермской губернии в 1781 году Соликамск стал уездным городом.

Упадком города в XIX веке и объясняется столь малое количество купеческих домов конца XIX - начала XX веков, по сравнению с другими уездными городами Урала.

Город был буржуазным, и поэтому революцию здесь устраивали рабочие из Лысьвы, Кизела, Чусового. Город Чусовой.

После революции город лишился статуса уездного центра и в 1925-27 годах вообще был селом.

Вторую жизнь городу дало открытие в 1925 году калийных солей под руководством профессора П.И. Преображенского. Памятный знак на месте первой разведочной скважины на калий в Соликамске Павел Иванович Преображенский

Прогулка по достопримечательностям Соликамска

Начнём прогулку с ансамбля бывшей соликамской крепости, пережившей несколько нападений сибирских татар и вогулов, но не пережившей пожар в XVII веке. Крепость располагалась на небольшом холме, близ берега Усолки, несколько южнее автостанции и центрального архитектурного ансамбля.

На месте сгоревших деревянных церквей возводится характерный для Соликамска тройной ансамбль из летней, зимней церквей и колокольни. Вот Спасская церковь, построенная в 1689-1691 годах. Церковь летняя, неотапливаемая. Как правило, такие церкви были пятиглавыми и были богато украшены. Храм действующий. А вот зимняя Архангельская церковь, 1712-1725 годов постройки. Небольшая, приземистая и одноглавая. До 1930-х годов украшением архитектурного ансамбля была колокольня. На другой стороне перекрёстка, по диагонали от этих церквей ещё недавно находился старейший деревянный дом Соликамска, так называемый дом Петровой, построенный в XVII веке. Простояв более 300 лет, дом не пережил 1990-х годов. Сохранилась только уникальная изразцовая печь.

А вообще на улице Набережной, до революции носившей имя Спасской, сохранилось довольно много старинных домов. Продолжая движение по этой улице, мы подходим к ансамблю мужского монастыря, когда-то прикрывавшего южный фланг города. За время своего существования он несколько раз менял названия: появился как Вознесенский, затем сюда перенесли Спас-Преображенский Пыскорский, долгое время он был Троицкий. А в советское время постройки бывшего монастыря передали Усольлагу. Через этот лагерь прошёл известный писатель Варлам Шаламов. Ныне здесь вновь возрождается православный монастырь. Улица Ленина, бывшая Спасская

Улица снята с монастырской колокольни, когда уже не было мужского монастыря, а колокольня его стояла без колоколов — в конце 1931 года. На площадку звонницы в то время поднимались, чтобы обозреть окрестности, или, как в данном случае, чтобы сфотографировать Соликамск для потомков. А мы, потомки, сейчас смотрим и не особо удивляемся, поскольку улица вполне узнаваема.

Интересно, что при археологических исследованиях на территории Вознесенского монастыря в Соликамске был найден жертвенник в виде кострища, около которого обнаружена выкладка из трех конских челюстей. В центре кострища был аморфный кусок кричного железа. Это свидетельствует о культе коня в древности.

Надвратная церковь Михаила Малеина с колокольней, построенная в 1731-34 годах. Вознесенская или Троицкая церковь, постройки 1698-1704 годов. После осмотра монастыря возвращаемся назад, и на перекрёстке с улицей 1 мая, рядом со Спасской церковью видим остатки старинной мостовой. По легенде эти камни выложены ещё 300 лет назад пленными шведами. В Заречной части можно осмотреть 2 старинных купеческих особняка постройки начала XIX века. К сожалению, в настоящее время оба дома заброшены и находятся в очень плохом состоянии.

Первый дом расположен прямо за деревянным мостом и интересен необычной косоугольной планировкой. Когда в конце XVIII века большинству российских городов сделали прямоугольную планировку, то зачастую не смотрели реки и детали рельефа. Второй особняк находится чуть подальше. Построен он был соликамским купцом Иваном Лапиным. Интересно, что в одном из своих путешествий он оказался выброшен на необитаемый остров и поклялся построить церковь, если ему удастся выбраться. Он выбрался, и в бытность свою градоначальником Перми построил там Рождество-Богородицкую церковь. Пару слов об этой церкви, хоть она и в Перми. С историей Богородицкого храма связано много судеб жителей Перми, и немало важных исторических событий… В 1865 году в храме был построен пятиярус­ный главный иконостас. Стены и купол были украшены живописью, в этой работе принимал участие известный художник В.П. Верещагин. В советские годы в течение 80 лет здание церкви Рождества Богородицы на ул. Ленина (быв. Покровской) занимали различные заведения, большую часть времени здесь находился Пермский фарминститут (ныне фармакадемия). В 2009 году здание церкви, бывшее когда-то одним из самых красивых в городе, а ныне обезглавленное, возвращено верующим. Храм сегодня.

А свой особняк в Соликамске Лапин передал богадельне. Особняк построен в 1807 году - об этом говорит надпись на фасаде, но по своей планировке дом больше похож на здания предыдущего столетия со сводчатыми потолками первого этажа и толстыми стенами. Интересно, что во многих комнатах дома встречаются загадочные ниши. И вот мы возвращаемся к центральному архитектурному ансамблю - главному украшению города.

Ансамбль состоит из двух соборов - летнего Троицкого и зимнего Крестовоздвиженского, а также Соборной колокольни и более поздней Воскресенской церкви. Чуть в стороне находится Воеводский дом и Богоявленская церковь.

Знакомство с ансамблем мы начнём с Крестовоздвиженского собора, построенного в 1698-1709 годах. Так храм выглядел до революции

Церковь интересна своим декоративным орнаментом. Раньше в ней находились две большие изразцовые печи, но они не сохранились, да и сам собор заброшен. Так как храм располагался в пойме реки Усолки, то его поставили на высокий подклет (цокольный этаж), в котором размещались купеческие лавки. Интерьер собора в 2014 году. Левый придел. И до революции Вид на трапезную. Подклет. В этих камерах купцы хранили свои товары. Паперть собора на дореволюционной фотографии. В соборе имеется внутристенный ход. В советское время в соборе размещался пивзавод. Здание в 1950-е годы. Пивзавод Хотя положительные изменения все же есть: в 2005-2006 годах отремонтирована кровля и восстановлен купол собора.

Символ города - Соборная колокольня (1713-1725 гг.), наклонная, как знаменитая Пизанская башня! Правда в отличие от последней имеет постоянный наклон в 1,3 градуса и угрозы обрушения не представляет. Внутри колокольни располагается экспозиция краеведческого музея. На ярусе звона имеется смотровая площадка. Около колокольни стоит верстовой столб в память о Бабиновской дороге, на полтора столетия ставшей воротами в Сибирь. Через Соликамск в сибирскую ссылку прошли такие видные государственные деятели как Меньшиков, Бирон, лидер старообрядцев протопоп Аввакум. На летнем фото виден наклон. Главный храм Соликамска - Троицкий собор, построенный в 1684-1697 годах по образцу Казанской церкви в царском имении Коломенское, под Москвой. На строительство собора пожертвовали 200 рублей цари Иоанн и Пётр Алексеевичи. В честь этого на собор выложена императорская корона. Храм отличает богатство декора. Внутри располагается экспозиция краеведческого музея. Воскресенская церковь (1714-1752 гг.) - некогда крупный пятиглавый храм с зимним пределом, ныне лишён куполов и колокольни и почти не воспринимается как храм. Здания занимают отделы краеведческого музея. А было вот так.

Воеводский дом (1673-1688) - старейшее кирпичное здание гражданского назначения на Урале. Сейчас в доме находится экспозиция краеведческого музея. Дом интересен своими внутристенными ходами, которые переходят в подземные, ныне заваленные. По легендам все здания, входящие в центральный архитектурный ансамбль города, связаны между собой подземными ходами. Имеется много свидетельств образования провалов, в которых обнажались кирпичные своды старинных ходов.

Схема соликамских подземелий из книги В.Слукина "Тайны уральских подземелий"

Рядом с воеводским домом находится богато украшенная Богоявленская церковь (1687-1695 гг.). Храм интересен сохранившимся интерьером и резным иконостасом с иконами XVII-XIX веков. В храме действует Музей древнерусского искусства. Интересно, что в XIX веке колокольню этого храма надстроили, в результате чего просел фундамент. В советское время надстройку убрали, и сегодня об этом напоминают следы деформаций на стенах.

Таким он был с надстройкой

Непосредственно рядом с этим ансамблем сохранилось немало и других исторических зданий: общественный банк Черкасова (втор. пол. XIX в.), здание уездного казначейства (1905 г.), здание уездной управы (втор. пол. XIX в.), дом купца Баранова (втор. пол. XIX в.), здание бывшего Духовного училища города Соликамска (втор. пол. XIX в.), особняк солепромышленника А.Н. Дубровина (втор. пол. XIX в.), особняк последних солепромышленников Рязанцевых (втор. пол. XIX в.), здание бывшей городской женской 8-классной гимназии с учительскими курсами (1912 г.) и здание бывшей городской управы и женской прогимназии (втор. пол. XIX в.).

Из этих зданий наиболее интересна усадьба Турчаниновых, владельцев медеплавильных и солеваренных заводов. Усадьба построена в 1770-е годы и состоит из трёх зданий, а так как дома были построены до создания генерального плана Соликамска, то они расположены под углом к современной сетке улиц. Интересна история Алексея Турчанинова - мальчика-сироты, ставшего к концу жизни владельцем нескольких крупных заводов и женившемся на своей возлюбленной крепостной крестьянке. Двигаясь по улице 20 лет Победы в сторону от центра города, мы выходим к ансамблю бывшего Преображенского женского монастыря, построенного на средства Евдокией Никифоровной Щепоткиной, вдовы богатого солепромышленника. Оба храма ныне действующие.

Летняя церковь Преображения Господня построена в 1683-1692 годах. Зимняя Введенская церковь (1683-1710 гг.). Ещё через несколько кварталов мы выходим к церкви жён Мироносиц (1776-1780 гг.), построенной на старом соликамском кладбище на средства солепромышленника Суровцева. От кладбища ничего не осталось, да и сама церковь лишилась колокольни. Храм в настоящее время действует.

На следующем перекрёстке сворачиваем налево, на улицу Герцена и идём по направлению к Усолке, где выйдем к Людмилинской рассолоподъёмной скважине. Это память о солеварении, благодаря которому и возник город. Интересно, что при её бурении в 1906 году были обнаружены калийные соли. Это открытие, сделанное техником Рязанцевым, стало одной из предпосылок бурения глубоких скважин в 1925 году, когда под руководством геолога П.И. Преображенского вскрыли калийную залежь. Первая вскрывшая ее скважина находится недалеко отсюда - в заречной части города (фото выше). А через два квартала от Людмилинской скважины, на улице Клары Цеткин, находится Соликамский ботанический сад. Его история начинается с 1731 года, когда Григорий Демидов, представитель известной династии уральских заводчиков, открыл в своём имении ботанический сад. Он являлся одним из первых в России, тем более существовавшие тогда Петербургский и Московский сады были всего лишь аптекарскими огородами. Много семян растений Демидову передал известный шведский учёный Карл Линней. На территории ботанического сада имеется ещё одна рассолоподъёмная скважина. Но исторический ботанический сад располагался не здесь, а в селе Красное, ныне это микрорайон Соликамска. Длбрваться туда можно на автобусе. Ближайшая остановка находится на улице 20 лет Победы. Едем до остановки «Красное», от которой спускаемся между серыми пятиэтажками в сторону Усолки. То и дело из-за домов показывается белая колокольня Иоанно-Предтеченской церкви. Храм строился в 1721-1772 годах и славился архитектурной отделкой и лучшим во всей Пермской епархии колокольным звоном. На одном из колоколов было написано родословное завещание вдовы А.Ф. Турчанинова Фелицаты Степановны. На храме имеется мемориальная доска в честь А.Г. Демидова.

Кроме храма, от старинного села Красное сохранился только полуразрушенный кирпичный дом.

Небольшая Симеоновская церковь, построенная в 1907-1908 годах, имеется и на новом кладбище. Долгое время церковь пустовала и теперь восстанавливается.

При посещении Соликамска обязательно стоит посетить Музей соли, расположенный в микрорайоне Боровск (северная часть города). Музей был создан на базе Усть-Боровского солеваренного завода, закрытого в 1972 году, последним из солеваренных заводов Прикамья. Основные экспозиции музея расположены в бывшей двухэтажной конторе сользавода, построенной в 1884 году. Она же являлась загородной усадьбой Рязанцевых. Заводоуправление располагалось на первом этаже, а жилые апартаменты Рязанцевых – на втором. Дом украшен деревянной резьбой. На территории Музея истории соли сохранилось 10 объектов культурного наследия – памятников федерального значения деревянной промышленной архитектуры XIX века: две рассолоподъемные башни, два ларя, три варницы, амбар, изба и контора. Завод не имеет аналогов в России.

Панорама города в старом фотоизображении

С использованием текста Владислава Тимофеева, руководителя пермского отделения проекта «Ураловед»

http://blagosever.ru

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/permskiy-krai/solikamsk-i-...

https://uraloved.ru/biblioteka/pomorskiy-gorod-solikamsk

https://uraloved.ru/istoriya/istoriya-solikamskogo-sada

https://uraloved.ru/istoriya/solikamsk-i-sisert

https://uraloved.ru/geologiya/90-letnij-yubilej-rossijskogo-...

http://skm.solkam.ru/o-muzee/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%...

https://uraloved.ru/ludi-urala/permskiy-robinzon-kruzo

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/permskiy-krai/krestovozdvi...

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/permskiy-krai/ludmilinskay...