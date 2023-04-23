Новые времена, новые правила!

Когда я рассказываю про Советский Союз, то некоторые люди в комментариях пишут, что я просто скучаю по прошедшей молодости. В чём-то они конечно правы. Кто же не вспоминает свою молодость. Но в основном я вспоминаю именно страну, которую любил и которой гордился! И в первую очередь я скучаю не за натуральной колбасой, сделанной по Советским ГОСТам. И не за мороженным из настоящего молока. А за теми человеческими отношениями, которых больше нет. Начало девяностых застало меня в Москве, где я прожил год. Приехав туда с Приморского края вместе со своим другом. Распад страны и новые законы и правила жизни начали меня несколько напрягать и я решил вернуться на Север. А именно на Чукотку. Где я вырос с четырёхлетнего возраста и где начинал свою трудовую карьеру.

Я много рассказывал своему другу про свою малую Родину. Про прекрасных людей Севера, честных и открытых. Про то, что ключи от квартиры там люди просто кладут под коврик. А в частных домах дверь всего лишь подпирают черенком от лопаты. Что-бы собаки не зашли в отсутствие хозяина. А если кто-то и повесит на дверь замок, то уходя из дома, ключ положит в почтовый ящик. Вдруг придут гости, а дом на замке. Вот такую картинку из жизни страны представить легко.

Особая статья, это так называемый SOS. Отпуска у Северян были большие, иногда до полугода. И хотя все ехали с немалыми деньгами, но в отпуске не экономили. И пока объедешь всех родственников, бюджет нередко не выдерживал. И люди могли послать телеграмму не то что друзьям, а даже просто соседям, с просьбой занять денег. И деньги снимались с книжки и отправлялись. Практически любая сумма. Это было совершенно естественно. Приедут, заработают и отдадут.

И вот мы прилетаем в небольшой город Билибино, где я когда-то закончил школу. И я испытал просто настоящий шок. Улетал я отсюда при Советской власти, а вернулся словно в параллельный мир. Как в фильмах ужасов про путешествия во времени. Я смотрел вокруг и не узнавал ни город, ни людей.

Везде железные двери. Первые и вторые этажи с решётками на окнах. Взаиморасчёты между людьми в долларах. Он ведь растёт. Появилось такое явление, как деньги под проценты. Из отношений ушли простота и искренность. В страну пришёл капитализм. Все начали делать бабки. А вот такое в СССР было просто невозможно. Это депутат от Единой России выложил надпись из убитых птиц.

Происходили и страшные вещи. Прямо перед нашим приездом в городе взяли банду Любчинского. Имея наводчицу в банке, они всегда знали, когда и сколько получают деньги председатели кооперативов. Не заморачиваясь сложными схемами, они приходили на дом, забирали деньги, а тела исчезали в стоящей на отшибе котельной.

В городе появились явления, которые абсолютно были невозможны в Советское время. Это теневой рынок украденного золота. Это продажа наркотиков. И услуги жриц любви. На фоне этого появление в огромном количестве палёной водки даже не воспринималось как преступление. И поэтому, скучая по СССР, я скучаю именно за теми людьми, которые жили по совсем другим моральным принципам. Которые не отгораживались от мира железными дверями и решётками. Которым можно было послать SOS, в твёрдой уверенности, что тебе помогут. Я скучаю за тем Советским Союзом, который знал.

Василий Романенко

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