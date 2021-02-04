Подвиги разведчика Виктора Леонова

Простой слесарь начал боевой путь в Великой Отечественной войне с разведывательного отряда Северного флота, а после капитуляции Третьего рейха продолжил сражаться на Дальнем Востоке. Его история больше походит на голливудский фильм, чем на реальную жизнь. VATNIKSTAN рассказывает историю разведчика, сумевшего справиться со всеми трудностями и стать дважды Героем Советского Союза.

Виктор Леонов

Путь от простого работяги до разведчика

Уроженец Зарайска Виктор Леонов появился на свет в ноябре 1916 года. Его семья являлась вполне обычной, рабочей. Никаких исключительных талантов у мальчика не было — ребёнок как ребёнок. Тогда никто и представить не мог, какой удивительный жизненный путь ждал мальчишку. После «семилетки» парень попал в Москву. Здесь он отучился на слесаря при школе предприятия «Калибр» и остался работать.

Но мирная гражданская жизнь длилась недолго. В 1937 году Леонова призвали в армию. Сначала он прошёл обучение, а после оказался на подводной лодке Щ‑402 в составе Северного флота.

Виктор Леонов с сослуживцами

Когда грянула Великая Отечественная война, Виктор Николаевич попросил зачислить его в 181‑й отдельный разведывательный отряд Северного флота. Командование просьбу моряка удовлетворила.

Так Леонов оказался на войне.

Первое же сражение произвело на парня неизгладимое впечатление. Нет, его поразили не выстрелы или взрывы. В боевом крещении Леонов потерял близкого друга. После этого морской пехотинец стал по-другому относиться и к жизни, и к смерти.

Сослуживцы и командиры восхищались Леоновым. За короткий срок он поучаствовал в нескольких десятках операций. Одной из самых значимых являлась высадка десанта на берегу реки Западная Лица. Кровопролитное сражение позволило ему проявить не только хитрость и смелость, но и лидерские качества. Это не осталось незамеченным и вскоре Виктор Николаевич удостоился медали «За отвагу».

В сражении на мысе Пикшуев Леонов чуть было не погиб. Его серьёзно ранил осколок мины. Врачи были категоричны: Виктор Николаевич получил справку, что не пригоден для воинской службы. Но Леонов не согласился с вердиктом медиков и вернулся на фронт. Принял участие в ещё нескольких боях и был повышен до старшины. Теперь под его руководством сражалось десять разведчиков. Леонов доказал врачам, что они ошиблись, решив списать его со счетов. Родине послужить он ещё мог.

Виктор Леонов. Фотограф Евгений Халдей

В мае 1942 года Леонов вновь вернулся на мыс Пикшуев. От него требовалось прорваться в тыл противника и занять определённую высоту. С тем заданием Виктор Николаевич и его бойцы справились.

Затем последовала другая операция, уже на мысе Могильный. Леонов получил приказ: прорваться к радиолокационной немецкой базе и уничтожить её. Поскольку защитников на базе было много, отряд Леонова включили в другое подразделение, которым командовал лейтенант Фролов.

Операция сразу же пошла не по плану. Немцы сумели заметить советских разведчиков и подготовились к обороне. Вместо внезапного удара, солдаты оказались вынуждены прорываться к базе под перекрёстным огнём пулемётов и миномётов.

Несмотря на огромные потери, красноармейцы справились. Но только они уничтожили оборудование, как к базе подошло немецкое подкрепление — завязался новый бой. Поскольку численный перевес был на стороне фашистов, им удалось отколоть от общей группы 15 советских солдат. Среди них был и Виктор Николаевич. Немцы оттеснили их на простреливаемый со всех сторон пятачок. Советские солдаты сражались храбро и сумели прорвать вражеское кольцо.

Правда, ценой жизни семи сослуживцев. Все они, и погибшие, и выжившие были впоследствии награждены орденами Красного Знамени. А Леонова повысили до младшего лейтенанта.

После награждения за бой на мысе Могильный. Виктор Леонов в нижнем левом углу. Фотограф Евгений Халдей. 1941 год

Виктор Николаевич стал командиром отряда. Его предшественника сняли с должности за провал операции у полуострова Варангер. От морских пехотинцев требовалось достать «языка», но они не справились. Леонов получил то же задание. И права на ошибку у него, естественно, не было.

Три дня на подготовку и отряд отправился во вражеский тыл. Сначала солдаты взяли смотрителя маяка, затем двух немецких воинов. Причём все захваты были проделаны мастерски, без единого выстрела. Фашисты и не знали, что на их территории находятся советские разведчики.

Затем последовало ещё несколько успешных операций. Но свой главный подвиг Виктор Николаевич приберёг на самый конец войны.

Дважды Герой Советского Союза

В середине осени 1944 года полным ходом шло наступление советских войск в рамках Петсамо-Киркенесской операции. Леонов, возглавляя 181‑й отдельный разведывательный отряд, должен был высадиться на занятый фашистами мыс Крестовый, добраться до определённой точки и захватить немецкую батарею, чтобы облегчить основным советским силам занять город Лиинахамари.

Десантники отправились на задание. В ожесточённом сражении они сумели одержать победу и высадиться на берег. Затем в течении двух дней солдаты пробирались к немецким позициям. Появление Леонова и его бойцов застало фашистов врасплох. Несмотря на численное преимущество, захватчики не смогли оказать достойное сопротивление. Не спасло ситуацию и подкрепление. Позиции были заняты, в плен попало несколько сотен вражеских солдат. За успешное проведение операции Виктор Николаевич удостоился своей первой Звезды Героя.

Но Великая Отечественная война для Леонова не завершилась девятого мая. Его передислоцировали на Дальний Восток. Теперь от него требовалось поспособствовать разгрому японцев. Возглавляя отдельный отряд Тихоокеанского флота, Леонов поучаствовал в нескольких сражениях. Например, в порту Гендзан Виктор Николаевич и его десантники сумели заставить сдаться примерно две тысячи японских солдат и офицеров. Затем красноармейцы без сопротивления захватили самолёты, артиллерийские батареи и склады с боеприпасами, размещённые в порту.

А операция в порту Вонсан и вовсе стала главным позором японской армии. Противник, удерживавший этот стратегический объект в Корее, был ошеломлён внезапным появлением советских солдат. Более трёх тысяч японцев сдались без сопротивления — их разоружил отряд в 140 человек.

То событие, конечно, имело огромное значение. Моральный дух японских солдат был окончательно сломлен. Советские же бойцы, наоборот, уверовали в свои силы. Исход противостояния был предрешён. А главный герой операции — Виктор Николаевич — осенью 1945 года удостоился второй Золотой Звезды.

Когда наступил мир, Виктор Николаевич остался в армии. Сначала он служил на Северном флоте, а позже был переведён в Центральный аппарат военно-морского флота СССР. О своём боевом пути Леонов написал несколько книг. Не стало героя в октябре 2003 года. С 2004 года его имя носит один из кораблей Северного флота.

Памятная доска Виктору Леонову

Павел Жуков

https://vatnikstan.ru/history/viktor-leonov/