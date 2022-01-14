Заслуги Елбасы перед Россией. Оторопь берет от этого списка. Почему Елбасы еще не в Лефортово? А, извините, независимое государство. Расходимся. Или....
"1) При Назарбаеве численность русского населения Казахстана упала в 2 раза - с 6 до 3 миллионов человек
2) До Назарбаева русские составляли больше половины населения Казахстана, его усилиями их теперь там процентов 20
3) Назарбаев учредил специальную программу по "репатриации" из соседних стран диких казахов- оралманов, которые исторически на землях Казахстана последние века не жили, не имеют отношения к русской культуре, специально для того, чтобы увеличить численность казахского населения и снизить процент русского и для стимулирования национального фактора. Именно эти дикие нецивилизованные казахи и бузили в Алма- Ате, спасибо Назарбаеву
4) Назарбаев перенес столицу на север, на земли с преобладающим русским населением, чтобы исключить возможность их возврата в Россию
5) Назарбаев проводил политику переселения казахов с юга Казахстана и пришлых оралманов на север, чтобы размыть русское большинство в южно- сибирских городах. Ранее эти города были русскими процентов на 70-80, сейчас на 40-50
6) Назарбаев героизировал исторических личностей, казахских ханов, боровшихся с РИ и проводивших геноцид русского населения, это ровно то же самое, что героизация бандеровцев на Украине
7) Назарбаев провозгласил отказ от кириллицы и переход на латиницу, неприкрытый плевок в Россию и общее с ней прошлое
8)😎 Назарбаев неоднократно заявлял о геноциде, гонениях и голодоморе казахов русскими, оплевывал и РИ и СССР, то же самое, что было на Украине
9) Назарбаев отдал страну в концессию иностранцам, кому угодно, только не России, присутствие российских компаний в казахской нефтянке минимально
10) В казахский уран Россия вошла через... американцев, купив у них Uranium One, братушки- казахи Россию не пускали
11) В состав ЕАЭС Казахстан вошёл с надеждой стать его финансовым центром.
Назарбаев агитировал за то, чтобы он был в Астане, а не в Москве. Нормальные амбиции, не правда ли?
12) В 2014 году на саммите по подписанию документов о создании ЕАЭС именно по требованию Назарбаева из итогового документа в последний момент был исключён пункт о политической интеграции, оставив ЕАЭС только экономическое наполнение. Напомню, что в этот самый момент Россия была в прямой схватке с Западом из-за событий на Украине и в Крыму. Это был неприкрытый удар в спину ВВП.
13) Назарбаев имеет теснейшие связи с Лондоном, там живут две его жены с детьми и там его деньги
14) Назарбаев сделал своим советником Тони Блэра, бывшего британского премьер- министра
15) Назарбаев ввёл в Казахстане британское судебное право и третейский суд
16) При Назарбаеве Казахстан на своей территории проводил совместные учения с... нет, не угадали - с НАТО. Будучи при этом союзником России по ОДКБ. Причем численность участвующих в совместных учениях с НАТО с казахской стороны была больше, чем на учениях ОДКБ
17) Пустил козла в огород - Назарбаев дал разрешение американцам на строительство на территории Казахстана биолабораторий, занимающихся, конечно, исключительно гуманитарными исследованиями в интересах всего человечества, у России в подбрюшье.
Назарбаев - антирусский казахский националист, всю свою жизнь проводивший политику постепенного, без слишком резких телодвижений отдаления Казахстана от России и русской культуры, этноцида и выдавливания из родных мест русского населения. Другими словами - он враг Русского Проекта."
Светлана Пикта (с)
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