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Московские прогулки, ч.62. Когда Кремль был красным, а когда белым?

Все уже слышали про то, что Кремль был белым. Про это уже написано много статей, но люди до сих пор умудряются спорить.  А вот когда его начали белить, и когда перестали? По этому вопросу утверждения во всех статьях расходятся, как и мысли в головах людей. Одни пишут, что белить начали в 18 веке, другие, что ещё в начале 17, третьи пытаются привести доказательства, что кремлёвские стены и вовсе не белили.

Повсюду растиражирована фраза о том, что Кремль был белым до 1947 года, а потом вдруг Сталин приказал его перекрасить в красный. Так ли это было? Давайте, наконец-то, расставим все точки над и, благо источников хватает, и живописных, и фотографических.
Разбираемся с цветом Кремля: красный, белый, когда и почему.
Итак, нынешний Кремль был построен итальянцами в конце 15 века, и, конечно же, они его не белили. Крепость сохраняла естественный цвет красного кирпича, в Италии есть несколько подобных, самый близкий аналог — замок Сфорца в Милане.Да и белить фортификационные сооружения в те времена было опасно: когда пушечное ядро попадает в стену, кирпич повреждается, побелка осыпается, и хорошо видно уязвимое место, куда следует целиться повторно, для скорейшего разрушения стены.01
Итак, одно из первых изображений Кремля, где хорошо виден его цвет — икона Симона Ушакова «Похвала Владимирской иконе Божией Матери. Древо государства Российского. Написана она в 1668 году, и Кремль тут красный.
Впервые, в письменных источниках побелка Кремля упоминается в 1680 году.
Историк Бартенев, в книге «Московский Кремль в старину и теперь» пишет:
«В докладной записке, поданной 7 июля 1680 г. на имя царя, сказано, что укрепления Кремля «не белены», а Спасские ворота «прописаны были черленью и белилом в кирпич».

В записке спрашивалось: выбелить стены Кремля, оставить их как есть или расписать «в кирпич» как Спасские ворота? Царь повелел выбелить Кремль известью…»
Так что, по-крайней мере с 1680-х годов нашу главную крепость белили.021766 год. Картина П. Балабина по гравюре М. Махаева. Кремль тут явно белый.03
1797, Жерар Делабарт.05
1819, художник Максим Воробьёв.
В 1826 году в Москву приезжал французский писатель и драматург Франсуа Ансело, он в своих мемуарах описал белый Кремль:
«На этом мы покинем Кремль, мой дорогой Ксавье; но, снова оглядываясь на эту древнюю цитадель, пожалеем о том, что, исправляя разрушения, нанесенные взрывом, строители сняли со стен вековую патину, придававшую им столько величия. Белая краска, скрывающая трещины, придает Кремлю видимость молодости, не соответствующую его форме и зачеркивающую его прошлое».06
1830-е, художник Раух.07
1842, дагеротип Леребура, первое документальное изображение Кремля.08
1850, Йозеф Андреас Вейс.09
1852 год, одна из самых первых фотографий Москвы, Храм Христа Спасителя строится, а стены Кремля побелены.10
1856, подготовка к коронации Александра II. К этому событию побелку местами обновили, конструкции на Водовзводной башне — каркас для иллюминации.11
Тот же 1856 год, вид в противоположную сторону, ближняя к нам — Тайницкая башня со стрельницей, выходящей на набережную.12
Фотография 1860 года.13
Фотография 1866 года.14
1866-67 год.15
1879 год, художник Пётр Верещагин.161880 год, картина английской школы живописи.
Кремль всё ещё белый. По всем предыдущим изображениям делаем вывод, что кремлёвская стена вдоль реки белилась в 18 веке, и так и оставалась белой до 1880-х годов.171880-е годы, Константино-Еленинская башня Кремля изнутри. Побелка постепенно осыпается, и обнажает красно-кирпичные стены.18
1884 год, стена вдоль Александровского сада. Побелка сильно осыпалась, подновили только зубцы.191897, художник Нестеров. Стены уже ближе к красному, чем к белому.20
1909 год, облезные стены с остатками побелки.21
Тот же 1909 год, на Водовзводной башне ещё хорошо держится побелка. Скорее всего её белили в последний раз позже, чем остальные стены. Из нескольких предыдущих фотографий становится ясно, что стены и большинство башен последний раз белили в 1880-е годы.221911 год. Грот в Александровском саду и Средняя Арсенальная башня.231911 год, художник Юон. В реальности стены были, конечно, более грязного оттенка, разводы от побелки более явные, чем на картине, однако общая гамма уже красная.24
1914, Константин Коровин.25Пёстрый и облезлый Кремль на фотографии 1920-х годов.26
А на Водовзводной башне побелка всё ещё держалась, середина 1930-х.27
Конец 1940-х, Кремль после реставрации к 800-летию Москвы. Тут башня уже явно красная, с белыми деталями.28И ещё две цветные фотографии 1950-х годов. Где-то подкрасили, где-то оставили облезлые стены. Не было тотальной перекраски в красный цвет.29
1950-е. Эти две фотографии взяты отсюда: http://humus.livejournal.com/4115131.html
Спасская башня
Но с другой стороны всё оказалось не так просто. Некоторые башни выбиваются из общей хронологии побелки.301778, Красная площадь на картине Фридриха Гильфердинга. Спасская башня красная с белыми деталями, однако стены Кремля побелены.30_1
1801, акварель Фёдора Алексеева. Даже при всей пестроте живописной гаммы, видно, что Спасскую башню всё-таки побелили в конце 18 века.31
А после пожара 1812 года вновь вернули красный цвет. Это картина английских мастеров, 1823 год. Стены неизменно белые.331855, художник Шухвостов. Если хорошо приглядеться, видно, что цвета стены и башни различаются, башня темнее и краснее.32Вид из Замоскворечья на Кремль, картина неизвестного художника, середина 19 века. Здесь Спасская башня снова выбелена, скорее всего, к торжествам по случаю коронации Александра II в 1856 году.34Фотография начала 1860-х годов. Башня белая.35Ещё одна фотография начала — середины 1860-х годов. Побелка башни кое-где осыпается.36
Конец 1860-х. И тут вдруг башню опять покрасили в красный цвет.371870-е. Башня красная.381880-е годы. Красная краска облезает, кое-где видны вновь выкрашенные места, заплатки. После 1856 года Спасскую башню больше никогда не белили.
Никольская башня39
1780-е годы, Фридрих Гильфердинг. Никольская башня ещё без готической верхушки, украшена раннеклассическим декором, красная, с белыми деталями. В 1806-07 годах башня была надстроена, в 1812 году подорвана французами, разрушена почти наполовину, и восстановлена уже в конце 1810-х годов.40
1823 год, свеженькая Никольская башня после восстановления, красного цвета.411883, башня белая. Возможно, побелили её вместе со Спасской, к коронации Александра II. И обновили побелку к коронации Александра III в 1883 году.431912 год. Белой башня оставалась вплоть до революции.43_1
1925 год. Башня уже красная с белыми деталями. Красной она стала в результате реставрации 1918 года, после революционных повреждений.
Троицкая башня44
1860-е годы. Башня белая.46На акварели английской школы живописи 1880 года башня серая, такой цвет даёт подпортившаяся побелка.47И в 1883 году башня уже красная. Выкрашена или почищена от побелки, скорее всего, к коронации Александра III.
Подведём итоги.
По документальным источникам, Кремль впервые побелили в 1680 году, в 18 и 19 веках он был белым, за исключением Спасской, Никольской и Троицкой башен в определённые периоды. Стены последний раз побелили в начале 1880-х годов, в начале 20 века побелку обновили только на Никольской башне, возможно ещё на Водовзводной. С тех пор побелка постепенно осыпалась и смывалась, и к 1947 году Кремль естественным образом принял идеологически верный красный цвет, в некоторых местах при реставрации его подкрасили.
Стены Кремля сегодня48
фото: Илья Варламов
На сегодняшний день в некоторых местах Кремль сохраняет естественный цвет красного кирпича, возможно, с лёгким тонированием. Это кирпичи 19 века, результат очередной реставрации.49
Стена со стороны реки. Тут хорошо видно, что кирпичи покрашены в красный цвет. Фотография из блога Ильи Варламова
Все старые фотографии, если не указано иное, взяты с сайта pastvu.com
https://moscowwalks.ru/2016/02/24/white-red-kremlin/
А вот еще фото реконструкции Московского Кремля  на 1800 год. Почему в 1800? Потому что именно в этот год художник Федор Алексеев по заданию Павла I создал целый цикл акварелей, зарисовок с натуры и живописных полотен с видами старого Кремля. Эдакая фотофиксация до появления фотографии. Конечно, как художник, он где-то прибавил, где-то убавил, где-то преувеличил масштабы. Все эти неточности перекочевали и в 3-d картинки, но общее впечатление правильное.Ну вот теперь и ясно, когда Кремль был белый, а когда красный.

йозеф андреас вейс
г. Москва
Москва
фридрих гильфердинг
петр верещагин
Константин Коровин
жерар делабарт
александр (iii)
м.махаев
Светлана Митленко
максим воробьев
франсуа ансело
александр (ii)
пл. Красная
федор алексеев
павел (i)
симон ушаков
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