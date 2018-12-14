Незнайка и лунный капитализм

«Незнаечный» дудл от Гугла в честь 110 дня рождения Николая Носова (родился 23 ноября 1908 года)

Юбилей знаменитого писателя - лишний повод еще раз обратиться к одной из самых неоднозначных и пророческих книг среди всего наследия детской советской литературы.

Первая книга знаменитой трилогии — «Приключения Незнайки и его друзей» вышла в 1954-м, вторая, «Незнайка в Солнечном городе», в 1958 году, и заключительная, «Незнайка на Луне», в 1965-м.

Сперва Незнайка волей автора обнаруживается в «просто обществе», но, поскольку это общество свободных тружеников, то, вероятно, речь идет о социализме. Город, в котором живет Незнайка, это город профессионалов, работающих без угнетения. Во второй части Незнайка попадает в Солнечный город, который не называется коммунистическим, но описывает представления Носова о ближайшем коммунистическом будущем. А в третьей части его герои оказываются на Луне в обществе капитализма (особенности которого Носов представлял себе не понаслышке: в юности, ради возможности учиться, ему довелось поработать на нэпмана). Незнайка и его друзья испытывают шок, узнав о существовании такой вещи, как деньги. Еще больше ошарашивают их отношения, построенные на лжи (рекламе), наживе и прибыли, представляющиеся героям чем-то болезненно ненормальным.

Всего через 20 лет этот опыт предстояло пройти всему советскому обществу. Показательно, что один из двух первых попавших в «лунный капитализм» коротышек (именно так назывались носовские персонажи), Пончик, быстро схватил суть капиталистической игры и через пару ходов по социальной лестнице уже стал мистером Пончем. А вот Незнайка связался с бедняками и отщепенцами, замыслил движение сопротивления и с помощью прибывших с Земли друзей осуществил революцию. Остановимся чуть подробнее именно на этой книге и рассмотрим внимательнее Лунный Капитализм

Краткое содержание:

Коротышки строят ракету, Незнайка и Пончик, пробравшись на ракету нечаянно ее запускают и улетают вдвоём. Прибыв на Луну, Незнайка проваливается в мир лунных коротышек внутри Луны, а несколько дней спустя за ним последовал Пончик. Оба они испытали немало приключений в незнакомых для них реалиях капиталистического общества лунных коротышек, оказываясь попеременно в роли предпринимателей, пролетариев и безработных бродяг: простодушный Незнайка, оказавшись обманутым партнёрами по акционерному обществу, как бродяга был отправлен полицией на Остров Дураков, а эгоистичный Пончик сначала оказывается более успешен как предприниматель, однако это не спасает его от разорения богатыми конкурентами.

На Земле Знайка и его друзья строят новую ракету, летят на Луну и тоже испытывают немало приключений, вступив в вооруженный конфликт с местными властями и бизнесменами. Найдя Незнайку и Пончика, коротышки-земляне раздали беднякам земные семена, которые на луне вырастают гигантских размеров, и поделились с ними приборами невесомости, что спровоцировало захваты предприятий рабочими, разорение крупного бизнеса и социальную революцию. В конце книги земляне вынуждены срочно вернуться домой, чтобы спасти заболевшего от тоски по Земле Незнайку.

Лунный капитализм

Роман писался как сатира на западный капитализм. Ниже перечислены основные характерные черты лунного капитализма, которые легко можно обнаружить и в устройстве современного российского общества:

• Сращивание олигархии и власти. Действующая политическая власть в романе не показана, а полицияне посредственно исполняет приказы монополистов. Фактически Луной правят богачи совместно с полицейскими.

• Преследование профсоюзных и рабочих организаций.

• Большая роль фиктивного капитала (см. биржевая торговля акциями) компаний, включая уже несуществующие.

• Практически полная монополизация целых отраслей экономики — в основном, в форме синдикатов-монополистов (см. описание работы «бредламов»).

• Определённые черты, свойственные докапиталистическим формациям (денежная испольщина в добыче соли на морском побережье, принадлежащем землевладельцу Дракуле).

• Борьба с конкурентами как экономическими (демпинг — см. решение «Соляного бредлама» в отношении мелких производителей соли), так и неэкономическими методами, включая криминальные (см. навязанное лже-банкротство «Общества гигантских растений», предложение Дубса нанять киллеров, чтобы «убрать» Жулио и Мигу, иск торговцев бензином к производителю шин Пудлу после остановки в Давилоне всего автомобильного движения в связи с взрезанием на всех автомобилях шин после письма, в котором сообщалось, что деньги из ограбленного банка якобы были спрятаны в автомобильных шинах).

• Значительная безработица, включая застойную.

• Широкое распространение подённого труда.

• Обширная сеть примитивных неблагоустроенных ночлежек («гостиниц» типа «Тупичок») во всех городах.

• Недобросовестная реклама, обман потребителей через бюджетные сервисы, работающие по схеме "оплата по факту использования", но требующие дополнительных денег за элементарные вещи - т.н. скрытые платежи (гостиница «Экономическая»).

• Драконовское законодательство против пауперизма и бродяжничества: каждый, кто ночует на улице или ходит без ботинок, брюк, рубашки или шляпы, становится целью для полиции и подлежит отправке на Дурацкий остров.

• Большая податливость населения рекламе. (См. реклама коврижек конфетной фабрики «Заря», плакат которой держал в руках сам космический путешественник Незнайка, после чего на эти коврижки возник ажиотажный спрос и магазинам удалось сбыть даже самый залежалый товар. Также желание всех лечиться только у доктора Шприца после того, как он на глазах у телезрителей лично обследовал гостя с другой планеты — Незнайку.)

• Продакт-плейсмент товаров в подконтрольных СМИ, например в газетах, принадлежащих Спрутсу, в частности в «Давилонских юморесках» к месту и не к месту, но всегда в положительном ключе упоминались продукты спрутсовских фабрик.

• Манипуляция массовым сознанием посредством СМИ (см. кампания против факта наличия семян гигантских растений, зависимость цен акций от того, что написано в газетах, реклама или антиреклама).

• Так называемые откаты — когда Спрутс предлагает членам «Большого бредлама» «скинуться» на 3 миллиона для подкупа Миги и Жулио. Спрутс, собрав с монополистов 3 миллиона, оставляет (вначале намереваясь 2 миллиона) 1 миллион себе.

• Демонстративное потребление, причём как богатыми, так и бедными (см. описание образа жизни мыльного фабриканта Грязинга, покупка автомобиля в кредит Козликом). Богатые люди не приумножают свои капиталы, а нерационально транжирят деньги, ломая для развлечения мебель или занимаясь другой бессмысленной тратой денег (собачьи рестораны, парикмахерские и т. п.).

• Примитивные кинематограф, телевидение и живопись. Абстрактная мазня, выдаваемая за искусство (см. высказывание Козлика о картине на стене в конторе, гл. 15). Фильмы с говорящими названиями вроде «Таинственный незнакомец, или Рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте» (гл. 19) или «Убийство на дне моря, или Кровавый знак» (гл. 34) в основном о том, как полицейские ловят бандитов, с массовыми драками, оглушительными перестрелками, головокружительными погонями. Не случайно подобного рода кинокартины показывали и на Дурацком острове: по словам автора, «содержание фильмов было слишком бессмысленным, чтобы давать какую-нибудь пищу для ума. Глядя изо дня в день, как герои всех этих кинокартин бегали, прыгали, падали, кувыркались и палили из пистолетов, можно было лишь поглупеть, но ни в коем случае не поумнеть».

• Невзыскательные, аморальные и часто жестокие публичные развлечения (см. «Весёлый балаганчик»).

• Цензура в средствах массовой информации («Деньги стибрили сами полицейские. Это говорю вам точно. Читатель Сарданапал» — именно письмо с таким содержанием принёс в редакцию некий лысый коротышка по имени Сарданапал, в результате полиция стала поголовно ловить лысых, с целью найти автора).

• Пренебрежение фундаментальными научными исследованиями, не сулящими непосредственной коммерческой выгоды («Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтоб посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги! [...] Богачи говорят: "Звезды – не деньги, их в карман не положишь и каши из них не сваришь"»).

• Широкая коррупция как в полиции, так и в судебных инстанциях, взяточничество и фактическая безнаказанность богатых (см. вымогательство взятки у Незнайки Миглем, признание судьёй Вриглем тотального подкупа полиции, «общество взаимной выручки», неразделённость исполнительной и судебной властей).

• Свободная торговля оружием, включая автоматическое огнестрельное и даже артиллерийские орудия (пулемёты и пушка на складе «магазина разнокалиберных товаров»), а также свободная торговля полицейскими и бандитскими доспехами: полицейские мундиры, дубинки, наручники, отмычки, маски, ножи, фомки для вскрытия сейфов и т. п.

• Заинтересованность полиции только в борьбе с бандитами, но не в искоренении самого бандитизма («Если же преступники перестанут совершать преступления, то полиция станет не нужна, полицейские потеряют свои доходы, сделаются безработными, и существующая в нашем обществе гармония будет нарушена»). Этим объясняется наличие свободной торговли оружием и почему полиция закрывает на это глаза.

• Противодействие защите рабочими своих прав: применение труда штрейкбрехеров в ответ на организованную рабочим самоуправлением забастовку на фабрике Скуперфильда.

• Введение элементов чрезвычайного положения при появлении угрозы правящему режиму.