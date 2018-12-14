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Незнайка и лунный капитализм

Незнайка и лунный капитализм«Незнаечный» дудл от Гугла в честь 110 дня рождения Николая Носова (родился 23 ноября 1908 года)

Юбилей знаменитого писателя - лишний повод еще раз обратиться к одной из самых неоднозначных и пророческих книг среди всего наследия детской советской литературы.

Первая книга знаменитой трилогии — «Приключения Незнайки и его друзей» вышла в 1954-м, вторая, «Незнайка в Солнечном городе», в 1958 году, и заключительная, «Незнайка на Луне», в 1965-м.

Сперва Незнайка волей автора обнаруживается в «просто обществе», но, поскольку это общество свободных тружеников, то, вероятно, речь идет о социализме. Город, в котором живет Незнайка, это город профессионалов, работающих без угнетения. Во второй части Незнайка попадает в Солнечный город, который не называется коммунистическим, но описывает представления Носова о ближайшем коммунистическом будущем. А в третьей части его герои оказываются на Луне в обществе капитализма (особенности которого Носов представлял себе не понаслышке: в юности, ради возможности учиться, ему довелось поработать на нэпмана). Незнайка и его друзья испытывают шок, узнав о существовании такой вещи, как деньги. Еще больше ошарашивают их отношения, построенные на лжи (рекламе), наживе и прибыли, представляющиеся героям чем-то болезненно ненормальным.

Всего через 20 лет этот опыт предстояло пройти всему советскому обществу. Показательно, что один из двух первых попавших в «лунный капитализм» коротышек (именно так назывались носовские персонажи), Пончик, быстро схватил суть капиталистической игры и через пару ходов по социальной лестнице уже стал мистером Пончем. А вот Незнайка связался с бедняками и отщепенцами, замыслил движение сопротивления и с помощью прибывших с Земли друзей осуществил революцию. Остановимся чуть подробнее именно на этой книге и рассмотрим внимательнее Лунный Капитализм

Краткое содержание:
Коротышки строят ракету, Незнайка и Пончик, пробравшись на ракету нечаянно ее запускают и улетают вдвоём. Прибыв на Луну, Незнайка проваливается в мир лунных коротышек внутри Луны, а несколько дней спустя за ним последовал Пончик. Оба они испытали немало приключений в незнакомых для них реалиях капиталистического общества лунных коротышек, оказываясь попеременно в роли предпринимателей, пролетариев и безработных бродяг: простодушный Незнайка, оказавшись обманутым партнёрами по акционерному обществу, как бродяга был отправлен полицией на Остров Дураков, а эгоистичный Пончик сначала оказывается более успешен как предприниматель, однако это не спасает его от разорения богатыми конкурентами.
На Земле Знайка и его друзья строят новую ракету, летят на Луну и тоже испытывают немало приключений, вступив в вооруженный конфликт с местными властями и бизнесменами. Найдя Незнайку и Пончика, коротышки-земляне раздали беднякам земные семена, которые на луне вырастают гигантских размеров, и поделились с ними приборами невесомости, что спровоцировало захваты предприятий рабочими, разорение крупного бизнеса и социальную революцию. В конце книги земляне вынуждены срочно вернуться домой, чтобы спасти заболевшего от тоски по Земле Незнайку.
Незнайка и лунный капитализм
Незнайка и лунный капитализм Незнайка и лунный капитализм
Незнайка и лунный капитализм Незнайка и лунный капитализм
Незнайка и лунный капитализм Незнайка и лунный капитализм
Незнайка и лунный капитализм Незнайка и лунный капитализм
Лунный капитализм

Роман писался как сатира на западный капитализм. Ниже перечислены основные характерные черты лунного капитализма, которые легко можно обнаружить и в устройстве современного российского общества:

• Сращивание олигархии и власти. Действующая политическая власть в романе не показана, а полицияне посредственно исполняет приказы монополистов. Фактически Луной правят богачи совместно с полицейскими.

• Преследование профсоюзных и рабочих организаций.

• Большая роль фиктивного капитала (см. биржевая торговля акциями) компаний, включая уже несуществующие.

• Практически полная монополизация целых отраслей экономики — в основном, в форме синдикатов-монополистов (см. описание работы «бредламов»).

• Определённые черты, свойственные докапиталистическим формациям (денежная испольщина в добыче соли на морском побережье, принадлежащем землевладельцу Дракуле).

• Борьба с конкурентами как экономическими (демпинг — см. решение «Соляного бредлама» в отношении мелких производителей соли), так и неэкономическими методами, включая криминальные (см. навязанное лже-банкротство «Общества гигантских растений», предложение Дубса нанять киллеров, чтобы «убрать» Жулио и Мигу, иск торговцев бензином к производителю шин Пудлу после остановки в Давилоне всего автомобильного движения в связи с взрезанием на всех автомобилях шин после письма, в котором сообщалось, что деньги из ограбленного банка якобы были спрятаны в автомобильных шинах).

• Значительная безработица, включая застойную.

• Широкое распространение подённого труда.

• Обширная сеть примитивных неблагоустроенных ночлежек («гостиниц» типа «Тупичок») во всех городах.

• Недобросовестная реклама, обман потребителей через бюджетные сервисы, работающие по схеме "оплата по факту использования", но требующие дополнительных денег за элементарные вещи - т.н. скрытые платежи (гостиница «Экономическая»).

• Драконовское законодательство против пауперизма и бродяжничества: каждый, кто ночует на улице или ходит без ботинок, брюк, рубашки или шляпы, становится целью для полиции и подлежит отправке на Дурацкий остров.

• Большая податливость населения рекламе. (См. реклама коврижек конфетной фабрики «Заря», плакат которой держал в руках сам космический путешественник Незнайка, после чего на эти коврижки возник ажиотажный спрос и магазинам удалось сбыть даже самый залежалый товар. Также желание всех лечиться только у доктора Шприца после того, как он на глазах у телезрителей лично обследовал гостя с другой планеты — Незнайку.)

• Продакт-плейсмент товаров в подконтрольных СМИ, например в газетах, принадлежащих Спрутсу, в частности в «Давилонских юморесках» к месту и не к месту, но всегда в положительном ключе упоминались продукты спрутсовских фабрик.

• Манипуляция массовым сознанием посредством СМИ (см. кампания против факта наличия семян гигантских растений, зависимость цен акций от того, что написано в газетах, реклама или антиреклама).

• Так называемые откаты — когда Спрутс предлагает членам «Большого бредлама» «скинуться» на 3 миллиона для подкупа Миги и Жулио. Спрутс, собрав с монополистов 3 миллиона, оставляет (вначале намереваясь 2 миллиона) 1 миллион себе.

• Демонстративное потребление, причём как богатыми, так и бедными (см. описание образа жизни мыльного фабриканта Грязинга, покупка автомобиля в кредит Козликом). Богатые люди не приумножают свои капиталы, а нерационально транжирят деньги, ломая для развлечения мебель или занимаясь другой бессмысленной тратой денег (собачьи рестораны, парикмахерские и т. п.).

• Примитивные кинематограф, телевидение и живопись. Абстрактная мазня, выдаваемая за искусство (см. высказывание Козлика о картине на стене в конторе, гл. 15). Фильмы с говорящими названиями вроде «Таинственный незнакомец, или Рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте» (гл. 19) или «Убийство на дне моря, или Кровавый знак» (гл. 34) в основном о том, как полицейские ловят бандитов, с массовыми драками, оглушительными перестрелками, головокружительными погонями. Не случайно подобного рода кинокартины показывали и на Дурацком острове: по словам автора, «содержание фильмов было слишком бессмысленным, чтобы давать какую-нибудь пищу для ума. Глядя изо дня в день, как герои всех этих кинокартин бегали, прыгали, падали, кувыркались и палили из пистолетов, можно было лишь поглупеть, но ни в коем случае не поумнеть».

• Невзыскательные, аморальные и часто жестокие публичные развлечения (см. «Весёлый балаганчик»).

• Цензура в средствах массовой информации («Деньги стибрили сами полицейские. Это говорю вам точно. Читатель Сарданапал» — именно письмо с таким содержанием принёс в редакцию некий лысый коротышка по имени Сарданапал, в результате полиция стала поголовно ловить лысых, с целью найти автора).

• Пренебрежение фундаментальными научными исследованиями, не сулящими непосредственной коммерческой выгоды («Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтоб посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги! [...] Богачи говорят: "Звезды – не деньги, их в карман не положишь и каши из них не сваришь"»).

• Широкая коррупция как в полиции, так и в судебных инстанциях, взяточничество и фактическая безнаказанность богатых (см. вымогательство взятки у Незнайки Миглем, признание судьёй Вриглем тотального подкупа полиции, «общество взаимной выручки», неразделённость исполнительной и судебной властей).

• Свободная торговля оружием, включая автоматическое огнестрельное и даже артиллерийские орудия (пулемёты и пушка на складе «магазина разнокалиберных товаров»), а также свободная торговля полицейскими и бандитскими доспехами: полицейские мундиры, дубинки, наручники, отмычки, маски, ножи, фомки для вскрытия сейфов и т. п.

• Заинтересованность полиции только в борьбе с бандитами, но не в искоренении самого бандитизма («Если же преступники перестанут совершать преступления, то полиция станет не нужна, полицейские потеряют свои доходы, сделаются безработными, и существующая в нашем обществе гармония будет нарушена»). Этим объясняется наличие свободной торговли оружием и почему полиция закрывает на это глаза.

• Противодействие защите рабочими своих прав: применение труда штрейкбрехеров в ответ на организованную рабочим самоуправлением забастовку на фабрике Скуперфильда.

• Введение элементов чрезвычайного положения при появлении угрозы правящему режиму.

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