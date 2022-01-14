Заслуги Елбасы перед Россией. Оторопь берет от этого списка. Почему Елбасы еще не в Лефортово? А, извините, независимое государство. Расходимся. Или....

"1) При Назарбаеве численность русского населения Казахстана упала в 2 раза - с 6 до 3 миллионов человек

2) До Назарбаева русские составляли больше половины населения Казахстана, его усилиями их теперь там процентов 20

3) Назарбаев учредил специальную программу по "репатриации" из соседних стран диких казахов- оралманов, которые исторически на землях Казахстана последние века не жили, не имеют отношения к русской культуре, специально для того, чтобы увеличить численность казахского населения и снизить процент русского и для стимулирования национального фактора. Именно эти дикие нецивилизованные казахи и бузили в Алма- Ате, спасибо Назарбаеву

4) Назарбаев перенес столицу на север, на земли с преобладающим русским населением, чтобы исключить возможность их возврата в Россию

5) Назарбаев проводил политику переселения казахов с юга Казахстана и пришлых оралманов на север, чтобы размыть русское большинство в южно- сибирских городах. Ранее эти города были русскими процентов на 70-80, сейчас на 40-50

6) Назарбаев героизировал исторических личностей, казахских ханов, боровшихся с РИ и проводивших геноцид русского населения, это ровно то же самое, что героизация бандеровцев на Украине

7) Назарбаев провозгласил отказ от кириллицы и переход на латиницу, неприкрытый плевок в Россию и общее с ней прошлое

8)😎 Назарбаев неоднократно заявлял о геноциде, гонениях и голодоморе казахов русскими, оплевывал и РИ и СССР, то же самое, что было на Украине

9) Назарбаев отдал страну в концессию иностранцам, кому угодно, только не России, присутствие российских компаний в казахской нефтянке минимально

10) В казахский уран Россия вошла через.

.. американцев, купив у них Uranium One, братушки- казахи Россию не пускали

11) В состав ЕАЭС Казахстан вошёл с надеждой стать его финансовым центром.

Назарбаев агитировал за то, чтобы он был в Астане, а не в Москве. Нормальные амбиции, не правда ли?

12) В 2014 году на саммите по подписанию документов о создании ЕАЭС именно по требованию Назарбаева из итогового документа в последний момент был исключён пункт о политической интеграции, оставив ЕАЭС только экономическое наполнение. Напомню, что в этот самый момент Россия была в прямой схватке с Западом из-за событий на Украине и в Крыму. Это был неприкрытый удар в спину ВВП.

13) Назарбаев имеет теснейшие связи с Лондоном, там живут две его жены с детьми и там его деньги

14) Назарбаев сделал своим советником Тони Блэра, бывшего британского премьер- министра

15) Назарбаев ввёл в Казахстане британское судебное право и третейский суд

16) При Назарбаеве Казахстан на своей территории проводил совместные учения с... нет, не угадали - с НАТО. Будучи при этом союзником России по ОДКБ. Причем численность участвующих в совместных учениях с НАТО с казахской стороны была больше, чем на учениях ОДКБ

17) Пустил козла в огород - Назарбаев дал разрешение американцам на строительство на территории Казахстана биолабораторий, занимающихся, конечно, исключительно гуманитарными исследованиями в интересах всего человечества, у России в подбрюшье.

Назарбаев - антирусский казахский националист, всю свою жизнь проводивший политику постепенного, без слишком резких телодвижений отдаления Казахстана от России и русской культуры, этноцида и выдавливания из родных мест русского населения. Другими словами - он враг Русского Проекта."

Светлана Пикта (с)

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