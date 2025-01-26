И опять Азербайджан

ЕС "натравил" Алиева на Россию?

Азербайджан — один из крупных экспортёров природного газа в Европу. Вообще, ценность голубого топлива для стран ЕС уже просто зашкаливает, тем более что с началом 2025 года прекратило действие соглашение о транзите газа из России в Европу через Украину.

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, республика за январь — ноябрь 2024 года экспортировала 23,5 млрд кубометров газа на сумму 7,6 млрд долларов. Новости СМИ2 покупать очень жадно: Турция в 2023 году стала основным покупателем (8,8 млрд кубометров), на втором месте Италия (7,5 млрд кубометров).

В Европе, к слову, никогда и не скрывали, что Южный газотранспортный коридор нужен для того, чтобы в перспективе заместить на своём рынке газ из России. Однако, во-первых, неясно, как азербайджанский газ через Южный коридор попал бы, скажем, в Австрию или Словакию, а во-вторых, мощности имеющихся в распоряжении Баку двух труб явно недостаточно для таких задач.

Да и возможности России и Азербайджана несопоставимы. Так, за период с 1 января по 14 июля 2024 года Азербайджан поставил в ЕС 6,9 млрд кубометров газа, тогда как Россия более чем в два раза больше — 17,2 млрд (а перед этим объёмы и вовсе измерялись сотнями миллиардов кубометров).

Скриншот страницы сайта vedomosti.ru

Летом 2022 года случилось событие, на которое тогда мало кто обратил внимание, хотя оно до сих пор способно полностью изменить газовый рынок Европы, сказаться на доходах от экспорта газа Россией и Азербайджаном, а также сильно повлиять на отношения двух стран. Можно даже сказать, что ЕС предпринял своего рода "ход конём", чтобы обрести выгоды ценой вбивания клина между Баку и Москвой. О чём речь?

18 июля 2022 года в Баку приехала глава европейской дипломатии Урсула фон дер Ляйен, заключившая с Азербайджаном соглашение об увеличении поставок азербайджанского газа в Европу. Произошло это после введения новых санкций ЕС против России из-за начала спецоперации на Украине, когда Брюссель стал заявлять, что начнёт постепенный отказ от русского газа.

Сообщение Еврокомиссии о визите фон дер Ляйен в Баку и заключении с Азербайджаном соглашения об увеличении поставок газа в Европу // Скриншот страницы сайта ec.europa.eu

В своём выступлении на II Глобальном медиафоруме в Шуше 20 июля 2024 года Алиев сообщил, что Европа попросила Азербайджан нарастить поставки газа по TANAP с 16 до 32 млрд кубометров и по трубопроводу TAP с 10 до 20 млрд кубов. Алиев тогда обратил внимание, что от Азербайджана это потребует многомиллиардных инвестиций в увеличение добычи и наращивание экспортных возможностей, тогда как сам ЕС на это не хочет давать ни копейки.

Они хотят, чтобы мы вложили дополнительные миллиарды, в то время как в ЕС говорят, что через 10 лет или, может, даже меньше газ им будет не нужен. То есть мы должны быть сумасшедшими, чтобы инвестировать миллиарды в то, что им не понадобится, а потом они смотрят нам в глаза и говорят: где наш газ? Так что мой посыл: прекратите эту игру, вы знаете, что без ископаемого топлива жить невозможно,

— сказал тогда Алиев.

Затем стали происходить и более интересные вещи. Агентство Bloomberg сообщило, что к ноябрю по крайней мере две страны ЕС вознамерились персонально договориться с Азербайджаном о закупке у него азербайджанского газа вместо русского после того, как транзит через Украину прекратится с началом 2025 года. Страны эти — Словакия и Австрия.

Скриншот страницы сайта bloomberg.com

А теперь — самое интересное. Обе страны вышли на Баку с просьбой, чтобы азербайджанский газ поставлялся по… русской трубопроводной системе — той самой, по которой голубое топливо шло в Европу из России, пока действовал транзит через Украину.

Мы не знаем, воскликнул ли в этот момент слово "эврика!" Алиев, но для него такой способ стал бы выходом из щекотливой ситуации: соглашения об увеличении поставок в ЕС заключены, а вот поставлять нечем — все трубы уже под завязку. Осталось лишь договориться с Россией, чтобы она предоставила Азербайджану свои трубы. Иными словами, Европа грезит тем, чтобы заменить в качестве поставщика газа через Украину Россию с её "токсичным" газом на Азербайджан. И все в плюсе: Баку заработает на поставках, ЕС получит газ, а Украина — оплату за транзит (правда, там предпочитают использовать слово "реэкспорт"). А что Россия? А ничего.

На кону — 6 млрд долларов

Эксперты сразу вспомнили, что Россию и Азербайджан связывает газопровод Баку — Ново-Филя, по которому Азербайджан по необходимости также закупает газ у России. Эту трубу, впрочем, можно использовать и в реверсном режиме — Азербайджан бы прокачал по ней свой газ до России, а Россия — уже по своим трубам до Украины.

Ну а кроме прочего, уже в октябре 2024 года схему с условным названием "Как оставить Россию с носом" Алиеву предложил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский.

Это вообще гнусная история. Зеленский заявил, что Украина может стать "реэспортёром" в Европу азербайджанского газа, предоставив свою ГТС европейцам. Схема предполагает, что, например, Словакия покупала бы азербайджанский газ в точке его выхода из Азербайджана, а потом сама договаривалась бы с Россией о его прокачке до Украины. Затем Украина бы уже позволяла выкачать этот газ европейцам. Баку заработает, Киев — тоже,

— заметил наш источник в сфере ТЭК.

Собственно, возможно, именно такую схему держал в голове Алиев, который не обвинил Украину ни в причастности к гибели самолёта компании AZAL, ни в остановке транзита газа в Европу. Зачем? Алиеву всё это только на руку. И вопрос этот имеет чёткое финансовое выражение:

Как известно, прекращение транзита газа через Украину затрагивает азербайджанские интересы. Они теряют около 6 миллиардов долларов в год, то есть около 5% своего ВВП, и Алиев ищет повод для того, чтобы пытаться, извините за жаргонное слово, отжать у России некую компенсацию за эти свои потери,

— отметил полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР и в недавнем прошлом командир отряда "БАРС-13" Андрей Пинчук, который сейчас выступает политическим обозревателем Царьграда.

Конечно, едва ли Алиев предложит России оплатить ему модернизацию всей газодобывающей и газотранспортной системы, чтобы начать гнать новые порции газа в Европу через Южный коридор. Нет, ему теперь необходим в своё распоряжение, условно говоря, коридор "северный" — через Россию и Украину. А в случае чего на Россию можно и надавить, чем, в сущности, Алиев и занят уже целый месяц. На кону же минимум 6 млрд долларов.

Рычаги давления на Россию

В отношениях с Россией Азербайджан располагает не только внешними дипломатическими рычагами, но и рычагами внутренними — через диаспоры почти в каждом регионе и влиятельных азербайджанских олигархов.

К примеру, азербайджанскую диаспору в Северной столице возглавляет известный предприниматель Вагиф Мамишев. Это может показаться странным, но он также занимает должность советника главы Санкт-Петербурга по национальным вопросам. Ещё в 2018 году в интервью официальному сетевому изданию правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" Мамишев расхваливал губернатора Александра Беглова, который сам родом из Баку, называя его своим старинным другом.

Да, я буду и впредь оказывать помощь главе города. Тем более с Александром Дмитриевичем мы знакомы больше 20 лет и полностью доверяем друг другу,

— сказал Мамишев.

На Урале азербайджанскую диаспору представляет Шахин Шихлинский, который в 2023-м провернул занимательный финт, потребовав извинений от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра города Алексея Орлова за то, что спикер городской Думы Екатеринбурга Игорь Володин, видите ли, осмелился посетить мероприятия по празднованию 30-летия со дня основания самопровозглашённой Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР) в составе Азербайджана, которую Баку официально считает сепаратистской. Извинения Азербайджану были принесены, а депутат Володин — наказан.

При этом мало кого из чиновников волнует размах диаспоры в Екатеринбурге. Кроме крупного ТЦ Baku Plaza на ул. Сулимова, у диаспоры есть азербайджанский миграционный центр, а также гимназия №108, где преподавание ведётся на азербайджанском языке.

В апреле того же 2023 года в ходе церемонии открытия XIII Евразийского экономического форума молодёжи в Екатеринбурге Шахин Шихлинский заявил, что азербайджанская диаспора в этом городе — "самая сильная" на всей территории России.

Скриншот страницы сайта 1news.az

Что же касается крупных акул азербайджанского олигархического капитала в России, то нельзя не вспомнить "последователей" Тельмана Исмаилова и "Черкизона" — Года Нисанова и Зараха Илиева, капиталы которых в 2023 году Forbes оценивал в одну и ту же сумму — по 2,9 млрд долларов у каждого (43-е и 44-е места в рейтинге толстосумов). Сейчас они владеют множеством рынков и торговых центров в Москве. Активы Года Нисанова — это не только рынки "Садовод" и "Фудсити", но и мебельный центр "Гранд", отель "Украина", "Рэдиссон Славянская", "Москва-Сити", ТЦ "Москва" и целый ряд других.

Будучи наследником печально известного "Черкизона", "Садовод" в нынешней непростой для страны ситуации имеет впечатляющие финансовые показатели. В 2022-м, в год начала СВО, выручка рынка выросла более чем на треть — до 2,5 млрд рублей. При этом в предшествовавшие этому два года она вообще стабильно росла на 30–40%. И это ведь только один из активов Нисанова и Илиева.

Ну а в 2022 году президент Азербайджана даже наградил Года Нисанова орденом Дружбы с формулировкой "За заслуги в развитии азербайджанской диаспоры".



Скриншот страницы сайта nedelia.az Кадры с российскими миротворцами, расстрелянными азербайджанскими военными в районе села Джанятаг Нагорного Карабаха 20 сентября 2023 года, которые старались не светить. Фотографии публикует армянское издание «Иравунк» со ссылкой на некоего читателя под псевдонимом "Доманский", приславшего в редакцию фото, снабженные дополнительной информацией об инциденте. Напомним, что среди погибших оказался замкомандующего Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Иван Ковган. Как пишет газета, миротворцы попали в засаду и были расстреляны в своем автомобиле с характерной маркировкой на открытом участке дороги, после чего добиты в упор. Генпрокуратура Азербайджана в своем заявлении тогда напирала на трагическую случайность из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

Интересно, что по словам источника «Иравунка», данные фото ранее никому не посылались и не публиковались, потому что Россия старалась "вести себя деликатно" и "как союзник" Азербайджана. То есть, фактически обстоятельства гибели военнослужащих были принесены в жертву мнимому партнерству, которое сейчас вылилось в требование от азербайджанских властей публичных извинений и ответственности России за сбитый Embraer 190.

Отметим, что тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев оперативно созвонился с Владимиром Путиным, извинился за гибель миротворцев и пообещал провести тщательное расследование и наказать виноватых. После чего было возбуждено уголовное дело и даже якобы были задержаны подозреваемые, но до сих пор нет никакой информации о результатах следствия и ответственности для виновных.

Не стоит даже вспоминать о совершенно явном азербайджанском криминале в России. Его размахи поражают. В 2021 году мы провели целую серию расследований о преступлениях азербайджанской ОПГ в Удмуртии, где группа бандитов держала в сексуальном рабстве местную несовершеннолетнюю русскую девочку. В той истории было место всему — нелегальным поставкам зерна, запугиванию людей, оборотням в погонах. И кончилось всё бегством одного из главных преступников в Азербайджан, который не спешил его выдать обратно.

В 2023 году шайка азербайджанских подростков держала в страхе целый район Петербурга. Малолетки нападали на прохожих, избивали их и снимали содеянное на видео, выкладывая их на свой канал в Telegram. Они также хвастались опасной ездой на машине, а после одного из ДТП заявляли, что "дядя Турал порешал" (им оказался лидер банды). После распространения информации о банде полиция почему-то не спешила задерживать её членов. "Дядя Турал" в итоге также скрылся в Азербайджане, откуда его пришлось буквально выцарапывать, так как в Баку пытались всячески затормозить процесс.

И примеры можно приводить и приводить.

Позиции Азербайджана внутри России очень сильны. Зачем Алиеву давить, скажем, на Путина, если некоторые вопросы можно решить через своих очень влиятельных людей в России? Давайте не будем огульно утверждать, что все эти олигархи сейчас дружно поднимутся ради интересов своей исторической родины, но не быть благодарными Ильхаму Алиеву за награды и признание они тоже не могут. В России же они друг за друга горой,

— отметил источник Царьграда в силовых структурах.

Вот и получается, что у тона президента Азербайджана в адрес России есть очень серьёзные мотивы. Претензии по катастрофе самолёта AZAL — лишь предлог, оказавший Алиеву услугу для того, чтобы начать решать застарелые газовые вопросы.

И ведь как разыграна эта партия? Никакой критики Алиева в адрес Зеленского, зато ушаты нелицеприятного в адрес Москвы. Потому что на Россию можно надавить изнутри, а вот Зеленский нужен для того, чтобы решить вопрос поставок азербайджанского газа в Европу. Кроме как дать его через украинскую территорию, у Алиева вариантов особо нет.

И теперь России в лице её дипломатического корпуса предстоит решить серьёзную задачу: как не стать снова той самой щедрой душой, вновь делающей всё ради дружбы с Азербайджаном, который не готов делать ни шагу навстречу и уже стоит с протянутой для рукопожатия рукой перед всеми врагами России.

https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43037682395/Aliev-molc...

Вадим Шумилин как раз отмечает по этому поводу, что азербайджанская колонна в российской блогосфере (как по команде) дружно надела траур по "чёрному январю". Ильхам Гейдар-оглы явно не забыл сбитого самолёта и наносит империи пусть не удар, но укол.

Это не проговаривается в официальных речах и передовицах, тем более на русском языке, но культ погибших 20 января 1990 года в Баку при вводе войск носил тогда и носит 35 лет спустя отчётливый антироссийский (а у местных радикалов - антирусский) привкус. Не только потому, что советские войска, вломившиеся в город тёплой январской ночью, сметая баррикады "Народного фронта", состояли большей частью из русских. Потому, прежде всего, что московская власть, войска пославшая, всегда, во все времена, воспринималась в Азербайджане русской, даже когда из кожи вон старалась доказать обратное. А учитывая, что нынешний российский режим строит свою историческую легитимность на советском фундаменте, повод для демарша идеален. Тот самый случай, когда все всё понимают (кроме, может быть, некоторых российских блогеров на бакинских харчах), но придраться по форме не к чему. В конце концов, все высшие чины РФ, начиная с Самого, посещая Баку, возлагают венки погибшим 20 января на Аллее шахидов.

"Черный январь" в азербайджанском историческом мифе играет роль восстания, легитимирующего полученную независимость. Чтоб было как у людей: воспрявший народ, баррикады, жертвы, долгожданная свобода, все дела. Технично и удачно опускается, что независимость бывшая АзССР получила через полтора с лишним года благодаря баррикадам в Москве. Которые строились в то время, когда сам Баку сидел тише воды, ниже травы, выжидая, чья возьмёт.

И уж тем более молчок о том, что азербайджанское освободительное восстание было совмещено со средневековым армянским погромом. Который и стал предлогом для ввода войск.

Предлогом - потому что к 20 января погром завершился ввиду исчерпания армян: всех уцелевших вывезли из города силами бакинского гарнизона. Так что и противоположная азербайджанской армянско-советская версия - войска пришли остановить погромщиков - тоже хромает на обе ноги.

Советская армия, ворвавшаяся в город в ночь на 20 января, спасала не бакинских армян, а ЦК КП Азербайджана.

В общем и целом, вспомнить о "черном январе" полезно с чисто просветительской точки зрения, и российским "политологам" с их бакинскими кураторами стоит сказать спасибо. Ибо это ярчайший, нагляднейший пример того, как создаются исторические мифы.

О ком точно не вспомнят сегодня ни там, ни тут - это о русских солдатах, погибших на бакинских улицах ни за что. Но русским солдатам не привыкать.

Из книги Е.В. Семёновой "На этнической войне. Геноцид русских в бывших республиках СССР" . Азербайджан:

"Третий день резни, 15 января, начался со страшного грохота. Сначала послышался звук, напоминающий взрыв, потом гул, и новое здание штаба флотилии на Баиловской шишке исчезло в облаках пыли. Штаб сполз по склону, разрушив и засыпав обломками столовую береговой базы бригады ОВРа. Официально причиной обрушения штаба стал оползень, однако время случившегося вызвало сомнения в правдивости этой версии. От штаба уцелела одна стена с балконом и главкомом на нём. Он как раз вышел на балкон осмотреться, а возвращаться ему оказалось некуда. Под обломками зданий погибло 22 человека, и среди них мой хороший товарищ капитан 3 ранга Виктор Зайченко. Его задавило перекрытием в кабинете на втором этаже столовой. У Вити осталось трое сыновей. Остальных засыпанных нам удалось откопать, покалеченных, но живых" "На многих домах надписи: "Русские - оккупанты!", "Русские - свиньи!". Моя мама приехала по распределению из Курска в глухое горное азербайджанское село учить ребятишек русскому языку. Это было тридцать лет назад. Теперь она пенсионерка. Я второй год работала в школе... Пришла неделю назад в школу, а в коридоре надпись: "Русские учителя, идите в уборщицы!". Я говорю: "Вы что, ребята?". А они в меня плюют... Я их азбуке учила. Теперь вот мы с мамой здесь. Родственников в России у нас нет. Денег нет, работы нет... Куда? Как? Ведь моя родина - Баку. Женщины-учительницы, с которыми я беседовал в маленькой комнатке, то и дело утирали невольные слезы обиды. Я убежала с дочкой с одной сумкой, за три минуты. Жуткая обида!"

Участник азербайджанской рэп-группы «Каспийский Груз» Брутто – о жизни русских в Баку 90х гг.:

«[Черный январь] - это траур, это большой траур. И это большой траур в последующем для почти любой русской семьи, которая здесь родилась и жила. Потому что мне мама 20 января каждого года говорила «может, ты сегодня не пойдешь в школу? Может, в институт не пойдешь?». А то тебя ритуально отпиздят.

Чтоб ты понимал, мой отец был на этих баррикадах [20 января]. Но дальше, после того, как это произошло, и общество накалилось до того, что... Ну, ты же всё упрощаешь, ты такой: «РУССКИЕ. ПО НАМ. СТРЕЛЯЛИ». И ты начинаешь находить тех русских, до которых ты можешь дотянуться и выплеснуть свой гнев.

Я прекрасно помню: мне 5, мы с мамой идем за ручку. И вот мы проходим вдоль своего дома, и вот мы выходим на остановку за хлебом. И вот с того дома детвора, которая постарше меня, им 8-10 лет, просто нас хуярят камнями. Молча. Ну, типа клич кинули «русские!», и хуярят камнями. И если это делают дети, значит, этим детям кто-то донес информацию у себя на кухне».

«Русского» Брутто зовут Тимур Одилбеков. Его вина перед «истинными азербайджанцами» заключалась в том, что он родился со славянской (европейской) внешностью. И это столичный Баку – несложно догадаться, что происходило с русскими семьями в провинциальных городах Закавказья и Средней Азии. Сейчас «истинные» обитатели этих территорий массово переезжают в Россию, требуют уважать их родоплеменные обычаи и жалуются на «предвзятое» отношение со стороны общества и правоохранительных органов. Так как русским некуда бежать со своей родной земли, то дело неумолимо движется к печальной, но логичной развязке.

https://t.me/ia_steklomoy/20668

Это надо просто выжечь каленым железом на лбу дружбанародников.



Сейчас много стали писать, что азербайджанские политики двуличные лицемеры, пантюркисты и вообще отпетые вражины. Да, это, конечно, прям сенсация. Только у нас на канале на эту тему примерно 100500 публикаций, если не больше.

Но самое время поговорить немного о другом.

Во-первых, Азербайджан - это национальное государство, в любых ситуациях любыми методами отстаивающее свои национальные интересы. Национальные, а не многонациональные. Ну и турецкие, как неотделимые от азербайджанских. Азербайджанцы превыше всего. И гибель азербайджанцев в катастрофе - достаточно весомый повод, чтобы не заниматься подковёрной вознёй, а сходу бить кафирам в табло. Не потому что Великобритания, ЦРУ и пантюркистский проект, а потому что погибли азербайджанцы. Так должно реагировать любое национальное государство.

На радость азербайджанцам (да и всем остальным этнократиям внутри России и по её периметру) в визави у них блаженные советские дружбонародники, разводить и унижать которых которых - сам Бог велел.

И второе. Гораздо более важное. Итак, азербайджанцы - вероломные вражины, а ещё Турция, а ещё Великобритания, а ещё США.

Но кто же из перечисленных позволил азербайджанской ОПГ-диаспоре создать в России мощнейшую разветвлённую иноагентскую сеть со своими карманными чиновниками, силовиками и законотворцами?

Кто помешал Госдуме вышвырнуть из своих рядов стремительным домкратом депутата, "живущего с Азербайджаном в сердце", о связях которого с азербайджанскими миллионерами не писал только ленивый?

Кто помешал правоохранительным органам и органам безопасности моментально возбудить дело на основании публикаций в СМИ о тесной связи других высокопоставленных чиновников России с азербайджанскими олигархами и чиновниками?

Кто завешал полстраны азербайджанскими флагами?

Кто доверху набил азербайджанцами академии МВД, суды и прокуратуры?

Кто гнобил и вынудил уволиться русского полицейского, пристрелившего в Новосибирске азербайджанского абу-бандита?

Кто заставляет русских детей писать сочинения во славу Гейдара Алиева и ставит ему памятники в городах России?

Кто таскает русских детей на лекции в логово азербайджанской ОПГ-диаспоры?

Кто позволил азербайджанцам легализовать и институционализировать свою иноагентско-криминальную сеть под видом всяких конгрессов, союзов и прочих общин?

Кто таким образом обеспечил идеальные, невиданные в истории условия для работы азербайджанской и турецкой разведок?

Это всё опять ЦРУ и МИ6 так эффективно отработали? Примерно как с ввозом и натурализацией миллионов диких кишлачных муджахидов.

И в виде вишенки в итоге, прямо-таки, горячие новости. В Твери накрыли очередную этническую преступную группировку. На этот раз «дельцы» травили людей контрафактным алкоголем и табаком.

В Твери задержаны шестеро (шестеро, Карл!) азербайджанцев, которые в составе ОПГ на протяжении ДЛИТЕЛЬНОГО времени торговали немаркированной табачной и алкогольной продукцией.

Контрафакт реализовывался в областном центре и нескольких районах Тверской области. Силовики провели операцию в Твери на складах на улице Коминтерна и бульваре Цанова. В результате был изъят алкоголь и табачная продукция на сотню миллионов рублей. Среди изъятого — ящики с водкой, которую реализовывали под известными тверичанам брендами «Талка», «Хортица», «Тайга», а также ящики с виски, коньяком и текилой.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за реализацию контрафактной продукции. Также будет проведена экспертиза всего изъятого товара, после чего будет понятна степень его вреда для здоровья граждан. Вероятно, будут возбуждены новые уголовные дела.

https://t.me/tsargradtv/98346

