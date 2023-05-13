Территория Героев...(88)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/26160 https://t.me/mod_russia/26177 https://t.me/mod_russia/26185 https://t.me/mod_russia/26238 https://t.me/mod_russia/26275 https://t.me/mod_russia/26447 https://t.me/mod_russia/26459 https://t.me/mod_russia/26473 Сержант Дмитрий Бакуткин в феврале лежал в госпитале, лечился после ранения.

За год, проведённый в зоне спецоперации, это уже второй «прилёт», который привёл его на больничную койку. Только в первый раз был осколок ПТУРа, а теперь — снаряда от АГС.

Как и многие бойцы, Дмитрий намерен вернуться в строй, как только будет возможно. За что он воюет? «За спокойствие страны». И конечно, за родных: дома Дмитрия ждут родители и любимая жена. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25479 Гвардии старший сержант Илья Ворошилов — медбрат десантно-штурмовой дивизии (горной).

Под плотным минометным огнем противника он оказывал первую медицинскую помощь пятерым раненым. Медалью «За спасение погибавших» он награжден именно за этот эпизод своей службы.

Но «ситуации разные бывают...» — говорит Илья, которому часто приходится рисковать собственной жизнью ради спасения других людей. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25500 Капитан Эльвира Глебко — заместитель начальника узла фельдъегерско-почтовой связи.

Однажды, во время доставки писем, посылок и секретных документов в зону боевого соприкосновения, экипаж её машины попал под артобстрел.

Благодаря профессионализму Эльвиры военнослужащие и сами спаслись, и технику сохранили, и всю корреспонденцию доставили по назначению. За это капитан Глебко награждена медалью Жукова.

См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25517 Как только в России объявили мобилизацию, депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол сразу пришел в военкомат. Уже полгода он командует взводом разведчиков в БАРС «Каскад», не забывая, конечно, и о своем регионе. На передовой он общается с бойцами из Хакасии, а депутатские задачи решает по видеосвязи.

Как детская мечта об авиамоделизме помогает Сергею Соколу выслеживать противника, какие качества нужны разведчику, и за что президент России наградил его орденом Мужества см. в видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25546 Гвардии лейтенанту Кириллу Богданову 26 лет, и он врач госпитального взвода медицинской роты.

За работу на передовой он награждён медалью «За отвагу».

В этом небольшом видео (см. по ссылке) Кирилл рассказывает, что для военврача означают слова «страшно» и «счастье». И забавный случай: как однажды с помощью диклофенака удалось «спасти» человеку жизнь.

https://t.me/mod_russia/25576 Сержант Сергей Усманов служит в армии с 1997 года, в зоне СВО с первых дней работает водителем автомобиля-заправщика.

Он заходил на Киевское направление: «Разведчики шли с боями, мы шли за ними, с топливом. Ведь если не будет у ребят топлива, не будет и продвижения вперёд». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25608 Рота старшего лейтенанта Юрия Плюсовских вела наступление в лесопосадках, хорошо укрепленных украинскими войсками.

Поступила задача: овладеть опорником противника. Показав профессионализм в стрелковом бою, при поддержке артиллерии, наши бойцы сломили сопротивление врага и отразили его контратаку.

Боевая задача была успешно выполнена, а Юрий представлен к заслуженному Ордену Мужества.

См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25629 Сержант Виталий Свиридов проявил настоящее мужество и героизм во время выполнения боевой задачи на Артемовском направлении.

Его штурмовой группе предстояло овладеть высотой, где находилась огневая точка противника.

Боец лично уничтожил пулеметный расчет, который не давал штурмовикам пробиться на эту высоту.

Сержант награждён медалью "За отвагу".

См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25659 В послужном списке сержанта Семёна Кострыгина, который участвует в СВО с самых первых дней — самые «горячие» направления и населённые пункты.

В жарких апрельских боях прошлого года Семён был ранен, но уже осенью вернулся в строй, чтобы довести до конца дело, начатое Армией России.

За смелость и профессилнализм награждён медалью Суворова и медалью "За отвагу".

См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25778 Рядовой Сергей Кондратьев участвует в спецоперации с декабря прошлого года.

И тогда же, только придя на передовую, он отличился: как говорят военные, заПТУРил боевую машину пехоты иностранного производства. За это бойцу вручили медаль Суворова.

См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/25872 Сержант Дмитрий Еслев отличился в первом же для себя серьёзном бою. Его самоходная установка разминирования в бою становится грозным оружием. Она стреляет зарядом разминирования — это кабель, начинённый взрывчаткой. При подрыве кабеля уничтожаются минные заграждения и пробиваются трассы для прохода войск. Как это выглядит, вы увидите в этом видео (см. по ссылке).

Экипаж Дмитрия Еслева зашел с фланга и попал таким зарядом прямо в опорный пункт противника, что помогло наступлению нашей пехоты.

Дмитрий награждён медалью "За отвагу".

https://t.me/mod_russia/26037 Подполковник Павел Варлаков — настоящий боевой офицер. За участие в спецоперации он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и благодарностью Верховного Главнокомандующего ВС РФ. В одном из боев он лично корректировал огонь реактивной батареи «Град», несмотря на постоянный контрбатарейный огонь, и уничтожил пять БМП и до 30 пехотинцев врага.

В подчинении Павла Варлакова — дивизион реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», о которых он может рассказывать долго и с любовью. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/26112 Он был актером театра, снимался в кино. Эдуард Захарук ушел на спецоперацию добровольцем и уже десятый месяц служит в зоне СВО. Его позывной — «Артист».

Зачем он пришёл на фронт? С кем мы воюем? Как относиться к тем, кто не понимает, зачем нужна спецоперация? Об этом мы разговариваем в блиндаже артиллеристов. Смотрите видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/26163 Гвардии сержант Николай Яроцков — водитель бронетранспортера БТР-82А. В этом видео (см. по ссылке) есть кадры: как выглядит его «рабочее место». В таких условиях, во время атаки вражеской артиллерии, нужно железное самообладание и настоящее мужество, чтобы вывести боевую машину из-под огня, спасая себя и товарищей.

Его медаль «За отвагу» — напоминание нам о том, какому риску подвергают себя наши парни, сражаясь за нашу страну.

https://t.me/mod_russia/26245 Минометная батарея, которой командовал Сергей Куба, громила противника и в обороне, и в наступлении.

В один из дней Сергей попал в засаду, но его подразделение мужественно приняло бой. Подавить огневые точки помогли хорошие корректировщики, вспоминает офицер. Профессиональная работа батареи под командованием Сергея Кубы вынудила противника отступить.

Выполнять боевую задачу приходилось под плотным огнем противника. Но настрой на Победу и уверенность в своих силах всегда помогали Сергею. «Мы дали присягу. Мы защищаем здесь и сейчас», - говорит он о своей службе.

https://t.me/mod_russia/25860

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Рядовой Деревянко Максим 19 марта 2023 года при проведении военной спецоперации, выполняя приказ верховного главнокомандующего, погиб рядовой Деревянко Максим Александрович.

Деревянко Максим родился 10 сентября 1994 года, в городе Бутурлиновка.

Максим Деревянко посвятил свою жизнь служению Родине, мужественно стоял на её защите

https://zpobeda.ru/maksim-derevyanko/

Младший сержант Останков Алексей В ходе СВО погиб курянин Алексей Останков

Алексей Игоревич родился в селе Высокое Медвенского района.

27 сентября прошлого года Алексей был мобилизован.

Погиб 10 апреля при выполнении боевых задач.

Ему было 33 года.

У Алексея остались жена и 12-летний сын.

https://t.me/strana_geroev/4419

Доброволец Иванов Дмитрий Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, служивший добровольцем в зоне специальной военной операции, погиб.

Погибший отправился добровольцем ЧВК "Вагнер" в феврале этого года.

Иванов геройски погиб при исполнении воинского долга.

46-летний Дмитрий Иванов был избран в Верховный совет в 2018 году. Входил в состав комитета парламента республики по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям.

У него остались вдова и пятеро детей.

https://t.me/rabotaembrat/5835

Военнослужащий Ямщиков Дмитрий В зоне спецоперации на Украине погиб экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков.

Дмитрий Ямщиков окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, EМВА (квалификация "мастер делового администрирования"), а также Дальневосточный государственный университет по специальности "юриспруденция". Работал старшим оперуполномоченным управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при УВД по Приморскому краю, старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Приморскому краю, ведущим специалистом службы безопасности ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк".

С 2008 по 2011 занимал должность антикризисного управляющего ООО "Востоскутер". С 2007 по 2014 руководил АО "Шинтоп-Инвест". С 2012 ПО 2017 являлся депутатом Гордумы Владивостока по шестому избирательному округу. В 2018 году возглавил Инвестиционное агентство Приморья. Кроме того, в апреле 2019 года Ямщиков вошел в состав инвестиционного совета при губернаторе Приморского края.

https://zpobeda.ru/dmitrij-yamshhikov/

Гвардии старший сержант Левченко Сергей Левченко Сергей Юрьевич - старший водитель автомобильного взвода, гвардии старший сержант контрактной службы.

Родился 29.03.1989 года в селе Нововинницке Адамовского района Оренбургской области.

Окончив ПУ, в 2007 году был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. Учебку проходил в г. Елань Свердловской области. Получив звание младшего сержанта, был отправлен в Армению, город Гюмри. Там служил в стрелково-зенитной батарее. Демобилизовался в декабре 2008 года.

В 2009 году заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Служить в городе Иваново в дивизии ВДВ. Там же в Иваново в 2013 году женился, в семье родились трое детей.

Сергей был в командировке в Сирийской Арабской Республике.

В должности старшего водителя комендантской роты 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской, Краснознамённой, ордена Кутузова 2-й степени дивизии выполнял задачи специальной военной операции на Украине.

Погиб 30.06.2022 года.

https://zpobeda.ru/sergej-levchenko/

Военнослужащий Кравец Степан В ходе специальной военной операции героически погиб житель Ивановской области

Водитель автомобильного взвода Степан Владимирович Кравец служил в военной части другого региона.

За проявленные мужество и отвагу при исполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/stepan-kravec/

Военнослужащий Семёнов Александр "Алекс" Семёнов Александр Александрович "Алекс"

29.03.1980 - 29.04.2022

Герой Донецкой Народной Республики.

В мае 2014 года приехал из России добровольцем в Славянск. Так начался твой славный путь защитника Новороссии, многое было сделано на поле боя, много было спасено жизней... Снискал заслуженную славу и уважение среди всех, кто был с ним знаком!

Талантливый и справедливый Командиром, смелый и отважный Воин, всегда шёл самым первым и только вперёд! И, как истинный Герой, погиб в бою, с оружием в руках, за други своя!

Настоящий Мужчина, самый заботливый муж и отец.

https://vk.com/wall-210812857_49961

Старший лейтенант Шакиров Равиль Шакиров Равиль Рамильевич

07.09.1996 г.р.

с.Подгорное, Удмуртская Республика

36-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, старший лейтенант Шакиров Равиль награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/ravil-shakirov/

Военнослужащий Фатеев Александр Фатеев Александр Александрович.

Родился 1 сентября 1990 года в селе Червоная Поляна, Антрацитовский район, ЛНР.

Погиб 2 марта 2023 года под Белогоровкой, защищая свою Родину и граждан России.

https://zpobeda.ru/aleksandr-fateev/

Военнослужащий Батурко Игорь В ходе специальной военной операции 17 марта 2023 года погиб уроженец г. Мглин Брянской области Игорь Батурко — сын, брат, отец, муж, друг.

Молодой, веселый и замечательный человек. Игорь никогда не отказывал в помощи, был всегда отзывчивым и дружелюбным.

У воина остались жена и 2 маленьких детей.

https://zpobeda.ru/igor-baturko/

Младший сержант Пентегов Антон Пентегов Антон Олегович

09.01.1993 — …03.2023

В госпитале от ранения, полученного в ходе боевых действий, скончался участник СВО Антон Олегович Пентегов.

Антон родился в п.Латышском Кировской области.

Срочную службу проходил в должности старший стрелок в 2013-2014 годах в Софрино в 21-ой ордена Жукова бригаде оперативного назначения.

В августе 2022 года заключил контракт на военную службу, служил в Ульяновске в 31 десантно-штурмовой бригаде.

Антон Олегович Пентегов награжден Орденом Мужества.

У Антона остались мама, братья, сестра, племянники.

https://zpobeda.ru/anton-pentegov/

Военнослужащий Шумилин Виктор В бою за освобождение ДНР погиб Шумилин Виктор.

Ему было 28 лет.

https://zpobeda.ru/11409-2/

Военнослужащий Аксенов Максим "Спортсмен" Аксенов Максим Александрович

24.05.2001 – 14.03.2022

В 2014 году для жителей Донецка прежней Украины больше не осталось. Максиму Аксёнову тогда исполнилось 13 лет. С ужасом подросток смотрел новости, военную хронику и не понимал, как можно убивать людей. Он хорошо учился в школе, увлекался спортом. Еще в детстве в школе Максиму все предметы давались легко. Много читал. Ни на шаг не отходил от отца, который обучал его всему, что сам умел. Со временем вместе ремонтировали машины, занимались строительством. Радостный был человек. С юмором.

Поступил в спортивное училище. Хорошим примером для парня стал его тренер. Максим часто занимал призовые места. Спорт стал частью его жизни.

Училище Олимпийского резерва Максим Аксёнов закончил в 2021 году, получил диплом и поступил в институт физической культуры и спорта ДонНУ. Стал тренером.

В семье подрастала сестренка. Когда неё определили серьезное онкологическое заболевание крови, Максим был рядом, он без колебаний всегда при необходимости сдавал кровь для сестры. Это поднимало моральный дух больной девочки и давало надежду на выздоровление.

Осенью, в сентябре 2021 года вступил в ряды Народной Милиции.

Он был помощником гранатометчика, и был на боевых заданиях, но родителям не говорил.

Служил Максим Аксёнов (позывной «Спортсмен») в батальоне «Сотка».

14 марта 2022 года ранним утром отряд, в котором находился Максим Аксёнов, попал под минометный обстрел под Авдеевкой. «Спортсмен» получил смертельное осколочное ранение в брюшную полость.

Максим награжден медалью «За отвагу» посмертно.

https://podvig-dnr.ru/aksyonov-maksim-aleksandrovich-pozyvnoj-sportsmen/

Младший лейтенант Насыров Айрат Насыров Айрат Айдарович

08.08.2000 г.р.

Командир взвода

217-й парашютно-десантный полк

https://zpobeda.ru/ajrat-nasyrov/

Военнослужащий Гнилицкий Владислав Гнилицкий Владислав Александрович

06.04.2003 г.р.

https://zpobeda.ru/vladislav-gnilickij/

Военнослужащий Дударев Борис Дударев Борис Дмитриевич

30.04.1978 — 29.03 .2022

Погиб под Еленовкой.

Любимый муж и отец двоих детей.

https://zpobeda.ru/boris-dudarev/

Старший сержант Шукюров Дмитрий Старший сержант полиции

Шукюров Дмитрий Дмитриевич

15.01.2001-30.10.2022

Донецк

Погиб в Павловке

https://zpobeda.ru/dmitrij-shukjurov/

Ефрейтор Вайберт Андрей Погиб в ходе спецоперации на территории Украины Вайберт Андрей Владимирович.

Старший снайпер стрелковой школы (снайперов), в/ч 74814.

Родился 26 января 2000 году, в Кабардино-Балкарской Республике, Прохладненском районе в с. Ульяновском.

В мае 2020 года был призван на срочную службу. Во время прохождения срочной службы решил остаться в армии и подписали контракт на два года.

27 февраля 2022 года, направлен для участия в спецоперации на территории Украины.

Погиб 18 марта 2022 года выполняя боевое задание, верный Военной присяге.

https://zpobeda.ru/andrej-vajbert/

Военнослужащий Киселёв Константин 18 февраля в зоне проведения СВО от пули снайпера погиб уроженец деревни Танабаево (Уржумский район) Константин Алексеевич Киселёв.

Ему было 32 года.

https://zpobeda.ru/konstantin-kiseljov/

Военнослужащий Регер Николай В зоне СВО геройски погиб Николай Регер

8.04.2003 г.р.,

уроженец с. Алчедат (Чебулинский район, Кемеровская область).

https://zpobeda.ru/nikolaj-reger/

Военнослужащий Винников Андрей Погиб Винников Андрей Валерьевич

30.05.1974 — 21.03.2023

https://zpobeda.ru/andrej-vinnikov/

Военнослужащий Павлов Данил Павлов Данил Александрович

21.11.2003 - 13.05.2022.

Командир огнеметного отделения

Погиб в Мариуполе при штурме Азовстали.

https://zpobeda.ru/danil-pavlov/

Доброволец Ондар Бадый Ондар Бадый Хеймер-оолович

35 лет

г.Кызыл, Республика Тыва

Воевал в составе бойцов из города Грозный.

https://zpobeda.ru/badyj-ondar/

Военнослужащий Бeccмepтный Даниил Бeccмepтный Даниил Дмитpиeвич

(07.04.2002 – 28.08.2022)

Даниил родился в городе Докучаевске 7 апреля 2002 года. С первого по девятый класс учился в МОУ «Школа № 3 города Докучаевска». Принимал активное участие в общественной жизни школы и класса: участвовал во всех трудовых делах, спортивных и культурных мероприятиях.

По окончанию школы в 2017 году поступил в ГБПОУ «Докучаевский политехнический техникум» специальность «Открытые горные работы». Окончил техникум в 2021 году. В этом же году получил свидетельство об окончании Докучаевской музыкальной школы имени Переяславских, класс «Мандолина» и продолжил обучение в Донецком Национальном Техническом Университете, специальность «Горное дело».

По стопам своего отца, дяди, погибшего в 2016 году, Даниил в 18 лет ушёл добровольцем в НМ ДНР на контрактную службу.

С декабря 2020 по 2021 год служил в отдельной роте разведки 5-ой тяжёлой бригады имени Александра Захарченко, под позывным «РОМЕО». Воевал на передовых позициях родного города Докучаевска. Выполнял боевые задачи на юге и севере Донецкой Народной Республики (Новоазовский район, под Горловкой).

В ходе специальной военной операции участвовал в боях под Мариуполем, где получил ранение. После восстановления вернулся в строй. Прошёл горячие точки – Петровский район города Донецка, Комышеваха, Попасная, Марьинка, сражался под Красногоровкой.

Погиб при штурме Марьинки.

https://vk.com/wall-92969739_16004

Военнослужащий Вдовиченко Владислав Александрович Военнослужащий Вдовиченко Станислав Александрович Братья-близнецы, мобилизованные студенты ДНР, погибли при участии в СВО.

Братья родились 17.08.2002.

На момент мобилизации Стас был студентом 2 курса ДонНУЭТ им. Туган-Барановского, а Влад учился на 2 курсе академии МВД ДНР им.Ф.Э.Дзержинского.

С первых дней СВО братья находились на фронте, отличались мужеством и любовью к Родине.

25 мая 2011 г. в блиндаж, где находился Стас, прилетел снаряд, он погиб на месте в в.п. Малая Александровка Херсонской области.

Через 4 месяца погиб его брат. Он защищал Родину под Волновахой и Мариуполем. В сентябре группа из нескольких человек, где находился Влад, осуществяла перевозку боеприпасов. Дорога подверглась обстрелу, машина загорелась, из девяти солдат выжили двое. Влад с смльными ожогами попал в реанимацию, через неделю его сердце не выдержало полученных ран, 22 сентября 2022 года его не стало.

Источник

Военнослужащий Сизов Андрей Сизов Андрей Николаевич - участник СВО на Украине, боец ЧВК «Вагнер».

Родился 01.02.1988 года в Иванове.

В 2013 году окончил Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина.

Работал заместителем директора ООО «Энергострой»

В 2020 году избрался депутатом Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского района.

Организовывал различные патриотические мероприятия и выступал их спонсором.

Он был светлым и жизнерадостным человеком. Отличный муж и отец троих детей! Не служивший в ВС РФ, ждал повестку по мобилизации, пытался заключить контракт – четыре раза получал отказ в военкомате из-за наличия малолетних детей.

7 февраля 2023 года, с пятой попытки и после обращения в ЧВК «Вагнер» был оправлен на учебный полигон (базу) в Молькино (пригород Горячего Ключа Краснодарского края).

После КМБ (курса молодого бойца), получив специальность «оператор БПЛА», Андрей был направлен в Бахмут/Артёмовск ДНР.

12.03.2023 года, на административное здание, в котором располагалась часть подразделения Андрея, напала ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), состоящая из польских наёмников. Сослуживцы Андрея, отражая атаку, не знали, что он, несмотря на запреты, покинул своё расположение и бросился с автоматом на подмогу к своим товарищам.

Уничтожив нескольких боевиков, сам Андрей погиб от подлой мины миномёта, поддерживающего ДРГ. Мина угодила нашему Герою в лицо, не оставив шансов на выживание. Более того, начавшийся сильный артобстрел разрушил стену строения, обломки которой завалили тело Андрея.

Только спустя несколько дней тело Героя было извлечено и отправлено в морг, а 2 апреля 2023 года закрытый гроб доставлен в его родной город.

3 апреля 2023 года, на Ново-Талицком кладбище, состоялась траурная церемония прощания с нашим Героем, с отпеванием и воинскими почестями.

Указом Президента Российской Федерации, за проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Сизов Андрей Николаевич был награждён орденом «Мужества» (посмертно). Отмечен наградами ЧВК «Вагнер».

https://37kp.ru/сизов-андрей-николаевич/

Военнослужащий Иванов Максим Мобилизованный уроженец села Бада Хилокского района Забайкальского края Максим Иванов погиб во время специальной военной операции на Украине, у него осталось пятеро детей.

https://zpobeda.ru/maksim-ivanov-2/

Военнослужащий Николаев-Чаглар Данил Николаев-Чаглар Данил Айдынович

17.12.2003 г.р.

https://zpobeda.ru/danil-nikolaev-chaglar/

Военнослужащий Хусаинов Марат В ходе СВО погиб уроженец с.Кочко-Пожарки Марат Раисович Хусаинов 30.01.1988г.р.

Погиб Марат в середине февраля этого года под Артёмовском.

https://zpobeda.ru/marat-husainov/

Военнослужащий Фёдоров Алексей "Чуваш" Федоров Алексей Игоревич

33 года

с. Красные Четаи, Чувашская Республика

40-я отдельная бригада морской пехоты

Прикрыл своих товарищей, отвлекая огонь на себя.

Награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/aleksej-fedorov/

Военнослужащий Дмитриев Павел В Иркутской области простились с погибшим героем

Дмитриев Павел Алексеевич родился 29 января 1982 г. в Слюдянке Иркутской области.

В младенческом возрасте приехал с семьёй на родину матери — в село Унэгэтэй, где окончил 9 классов Унэгэтэйской средней школы.

В 18 лет был призван в ряды российской армии на срочную службу. Служил в спецназе, был в Чечне.

С сентября 2022 года призван на военную службу по мобилизации.

Погиб 30 января 2023г.

У Павла осталась жена.

https://zpobeda.ru/pavel-dmitriev/

Военнослужащий Борисов Сергей Сергей Дмитриевич Борисов

Убит в плену.

Он погиб, чтобы жили мы!

https://zpobeda.ru/sergej-borisov/

Военнослужащий Игнашин Анатолий Анатолий Аркадьевич Игнашин

Убит в плену. Он погиб, чтобы жили мы!

https://zpobeda.ru/anatolij-ignashin/

Военнослужащий Березовский Иван В с. Поперечное Еравнинского района (Бурятия) состоялось прощание с Березовским Иваном Владимировичем, погибшим при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции на Украине.

Березовский Иван Владимирович родился 19 августа 1985 года в с. Поперечное Еравнинского района.

После окончания школы-интернат в с. Можайка помогал отцу в колхозе «Дружба».

Иван Владимирович был отзывчивым, добрым, всегда был готов прийти на помощь.

Осталась дочь, не женат.

https://zpobeda.ru/ivan-berezovskij/

Военнослужащий Кириллов Владимир За Родину, за нас погиб штурмовик ЧВК Вагнер,

человек с не простой судьбой,

Кириллов Владимир Анатольевич

4 марта 1959г—8 января 2023г.

https://zpobeda.ru/vladimir-kirillov/

Военнослужащий Кривчиков Дмитрий В ходе СВО погиб саратовский солдат Дмитрий Кривчиков.

Близкие отзывались о бойце как о честном, принципиальном, скоромном, доброжелательном человеке, готовом прийти на помощь.

https://zpobeda.ru/dmitrij-krivchikov/

Военнослужащий Симаков Дмитрий В зоне СВО погиб житель с. Хорошавки Благовещенского района — Симаков Дмитрий Владимирович,

30.11.1986 года рождения.

Ветеран чувашского хоккея. Симаков был воспитанником новочебоксарской школы хоккея. На протяжении 12 лет в 1991-2003 годах выступал за местный клуб «Сокол», позже играл в команде «Чувашэнерго».

Ему было 47 лет.

https://zpobeda.ru/dmitrij-simakov/

Военнослужащий Κocтенкo Алeкcандp Κocтенкo Алeкcандp Витaльевич

г.Сольцы, Ηoвгopoдcкая oбласть

https://zpobeda.ru/alekcandp-octenko/

Военнослужащий Саблин Кирилл 02.04.2023 погиб Кирилл Саблин.

Нижний Новгород

https://zpobeda.ru/kirill-sablin/

Военнослужащий Аржановский Андрей При исполнении военного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Аржановский Андрей Владимирович.

https://zpobeda.ru/andrej-arzhanovskij/

Военнослужащий Назаров Николай Назаров Николай Сергеевич

25.10.2002 г.р.

https://zpobeda.ru/nikolaj-nazarov/

Военнослужащий Кудринских Сергей На территории проведения СВО во время выполнения воинского долга погиб Сергей Михайлович Кудринских.

Ему было 33 года.

Сергей Михайлович учился в 51 школе, окончил радиотехникум города Екатеринбурга. Он был любящим сыном и мужем, добрым и заботливым отцом, верным другом и хорошим товарищем.

За героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, Сергей Кудринских награжден орденом «За мужество» посмертно.

У него остались двое несовершеннолетних детей.

https://vk.com/wall-170182912_1300741

Военнослужащий Кочнов Глеб Кочнов Глеб Иванович

20.11.2001 г.р.

Курсант 3-го курса академии внутренних дел им. Ф.Э.Дзержинского.

Погиб в г. Мариуполь.

https://zpobeda.ru/gleb-kochnov/

Военнослужащий Бекеев Виталий Бекеев Виталий Владимирович

03.06.1983 (39 лет) из села Кошки Самарской области.

Героически погиб 17 января…

https://zpobeda.ru/vitalij-bekeev/

Военнослужащий Стёпин Анатолий "Батюшка" Стёпин Анатолий Анатольевич "Батюшка"

24.07.1991 - 03.10.2022 г.

Погиб в г. Кременная, ЛНР

Стоял на защите Родины с 2014 года...

https://vk.com/wall-120027872_583391

Рядовой Кузьмич Алексей 23 декабря от реактивного снаряда погиб рядовой Кузьмич Алексей Сергеевич, 2000 г.р.

Родился и вырос в Сыктывкаре.

В составе одних из первых групп отправился в зону СВО.

https://zpobeda.ru/aleksej-kuzmich-2/

Военнослужащий Егоров Алишер (Али) В Красноярске под знаменем «Пятнашки» похоронили бойца «Интербригад» Алишера Егорова, позывной Али.

Он погиб в ночь с 27 на 28 декабря при штурме Авдеевки. Долгое время считался без вести пропавшим, и только недавно было получено его тело в результате обмена погибшими с противником.

Похороны прошли со всеми положенными почестями: почётный караул, троекратный залп, вручение государственного флага матери.

Алишер был одним из первых добровольцев, приехавших через Интербригады на войну. В апреле он попал в Донецк, поступил на службу в «Пятнашку», достойно воевал, пал смертью храбрых.

https://zpobeda.ru/alisher-egorov/

Сержант Чадов Александр В Камышине в последний путь проводили геройски погибшего на Украине Александра Чадова

Через месяц ему бы исполнилось 36 лет.

Александр Алексеевич Чадов родился и вырос в Камышине, окончил школу № 19. С юных лет Саша заинтересовался воинской службой. А свои увлечения он всегда воплощал в дела: учился в ДОСААФ, занимался дзюдо в спортивном клубе «Лотос». Он был настоящим патриотом Родины, за плечами А. А. Чадова — миротворческая миссия в составе контингента Вооруженных сил России в Нагорном Карабахе, где он находился с февраля по июнь 2021 года. За отличное выполнение заданий он был награждён медалью.

Когда началась спецоперация по освобождению Донбасса, не задумываясь, отправился на передовую.

Сержант Александр Чадов командовал отделением. На нём лежала двойная ответственность: за себя и за всех тех, кто находится в подчинении. Поэтому командир был осмотрительным и зачастую при особо опасных заданиях шёл на риск первым. По опыту он знал, что лёгких и простых заданий не бывает.

В июне в ходе спецоперации на Украине Александр был ранен. Врачи поправили ему здоровье в воинском госпитале. Для восстановления сил он приехал на пару дней в родной город. И снова отбыл в воинскую часть. Потому что не мог иначе.

…4 августа стало известно: Александр Чадов геройски погиб.

Отец Александра прошел Афганистан, вернулся живой, а сын погиб.

https://vk.com/wall-42141842_208515

Военнослужащий Шарафетдинов Вадим 21.07.1998 — 31.03.2022

Старший матрос 382 ОБМП, 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты г. Темрюк.

Снайпер десантно-штурмовой роты Вадим Шарафетдинов погиб в г. Мариуполь 31 марта 2022 года, прикрывая отход своих сослуживцев и мирных жителей…

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vadim-sharafetdinov/

Военнослужащий Баринов Сергей 12 марта 2023 года на СВО погиб Баринов Сергей Михайлович 20.08.1991 г р.

Участник боевых действий в Сирии.

Награждён медалью за Отвагу и посмертно медалью Суворова.

Прощание состоялось в с. Чекалино Самарской области.

https://zpobeda.ru/sergej-barinov/

Военнослужащий Дробот Павел Дробот Павел Михайлович

пгт.Новосемейкино, Самарская область

Погиб 25.02.2023

https://vk.com/wall-139197876_476

Младший сержант Калинин Владислав Во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения на территории ЛНР, ДНР и Украины 9 марта 2023-го погиб уроженец Ленинградской области Владислав Калинин.

Ему было 27 лет.

Боец родился 5 сентября 1995 года в поселке Павлово.

Окончил Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта, получил специальность «техник эксплуатации подвижных железнодорожных дорог».

С 2015 по 2016 год проходил военную службу по призыву в ВС РФ.

https://dzen.ru/a/ZCmECK5wqFBl1NtA

Старший лейтенант Ивлиев Сергей Старший лейтенант ВДВ командир роты Сергей Ивлиев получил тяжёлое ранение в конце февраля.

Более месяца доктора боролись за его жизнь, но раны оказались несовместимыми с жизнью.

31 марта 2023 года Сергей Ивлиев умер от ран в госпитале после второго ранения.

Ему было 26 лет.

Ранее он уже участвовал в СВО, был ранен. После восстановился и продолжил службу.

https://t.me/inzhavinogazeta/3222

Рядовой Сметанин Владислав В г. Далматово 3 апреля 2023 г. состоялось прощание с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине мобилизованным воином рядовым Владиславом Андреевичем Сметаниным (1992-2023).

Погиб в боях под Авдеевкой Донецкой народной республики.

https://zpobeda.ru/vladislav-smetanin/

Военнослужащий Тареев Максим Военнослужащий из Бердска Максим Тареев погиб в Артемовске

28 января в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой народной республике погиб боец контрактной службы Максим Тареев.

Максим Александрович родился 22 июня 1993 года в Сахалинской области в городе Оха. В 2005 году Максим вместе с родителями переехал жить в Бердск. Окончил лицей №6. Отслужил срочную службу. Закончил Абаканское училище.

В ноябре 2022 года Максим подписал контракт и отправился в зону спецоперации защищать жителей Донбасса. Военнослужащий с честью выполнил свой долг.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в бою, Максим Тареев награжден посмертно орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/maksim-tareev/

Подполковник Савинов Андрей При выполнении задач 23 марта в ходе специальной военной операции героически погиб командир штурмового отряда подполковник Савинов Андрей Владимирович.

Он окончил школу в Екатеринбурге и решил посвятить себя военной профессии. За 13 «календарей» действительной военной службы на добровольной профессиональной основе прошёл путь от рядового курсанта до командира танкового батальона. За ратную службу в непростой для страны период молодой комбат был удостоен медалей «За воинскую доблесть» и «За отличие в воинской службе». С учётом военной службы на дальних рубежах державы, к 30-летнему возрасту у подполковника Савинова набралось два десятка «пенсионных».

Но и с выходом в запас по окончании военного контракта Андрей Владимирович, избравший местом жительства Кириши, не стал почивать на лаврах молодого пенсионера, а продолжил государственную службу в органах МВД, а затем в МЧС. Наряду с ранее заслуженным воинским званием, Савинов был аттестован и произведён в специальные звания подполковника двух неармейских силовых министерств.

Когда началась специальная военная операция в Новороссии, офицер не стал дожидаться мобилизации, сразу подав рапорт на имя Верховного главнокомандующего и Министра обороны России. Этот рапорт не был тогда удовлетворён. В осеннюю кампанию по частичной мобилизации о военном профессионале, выпускнике «Ленпеха», вспомнили как о добровольце, ранее проявившем личную инициативу.

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, погибший при освобождении территории Донбасса офицер удостоен ордена Мужества посмертно.

Ему навсегда 48. У Андрея Владимировича Савинова осталась семья - мама, жена и двое взрослых детей, и множество друзей, которые хранят в сердце память о том, кого сами без лишних слов называют настоящим человеком.

https://vk.com/wall-66418028_89367

Доброволец Сафонов Никита 5 февраля, жители Колывани прощались со своим земляком, тридцатилетнем парнем Никитой Сафоновым, погибшим на Донбассе, в ходе освобождения от бандеровских бандформирований и их иностранных наёмников.

Он был хорошим отзывчивым товарищем, прекрасным спортсменом, чемпионом района по гиревому спорту, футболу, баскетболу и лёгкой атлетике.

Отслужив срочную службу, он вступил в ряды Росгвардии.

Когда в октябре 2022 года началась мобилизация в ряды Российской армии Никита тоже получил повестку. Но он не принял её, а, придя в военкомат, попросил отправить его в зону боевых действий добровольцем.

Никиту Сафонова похоронили в Барнауле.

https://vk.com/wall-210977916_86208

Старший сержант Перминов Александр 17 июля 2022г при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб заместитель Командира взвода Перминов Александр Дмитриевич.

В возрасте 28 лет.

Любимый папа 2-их детей, сын, брат, друг и просто хороший человек!

В 2013 году Саша призвался в армию на срочную службу, был распределен в г. Буденновск Ставропольского края и в 2014 году там же подписал первый контракт. Его служба проходила в войсковой части № 74814 г. Буденновск.

В 2017 году был награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и получил удостоверение ветерана боевых действий. В 2018 году был награжден медалью «За воинскую Доблесть».

В 2022 году при жизни был награжден, но не успел получить медаль «За Отвагу»

Посмертно награжден орденом Мужества.

Скромный парень, добрый, смелый из села Красногорка Омской области. В Красногорской школе открыли мемориальную доску герою СВО

https://ok.ru/profile/548448376266/statuses/155026533477322

Матрос Латыпов Азат В селе Кумеш-Куль Мамадышского района открылась мемориальная доска памяти матроса Латыпова Азата, который героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

https://vk.com/wall-5213998_318557

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Фашизма нет... Читает Владимир Машков

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок