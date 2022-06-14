Нижний, было - стало - 12

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Часть 9 Часть 10 Часть 11

Друзья, продолжаем!

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Старообрядческое кладбище деревни Монастырка, сейчас на их месте Соцгород Автозавода.

Деревня, помещавшаяся современных улиц Веденяпина и Фучика, изначально была собственностью Троице-Сергиевой лавры. И основали её, вероятно, чернецы, посланные в наши края для добычи и обработки металла для Петра Алексеевича Романова, хотя казалось, что кроме воды тут ничего не было.

Долго ли, коротко ли, но Монастырка стала своего рода центром кузнечного производства в этих краях. Изготовленное здесь прутовое железо шло на выделку гвоздей, топоров, и кривуль (серпов), что производили здешние кузнецы-шипари.

Во время Первой мировой войны жители деревни стали работать на заводах (Этна, Сормово), а с основанием Автозавода Монастырка стала частью Соцгорода. На месте старого кладбища ученики 126-й школы сейчас гоняют мяч.

Строительство конструктивистского Дома Связи в г. Горьком на площади «Им. 1-го Мая». Время – что-то между 1933 и 1934 гг.

Автором проекта Дома Связи стал московский зодчий Марк Иерухинович Гинцбург, соавтором проекта стал коренной нижегородец с трудно выговариваемым именем Ермининельд Митрофанович Мичурин.

Ещё один взгляд на площадь «Им. Первого мая», она же площадь Максима Горького с Домом Связи в перспективе.

Тут вообще-то был овраг в начале XIX в., засыпанный после того как в план городской застройки вмешался император Николай Павлович, навестивший Нижний Новгород в 1834 г.

По мнению самодержца, сама природа сделала всё, чтобы украсить город, а вот всякие ничтожные людишки, напротив, делают всё, чтобы его испоганить. В общем, овраг был засыпан, и в 1842 г. контуры будущей площади очертил первый городской архитектор Георг Иванович Кизеветтер.

По средам на площади собирался так называемый «средный базар», и жизнь тут кипела. При советской власти рынок передвинули в сторону улицы Белинского, а на площади разбили сквер. В 1952 г. здесь появился памятник Максиму Горькому, который вообще-то должен был стоять у Кремля, там, где сейчас Чкалов.

Отсюда, например, эта парящая одежда Буревестника, которую должен был раздувать стремительный волжский ветер, каторого на площади конечно же нет в помине.

Всем нам знакомый Дворец культуры Автозавода, спроектированный в 1934 году Александром Зиновьевичем Гринбергом и доведённый до нынешнего совершенства уже после войны группой архитекторов под управлением Трифона Григорьевича Заикина. Эта группа доработала фасады дворца в традиционной ордерной системе с центральным входом-лоджией, и в январе 1962 г. ДК официально «вступил в строй».

На фото Новогодняя ёлка-67. То есть обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 54 года.

Магазин «Синтетика» на площади Лядова в то время, когда Нижний Новгород был ещё Горьким.

Пятиэтажка на верхнем фото, сделанном в середине 60-х. Её только что сдали вместе с магазином, обещающим гражданам прочность, лёгкость, и красоту во всём, что касается одежды из синтетики.

Автомобильное движение довольно скупое.

Продолжаем серию вечерних снимков города Горького. Универсам «Автозаводский» на Западной улице (ныне Дьяконова). Верхнее фото сделано в самый разгар перевода советской торговли на «передовые формы обслуживания», т.е. на самообслуживание, когда в торговом зале ты выбираешь всё самостоятельно, и с продавцом встречаешься только на кассе.

В 1970 г. в СССР действовало 133,5 тысячи торговых точек с самообслуживанием, или 28,2% от всех существовавших тогда магазинов; в 1988 – уже 335,6 тысяч или 63,2%, из них, собственно, универсамов (когда продовольственные и непродовольственные товары собраны в одном магазине) – 1970 штук с общей торговой площадью что-то около 1.3 млн. кв.м.

Я люблю то время.

Перед нами площадь перед Домом торговли города Горького, когда отсюда выселили новое домоуправление нашего дома горсовет. Январь или февраль 1972 г., т.е. разница между двумя фото составляет ровно 50 лет. Время тоже примерно одинаковое.

И там, и там что-то около десяти вечера. И там, и там немного народу, несмотря на выходной. И там, и там из простуженных динамиков льются непобедимые советские хиты всех времён и народов вроде «Заметает зима, заметает…» и «Валенки-валенки…» И там, и там «мы с уверенностью смотрим вперёд», никому не завидуя на свете. Мне удалось найти только два отличия: нет советских символов на фасаде ДСТ, и центральной ёлки – её перенесли уже в наше время на площадь Минина.

Кстати, про ярмарочный дом. Он был построен в 1890 г. в неорусском стиле – последнем вопле тогдашней моды – по проекту архитекторов Карла Треймана, Александра фон Гогена и Алексея Трамбицкого. При советах до 1954 г. здесь находился горсовет.

Универмаг Автозаводского района на въезде в Соцгород.

Построен в 1934-1938 гг. в стиле раннего конструктивизма по проекту московского архитектора Льва Моисеевича Наппельбаума, сына фотографа-портретиста Моисея Наппельбаума, создавшего галерею культовых образов XX века – от Ленина, до Станиславского.

Автозаводской универмаг имени Молотова был витриной социализма, элементом монументальной пропаганды соцстроя. Торговые залы располагались в обоих крыльях универмага на всех трёх этажах здания, которые объединяла широкая парадная лестница.

Над центральным холлом был запроектирован световой фонарь в форме стеклянной пирамиды, а на плоской крыше – летнее открытое кафе.

Сделать более точное фото помешали торговые ряды, начинающиеся сразу за спиной фотографа.

Свежепостроенная гостиница «Заречная» на проспекте Ленина. Время что-то между 64-м и 65-м гг.

В сгустившихся морозных сумерках мерцают буквы по бокам фасада отеля – с одной стороны «Гостиница», с другой – «Ресторан». На крыше соседнего здания слева светящаяся вывеска обозначает «Детско-юношескую библиотеку».

О самой «Заречной» гостинице ничего не известно, кроме того, что построена она была в 1964 г.

Кафе «Спутник» на улице Толбухина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, 80-е года.



И дом стоит, и название прежнее, и контингент (см. фото ниже) примерно тот же. Жаль, не сохранились очаровательные телефонные будочки, выкрашенные в красный и белый цвет.

Улица Толбухина названа в честь маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина.

Перекур. Кафе «Спутник» на Толбухина, февраль 2022

Полевая улица. Время – что-то между 1948 и 1958 гг., когда Полевую переименовали в Максима Горького, и она разрезала Нижегородский район на две части.

Вся прежняя деревянная застройка – в основном одно/двухэтажные избушки – сгинула ещё в семидесятых, когда улицу заставили нынешними типовыми многоэтажками «с магазинами в первых этажах». До наших дней дожило только четырёхэтажное здание слева. Это жилой дом за номером 162, построенный в 1935 г.

Сразу через дорогу, там, где «лошадка снег почуя, плетётся рысью как-нибудь» – ограда парка Кулибина, разбитого на месте старинного Петропавловского кладбища.

Монументальная пятиэтажка со стороны улицы Октябрьской Революции, каковая Октябрьская Революция начинается от самого Молитовского моста, проходит через Проспект Ленина минует сквер Чкалова, и теряется в двухэтажных избах на улочке со столь говорящем для всего Канавино названием «Узбекская».

Предполагалось сделать Октябрьскую Революцию витриной градостроительства, но вместо комплексной застройки улицы дворцами со всех сторон обступили серые хрущёвские панельки, хотя несколько зданий из дохрущёвских времён тут всё же имеется. Один из них перед вами.

Пятиэтажка была построена и сдана в 1955 г. по типовому, судя по всему, проекту. В соседнем низеньком здании помещался кинотеатр «Искра». Сейчас здесь театр живой пластики «Преображение».

Кинотеатр «Спутник» на улице Горького.

Был открыт в 1958 году и до самого своего закрытия в 1990-м постоянно отмечался за хорошую работу.

В здешний зал на 500 мест совершенно бесплатно пускали на сеансы инвалидов с детьми из детдомов и интернатов. При «Спутнике» имелся специальный кинотеатр для пионеров, а в 1960 году здесь был открыт кино-университет.

В смуте перестроечных и постперестроечных лет кинотеатр захватили разного рода религиозные фанатики: баптисты, свидетели, адвентисты… А в 1992 году здесь открыли казино.

Сейчас в бывшем «Спутнике» планируется поместить Центр дополнительного дошкольного и школьного образования.

Станция «Счастливая» Детской железной дороги. Здание построили в 1939 г. по проекту архитектора Бориса Михайловича Анисимова. Того самого Анисимова, который спроектировал кинотеатр «Родина», преобразованный впоследствии в «Победу». Но станция «Счастливая» без сомнения является вершиной творчества мастера, выходца, к слову говоря, из дворянской семьи (его мать имела дворянские корни) Вятской губернии.

В 1965 г. часть железнодорожных путей разобрали, и «Счастливая» утратила своё техническое значение, но не лишилась сути – здесь был открыт Дворец Бракосочетаний, который находится в здании до сих пор.

Что касается архитектора Анисимова, то Автозавод признателен ему за десятки жилых построек, вдохновлённых в т.ч. поездками Бориса Михайловича по оккупированной Германии, куда он был направлен в составе группы советских специалистов в 45 г.

Зодчий ушёл через сорок лет после этой поездки.

Всё, что осталось от станции «Пушкино» Горьковской детской железной дороги имени М.А. Горького. Проезд в гаражный комплекс. И вообще здесь всё здорово изменилось с момента создания верхнего снимка.

В шестидесятые шумел лес – теперь шумит «голос рабочих районов». В шестидесятые пахло хвоей – теперь пахнет автохимией и выхлопными газами. В шестидесятые стоял такой вот чудный теремок в неорусском стиле, теперь стоит сами видите, что.

Когда-то станция «Пушкино» была третьей станцией ГДЖД. Она располагалась в трёх километрах от предыдущей в посёлке строительства автозавода, в сосновом лесу, недалеко от посёлка «Ворошиловский».

Предлагали назвать «Октябрёнок», но пионеры настояли на «Пушкино». Интерьеры были расписаны по мотивам сказок поэта, а над самой станцией потрудились лучшие плотники Борисоглебского колхоза имени Коминтерна. После 1965 г. станцию разобрали...

Сталинско-конструктивистская станция «Родина» Детской железной дороги. Построена по проекту архитектора Александра Александровича Яковлева и торжественно открыта в один день и один год со станцией «Счастливая» 8 ноября 1939 г.

На первом этаже «Родины» помещался кабинет начальника станции и дежурного, пассажирский зал, буфет, а также медпункт, справочное бюро, книжные киоски и даже телефон-автомат. Потолок украшало панно «Счастливое детство» со сценами счастливого детства в пионерском лагере «Артек», за панно художник Михаил Михайлович Тихомиров получил Сталинскую премию.

Кроме «Родины» Александр Александрович спроектировал в Горьком жилой шестиэтажный дом на Минина, 1, здание школы им. 10-летия Октября на Верхне-Волжской набережной, где сейчас НИИ травматологии и ортопедии, а также «Сормовскую» гостиницу, монумент «Героям революции 1905 года», и конечно же Чкаловскую лестницу – в соавторстве с архитекторами Львом Владимировичем Рудневым и Владимиром Оскаровичем Мунцом.

Столовая-кафе «Автозаводское» на улице Дьяконова. Само здание особого интереса не представляет, а вот об улице скажу пару слов.

Улица Дьяконова начинается от станции «Счастливая» и движется далее мимо школ, детсадов, пары торговых центров (один помещается в перестроенном здании бывшего клуба «Эмка») и громадного Никольского собора, и упирается в Лесную улицу. Ту самую, где стоял павильон станции ДЖД «Пушкино», пахло хвоей, и меж сосен гулял вечный «май-весельчак».

Дьяконов много сил и энергии вложил в строительство и пуск ГАЗа, был награждён орденом Ленина, избран делегатом XVII съезда ВКП(б), известно, как съезд победителей.

Церковь во имя образа Божией Матери «Живоносный источник» у нижегородских Красных казарм

Храм вместе с обителью основал в 1702 г. митрополит Исайя возле источника, от которого он получил чудесное исцеление болезни глаз.

Свою первую катастрофу Живоносная церковь пережила в начала XIX века, когда её целиком уничтожил пожар. В 1819–1821 гг. на месте сгоревшего был выстроен каменный храм с двумя бассейнами, которые питал живоносный источник. В 1830 г. купец Климент Михайлович Мичурин пристроил к храму трапезную, а его дети – Кириак и Василий – колокольню.

Вторая катастрофа случилась с храмом во время оползня 1839 г. Церковь была основательно побита, а источник засыпан. Храм вместе с источником восстановил в 1848 г. всё тот же Василий Климентович Мичурин, бывший к тому времени городским головой.

А вот третью катастрофу Живоносной церкви пережить уже не удалось. Её, как аварийную, снесли в конце 20-х. Теперь тут сквер с памятником Петру Первому.

Фрагмент усадьбы купца Михаила Николаевича Щёлокова на Студёной улице.

Став в апреле 1899 года владельцем усадьбы, Михаил Николаевич развил лихорадочную перестроечную деятельность. Дом по красной линии улицы, например, был заменён полукаменным особняком, а к жилому флигелю в 1903 г. добавили пристрой.

Интересно, что с 1914 г. усадьба соседствовала с небольшой католической церковью общины

Успения Пресвятой Девы Марии. Община хотела построить здесь кафедральный собор «с высокими башнями», но в Европу пришла Великая война, и планы пришлось отложить. Вместо собора был выстроен относительно небольшой и невысокий храм с потолком вместо сводов и без башен.

В 1918-м всё было приватизировано. На верхнем фото - новые полуторки.

Ансамбль «Жёлто-бусыгинских домов» на проспекте Кирова, №4 в Автозаводском районе Горького. Создан в 1938 году по проекту архитекторов Николая Петровича Розанова и [Михаила] Любофеева. Выдающийся пример постконструктивизма.

Это фасад. За фасадом перекрёсток двух автозаводских проспектов – Кирова и Октября.

Сам Октябрьский проспект носил имя Сталина до «развенчания культа». Но это не точно...

Взгляд со стороны Варварской улицы. Картинка сильно изменилась за последние сто лет. Из сохранившихся зданий заметны лишь Дом трудолюбия Рукавишниковых, и часовня св. Великомученицы Варвары, построенная в 1888 г. Она же, кстати, обозначала границу города.

Нижегородский Дом трудолюбия был построен по проекту архитектора Павла Антоновича Домбровского в 1905 году в ультрамодном в то время модерновом стиле на деньги нижегородских меценатов и купцов Рукавишниковых. На фасаде имелась надпись: «Домъ трудолюбiя имени Михаила и Любови Рукавишниковыхъ».

Подобные дома добрые русские люди строили для бедноты. Автор верхнего снимка Василий Альфонсович Зевеке – сын богатого нижегородского судовладельца Альфонса Александровича Зевеке.

Нижегородский театр оперы и балета. Построен, а точнее перестроен из здания Народного дома в 1935 году (акт о приёмке подписали 31 мая), каковой дом в свою очередь был возведён 5 (18) сентября 1903 г. с целью просвещения «широких слоёв населения». Идея принадлежала Обществу распространения начального образования в Нижегородской губернии, а деньги на постройку дали графиня Софья Владимировна Панина – будущая товарищ министра народного просвещения Временного правительства – и Фёдор Иванович Шаляпин, в представлении не нуждающийся.

Первое представления после открытия 24 октября 1935 года – «Князь Игорь» Бородина. А вообще чего здесь только не давали, начиная с первого сезона: от «Аиды» Джузеппе Верди, до «Лебединого озера» Петра Ильича Чайковского. Замахивались даже на «Паяцев» Руджеро нашего Леонковалло.

Репертуар часто и богато обновлялся, чего не скажешь о публике. Среди нижегородцев нередко можно услышать что-то вроде: «Вы на оперной выходите?»

Здание Александровской женской богадельни с родовспомогательным отделением — ныне Роддом №1 на Варварской, 42.

Земельный участок пожертвовал Городу купец Андрей Семёнович Осташников в 1864 году с целью «устройства странноприимного дома или богадельни для людей безродных и не имеющих средств к существованию». Город со своей стороны соединил этот участок с соседним, специально купленным у титулярного советника Хохлова «с домом и садом», и в 1868 году богадельня была открыта. А ещё 10 лет спустя другой купец Александр Вяхирев передал Городу свой участок земли под строительство родильного дома для бедных.

Богадельню назвали Александровской в память о спасении Государя Императора Александра Второго от пули Антона Березовского в Париже в 1867 году. При роддоме на 85 коек имелось 10 мест для сирот, чьи матери скончались в родах, сироты могли здесь воспитываться до 10 лет.

Нижегородский радиовещательный центр на площади Свободы разместился в этом здании в 1932 году через четыре года после принятия секретариатом Нижгубкома ВКП(б) исторического «плана радиофикации Нижегородской губернии», и запуска в Конном проезде радиовещательной станции «РВ-42 им. Максима Горького». «Максим Горький» входил в дома нижегородцев со словами: «Внимание! Говорит город Горький» РВ 42 на волне 501,7 метров». Интересно, что с началом войны всех нижегородцев, имевших при себе радиоприёмники, обязали их сдать. На фасаде здания отчётливо видна фигура тов. Ленина. С другой стороны - тов. Сталин (на фото не видно).

Парадный вид на Благовещенский монастырь со склона Похвалинского съезда. Обитель была основана одновременно с Нижним Новгородом в 1221 г. Правда её почти сразу разрушил князь Пургас – герой мордовского эпоса. Возрождение монастыря связано с именем митрополита Алексия (Бяконта), известного чудом возвращения зрения жене монгольского хана Джанибека – Тайдуле. На эту тему есть вполне добротный фильм «Орда». Так вот, святитель останавливался в Нижнем Новгороде по пути в Орду в 1357 г., и был настолько опечален видом разорённой и заброшенной обители, что дал себе обещание восстановить монастырь, если повезёт выбраться от монголов живым. К счастью офтальмологическая операция прошла успешно, митрополит Алексий смог выполнить данное себе и Богу обещание, и вернуть золотые кресты нижегородской обители. При советской власти монастырь был закрыт. В Алексеевской церкви, построенной в 1821-1834 гг. по проекту архитекторов Межецкого и Леера, помещался планетарий. Трамвай на Большой Печёрской улице. Трамвайное движение здесь было открыто 28 ноября 1923 г. Широколейная и преимущественно двухпутная линия легла по Большой и Малой Перчёрским улицам, Осыпной и Большой Покровской, Новобазарной площади, Полевой, Острожной площади и Острожной улице. Управление трамвайным хозяйством было подчинено Губернскому коммунальному отделу, пока в 1925 г. не было образовано специальное Управление трамвая и пароходства местного сообщения, преобразованное в 1926 г. в Нижегородский коммунальный трест механического транспорта. В 1934 г. было создано Управление городского трамвая. Нижний Новгрод, здание Городской думы на Благовещенской площади. Особняк был построен в 1854 году, как ещё один доходный дом на Большой Покровской. Долгое время зданием владели нижегородские театралы, умудрившиеся практически полностью его разорить. В 1894 году Гласный думы и внук основателя здания Николай Александрович Бугров предложил изгнать богему из дедовского дома, построив для них театр. Дом был им выкуплен у Дворянского банка, куда его к тому момент успел заложить прохиндей по фамилии Фигнер, и подарен городской Думе с условием, чтобы в здании духу театрального не было, и не продавали спиртное, а доходы шли на помощь бедноте. Согласились, но тут пожар 27 января 1898 г. уничтожил здание дотла. Дом отстроили заново стараниями всё того же Бугрова, взявшего на себя 70% всех расходов, и депутатов Думы. Коммунисты передали особняк профсоюзам, а те разместили в здании Дом труда. Обе фотографии сняты с одной точки с разницей в 100 лет. Посмотрим на здание Городской думы со стороны фонтана, который был установлен на месте памятника Императору Александру II и Дмитриевской башни на Благовещенской площади. Слева ещё видна церковь Алексея Митрополита, перестроенная в камне в 1717-1719 гг. при митрополите Сильвестере (Волынском). Её снесут в 30-м как не представляющую «архитектурной и исторической ценности» и мешающую «благоустройству города». На этом месте теперь сквер. Вообще большую часть того, что попадает в кадр, за исключением дома Бугрова, была снесена, поскольку саму площадь было решено капитально перестроить, однако этим светлым планам помешала война. Дмитриевская башня нижегородского Кремля также должна была пойти под снос.

Общественная богадельня купца Николая Фёдоровича Ходалева в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Была построена на деньги купцов Ходалева, Костина и Тихомирова в 1902 г. по проекту архитектора Ивана Осиповича Буковского.

Ходалев пожертвовал на богоугодное заведение 40 тысяч рублей, и «капающие» с этих денег проценты составляли основную питательную строку учреждения, где помимо всего прочего имелась своя домовая церковь во имя Николая Чудотворца, однопрестольный храм на 200 человек с хорами и притвором. Он помещался в левом крыле первого этажа здания – обратите внимание на купола и кресты над зданием на фото сверху.

В правом крыле было оборудовано небольшое служебное помещение и две палаты, под которые отводился весь первый этаж. В богадельне проживали 69 пожилых, немощных и бедных горожан. В 1906 г. здесь открылась бесплатная столовая «для бесприютных детей с улицы». При советской власти в здании был тифозный барак и учреждение райисполкома. В 1954 г. здание занял детсад № 14.

Штаб-квартира Георгиевского братства с часовней Иконы Божией Матери Владимирская (Оранская) на улице Пискунова в Нижнем Новгороде.

Здание было построено по проекту епархиального архитектора Александра Константиновича Никитина в 1903 г. в ультрамодном в России начала XX века неорусском стиле, и было чрезвычайно современным для своего времени. Тут имелись и свет, и водопровод, и паровое отопление. При советских в здании помещался учебный корпус педагогического университета, в часовне заседал его руководитель, причëм в это же самое время у часовни исчезло крыльцо.

Что касается самого братства хоругвеносцев, названное в честь основателя Нижнего Новгорода, великого князя Владимирского, Городецкого, и Суздальского Юрия (Георгия) Всеволодовича, то оно появилось в конце XIX века, как сообщество постоянных участников крестных ходов с исключительным правом ношения стягов Нижегородских ополчений 1612 и 1812 годов, и прочих сакральных ценностей.

Впоследствии сообщество сделалось просветительским.

Взгляд на Тихоновскую улицу (ныне Ульянова в честь отца Владимира Ильича Ленина) со стороны Пискунова. Картинка сильно изменилась за 70 лет с момента создания верхнего снимка.

Уже без куполов, но ещё жива церковь в честь Святителя Тихона, по имени которой была названа улица. Её разберут в начале пятидесятых. Разбирали руками заводчан с «Красной Этны» под постройку 4-х этажного жилого дома, которого сейчас тоже нет.

Жива построенная в 1907—1908 гг. по проекту архитектора Евгения Александровича Татаринова пристройка к основному зданию Нижегородской губернской мужской гимназии, где преподавал Илья Николаевич Ульянов.

Кремлёвские новостройки. Церковь Симеона Столпника, названная так по имени Симеоновской обители, стоявшей здесь до пожара 1715 г., каковой пожар полностью уничтожил монастырь и его церкви, в т.ч. деревянную Симеоновскую.

Восстанавливали её дважды. Первый раз церковь одели в камень в 1743 году. Причём сбор денег взял под свой непосредственный контроль тогдашний губернатор Даниил Андреевич Друцкой-Соколинский. К 1914 году прихожанами церкви были жители 102 домов.

Второй раз церковь Симеона Столпника отстраивали заново через 92 года после уничтожения храма в 1928 г., как «не представляющего интереса с архитектурной стороны». Здание было освящено 31 декабря 2021 года, а 1 апреля 2022 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил в храме соборное богослужение.

Ещё одна кремлёвская новостройка – колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановленная к 800-летию Нижнего Новгорода через 91 год после уничтожения…

Деревянную церковь на этом (ну или примерно на этом) месте заложил ещё великий князь Владимирский Юрий Всеволодович в 1225-1227 гг. Впоследствии князь обособленного Нижегородско-Суздальского княжества Константин Васильевич заменил прежнюю церквушку большим соборным храмом, освящённым в 1352 г.

Спустя ещё три столетия здесь был построен новый храм, строительство которого профинансировал первый царь из рода Романовых – Михаил Фёдорович, отблагодарив таким образом нижегородцев за ополчение.

Ещё через две сотни лет – осенью 1834 – и эта обитель была заменена пятиглавым собором, который пошёл под снос в 20-х.

Разорённая церковь в честь Святителя Тихона на Тихоновской улице Ульянова. Её закрыли в начале тридцатых.

Здание передали Педфаку НГУ. Община, объединившись с Георгиевской, перешла в Никольскую церковь на Большой Покровской, а после её закрытия – в Варваринскую, которую в 1958 г. тоже убрали.

11 августа 1952 г. Горисполком распорядился снести Сретенско-Тихоновскую церковь. Её разобрали под строительство четырёхэтажки, которую можно видеть на правом снимке.

Горьковское речное училище – ещё не имени Ивана Петровича Кулибина (имя училищу вернут в 1958 году), но уже и не Горьковский речной техникум им. Зайцева. Начало пятидесятых.

Горьковское РЕЧНОЕ выросло из прежнего Кулибинского РЕМЕСЛЕННОГО училища, основанного 1 апреля 1872 г. в частной квартире, каковая квартира была арендована за семь сотен рублей в год. При этом ежегодный капитал училища оценивался в 5005 рублей. Деньги жертвовали все, кто только мог (за исключением государства), включая пароходное общество «Дружина», и частных лиц.

В 1919 году ремесленное и речное училища были объединены в «Нижегородский техникум водного транспорта имени 1-го русского механика И. П. Кулибина». Упомянутый выше Зайцев стал его первым директором.

Нынешнее здание построено в начале 30-х гг.

Так выглядело здание Горьковского института инженеров водного транспорта до тех пор, пока к нему не приделали торжественный портик с названием вуза и римскими цифрами MXMXXX (1930) – год основания института.

До появления этого здания первые 220 студентов ГИИВТ находились в небольшом двухэтажном деревянном доме и временами занимали помещения клуба речников и аудитории соседнего Механико-машиностроительного института (ныне - Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева).

После организации учебного комбината водного транспорта в 1932 году, занятия были перенесены в здание речного техникума (угол улиц Пискунова и Лядова), а трудовой коллектив параллельно бросили на строительство собственного учебного корпуса, корпус которого был возведён в 33-34 гг., как раз к тому времени, когда ГИИВТ был выведен из учебного комбината и обрёл полную независимость. В 1935 году Горьковский институт был отмечен в числе 24 лучших вузов страны. Тогда же появился этот портик.

В лучшие годы:

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