«Ростех» представил российский роутер на чипе «Байкал» с защитой от кибератак
В основу роутера положен российский процессор «Байкал BE-T1000». Чип построен на базе двухъядерной системы семейства MIPS32 P5600 с рабочей частотой 1,2 ГГц и снабжён набором различных интерфейсов, в частности, PCIe 3.0, 10GbE, 1GbE, USB 2.0, SATA 3.0.
Поддерживается технология PoE (Power over Ethernet): она позволяет передавать устройству энергию вместе с данными через витую пару в компьютерной сети.
«Представленный продукт можно назвать новым поколением российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса.Его программное обеспечение является полностью отечественным, а аппаратная платформа произведена на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
https://3dnews.ru/1063476/pred...
ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214
Самолеты Ту-214 заменят иностранные Boeing и Airbus.Самолет Ту-214 © Roman Baiadin/Shutterstock/Fotodom
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки "Госзаказ".
"В ближайшее время должны нарастить (серийность - прим. ТАСС). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214",- сказал он.
Как уточнил ТАСС официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.
ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96 из-за интереса со стороны компаний и увеличить объемы выпуска транспортного самолета Ил-76, сообщил Слюсарь.
"[У нас сейчас] максимально сжатые сроки [наращивания производства]. Нам нужно сейчас нарастить серийность по самолетам Ту-214, Ил-96 и Ил-76", - добавил Слюсарь.Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Фото https://russia-made.ru/wp-cont...
Источник: https://tass.ru/ekonomika/1429...
МТУСИ разработает 5G-решения для «Спектра»Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) заключил соглашение с телекоммуникационным вендором «Спектр» Госкорпорации Ростех о совместной научно-исследовательской деятельности в области 5G и последующих поколений сотовой связи. Ректор МТУСИ Сергей Ерохин войдет в состав Научно-технического совета компании. Новые образовательные программы, которые разработают МТУСИ и «Спектр», в течение двух лет освоят более ста студентов.
Более 70 сотрудников МТУСИ будут ежегодно приглашаться в офис «Спектра» для повышения квалификации. В свою очередь, специалисты «Спектра» будут привлекаться для проведения профильных семинаров и лекций в университете.
«Сотрудничество подведомственного Минцифры МТУСИ и «дочки» Ростеха «Спектра» открывает новые возможности для развития отечественной телеком-индустрии. Совместные шаги МТУСИ и «Спектра» в исследовании и применении новейших технологий в области связи станут полезным опытом как для студентов профильных специальностей, так и для сотрудников компании», – прокомментировал директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.
МТУСИ и «Спектр» планируют совместные научные исследования, практические конференции и семинары. Для студентов в офисе компании будут организованы занятия по практической подготовке с возможностью последующего трудоустройства. Им будет доступна лаборатория с самой современной в России телеметрической аппаратурой.
«Университет ведет подготовку студентов в области сетей связи вот уже более ста лет и обладает колоссальным количеством научных знаний в сфере телекоммуникаций. Соглашение позволит «Спектру» привнести самые актуальные данные в сфере сетей связи в базу знаний университета и помочь в подготовке высококлассных инженеров и разработчиков: за два года будет обучено сто специалистов», – сообщил генеральный директор «Спектра» Павел Смирнов.
МТУСИ постоянно актуализирует учебный план и включает новые дисциплины, направленные на изучение современных систем связи. Уже сейчас студенты университета осваивают такие дисциплины, как «Технологии систем беспроводной связи пятого поколения», «Системы мобильной связи и Интернет вещей», «Протоколы систем мобильной связи 5G».
«В нынешних реалиях телекоммуникационная отрасль нуждается в квалифицированных инженерах и разработчиках. Соглашение со «Спектром» позволит нашим студентам взаимодействовать с профессионалами компании, перенимать их опыт и навыки. Помимо этого, мы сможем объединить наш научный потенциал и направить его на поиск и разработку новых решений в области 5G и последующих поколений связи», – отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.
В планах МТУСИ и «Спектра» – проведение олимпиады по программированию, радиотехнике и перспективным технологиям мобильной связи для студентов старших курсов профильных направлений подготовки. Победители смогут получить контракт на обучение в магистратуре МТУСИ.
https://rostec.ru/news/mtusi-r...
В России выпустят отечественный аналог препарата "L-тироксин"
Минздрав зарегистрировал отечественный препарат "L-тироксин Реневал" (МНН "Левотироксин натрия") производства российской ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг. Лекарство входит в перечень жизненно важных.
"Регистрация позволит компании наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы", - отметили в правительстве.
Производство планируют запустить в течение месяца. На начальном этапе будет выпускаться 500 млн упаковок в месяц, в дальнейшем планируется выйти на 1 млн упаковок.
https://ruposters.ru/news/06-0...
"Арктика" в Арктике
Головной атомный ледокол серии 22220 провёл первый караван по Севморпути
Россия является единственной страной, активно и успешно развивающей ледокольный флот, в том числе атомный. Запущенные в серию ледоколы проекта 22220 "Арктика" начали работу на российском севере. Первый переход по Севморпути совершил головной корабль серии.
Данное известие сложно отнести к разряду новостей. Но хочется о нем написать потому что факт проводки первого каравана по Северному морскому пути головным атомным ледоколом проекта 22220 "Арктика" не то что не был освещен в российской прессе, но как то был задвинут на "задворки" СМИ.
Как стало известно в первые после новогодние дни атомный ледокол "Арктика" провел караван судов до порта Певек на Чукотке. Подробности перехода не сообщаются, но в пути вместе с "Арктикой" работал дизель-электрический ледокол "Капитан Драницын". Два ледокола провели в Певек теплоходы "Юрий Аршеневский" и "Инженер Трубин", доставившие генеральный груз для компаний, реализующих проекты на Чукотке.
Как отметили в "Атомфлоте", данная проводка показала все возможности новых российских атомных ледоколов проекта 22220, которые в перспективе должны заменить дизель-электрические ледоколы.
Универсальный атомный ледокол "Арктика" является головным судном проекта 22220 в серии из пяти судов, строящихся на судостроительном заводе "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге. Первый серийный ледокол "Сибирь" уже отправился в Мурманск и в скором времени присоединится к "Арктике" на Севморпути.
Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров без потери хода. Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый.
https://t.me/NortheastPassage/...
На самом деле, друзья, это просто оглушительно. Современная Россия, просто и буднично, без кумачей и парткомов, без штурмовщины и мантр из каждого утюга про самый прогрессивный в мире общественный строй, наголову превосходит даже бесспорно великие достижения СССР.
На пике могущества Советский Союз перевёз арктическими маршрутами 6.5 млн тонн грузов.
В 2021 году Россия перевезла 35 млн тонн, в 5 раз больше могучего СССР.
Но сейчас стоит задача за ближайшие 5 лет увеличить перевозки ЕЩЁ В ПЯТЬ РАЗ.
Об этом сообщил в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Он также отметил, что мероприятия, которые поддержат развитие инвестиционных проектов, СМП, среды для жизни людей, проживающих в Арктической зоне РФ, являются приоритетными.
"Сейчас реализуются серьезные инвестиционные и социальные проекты. Развивается рыбохозяйственный комплекс, который требует развития новой инфраструктуры судостроения, судоремонта", - сказал министр.
Грузооборот по Северному морскому пути в прошлом году составил 35 млн тонн. Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркивал, что увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году - одна из главных задач.
Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.
https://www.korabel.ru/news/co...
Чтобы там не говорили, как бы не скулили всепропальщики, путинслильщики, либерасты, вместолевые и примкнувшие к ним лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, нам есть чем гордиться.
Мы живём в великое время, друзья.
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