Съезд КПРФ принял резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибочным

Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.

https://ria.ru/20250705/staline-2027408709.html

Резолюция XIX Съезда КПРФ "О восстановлении полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина"

Историческое прошлое России, её советское наследие вызывают растущий общественный интерес. Наша страна изживает последствия удушающего дурмана горбачёвско-ельцинского периода. Всё более очевиден непреложный факт: в эпоху В.И. Ленина и И.В. Сталина вершились главные события ХХ века – Великая Октябрьская социалистическая революция, создание Союза ССР, победа над германским фашизмом и японским милитаризмом, укрощение атома и покорение космоса. Именно тогда, в ожесточённой борьбе с внешними и внутренними врагами, шёл трудный поиск верных путей развития страны.

Иосиф Сталин занимает в людской памяти особое место. Его образ среди тех великих предков, кто созидал славу и могущество Отечества, спасал наш народ от порабощения и гибели. Сталин стоит в одном ряду с Александром Невским и Дмитрием Донским, Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, Иваном III и Петром Великим, Александром Суворовым и Михаилом Кутузовым.

Его имя навсегда вписано в историю рядом с именем основателя советской государственности Владимира Ленина. Миллионы патриотов шли на смертный бой с фашистской нечестью с победным кличем «За Родину! За Сталина!».

Сегодня, когда натовская военщина наращивает агрессию против России, Владимир Ленин и Иосиф Сталин находятся вместе с нами в рядах борцов за свободу и независимость нашей Родины. Мы учимся у них принципиальности, умению мыслить и действовать. В их делах и трудах мы ищем ответы на судьбоносные вызовы времени. Мы набираемся решительности и мудрости у наших наставников, соавторов нашей Программы Победы.

Советские люди никогда не отрекались от Сталина. Образ требовательного и справедливого руководителя бережно хранился в сердцах коммунистов и беспартийных. «Сталина на вас нет!» – говорил трудовой народ разложившимся бюрократам, прохвостам и тунеядцам, расхитителям социалистической собственности. В личной борьбе за власть на путь предательства великого учителя соскользнули некоторые его выдвиженцы.

Вскоре после всенародного прощания с И.В. Сталиным Председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков на заседании Президиума ЦК КПСС предложил «прекратить политику культа личности». В его поддержку выступил Л.П. Берия, высказавшийся за внутрипартийное осуждение умершего лидера. Однако в июле 1953 г. на пленуме ЦК партии эти затеи встретили отпор со стороны А.А. Андреева, И.Ф. Тевосяна и других товарищей. Позицию неприятия атак на И.В. Сталина настойчиво и аргументированно высказывал В.М. Молотов.

Закрытый доклад «О культе личности и его последствиях» Н.С. Хрущёв произнес 25 февраля 1956 г. – уже после завершения работы XX съезда. Текст доклада не представлялся на утверждение членам ЦК и носил в результате весьма тенденциозный характер. Тем самым нарушались нормы партийной жизни, за которые энергично сражался В.И. Ленин в годы становления русской социал-демократии.

Всем поколениям коммунистов следует помнить завет основателя большевизма: “Побольше доверия к самостоятельному суждению всей массы партийных работников: они и только они сумеют умерить чрезмерную горячность склонных к расколу группок, сумеют своим медленным, незаметным, но зато упорным воздействием внушить им «добрую волю» к соблюдению партийной дисциплины, сумеют охладить пыл анархического индивидуализма, сумеют одним фактом своего равнодушия документировать, доказать и показать ничтожное значение разногласий, преувеличиваемых тяготеющими к расколу элементами”.

Поправ своими действиями ленинские заветы, Хрущёв сполна проявил анархический индивидуализм, горячность и склонность к расколу. В расчёте на дешёвую популярность он подверг огульному очернению результаты 30 лет сталинского руководства. Первое лицо в КПСС договорилось до того, что Сталин планировал военные операции по глобусу и был причастен к убийству своего ближайшего друга и соратника С.М. Кирова.

Шумиха вокруг разоблачения «культа личности» явилась жестоким ударом по искренним коммунистам. Она стала щедрым подарком для врагов советской власти, вела к шатаниям среди друзей и союзников СССР на мировой арене.

При этом команда Хрущёва столкнулась с объективной нехваткой материалов, порочащих имя и дело Сталина. Ныне достоверно установлен факт целенаправленной работы по изъятию из государственных архивов подлинных документов и вбросу туда фальшивок. Более того, наш товарищ, стойкий коммунист и патриот В.И. Илюхин убедительно доказал, что практика «подчистки» архивных документов была продолжена при Горбачёве и Ельцине.

Тяжёлый урон делу социализма нанесла вторая волна «десталинизации», увязанная с решениями XXII съезда КПСС. Разнузданная антисталинская кампания обернулась колоссальным ударом по авторитету партии, породила морально-политическую растерянность в советском обществе. Был посеян глубокий раскол в социалистическом содружестве. Оказался предрешён разрыв отношений СССР с Китайской Народной Республикой и Народной Республикой Албания. Это положило начало болезненному кризису в международном коммунистическом движении. Антисоветчики всех мастей, западные спецслужбы и пресловутые «диссиденты» вооружились «козырной картой» в информационной войне против нашей страны и социализма.

Марксизм-ленинизм учит, что для коммунистов есть только один верный путь – путь исторической правды. Её необходимо знать, защищать и восстанавливать. Жизнь и борьба Сталина, как и любого исторического деятеля, были связаны с недостатками и противоречиями. Но исправление допущенных ошибок и просчётов во многих случаях инициировалось им самим, что создавало основу для дальнейшего укрепления социалистической законности.

Даже в своей совокупности известные издержки в жизни партии и страны несоизмеримы с ролью Сталина в защите ленинского курса, в обеспечении единства коммунистов, в становлении индустриальной мощи СССР и организации отпора фашизированной Европе. Его вклад в достижение Великой Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом колоссален. Приписывание же неудач одному, пусть и выдающемуся человеку, несовместимо ни с партийным, ни с научным пониманием истории.

Ошибочность действий Хрущёва осознавалась в руководстве партии и государства. В результате он был снят со своих постов. Линия на отказ от огульного осуждения Сталина всегда существовала. Достойным ориентиром здесь явилась мудрая позиция Коммунистической партии Китая о соотношении заслуг и ошибок Мао Цзэдуна.

В годы руководства партией и страной Л.И. Брежнева тема “культа личности” перестала довлеть в оценках исторической роли И.В. Сталина. Ряд важных шагов готовился по инициативе К.У. Черненко накануне 40-летия Великой Победы. Однако восстановления всей полноты исторической справедливости не случилось. Избрание же на мартовском 1985 года пленуме ЦК КПСС генеральным секретарём М.С. Горбачёва послужило отправной точкой рукотворного кризиса в партии, а затем и преступного уничтожения СССР.

В работе КПРФ хрущёвское «развенчание» И.В. Сталина не раз оценивалось как политически вредоносное и морально порочное. Для настоящих коммунистов и наших сторонников очевидна правота слов легендарного сталинского наркома, Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова: «Ни один враг не принёс столько бед, сколько принёс нам Хрущёв своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также и в отношении Сталина».

КПРФ, будучи идейной наследницей РСДРП – РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – КП РСФСР, последовательна в борьбе с фальсификациями истории великой советской эпохи. Пришло время особо заявить о необходимости восстановления всей полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина.

XIX съезд КПРФ считает необходимым: