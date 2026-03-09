Зима в национальных парках России — это время, когда природа сбрасывает с себя шум и суету, оставаясь наедине с собой. Снег ложится ровным, нетронутым покрывалом, леса замирают в морозной тишине, а дикие животные подходят ближе к человеку в поисках корма. Здесь можно увидеть цепочку волчьих следов на рассвете, услышать звонкую трель синицы в хвойном лесу и даже встретить лося у обочины лесной дороги.

Зимние национальные парки России открывают ту сторону природы, которую не увидишь в разгар туристического сезона. В России насчитывается более 150 национальных парков и заповедников. При этом многие из них открываются с неожиданной стороны именно зимой. В холодное время здесь в разы меньше туристов, знакомые летние маршруты преображаются до неузнаваемости, а пейзажи становятся по-настоящему первозданными. Именно зима превращает охраняемые территории в идеальные направления для экотуризма, лыжных прогулок и наблюдения за дикой природой. Снегоходные маршруты — один из популярных способов исследовать зимние парки

Зимний туризм в национальных парках — это не про экстремальные рекорды и покорение вершин. Это про внимательное проживание момента, когда слышен каждый звук заснеженного леса. Для многих россиян такой формат отдыха остаётся экзотикой. А все потому, что мы традиционно стремимся проводить отпуск в тёплых краях, на морских курортах. Деревья, укрытые снегом и инеем, создают фантастические пейзажи

Но в последние годы всё больше людей переосмысливают подход к отдыху и обращают внимание на зимние походы в заповедные места. Прогулки на снегоступах по девственному снегу, лыжные маршруты среди вековых лесов, экскурсии с опытными егерями и наблюдение за животными в естественной среде.

«Лосиный остров» — Подмосковье

«Лосиный остров» по праву считается одним из пионеров среди российских национальных парков. Официально охраняемой территорией он стал в 1983 году, хотя особый статус эти земли имели задолго до этого. Ещё в XVII веке они служили царскими охотничьими угодьями, доступ к которым был строго ограничен. Здесь охотились русские цари и великие князья, а браконьерство каралось смертной казнью. Зимний лес «Лосиного острова» — островок дикой природы в черте мегаполиса

Парк остаётся редчайшим уголком дикой природы на границе с Москвой — с вековыми смешанными лесами, разнообразием птиц и уникальной лосиной биостанцией. На биостанции посетители могут вблизи познакомиться с величественными лосями — символом национального парка, покормить их морковкой и капустой, узнать об особенностях жизни этих животных. Въезд на территорию биостанции — здесь начинается знакомство с лосями Лоси на биостанции привыкли к людям и спокойно подходят к посетителям Обустроенные экологические тропы позволяют гулять по парку в любую погоду

Зимний «Лосиный остров» площадью более 11 тысяч гектаров — это не только снежные красоты и приветливые звери. На территории парка действуют музеи «Старинная русская охота» и «Русский быт», где можно узнать о традициях предков. Гостей ждёт уникальный визит-центр «Чаепитие в Мытищах», рассказывающий об истории знаменитого мытищинского водопровода. Кроме того можно посетить дендрарий, конный двор и пройти несколько экологических троп разной сложности.

«Ленские столбы» — Якутия

Для большинства россиян Якутия ассоциируется с чем-то невероятно далёким, невыносимо холодным и максимально экстремальным. Но не стоит идти на поводу у стереотипов — лучше увидеть всё своими глазами. Национальный парк «Ленские столбы» в Республике Саха с каждым годом привлекает всё больше смелых туристов, готовых к приключениям. Ленские столбы на рассвете — величественные утёсы достигают высоты 100 метров

Ленские столбы — это протяжённая гряда величественных каменных утёсов, выстроившаяся вдоль русла реки Лены на 40 километров. Национальный парк находится в Хангаласском улусе Якутии, в 200 километрах от Якутска. С 2012 года он имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место по праву считается одной из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона. Туристы у подножия столбов — масштаб утёсов поражает воображение Замерзшая Лена превращается в природную дорогу к столбам Ночная подсветка превращает столбы в фантастический пейзаж

В национальный парк приезжают и летом, и зимой. В этом суровом крае зима задерживается надолго — с октября по апрель. Если вы опасаетесь трескучих якутских морозов, которые достигают минус 50 градусов, можно выбрать для путешествия апрель. В Ленских столбах в середине весны всё так же снежно и сказочно, но столбик термометра редко опускается ниже минус 15 градусов.

«Паанаярви» — Карелия

Если вы живёте в европейской части страны и пока не готовы отправиться за зимними красотами на край света, есть не менее впечатляющие места гораздо ближе. Карельский национальный парк «Паанаярви» — это первозданная северная природа, огромное количество снега и множество природных достопримечательностей. Парк расположен на северо-западе Карелии, в приграничной зоне с Финляндией. Сопки Паана́ярви зимой — суровая красота карельской природы

Зимой «Паанаярви» превращается в сказочное место для любителей активного отдыха. Здесь можно кататься на беговых лыжах по проложенным маршрутам, ходить в походы на снегоступах по нехоженым тропам. А при желании можно исследовать парк на снегоходах с опытным гидом или на личном транспорте. Снежный покров в парке достигает метра, а иногда и полутора метров. Зимние сумерки в карельском лесу наступают рано — уже в четыре часа дня Смотровые площадки открывают панорамные виды на заснеженные долины Северное сияние над Паанаярви — незабываемое зрелище полярной ночи

Главные достопримечательности парка доступны круглый год. Гора Кивакка высотой 499 метров предлагает захватывающие панорамы. Водопад Киваккакоски, один из самых высоких в Карелии с падением воды 12 метров, зимой превращается в ледяную скульптуру. Скала Рускеакаллио нависает над озером Паанаярви отвесной стеной. А если повезёт, в парке можно увидеть незабываемое зрелище — Северное сияние, которое особенно ярко проявляется с декабря по февраль.

«Русский Север» — Вологодская область

Национальный парк «Русский Север» зимой предлагает гостям возможность насладиться удивительными снежными пейзажами, тишиной заснеженного леса и богатейшим культурным наследием региона. Парк расположен в Кирилловском районе Вологодской области и занимает территорию более 166 тысяч гектаров. Это не только первозданные северные леса и многочисленные озёра, но и старинные монастыри с многовековой историей. Деревянные церкви русского Севера — памятники древнего зодчества

На территории заповедника находятся три значимых монастыря: Горицкий Воскресенский женский монастырь, основанный в XVI веке, Кирилло-Белозерский монастырь — один из крупнейших в России, основанный в 1397 году, и Ферапонтовский монастырь со всемирно известными фресками Дионисия XV века. Сочетание зимней природы и замечательных исторических памятников придаёт этому месту особую атмосферу погружения в прошлое. Нетронутые леса «Русского Севера» сохранили первозданную красоту Кирилло-Белозерский монастырь под снежным покрывалом Традиционная северная деревня в окружении заснеженных лесов

В парке можно встретить диких обитателей северных лесов: лосей, кабанов, медведей в берлогах, а также тетеревов и глухарей. За животными можно наблюдать в их естественной среде обитания с безопасного расстояния. Одним из плюсов «Русского Севера» можно назвать большой выбор туристических маршрутов разной сложности и протяжённости. Можно выбрать как многодневный лыжный поход с преодолением природных препятствий, так и короткую двухчасовую прогулку для фотосессии. Зимой в парке немноголюдно, поэтому можно сделать отличные пейзажные снимки без посторонних людей в кадре.

«Смоленское Поозерье» — Смоленская область

У национального парка «Смоленское Поозерье» непростая история. Когда-то эти леса едва не вырубили для промышленных нужд, и лишь многолетняя упорная борьба активистов защиты природы их спасла. Парк создали в 1992 году, и он стал первым в Центральной России. Зато теперь мы можем насладиться видами одного из самых красивых мест европейской части страны. Особенно хорошо в Поозерье зимой. В это время многочисленные водоёмы скованы толстым льдом, а деревья укутаны пушистым снегом. Ледяная гладь озёр Смоленского Поозерья зимой

В парке более 35 природных озёр ледникового происхождения, образованных в последний Ледниковый период около 15 тысяч лет назад. Крупнейшее из них — озеро Сапшо площадью 304 гектара и глубиной до 18 метров. Озёра обрамлены нетронутыми сосновыми и еловыми лесами. Здесь водятся лоси, кабаны, бобры и даже европейские зубры — последних завезли сюда для восстановления популяции. Озёрный край под снегом — десятки водоёмов разного размера Европейские зубры в естественной среде — редкая возможность увидеть вблизи

Туристам доступны короткие экскурсии на снегоступах по обустроенным экологическим тропам и длительные однодневные или двухдневные походы в сопровождении опытных инструкторов-проводников. Кроме того, гости «Смоленского Поозерья» могут провести время на зимней рыбалке — в озёрах водятся щука, окунь, плотва и лещ, прокатиться на санях и беговых лыжах, побывать в современной агроусадьбе с традиционной русской кухней. И что немаловажно для путешественников, национальный парк находится всего в 130 километрах от Смоленска. Туда без труда можно добраться как на личном автомобиле, так и рейсовым автобусом за полтора часа.

«Куршская коса» — Калининградская область

Куршская коса представляет собой вытянутый и необычайно узкий участок суши, зажатый между холодными водами Балтийского моря и спокойным Куршским заливом. Она тянется от Зеленоградска до литовской Клайпеды, образуя почти стокилометровую песчаную дугу шириной от 400 метров до 3,8 километра. Коса разделена государственной границей между Россией и Литвой.

Заснеженные дюны Куршской косы — уникальный ландшафт на берегу Балтики

Эта территория относится к редчайшему типу балтийских кос, не имеющих мировых аналогов. Она сочетает в себе природные и созданные человеком ландшафты — от подвижных песчаных дюн до хвойных лесов и верховых болот. Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2000 года. Многие думают, что зимой на косе нет ничего интересного, но это заблуждение. В холодное время здесь мало людей, что скорее плюс — никто не мешает насладиться видами побережья и зимнего моря. Ледяные образования на берегу Балтики создают фантастические композиции Зимние штормы на Балтике — впечатляющее и немного пугающее зрелище Пустынный зимний пляж под чистым небом — идеальное место для уединения

Заснеженные дюны, особенно знаменитая Высота Эфа, достигающая 55 метров над уровнем моря, выглядят впечатляюще под зимним солнцем и даже в сумерках. Причудливо изогнутые балтийскими ветрами сосны в Танцующем лесу придают местности дополнительный сказочный шарм. И не стоит бояться замёрзнуть — на Куршской косе уникальный мягкий микроклимат. Многие туристы замечают, что в национальном парке заметно теплее на 2–3 градуса, чем в расположенном всего в нескольких километрах Зеленоградске. Зимой температура редко опускается ниже минус 5 градусов.

Для многих людей засыпанные снегами леса, скованные холодом реки и покрытые инеем лоси в национальных парках оказываются предпочтительнее летних пляжей и морского прибоя. Многие, впервые попробовав зимний туризм в заповедных местах, проникаются его духом и даже планируют отпуска специально на холодное время года. А вы готовы отправиться в путешествие не на юг за теплом, а на север — за морозной красотой и тишиной дикой природы?

Зимний Байкал

О том, насколько Байкал уникален и фантастичен можно писать бесконечно. Но зимой у него есть особенность, которую не встретишь больше нигде на земле, – прозрачный лед с бирюзовым оттенком. Байкал зимой превращается в самый большой каток на планете, площадью с Бельгию. Замерзает он практически полностью, за исключением небольшого участка, где в него впадает Ангара. Лед Байкала настолько прочен, что по нему спокойно ездят внедорожники. Кстати, в 1904 году по льду озера ходил поезд по специально сооруженной зимней железной дороге. Климат Байкала имеет морские черты, но с большей контрастностью. В зимнее время здесь отмечаются сильные ветры, дующие с суши. Погода преимущественно солнечная. Средняя температура воздуха зимой -20-23°С. Байкальская зима более мягкая, чем в других регионах Сибири. Объясняется это тем, что за лето воды озера прогреваются на глубину до 200 м, в зимнее время – постепенно отдают тепло. Зима на Байкале длится почти полгода – с ноября по апрель. Высокий сезон начинается с середины января. Первый лед появляется в бухтах. На сервере озера отмечается ранний ледостав, южная часть Байкала замерзает дольше. В середине января здесь уже прочно устоявшийся лед. Самое крепкое ледовое покрытие отмечается в феврале и марте, в зависимости от погоды. Байкальский лед – легендарная особенность этого озера-моря. Здесь вас ждут торосы высотой с дом и устрашающие щели, необыкновенно красивые и безопасные трещины. Поверхность озера напоминает зеркало. Благодаря сверхъестественной прозрачности можно рассмотреть подводных обитателей и камни на дне (на участках небольшой глубины).

Байкал зимний - это непередаваемые ощущения