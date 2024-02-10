Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.95

На Украине приговорили к 15 годам лишения свободы 82-летнего воина - интернационалиста Чернышёва Юрия Ивановича из Житомира. На суде вместо последнего слова Юрий Иванович зачитал стихи адресованные к его мучителям.

Афганца обвиняют в сборе информации о военных объектах, расположении армии ВСУ и передаче этих данных армии России. С января 1980г. по декабрь 1981г. - начальник разведки артиллерии 40-й армии. Участвовал в 17 боевых операций. Награжден орденом Красной Звезды. Уволен в запас в августе 1991г. Занялся журналистикой, печатался в ряде киевских и житомирских газет, московском журнале "Армия". В 2002г. издал сборник афганских воспоминаний, рассказов и очерков "Шурави", в 2006 - сборник "Огонь на себя", в 2009 - эпический роман-трилогию "Покоя нет", в 2013 - исторический роман "Жернова". Член Межрегионального союза писателей Украины. В сентябре 2014 г. - литературный сборник "Одной крови", в который вошли произведения различных жанров - эссе "Тиха украинская ночь", "Жизнь в боренье", "Пиковый интерес", "Офицерская честь", очерки "Гений русского слова", "Прекраснодушный Дон Кихот", "Фельдмаршал из Горошек" и др.

С его творчеством можно ознакомиться перейдя по этой ссылке: http://artofwar.ru/c/chernyshew_jurij_iwanowich/

Учитывая возраст Юрия Ивановича, для него это смертельный приговор, одна надежда на Россию!

https://t.me/PravdaShuravi/9755

Боги войны за работой Артиллерийские расчеты САУ 2C5 Гиацинт-С" 20 армии Западной группировки работают по позициям ВСУ в Харьковской области.

https://t.me/razved_dozor/5647

Наши военные уже выяснили, что для атак на Белгород и всю область противник использует реактивные системы залпового огня чешского производства. RM-70 “Вампир”. Это модернизированный вариант БМ-21 «Град», советская реактивная система производится в Чехословакии с 1972 года, когда деревья были высокими, а большая часть Восточной Европы пыталась делать вид, что не поддерживала Гитлера в ходе 2 мировой. Ну да вернемся в наше время. Чехия передала киевскому режиму оружие, которым убивают наших мирных людей, наших детей. Вот стало понятно, откуда и снаряды. Неожиданно (нет) - это Словакия. Судя по маркировке снаряды свежие. Повышенной дальности. Эти снаряды производит компания, которая входит в группу MSM. Произведены и переданы эти снаряды Чехии или напрямую киевскому режиму при премьере Хегере или премьере Одоре. Немного истории. В годы Великой Отечественной войны завод работал в интересах нацистской Германии. Освободили территорию оружейного предприятия бойцы и командиры Красной Армии 2 мая 1945 года. Этот завод, где в 2023 году произвели 122-мм снаряды, которыми убили наших детей в Белгороде носил имя Маршала Советского Союза Ворошилова в пору, когда Чехословакия была социалистическим государством и входила в Организацию варшавского договора. В 2004 году Словакия вошла в НАТО. Я это все к чему. Геополитическими процессами, которые породили бурю после развала СССР отлично воспользовались дети и внуки нацистов, которые были нами раздавлены. Неонацизм - это попытка реванша потомков проигравших. Вот и с этим мы так же воюем. И победим. https://t.me/boris_rozhin/108828

Военнослужащий одного из подразделений ВС России на одном из участков фронта. В качестве маскировки используется костюм «Леший-4Z» и чехол на рюкзак от фирмы СОКЛ в расцветке весна-осень.

https://t.me/ok_spn/28639

БАРС-3, ПОСТОЯННО ВЕДЁМ БОЕВУЮ РАБОТУ, НЕ ДАЕМ НЕМЦАМ РАССЛАБИТЬСЯ:

На позиции барсов мы заходили затемно. "Кругом мины, идём чётко след в след" - предупредил сопровождающий, аккуратно подсвечивая нам путь неярким фонариком, чтобы не сбились с тропинки.

"Нас кошмарят всем, чем можно, беспилотники пытаются прорваться даже в блиндажи. Но мы надёжно закопаны, замаскированы, перекрыты и заминированы вокруг, никто не пройдет. Мы сами постоянно, круглосуточно, ведём боевую работу, не даем немцам расслабляться..." Недавно я побывала на запорожском направлении, в расположении и на боевых позициях батальона БАРС-3 "Родина", бригада "Царские волки".

Наш сюжет можно посмотреть по ссылке, https://t.me/maryananaumova/2089

Тут только правда.

Ваша Марьяна Наумова

https://t.me/maryananaumova/2252

Подвиг ротного под Авдеевкой.

Рассказ командира штурмовой роты без купюр (У н.п. Первомайское — левый фас Авдеевской дуги):

«Вчера пацана вытащил на плечах «300»-тяжёлого.

Ему 31-го числа миной ногу оторвало, его искали, не нашли, ну, и подумали что он — «200». А он 6 дней ползал без воды и еды.

Пацаны шли на задачу, заблудились, наткнулись на него в темноте, не смогли тащить, бросили.

Прибежали к нам, я на них на….л, что хоть и деды, всё же му..ки, что бросили!

Взял пацана, пошёл искать, он показал.

Говорю: «Бери, понесли!». Он такой: «У меня сил нет». Я ему: «Иди нах*й тогда отсюда! Пи..уй, помощь веди на мост!».

И всё — закинул его на плечи, благо не большой и в темноте к нашим вытащил, а там уже эвоки подошли».

Краткая характеристика сослуживцев: «Достойный офицер. Заняв позицию на два дня, как обещали, удерживал её двенадцать. Закопал взвод по самое не хочу и выстоял».

Скромный трудяга войны из мобилизованных в ДНР.

К сожалению кто это и из какого подразделения - данных нет. Наверно, чтоб не засветить. Наверно - это и правильно. Рассказал об этом военкор Саша Коц

https://t.me/voenkorKotenok/53136

Ниже он только добавил, что:

По дороге к своим попали под обстрел. Тащил ротный бойца Андрея с позывным "Зарик".

https://t.me/voenkorKotenok/53137

И он выложил новое стихотворение Юнны Мориц!

Кому нужна песковщина в России?..

Сто тысяч раз об этом граждане спросили!

Зачем в культур-мультур репертуаре,

В российской телевизии товаре

Звездят Россию ненавидящие твари?

Они теперь переобулись в патриотов

И поклялись, бабло в России заработав,

Не слать российское бабло укрофашистам, -

Хотя российской русофобщины артистам

Почётно поливать Россию грязью,

Деля бабло с укрофашистской мразью!

Кому нужна песковщина в России?..

Сто тысяч раз об этом граждане спросили!

Она нужна переобутой в патриотов

Российской русофобщины дивизии,

Которая в российской телевизии,

Свою гастроль концертную сработав,

Благодаря песковщине, ликуя,

Российских граждан счесть за идиотов

Всегда готова!.. Зря!.. Песковщину такую

За идиотов счесть - имею Честь,

Поскольку Честь у наших граждан есть!

https://t.me/yunnamorits/1543

Уничтоженный на Авдеевском направлении украинский танк Т-72М1. Горит фейерверком

https://t.me/wagner_group_pmc/48639

НОВОГОДНЯЯ ВОЕННАЯ ЕЛКА. Фото от венного священника на СВО – протоиерея Дмитрия Василенкова.

https://t.me/specnazAlpha/20295

06.01.24 г. погиб начальник бронетанковой службы ВДВ

(нач. бр. службы 98 гв вдд)

гвардии полковник Оспанов Арман Толегенович Прощание и похороны пройдут в Иваново 10.01.24 г. на мусульманском кладбище в 11.45.

Быть воином - жить вечно, светлая память

https://t.me/vdd98/2147

Знаменитый тульский иконописец Юрий Земцов ушёл на фронт добровольцем, хотя никогда не держал оружия в руках. Его решение родные объясняют буквально одним предложением: “Потому что русский, православный и он Земцов”. Вышел документальный фильм эмоционально тяжёлый для просмотра. Родным пришла ужасная новость с передовой, а накануне мама Юрия – Наталья Земцова увидела сон:

“На первом плане он, а сзади него ещё мужской силуэт. Он мне сказал: "горе!"

И больше ничего…

Родным показали лишь фотографии с телом.... лица там нет. Проводят генетическую экспертизу. Пока нет ответа... жена продолжает ждать и надеяться...

https://tsargrad.tv/shows/potomu-chto-ja-russkij-znamenityj-...

Посмотреть сам фильм по ссылке в ВК https://vk.com/video-75679763_456299390

Егор Гузенко (Тринадцатый) сообщает: 2 января погиб наш товарищ, Малик Жумагалиев. Помяните этого доброго и смелого парня! Он честно воевал за Родину и погиб, как Герой.

https://t.me/Z13_Separ/24241

Дорогие мои друзья, у моего хорошего друга погибли 28.12.2023 на СВО 2 сына сразу одновременно, Дима и Денис Фетисенко, мальчики близнецы -это страшно хоронить сразу два своих ребенка... ребятам было по 22 года.

Прошу ваших молитв

Вечная память Героям

https://vk.com/wall-59447295_2624669



https://m.vk.com/wall-2044704_1213973

Российские войска используют «Лесочек» Ростеха для защиты от дронов. Комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек» разработали специалисты дочернего холдинга «Росэлектроника» его для защиты от квадрокоптеров и FPV-дронов. Попав в радиус действия комплекса, беспилотник теряет управление, связь с оператором и падает.

«Лесочек» отличается мобильностью и небольшими габаритами: его можно разместить на автомобиле, бронетехнике, а также в рюкзаке или кейсе.

В конце 2023 года в «Росэлектронике» сообщали, что идет работа над модернизацией комплекса, после чего он станет «еще мощнее и мобильнее».

На фото: БМД-4М с «Лесочком» на борту / Минобороны РФ

https://t.me/rsotmdivision/13013

Раньше охотились на уток, теперь на дроны.

https://t.me/Ugolok_Sitha/17958 Фото от подписчика из СВО

https://t.me/Ugolok_Sitha/17959

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/Ugolok_Sitha/17960

Недавно мне довелось побывать в добровольческом отряде БАРС-11 "Кубань", (https://vk.com/album104916144_299321938) на запорожском направлении, в расположении, в блиндажах и на боевых позициях. БАРС-11. МЫ ГОТОВЫ СТОЯТЬ ЗА СВОЮ СТРАНУ, МЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ:

"Мой сын мобилизовался вперёд меня, и я пошёл следом. Я испытываю гордость за сына, и, надеюсь, он за меня. Держимся, на позитиве, с армейским юмором наперевес, многие по второму, по третьему заходу уже. Мы все чувствуем свою принадлежность к той касте людей, которые готовы не языком, а жизнями своими стоять, и, если надо, погибать за свою страну. Нас никто не гнал сюда, мы добровольцы. Если человек сделал выбор осознанно, он осознанно и воюет. У нас есть и раненые, и погибшие и мы помним их всех, каждого поимённо..." Мы пообщались с ребятами и сняли отличный сюжет.

https://t.me/maryananaumova/2285

Красивое. Выстрел из РПГ на берегу Чёрного моря.

https://t.me/Ugolok_Sitha/17985

В Харькове в ходе ночных ударов был накрыт пункт временной дислокации украинских боевиков. Местная администрация подтвердила поражение объектов на территории недействующего детского лагеря.

https://t.me/voenkorKotenok/53182



https://t.me/wagner_group_pmc/48883

Боевые будни расчётов 240-мм самоходных миномётов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО. Боги войны.

https://t.me/Ugolok_Sitha/17991

Противопехотная мина направленного поражения M18A1 «Клеймор» производства США, найденная и обезвреженная бойцами 20 армии.

https://t.me/wagner_group_pmc/48973

РЭБманы наши вот такого франкенштейна уложили.

https://t.me/Mestb_Dobroj_Voli/9691

В ночь на 11 января был успешно поражен объект в Мирнограде (Димитрове)

Использовался как временная располага. Больше не используется.

https://t.me/boris_rozhin/109181

Военнослужащие подразделения армейского спецназа Вооружённых сил России в зоне проведения СВО. Фото: @aZimutVoina

https://t.me/ok_spn/28676

Специалисты инженерных войск России используют передовую тактику по постановке и снятию минных заграждений.

В интервью агентству AFP украинский военный заявил, что российские военные пользуются «смертоносными методами постановки мин», что осложняет ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

«Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие», – заявил собеседник агентства.

Для маскировки мин может использоваться любой объект: от банки газировки до пачки сигарет или мобильного телефона.

На этих минах украинские войска уже потеряли тысячи солдат убитыми раненными.

https://t.me/specnazAlpha/20448 БЕЛГОРОД. Январь 2024 года. БЕЛГОРОД. Январь 2024 года.

https://t.me/specnazAlpha/20449

В Бахмуте сейчас, мягко говоря, прохладно, особенно по ночам. Поэтому ребята из 85 бригады решили устроить жару. Расчет 120 миномета жарят свинину уничтожает живую силу ВСУ на южном фланге Артемовска. https://t.me/yaremshooter/2661

«Надеюсь, вы скоро вернётесь»: С трогательными посланиями бойцы «за ленточкой» не расстаются

«Этот Новый год мы отмечали с родственниками. Все сидели за одним столом в ожидании заветного боя курантов… Понимаю, как вам тяжело и как вы скучаете по своим жёнам и детям. Надеюсь, скоро вы вернётесь домой…» Это строчки из письма тюменской школьницы Кристины Горбуновой. Девочка никогда не видела тех людей, которым пишет, но знает – её слова очень важны для каждого из них. Ведь адресаты – герои СВО.

«Знаете, там, за ленточкой, очень ценятся такие послания. Мы получаем отзывы. Солдаты благодарят за весточки. Многие не расстаются с ними, в кармашке у сердца носят»,

- говорит педагог Лариса Косовских.

Пока Кристина и её сестрёнки усердно выводили буквы послания, её мама и другие женщины в социальной гостиной центра развития творчества детей и юношества в Тюмени тоже не сидят без дела. Они плетут маскировочные сети, шьют рукавицы-шубенки, индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП) для наших защитников. Дело это непростое. Например, для шубенок нужно проколоть иголкой два слоя меха. Но мастерицам в радость этот труд. В таких рукавицах любой мороз нипочём. ИПП – это заказ от медиков. Такие бандажи очень нужны в зоне СВО. Тюменским волонтёрам предстоит сшить в кратчайшие сроки 2000 штук. Они уверены – всё успеют. Готовые пакеты отвезут в больницу, где их простерилизуют, завакуумируют и отправят на передовую. Маскировочные сети – тоже крайне нужные за ленточкой изделия. Ручная работа особенно ценится, ведь такие сетки «не читаются» с дронов. Волонтёры всегда с нетерпением ждут посланий с передовой, волнуются, угадали или нет с цветом.

Все эти люди приходят в центр в свободное от работы и учёбы время, одинаково отвечая на вопрос, зачем это делают:

«Если можем сшить какую-то вещь — сделаем. Чтобы солдат там, на передовой, ощутил тепло и заботу…»

Фото: газета «Тюменские известия»

В сводках с Херсонского направления можно было часто прочитать про плацдарм ВСУ в селе Крынки, который стал «загоном» для украинских формирований и ныне буквально выкошен артиллерийским огнем и ударами с воздуха. Но, как говорится, лучше один раз увидеть: на видео со стороны противника прекрасно виден пейзаж в многострадальном населенном пункте. Деревья выкошены, от домов остались максимум куски стен, а земля изрыта воронками от авиабомб и снарядов. К слову, недавно ВСУ добавила проблем погода — частично замерзли протоки на подступах к Крынкам. Лодки пройти не могут, а пешком это сделать тоже сложно — не везде лед может выдержать бойца в экипировке и с боекомплектом.

Все это явно скажется на потерях противника и его снабжении на этом небольшом пятачке на левом берегу Днепра.

https://t.me/wagner_group_pmc/49127

Вот такие ,,пальмы,, растут в лесах Кременной. Чёрный армейский юмор.

https://t.me/wagner_group_pmc/49141

Фото боевой работы расчёта ЗРК 9K317M «Бук-M3» на Запорожском направлении. Фото боевой работы расчёта ЗРК 9K317M «Бук-M3» на Запорожском направлении.

https://t.me/wagner_group_pmc/49145

Среди незадекларированных поражающих факторов гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с осколочно-фугасной боевой частью выявлен рак простаты.

https://t.me/boris_rozhin/109492

О чем речь? А вот о чем.

Харьков, Белгород, пропавший шеф Пентагона — звенья цепи или редкое совпадение? Разбомблённый отель в Харькове, болезнь Остина, удар по Белгороду — такие совпадения случаются редко.

Вокруг заболевания шефа Пентагона постепенно поднимается шумиха: уж очень много в болячке Ллойда Остина внезапных случайностей и совпадений.

Напомним, несколько дней Штаты существовали без министра обороны. И об этом точно не знал Конгресс. И похоже, если не притворяется, ещё и Белый дом. Лишь после того, как информация об отсутствии Остина на рабочем месте просочилась через кулуары в Конгресс, были заданы неудобные вопросы и получены на них внезапные ответы.

Администрация Байдена заявила, с ходу выдав врачебную тайну и личные данные пациента, что у Остина онкология (конкретно — рак простаты), он был прооперирован, но неудачно, неожиданно пошли осложнения, и он слёг. Но всё под контролем: министр руководит министерством и безопасностью США прямо с больничной койки. И даже, как пишет в своей документации Пентагон, командует вторжением в Йемен.

Уже само по себе объяснение Белого дома про онкологию выглядит странно. Такое в детстве при прогулах школы придумывается на лету. Но есть и другие вопросики…

Конспирологи в Сети уже всё «выяснили»: Остин мог быть ранен во время своего последнего визита на Украину. Достала русская ракета. Или даже убит: фото министра в больничной койке ещё никто не публиковал. Уж очень похожа ситуация на прочие исчезновения натовских генералов и офицеров, погибших в бункерах на Украине, а потом «попавших в нелепое ДТП на Оклахомщине».

«А не оказался ли старина Ллойд в ненужный момент в самом ненужном месте — в отеле в Харькове? Не почил ли в бозе военный министр Штатов на предновогоднем расстрелянном хурале в гостинице „Харьков Палас“? Помните, как сильно украинцы били по Белгороду в ответ? Такие совпадения редко случаются»,

— подкидывает идей конспирологам военкор Александр Сладков.

https://t.me/tsargradtv/67510

Позывной Черника.

Молодая и очень красивая девушка, чуть больше 20 лет. СНАЙПЕР. Чернику уважают все мужики подразделения Эспаньола, так как именно на поле боя она доказала, что в её прицел лучше не попадаться!!

https://t.me/zapashnyru/9307

А что это там за зверюга на заднем плане? Эдгард Запашный сообщил РИА Новости, что приехал в расположение подразделения «Эспаньола», сформированного из фанатов футбольных клубов, чтобы проведать полуторагодовалую львицу Киару. Молодую львицу бойцы спасли из мариупольского зоопарка во время штурма города весной 2022 года, с тех пор она живет вместе с ними. Запашный рассказал, что львица выглядит великолепно. Содержиться в таком вольере, который на порядок больше разработанных государством норм.

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал «Абзацу», что у Киары прекрасные условия содержания. А все слухи об обратном – не соответствуют действительности:

«Львице полтора года, она абсолютно здорова. У неё два с половиной вольера. Два с половиной – потому что третий вольер с бассейном ей отстраивают, он понадобится, когда уже тепло будет. У неё своя зимняя будка, ей не холодно. Она в хорошей физической форме. Очевидно, что к ней хорошее отношение, потому что она очень позитивно реагирует на бойцов и своего руководителя с позывным «Испанец». Она в контакте, к себе подпускает и никого не кусает».

Он также объяснил, как Киара оказалась в подразделении российских бойцов:

«Они спасли её из Мариупольского зоопарка. Там много животных погибло, много вольеров было разрушено. На тот момент выжили три львёнка. Одного забрали ребята из «Эспаньолы». Они и выходили Киару. За ней долго ухаживал мой коллега Сергей Добровольский, который погиб. Я поэтому туда и поехал». Она очень контактная, поскольку ее оберегают сами бойцы и они не хотят с ней расставаться. Запашный подтвердил, что это замечательно, что у нее есть такое общение с людьми и пообещал еще не раз приехать и навестить зверя. Но помимо львицы у отряда есть еще и алабаи, которые принесли замечательное потомство, а это говорит, что животным все нравится. https://t.me/rian_ru/227371

https://t.me/absatzmedia/70721

Ну и еще несколько животинок с территории "за ленточкой" Все темы можно посмотреть вот тут: Обновляемая библиотека ссылок