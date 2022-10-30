На шинели генерала Глазкова было обнаружено 168 пробоин от пуль и снарядов. Почему долгое время шинель считалась неопознанной

В экспозиции Волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва» выставлен один уникальный экспонат – шинель командира 35-ой гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Василия Андреевича Глазкова.

Шинель генерал-майора В.А. Глазкова

Шинель как шинель, ничего особенного, если бы не одно но! На шинели сотрудники музея насчитали 168 пробоин от пуль и осколков снарядов.

Шинель генерал-майора В.А. Глазкова

О том, что случилось с генерал-майором В.А. Глазковым и почему долгое время шинель считалась неопознанной читайте в этой статье.

Боевой путь генерала Глазкова

Василий Андреевич Глазков родился 1 января 1901 года в селе Вердеревщино, Тамбовской губернии.

В Красной Армии с 1920 года. В 1922 году закончил пехотные командные курсы в г. Махачкале. В 1935 году закончил парашютно-десантные курсы ПВО. Последовательно занимал должности от командира роты до командира батальона.

Великую Отечественную войну встретил в должности командира 211-й воздушно-десантной бригады в составе 1-й Отдельной Краснознамённой армии.

Генерал В.А. Глазков (второй слева) в той самой шинели

В самом начале августа 1942 года генерал-майор В.А. Глазков назначается на должность командира 35-ой гвардейской стрелковой дивизией, которая направляется в Сталинград.

Войдя в состав 62-ой армии, 35-я гвардейская стрелковая дивизия начинает тяжелые оборонительные бои на западных подступах к Сталинграду.

Как погиб генерал-майор В.А. Глазков

8 сентября 1942 года немцы начали штурм Сталинграда. В районе поселка Верхняя Ельшанка (пригород Сталинграда) они встретили ожесточенное сопротивление бойцов 35-ой гвардейской стрелковой дивизии.

Наблюдательный пункт генерала Глазкова располагался на расстоянии 1 – 1,5 км от линии фронта, а затем расстояние и вовсе сократилось до 500 метров.

Генерал Глазков (1901 - 1942)

Находясь на НП, генерал Глазков непосредственно руководил атакой, но был тяжело ранен осколками от снаряда. В блиндаже после отражения атаки ему была сделана перевязка.

Когда в штабе дивизии узнали о ранении генерала, за ним прислали «эмку», для того, что бы эвакуировать его с поля боя. Уже находясь в автомобиле, раненый генерал Глазков был убит бомбой, которая разорвалась рядом с машиной. Все это время генерал находился в шинели.

Ценой неимоверных усилий уже мертвое тело генерала Глазкова все-таки удалось эвакуировать на левый берег Волги и со всеми почестями похоронить.

26 июля 1957 года прах В.А. Глазкова перенесли в Комсомольский сад Сталинграда, где и посей день находится его могила.

Могила В.А. Глазкова в Волгограде

А что же стало с шинелью?

Генеральская шинель это вам не иголка в стоге сена, ее просто так не утаишь.

Однако после смерти Василия Андреевича шинель, в которой он погиб, бесследно исчезла. Да, и, честно говоря, её поисками никто не занимался, если бы не Тихон Воробьев, сотрудник артиллерийского исторического музея. Его из Ленинграда уже после окончания Сталинградской битвы командировали в город на Волге с целью «собрать как можно больше реликвий и материалов, отражающих подвиги и боевые действия советских воинов в ходе обороны Сталинграда».

Именно он и нашел на одном из вещевых складов ( по другим сведениям в окопах) неизвестную генеральскую шинель. Сохранилось даже описание, которое составил Тихон Воробьев:

«Шинель офицерская советская (высшего офицерского состава Красной армии), из серого драпа, петлицы и кант красные. На правом рукаве — нарукавный знак из золотого тиснения. Подкладка из серого сатина, на подкладке три заплаты. На пуговице изображен герб Советского Союза. Во многих местах порвана, пробита осколками, около 160 пробоин, на подкладке следы крови, загрязнена. Ее размер: длина — 130 см, ширина — 44 см».

Шинель генерала Глазкова

После чего шинель долгие 14 лет находилась сначала в запасниках Артиллерийского исторического музея Ленинграда, а затем в фондах Центрального военно-медицинского музея, пока в 1957 году ее там не обнаружил приехавший в Ленинград сотрудник музея обороны Царицына — Сталинграда Иван Логинов. Именно он попросил вернуть ценный экспонат, принадлежность которого так и оставалась неизвестной.

Сотрудникам музея обороны Царицына-Сталинграда не без труда удалось установить тот факт, что шинель принадлежала генерал-майору В.А. Глазкову.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Последней, кто подтвердил принадлежность шинели, стала жена генерала Глазкова. Она рассказала сотрудникам музея , что в этой шинели она видела мужа в марте — августе 1942 г. сначала в Москве, а затем перед отправкой на Сталинградский фронт. А, судя по швам, сделанная на шинели заплатка пришита именно ее руками.

Генерал В.А. Глазков в кругу семьи

В настоящее время одна из улиц города-героя Волгограда носит имя В.А. Глазкова.

Улица имени Глазкова

На мой взгляд шинели генерал-майора В.А. Глазкова очень сильно повезло. А ведь она так бы и могла сейчас лежать где-нибудь в музейных фондах.

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