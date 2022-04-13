Холдинг «Росэлектроника», входящий в государственную корпорацию «Ростех», объявил о разработке отечественного маршрутизатора для создания доверенной информационной инфраструктуры, защищённой от хакерских атак. Новинка продемонстрирована на XVII Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ».

Устройство предназначено для применения в небольших организациях с численностью сотрудников до 50 человек. Маршрутизатор получил специальные механизмы для защиты от DoS- и DDoS-атак. Модульная структура решения позволяет кастомизировать устройство под нужды конкретного клиента.

В основу роутера положен российский процессор «Байкал BE-T1000». Чип построен на базе двухъядерной системы семейства MIPS32 P5600 с рабочей частотой 1,2 ГГц и снабжён набором различных интерфейсов, в частности, PCIe 3.0, 10GbE, 1GbE, USB 2.0, SATA 3.0.

Поддерживается технология PoE (Power over Ethernet): она позволяет передавать устройству энергию вместе с данными через витую пару в компьютерной сети.

«Представленный продукт можно назвать новым поколением российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса.

Его программное обеспечение является полностью отечественным, а аппаратная платформа произведена на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Самолеты Ту-214 заменят иностранные Boeing и Airbus. Самолет Ту-214 © Roman Baiadin/Shutterstock/Fotodom

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки "Госзаказ".

"В ближайшее время должны нарастить (серийность - прим. ТАСС). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214",- сказал он.

Как уточнил ТАСС официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.

ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96 из-за интереса со стороны компаний и увеличить объемы выпуска транспортного самолета Ил-76, сообщил Слюсарь.

"[У нас сейчас] максимально сжатые сроки [наращивания производства]. Нам нужно сейчас нарастить серийность по самолетам Ту-214, Ил-96 и Ил-76", - добавил Слюсарь. Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Фото https://russia-made.ru/wp-cont...

Источник: https://tass.ru/ekonomika/1429...

МТУСИ разработает 5G-решения для «Спектра» Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключил соглашение с телекоммуникационным вендором «Спектр» Госкорпорации Ростех о совместной научно-исследовательской деятельности в области 5G и последующих поколений сотовой связи. Ректор МТУСИ Сергей Ерохин войдет в состав Научно-технического совета компании. Новые образовательные программы, которые разработают МТУСИ и «Спектр», в течение двух лет освоят более ста студентов.