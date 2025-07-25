Московские прогулки, ч.62. Когда Кремль был красным, а когда белым?

Все уже слышали про то, что Кремль был белым. Про это уже написано много статей, но люди до сих пор умудряются спорить. А вот когда его начали белить, и когда перестали? По этому вопросу утверждения во всех статьях расходятся, как и мысли в головах людей. Одни пишут, что белить начали в 18 веке, другие, что ещё в начале 17, третьи пытаются привести доказательства, что кремлёвские стены и вовсе не белили.

Повсюду растиражирована фраза о том, что Кремль был белым до 1947 года, а потом вдруг Сталин приказал его перекрасить в красный. Так ли это было? Давайте, наконец-то, расставим все точки над и, благо источников хватает, и живописных, и фотографических.

Разбираемся с цветом Кремля: красный, белый, когда и почему.

Итак, нынешний Кремль был построен итальянцами в конце 15 века, и, конечно же, они его не белили. Крепость сохраняла естественный цвет красного кирпича, в Италии есть несколько подобных, самый близкий аналог — замок Сфорца в Милане. Да и белить фортификационные сооружения в те времена было опасно: когда пушечное ядро попадает в стену, кирпич повреждается, побелка осыпается, и хорошо видно уязвимое место, куда следует целиться повторно, для скорейшего разрушения стены.

Итак, одно из первых изображений Кремля, где хорошо виден его цвет — икона Симона Ушакова «Похвала Владимирской иконе Божией Матери. Древо государства Российского. Написана она в 1668 году, и Кремль тут красный.

Впервые, в письменных источниках побелка Кремля упоминается в 1680 году.

Историк Бартенев, в книге «Московский Кремль в старину и теперь» пишет:

«В докладной записке, поданной 7 июля 1680 г. на имя царя, сказано, что укрепления Кремля «не белены», а Спасские ворота «прописаны были черленью и белилом в кирпич».

В записке спрашивалось: выбелить стены Кремля, оставить их как есть или расписать «в кирпич» как Спасские ворота? Царь повелел выбелить Кремль известью…»

Так что, по-крайней мере с 1680-х годов нашу главную крепость белили. 1766 год. Картина П. Балабина по гравюре М. Махаева. Кремль тут явно белый.

1797, Жерар Делабарт.

1819, художник Максим Воробьёв.

В 1826 году в Москву приезжал французский писатель и драматург Франсуа Ансело, он в своих мемуарах описал белый Кремль:

«На этом мы покинем Кремль, мой дорогой Ксавье; но, снова оглядываясь на эту древнюю цитадель, пожалеем о том, что, исправляя разрушения, нанесенные взрывом, строители сняли со стен вековую патину, придававшую им столько величия. Белая краска, скрывающая трещины, придает Кремлю видимость молодости, не соответствующую его форме и зачеркивающую его прошлое».

1830-е, художник Раух.

1842, дагеротип Леребура, первое документальное изображение Кремля.

1850, Йозеф Андреас Вейс.

1852 год, одна из самых первых фотографий Москвы, Храм Христа Спасителя строится, а стены Кремля побелены.

1856, подготовка к коронации Александра II. К этому событию побелку местами обновили, конструкции на Водовзводной башне — каркас для иллюминации.

Тот же 1856 год, вид в противоположную сторону, ближняя к нам — Тайницкая башня со стрельницей, выходящей на набережную.

Фотография 1860 года.

Фотография 1866 года.

1866-67 год.

1879 год, художник Пётр Верещагин. 1880 год, картина английской школы живописи.

Кремль всё ещё белый. По всем предыдущим изображениям делаем вывод, что кремлёвская стена вдоль реки белилась в 18 веке, и так и оставалась белой до 1880-х годов. 1880-е годы, Константино-Еленинская башня Кремля изнутри. Побелка постепенно осыпается, и обнажает красно-кирпичные стены.

1884 год, стена вдоль Александровского сада. Побелка сильно осыпалась, подновили только зубцы. 1897, художник Нестеров. Стены уже ближе к красному, чем к белому.

1909 год, облезные стены с остатками побелки.

Тот же 1909 год, на Водовзводной башне ещё хорошо держится побелка. Скорее всего её белили в последний раз позже, чем остальные стены. Из нескольких предыдущих фотографий становится ясно, что стены и большинство башен последний раз белили в 1880-е годы. 1911 год. Грот в Александровском саду и Средняя Арсенальная башня. 1911 год, художник Юон. В реальности стены были, конечно, более грязного оттенка, разводы от побелки более явные, чем на картине, однако общая гамма уже красная.

1914, Константин Коровин. Пёстрый и облезлый Кремль на фотографии 1920-х годов.

А на Водовзводной башне побелка всё ещё держалась, середина 1930-х.

Конец 1940-х, Кремль после реставрации к 800-летию Москвы. Тут башня уже явно красная, с белыми деталями. И ещё две цветные фотографии 1950-х годов. Где-то подкрасили, где-то оставили облезлые стены. Не было тотальной перекраски в красный цвет.

1950-е. Эти две фотографии взяты отсюда: http://humus.livejournal.com/4115131.html

Спасская башня

Но с другой стороны всё оказалось не так просто. Некоторые башни выбиваются из общей хронологии побелки. 1778, Красная площадь на картине Фридриха Гильфердинга. Спасская башня красная с белыми деталями, однако стены Кремля побелены.

1801, акварель Фёдора Алексеева. Даже при всей пестроте живописной гаммы, видно, что Спасскую башню всё-таки побелили в конце 18 века.

А после пожара 1812 года вновь вернули красный цвет. Это картина английских мастеров, 1823 год. Стены неизменно белые. 1855, художник Шухвостов. Если хорошо приглядеться, видно, что цвета стены и башни различаются, башня темнее и краснее. Вид из Замоскворечья на Кремль, картина неизвестного художника, середина 19 века. Здесь Спасская башня снова выбелена, скорее всего, к торжествам по случаю коронации Александра II в 1856 году. Фотография начала 1860-х годов. Башня белая. Ещё одна фотография начала — середины 1860-х годов. Побелка башни кое-где осыпается.

Конец 1860-х. И тут вдруг башню опять покрасили в красный цвет. 1870-е. Башня красная. 1880-е годы. Красная краска облезает, кое-где видны вновь выкрашенные места, заплатки. После 1856 года Спасскую башню больше никогда не белили.

Никольская башня

1780-е годы, Фридрих Гильфердинг. Никольская башня ещё без готической верхушки, украшена раннеклассическим декором, красная, с белыми деталями. В 1806-07 годах башня была надстроена, в 1812 году подорвана французами, разрушена почти наполовину, и восстановлена уже в конце 1810-х годов.

1823 год, свеженькая Никольская башня после восстановления, красного цвета. 1883, башня белая. Возможно, побелили её вместе со Спасской, к коронации Александра II. И обновили побелку к коронации Александра III в 1883 году. 1912 год. Белой башня оставалась вплоть до революции.

1925 год. Башня уже красная с белыми деталями. Красной она стала в результате реставрации 1918 года, после революционных повреждений.

Троицкая башня

1860-е годы. Башня белая. На акварели английской школы живописи 1880 года башня серая, такой цвет даёт подпортившаяся побелка. И в 1883 году башня уже красная. Выкрашена или почищена от побелки, скорее всего, к коронации Александра III.

Подведём итоги.

По документальным источникам, Кремль впервые побелили в 1680 году, в 18 и 19 веках он был белым, за исключением Спасской, Никольской и Троицкой башен в определённые периоды. Стены последний раз побелили в начале 1880-х годов, в начале 20 века побелку обновили только на Никольской башне, возможно ещё на Водовзводной. С тех пор побелка постепенно осыпалась и смывалась, и к 1947 году Кремль естественным образом принял идеологически верный красный цвет, в некоторых местах при реставрации его подкрасили.

Стены Кремля сегодня

фото: Илья Варламов

На сегодняшний день в некоторых местах Кремль сохраняет естественный цвет красного кирпича, возможно, с лёгким тонированием. Это кирпичи 19 века, результат очередной реставрации.

Стена со стороны реки. Тут хорошо видно, что кирпичи покрашены в красный цвет. Фотография из блога Ильи Варламова

Все старые фотографии, если не указано иное, взяты с сайта pastvu.com

https://moscowwalks.ru/2016/02/24/white-red-kremlin/

А вот еще фото реконструкции Московского Кремля на 1800 год. Почему в 1800? Потому что именно в этот год художник Федор Алексеев по заданию Павла I создал целый цикл акварелей, зарисовок с натуры и живописных полотен с видами старого Кремля. Эдакая фотофиксация до появления фотографии. Конечно, как художник, он где-то прибавил, где-то убавил, где-то преувеличил масштабы. Все эти неточности перекочевали и в 3-d картинки, но общее впечатление правильное. Ну вот теперь и ясно, когда Кремль был белый, а когда красный.