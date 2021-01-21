Как пандемия помогает нашей планете, или Когда человек отступает, природа берёт своё

Бесконечны богатство и красота матушки-природы! Безмерно прекрасно всё что нас окружает: горы, моря, реки, поля, луга, сады, множество разнообразных животных! И как безумно расточительно со всеми этими богатствами обращается человек! Одна маленькая, микроскопическая биологическая форма под названием коронавирус сделала для нашей планеты за эти два месяца больше, чем все экологи мира за два десятка лет! Посмотрим как всё в природе восстанавливается и возвращается на круги своя, когда человек не вмешивается.

Спутниковые снимки, которые фиксируют следы человеческой деятельности — выбросы выхлопных газов от автомобилей, сжигаемое на электростанциях ископаемое топливо и другие отходы производств — демонстрируют поразительное снижение уровня загрязнения в Китае и Италии и США с момента начала вспышки коронавируса.

Впервые за долгое время в марте 2020 года вода в каналах Венеции стала прозрачной настолько, что можно разглядеть плавающих под водой рыб. Это произошло после введения в Италии полного карантина и запрета на движение лодок по водным путям Венеции.

По данным Министерства экологии и окружающей среды Китая, число дней с «хорошим качеством воздуха» выросло на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Впервые за несколько десятилетий жители некоторых регионов Индии увидели Гималаи! Всё потому, что в результате тотального карантина перестали работать предприятия и совершать вредные выбросы. Воздух очистился и стал просто кристальным.



Местные жители рассказывают, что качество воздуха сильно улучшилось, а гор до этого они никогда не видели. «Чтобы спасти Индию, чтобы спасти каждого её гражданина, вас, вашу семью, мы закроем каждую улицу, каждый квартал», - сказал премьер-министр Нарендра Моди после того, как 24 марта на территории всей страны был введён карантин. Очистившийся воздух позволил местным жителям впервые за несколько десятилетий видеть Гималаи.

Местные жители делятся в сети снимками гор, которые теперь можно разглядеть.

Индию населяют более 1,3 миллиарда человек. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2012 году в стране от загрязнения воздуха умерло почти 1,5 миллиона человек. Связано это с тем, что индийский воздух в пять раз грязнее, чем безопасный предел качества воздуха, который установлен ВОЗ.

Воздух в Индии невероятно грязный и убивает огромное количество людей каждый год. Воздух в Индии невероятно грязный и убивает огромное количество людей каждый год.

Карантин оказал влияние на загрязнение атмосферы не только в Индии, но и во всём мире. Это видно по спутниковым снимкам. Карта Индии.

Природа медленно, но верно возвращает то, что ей принадлежит. Животные появляются на пустых, оставленных человеком улицах. Раньше это были олени, кабаны, лошади, козлы, овцы. Теперь бесчисленное множество других, диких животных присоединилось к ним по всему миру. Опасные хищники, такие как медведи, горные львы, дикие пумы и даже аллигаторы бродят по улицам городов.

Гарольд Хилл в Ромфорде, Восточный Лондон.

На востоке Индии впервые за долгие годы на пустынный берег сошли сотни тысяч оливковых черепах, чтобы отложить яйца. Такая возможность появилась только в результате карантина, ведь раньше этому препятствовали толпы снующих всюду туристов. Раньше их ещё браконьеры истребляли, так как мясо этих морских черепах является дорогим деликатесом, да и кожа, и панцирь тоже очень ценятся.

Сегодня же, по словам специалистов, этим животным, которые довольно медленно размножаются, удалось отложить почти сто миллионов яиц. Тысячи оливковых черепах смогли выйти на берег и отложить миллионы яиц.

Последствия карантина в результате всемирной пандемии COVID-19 сказались и на популяции розовых (томатных) медуз на юге Филиппин. Они просто заполонили собой местные пляжи. Обычно их не бывает так много, из-за наплыва туристов. К тому же они всегда появляются в конце января или в феврале, но в этом году медузы появились у побережья островов только в марте. Томатные медузы Crambione cf. Mastigophora заполонили пляжи Коронг Коронг.

Приносит их в залив Коронг Коронг океаническое течение. Туристов нет, местные на карантине и медузам никто не мешает. Сейчас размножению томатных медуз способствует и изменение климата, потому что эти животные считают своей благоприятной средой воду с пониженным уровнем кислорода. Это может быть угрожающим явлением, так как огромное количество этих медуз уже приносило значительный вред в разные годы. Они наносят вред рыбам, их неконтролируемая популяция может быть причиной гибели рыб. Человек тоже страдает от этих животных. В 1999 году на острове Лусон медуз было так много, что их засосало в механизмы на электростанции и по всему острову исчезло электричество.

Приятная для человечества новость — над нашей планетой начал активно восстанавливаться озоновый слой. До этого экологи били в набат, ведь над Арктикой образовалась огромная озоновая дыра. Учёные описывали её размеры как равные трём Гренландиям. Такие изменения привели к тому, что высокие воздушные течения сместились далеко к югу. Это принесло с собой множество неблагоприятных изменений в климате Земли. Горные львы прогуливаются по пустым улицам. ЮАР пингвины вполне по свойски идут в только им известном направлении

В Индии на улицах городов замечен редчайший хищник — Малабарская Цивета. Эти ребята замечены в городах по всему миру. И в Японии в том числе



В Италии кабаны и овцы решили, что в городе им в принципе тоже очень неплохо



Их мнение разделяет горный козёл из Британского Уэльса

И Чилийская пума

И Аргентинские морские львы

Вредные выбросы промышленных предприятий, особенно в последние годы разрушают озоновый слой. Восстанавливается он чрезвычайно медленно. Сейчас из-за остановки многих производственных комплексов этот процесс пошёл быстрее. Если он будет идти такими темпами, то к 2030 году восстановится полностью над Северным полушарием. Для восстановления над всей поверхностью нашей планеты понадобится ещё тридцать лет. Начал активно восстанавливаться озоновый слой.

Так что как мы видим, для того, чтобы принести Земле пользу, от человека требуется очень немного - просто не мешать природе сделать свою работу самостоятельно.

Все это крайне положительно сказывается на экологии Матери-Земли. Но стоит ли этому радоваться?

Во-первых, нужно понимать, какой ценой это достигнуто: самолеты почти не летают, круизные суда стоят в портах, объемы производства во всем мире падают. И когда это закончится – пока никому не известно. А во-вторых, можно вспомнить, что 12 лет назад в результате глобальной рецессии человечество сократило выбросы в атмосферу на 50%. Но уже через год экономика оправилась, промышленные гиганты резво кинулись наращивать производство, быстро вернувшись к прежним показателям загрязнения, а потом и вовсе превысив докризисный уровень на 5%.

Кроме того, есть во всей этой коронавирусной ситуации аспект, о котором пока мало вспоминают. Люди массово перешли на использование одноразовых вещей – от пластиковой посуды и антибактериальных салфеток до медицинских масок и перчаток. С точки зрения гигиены здесь сплошные плюсы, но вот экологи уже бьют тревогу.

Вспомните, ведь именно одноразовый пластик называли главным вредителем биосферы Земли. Чтобы уменьшить загрязнение, в супермаркетах отказывались от полиэтиленовых пакетов, в кофейнях использовали только бумажные стаканы, а пластиковую одноразовую посуду некоторые страны вообще объявили вне закона. Теперь же спасение человеческих жизней зависит именно от одноразовых вещей, которые практически все сделаны из пластика, даже медицинские маски. И все это нужно как-то утилизировать, до чего пока ни у кого руки не доходят: экоактивисты уже выкладывают в Сеть фотографии пляжей, заваленных использованными масками.

В общем, в последствиях пандемии несомненно есть положительные моменты для экологии. Но и отрицательных здесь, пожалуй, не меньше. И все же очень хочется надеяться, что к следующему Дню Матери-Земли человечество подойдет с гораздо более позитивными итогами.



https://kulturologia.ru/blogs/230420/46182/

https://www.m24.ru/articles/ehkologiya/22042020/156637

https://posta-magazine.ru/article/coronavirus-ecology-impact...

https://amd.news/high-tech-news/article/190420-dikii-zveri-v...