Из Тибета к Байкалу - как центр буддийского мира переезжал на север

Начало XX века — время разгоревшегося соперничества между Россией и Англией в Центральной Азии. Феномен получил название «Большая игра». Одной из точек столкновения интересов стал центр буддийского мира — Страна снегов, Тибет. С Россией она была связана через общую северную буддийскую культуру и связывающую Монголию. Новости СМИ2

Географический север тибето-монгольского буддизма располагается в России. Сюда, в Бурятию, он официально пришёл в XVIII веке. Как рассказывает забайкальская перепись 1741 года, тогда в основе общины было всего 100 тибетских и 50 монгольских монахов.

Количество людей в регионе, проникающихся тибетско-монгольским изложением учения Будды, росло — и в начале прошлого века здесь было уже две с половиной тысячи лам.

Поскольку самые северные буддисты живут не только в нынешних Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, а расселены по всему региону вокруг Байкала, мы будем называть его Байкальским краем. Сегодня здесь, на границе с Монголией, можно встретить как схожесть в заваривании чая, схожие эпические сказания о Гэсэр-хане и буддийские монастыри, дацаны.

Чтобы оценить значимость региона самого северного буддизма, стоит взглянуть на то, как он появился и каким был в годы своего расцвета, 100 лет назад.

Буддизм накануне XX века

К началу XX века здесь, в Байкальском крае, соединились тибето-монгольская буддийская культура и российская имперскость, что создало «сложную амальгаму различных культурных влияния». С правления императрицы Екатерины II русские цари и президенты считаются бурятами воплощениями просветленного существа (бодхисаттвы) Белой Тары, появившейся из слезы Авалокитешвары, существа, воплощённого в далай-ламе. Агинский дацан. Буддийский монастырский комплекс в Забайкальском крае

Есть гипотезы, что этническая Бурятия подошла к времени разгоревшейся «Большой игры» империй за Тибет не только как регион воспроизведения религиозных практик, но и как местность, знакомая с философией буддизма. Так, например, местные ламы были знакомы со сложными текстами вроде «Абхидхармакоша», религиозными гимнами западнотибетского Миларепы, «Праманасутрой» индийского логика Дигнаги, в Агинском дацане распечатывалась «Абхидхармасамуччая». Все эти названия отсылают к философскому и поэтическому индийско-тибетскому культурному наследию, что даёт шанс доказательно подойти к самости буддийской общины байкальского региона.

Другими словами, ко времени соревнования за центр буддийского мира Россия не была прибежищем лишь религиозных неофитов. Здесь возникала почва для продолжения не только религиозной части буддизма.

Агван Доржиев

Освоение Российской империей Дальнего Востока на рубеже XIX — XX столетий совпало с рождением в Забайкальском крае ламы Агвана Доржиева. Дипломат стал культурным триггером между Россией и Тибетом: России он показал необходимость поддержки интересов Тибета, а Тибету — что Россия может спасти страну от Великобритании и китайской империи Цин. Агван Доржиев

До смены столетий практически не было случаев поездок бурят из Забайкалья в Тибет, о которых хранилось бы письменное подтверждение. Страна снегов была закрыта для иностранцев, и чтобы путешествовать сюда, приходилось порой мазаться сажей и наряжаться в местные одежды. Ситуация изменилась ко времени освоения тихоокеанского фронтира Российской империи, когда прокладывались Транссибирская железная дорога и развивались интересы русской буржуазии на востоке.

В 1901 году Николай II подписал следующее письмо Далай-ламе XIII:

«…Выражая твёрдое упование, что при дружественном и вполне благосклонном расположении России никакая опасность не будет угрожать Тибету в дальнейшей судьбе его, желаю Вам здоровья и долголетия на пользу прославления вероучений и благоденствия одушевленных существ».

Однако интересы российской буржуазии вскоре столкнулись с интересами дипломатии. Сложности в жизни империи, между которыми разразилось соперничество за влияние в Тибете, разделяли как Англия, так и Китай: Великобритания была вовлечена в войну с бурами в Африке, Цинскую империю сотрясало боксёрское восстание.

Пока же, в самые первые годы XX века, Российская империя просто имела возможность воспользоваться своей относительной силой и выиграть в геополитических интересах в сердце Азии. В 1900 году в Санкт-Петербурге выделили землю под строительство буддийского храма, где первым настоятелем стал сам Агван Доржиев. Между столицами России и Тибета наладилось довольно постоянное дипломатическое общение и обмен делегатами.

Лхаса, столица Тибета, ждала широкомасштабного вторжения англичан, на которое сквозь пальцы смотрели российское и китайские правительства. Первые ждали уступок от Великобритании на других фронтах «Большой игры», вторые — переживали, что Англия может потребовать от России уйти из Маньчжурии, охраняющей Китай от Японии. Никто не вмешивался в происходящее.

Уверенный в бессилии цинских властей в этом вопросе, 26 июля 1904 года Далай-лама XIII сбежал в Монголию вместе со своим советником Агваном Доржиевым, который, видимо, постоянно убеждал Его Святейшество в том, что близость с Россией может оказать поддержку Тибету и отбить наступление англичан. Далай-лама XIII в 1909 году

Такое действие поставило в начале августа 1904 года перед Англией вопрос: «А кто тогда может вести переговоры вместо Далай-ламы?» Похожий шаг предпринял в 1959 году и следующий первосвященник Тибета, Далай-лама XIV, перед оккупацией страны китайскими войсками. Как известно, поддержка тибетцами своего светского и духовного лидера была сильна даже во времена не столь популярных иерархов. Таких, например, как поэт Далай-лама VI, отказавшийся принять монашество.

Слухи о том, что идёт активное развитие тибето-российских отношений, подкреплялись и в Монголии: по приезде Его Святейшества в столицу, к нему направились толпы паломников с севера, в том числе — глава забайкальской общины буддистов Чойнзон-Доржи Иролтуев, который при встрече с первосвященником высказался о желании переселить Далай-ламу в Селенгинск, между Байкалом и современным Улан-Удэ, и создании там нового буддийского центра.

Несмотря на сложность внешнеполитической ситуации, Иролтуев в 1906 году начинает готовить тайный переезд Далай-ламы в Читу. Чита в начале XX века

Для перемещения Его Святейшества готовился достаточно подробный план мероприятий. Иролтуев поехал в Читу, чтоб подготовить дом иерарха. Кроме того, что идею, видимо, поддерживала буддийская община Байкальского края, которая должна была всё оплатить, ей сопереживала и исполнительная власть региона — губернатор Забайкалья просит средства для подарков Далай-ламе.

Однако переезда главы буддийского мира на север, дальше Монголии так и не случилось — цинские чиновники настаивали на возвращении первосвященника в Лхасу, обещая ему безопасность. Россия же просто постаралась сохранить с Далай-ламой добрые отношения, видимо, в надежде, что в какие-то более спокойные времена центр буддийского мира переместится к Байкалу.

Отчасти дружественные отношения между Россией и Тибетом действительно удалось сохранить — через деятельность русских учёных, экспедиции семейства Рерихов, посетивших Тибет и Монголию и написавших по их итогам несколько важных научных трудов и переводов.

Однако ни тринадцатый, ни четырнадцатый далай-ламы так ни разу и не оказались с долгим визитом в регионы России — все ограничивается только взаимными желаниями. Встречи Его Святейшества с российскими буддистами чаще всего проходят в Прибалтике и Индии, видимо, по соображениям близости интересов России и Китая, которому сегодня принадлежит власть над Тибетом.

Рекомедуемая литература

Буддизм в истории и культуре бурят / кол. монография; под ред. И. Р. Гарри. — Улан-Удэ: Буряад-Монгол Ном, 2014.

Шаумян Т. Л. Россия, Великобритания и Тибет в «Большой игре». — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2017.

Цендина А. Д. …и страна зовётся Тибетом / А.Д. Цендина. — М.: Вост. лит., 2002.

Алексей Стрижов

https://vatnikstan.ru/history/dalai_lama/