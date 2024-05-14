Фото прошлых времен

Эти фотографии показывают правду без прикрас и жизнь, какой она была на самом деле. Можно обмануть учебники истории, но не объектив фотоаппарата.Уставший рабочий, Новокузнецк, СССР, 1980 годВИА «Лейся Песня» (Валерий Кипелов, Николай Расторгуев), 1980-еБелуга, выловленная в Каспии, 1910-е. Выставлена в магазине В. Ф. Бобкова на Балчуге. Весила 1152 кг (72 пуда)Просто кормление бобров, СССРДевочка закрывает глаза от фотографа в центре разрушенного города Грозный, Чечня март 2002 годаПродажа бензина у дороги в Грозном, октябрь 2000 годаПоследний звонок, Клайпеда, Литовская ССР, 1970–еКолыбельная, 1924 годПризыв в армию, 1930-еСын уходит воевать, СССР, 1942 годВ ЗАГСе. Узбекистан, 1925 годЖенщина копается в сумке на поваленном серпе и молоте на улице в Москве, 1991 годНеконтролируемая торговля, СНГ, 1990–е«Ленин в цвете, 1922 год»Детское выступление в раннем Советском союзе. "Мы отпустим мать на грядку и пойдём на детплощадку". 1927 год.Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, Москва, 1954 годНачальная школа, Ленинград, 1950-е
Крест на месте памятника первому чекистуПервый деревянный крест на постаменте памятника Дзержинскому на Лубянке простоял недолго. Милиционеры его сняли в первую же ночь. Через неделю казаки установили новый крест.Начало поколения тех самых фото на ладони, Подмоcковьe, 1950-e годы.Галина и Александр Лукашенко. БССР, 1970 - еУрок сольфеджио, Москва, 1969 год1939 годСвежая прессаНа борту самолета Ту-104 во время первого перелета из Москвы в Иркутск, 1956Вечер на каткеСтроительство гостиницы «Космос» в Москве, СССР, 8 января 1977 годаЗанятия в техническом кружке в Ясной Поляне, СССР, 1953 годУзнали парнишку? Володя Высоцкий участвует в самодеятельности.Советские моряки слушают скрипку в Тихом океане, 1955 год«Главный во дворе», Кострома, 1958 годИспытатель парашютов, СССР, 1935 годПервый поезд Московского метро совершает пробный рейс, 1934 годЛ.И. Брежнев на отдыхе на Черном море. 70-е. СССР.
Иосиф Бродский с мамой у ограды Преображенского Собора1947
Ограда вокруг собора состоит из дул 102 трофейных пушек. Эти пушки были взяты в плен в сражениях при Измаиле, Варне и Тульче.СегодняЗима в московском дворе, 1957Валентин Катаев на снимке Дмитрия БальтерманцаАлександр Абдулов, Татьяна Пельтцер и Николай Караченцов. Стадион «Локомотив», г. Куйбышев (Самара) 1984 год.На рынке в Барнауле, 1974 год«Когда на Урале плюс 30 градусов, идем к воде», фотограф Эдуард Эттингер, 1971 годНиколай Караченцов в Москве, 1977 годРыбзавод в Мурманске, 1972 год«На Неве», Ленинград, 1982 годЦентральная улица города Мурманск, 1950-еМужчина проходит курс водных процедур в черноморском санатории, Гагры, 1974 годОчаково, 1981 годРаботники колхоза «Большевик» отдыхают в баре, Харьковская область, 1971 годЦех детских педальных автомобилей, АЗЛК, 1970 годВ Ленинграде, 1960-еПункт приема стеклотары, 1983 годВ Хабаровске, 1959 годЯрославское шоссе в Москве, 1959 годПродажа грибов, Ленинград, 1979 годВ трамвае, Ленинград, 1979 годКафе-самолет в Евпатории, 1987 годБирюлево, 1986 годСмоленский бульвар в Москве, конец 80-хНа колесе обозрения в Парке Горького, Москва, 1963 годМАЗ-5549 на конвейере, 1978 год
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