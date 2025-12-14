Чем был занят товарищ Сталин году, эдак, в 1932? Известно чем, морил голодом небратскую ныне республику. Это во всех учебниках написано, и к сожалению, уже и в российских тоже. Да и вообще, Вы же в курсе, ничего, кроме калош.

А ведь потрясающая история. Ну про ДнепроГЭС все помнят. Американцы нам построили, сами-то куда.

Что ж, консультировал интурист, отрицать не будем. Только за ним везде ходил товарищ Александров с блокнотиком. И десятки следующих гидростанций советской стране мы строили уже безо всяких иноземных специалистов.

Ну ладно, ДнепроГЭС станция гигантская, родная сестра американской дамбы Гувера. А ну как замахнуться на станцию раза в четыре побольше? Слабо?

И ведь построили. Не в Америке, в Союзе! Самая большая станция мира была пока её рекорд не побила в 1963 году другая. Тоже советская – Братская ГЭС!

Двадцать лет товарищ Сталин строил эту самую станцию. Жаль, чуть-чуть не хватило, не успел увидеть как заискрил на проводах первый ток. Но станция не просто так звалась Сталинградской, много души вложил в неё товарищ Сталин.

Одна из величайших строек мира. И высочайшие технологии, сегодня мы такие турбины, кстати, делать не умеем. А Сименс почему-то продавать нам турбины перестал. А тогда умели. Помнит кто-нибудь об этом? Строители ГЭС

Что поразительно, начинались работы по Сталинградской ГЭС вовсе не для электричества. Хлеба стране не хватало, нужно было дать Заволжью воду для полива и много пахотной земли.

Да-да, первое постановление о стройке выпущено в голодный 1932 год.

«В целях уничтожения засухи в районах Заволжья и организации в Заволжье устойчивой пшеничной базы с валовым производством в 300 миллионов пудов пшеницы на поливных землях, Совет народных комиссаров и ЦК ВКП(б) постановляют:

Признать необходимым сооружение гидростанции в районе Камышина с отметкой не свыше 23-24 метра, обеспечивающей орошение машинным способом посевной площади в 4,3 миллиона гектар в Заволжье (Средняя Волга с захватом районов примерно Кинель-Самарка на севере и Нижняя Волга до параллели Камышина - на юге)».

Мощность станции тогда предусматривалась гигантская – два миллиона киловатт. Вышло в итоге даже больше, за два с половиной. Стройка века, причём в планетарном масштабе!

Первые работы по Камышинскому узлу должны были закончиться к 1937 году. Но задача оказалась со звёздочкой. Никто в мире ещё таких станций не строил.

Дошло до того, что в Сталинграде построили огромный макет этого участка Волги. И принялись ставить на нём то так, то иначе гидростанции. Чтобы найти оптимальные параметры строительства. Река-то гигантская, попробуй обуздай Волгу в бетонные рукавицы станции!

Стройка затянулась. Снова вернулись к ней только после Победы. Вот тут работы и научный поиск развернулись с новой силой.

Полный старт стройке был дан только в 1950 году. Тогда Совмин издает постановление «О строительстве Сталинградской гидроэлектростанции на реке Волге, об орошении и обводнении районов Прикаспия».

Рассказы, что очередную ГЭС опять построили зэки звучат странновато. Да, под строительство был организован «Сталинградгидрострой МВД СССР». Это не лагерь, а строительное управление.

И да, на первом этапе примерно половина строителей были из осуждённых. Но уже через пару лет из тридцати тысяч строителей две трети составляли уже вольнонаёмные. Это по-настоящему коммунистическая стройка.

Тогда же через Волгу, вернее над Волгой, высоко в небе, строится удивительная канатная дорога. Тоже штука в мире совершенно удивительная.

Стройка требовала ежедневно подвоза огромного числа материалов. Но перекинуть через всю Волгу мост на пару километров – дело крайне не простое. Да и после ввода ГЭС сносить его придётся, будет мешать ходу воды.

Наши инженеры решают поставить в воде всего две стальные опоры. Причём гигантские, размером в дом на 35 этажей! Уникальная дорога над водой на гигантских арках

И уже на них хитрым способом растянуть арки канатной дороги. Сооружение титаническое, вся дорога в небе весила больше двух тысяч тонн! Тысяч!

Да, там были переходы для людей, по подвесным мостикам можно было перейти на другой берег. Но суть воздушного моста была не в этом.

По канатам непрерывным потоком шли вагонетки с грузом. Каждый час на другой берег переправлялось почти тысяча тонн материалов! Оцените масштаб.

По канатной дороге грузы поступали на остров Песчаный, где строился большой бетонный завод. Погрузка и выгрузка шла не вручную.

Самосвалы подавали материалы в погрузочную зону, а вагонетки наполнялись в автоматическом режиме. Такого тоже никто раньше не делал.

Больше того, всей работой гигантского моста управляли… ну-ка, угадаете сколько диспетчеров? Один, цифрами и прописью. Да, были обслуживающие техники, ремонтные бригады. Но гигантской дорогой управлял всего один машинист!

Полностью перекрыть Волгу (гигантскую Волгу!) удалось уже после ухода вождя, в октябре 1958 года. Тогда же заработал первый гидроагрегат.

А на следующий год пустили сразу девять новых агрегатов. Станция стала самой мощной станцией мира! Подлинная гордость Советской страны! Рабочие идут через Волгу по воздушному мосту

А ещё через два года состоялся недоброй памяти двадцать второй съезд. Хрущёв станцией на съезде похвастался и тут же переименовал её из Сталинградской в Волжскую имени того самого съезда.

После чего «уступил просьбам народа» и вынес Сталина из Мавзолея. Всё на том же съезде. Что ж, достойное спасибо ушедшему вождю за самую могучую в мире гидростанцию.

Станция никуда не делась и сегодня, по-прежнему одна из крупнейших станций мира. Выдаёт даже побольше сталинских двух с половиной миллионов киловатт, сегодня уже под два и семь миллионов. Технологии на месте не стоят, хотя добавка не сказать, чтобы большая.

Уникальной канатной дороги через Волгу, правда, уже нет. Миновала в ней нужда. Да и название «Сталинская» к этой ГЭС Вы найдёте, разве что, в музее. Забытый подвиг Советского народа.

Но ценители его остались, пусть и не у нас. Там, где умеют считать денежки. Станция-то принадлежит РусГидро.

Пишут, что вроде как, основная доля в российских руках. Но изрядный пакет был у гражданина Дерипаски.

А тот, чтобы только сняли санкции с его алюминиевых бизнесов, контроль над своей долей передал американцам. Причём не в частные руки капиталистов, а прямо государственной комиссии при Сенате.

Ирония судьбы. На Родине о величайшем подвиге советских строителей кого ни спросишь – никто и не помнит. А наши невероятные союзники из Штатов про станцию в курсе. И изрядный кусок Сталинской станции себе оттяпали. А так да, ничего, кроме калош.

Ярослав Бушмицкий

