Фото прошлых времен

Эти фотографии показывают правду без прикрас и жизнь, какой она была на самом деле. Можно обмануть учебники истории, но не объектив фотоаппарата. Уставший рабочий, Новокузнецк, СССР, 1980 год ВИА «Лейся Песня» (Валерий Кипелов, Николай Расторгуев), 1980-е Белуга, выловленная в Каспии, 1910-е. Выставлена в магазине В. Ф. Бобкова на Балчуге. Весила 1152 кг (72 пуда) Просто кормление бобров, СССР Девочка закрывает глаза от фотографа в центре разрушенного города Грозный, Чечня март 2002 года Продажа бензина у дороги в Грозном, октябрь 2000 года Последний звонок, Клайпеда, Литовская ССР, 1970–е Колыбельная, 1924 год Призыв в армию, 1930-е Сын уходит воевать, СССР, 1942 год В ЗАГСе. Узбекистан, 1925 год Женщина копается в сумке на поваленном серпе и молоте на улице в Москве, 1991 год Неконтролируемая торговля, СНГ, 1990–е «Ленин в цвете, 1922 год» Детское выступление в раннем Советском союзе. "Мы отпустим мать на грядку и пойдём на детплощадку". 1927 год. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, Москва, 1954 год Начальная школа, Ленинград, 1950-е

Крест на месте памятника первому чекисту Первый деревянный крест на постаменте памятника Дзержинскому на Лубянке простоял недолго. Милиционеры его сняли в первую же ночь. Через неделю казаки установили новый крест. Начало поколения тех самых фото на ладони, Подмоcковьe, 1950-e годы. Галина и Александр Лукашенко. БССР, 1970 - е Урок сольфеджио, Москва, 1969 год 1939 год Свежая пресса На борту самолета Ту-104 во время первого перелета из Москвы в Иркутск, 1956 Вечер на катке Строительство гостиницы «Космос» в Москве, СССР, 8 января 1977 года Занятия в техническом кружке в Ясной Поляне, СССР, 1953 год Узнали парнишку? Володя Высоцкий участвует в самодеятельности. Советские моряки слушают скрипку в Тихом океане, 1955 год «Главный во дворе», Кострома, 1958 год Испытатель парашютов, СССР, 1935 год Первый поезд Московского метро совершает пробный рейс, 1934 год Л.И. Брежнев на отдыхе на Черном море. 70-е. СССР.

Иосиф Бродский с мамой у ограды Преображенского Собора 1947

Ограда вокруг собора состоит из дул 102 трофейных пушек. Эти пушки были взяты в плен в сражениях при Измаиле, Варне и Тульче. Сегодня Зима в московском дворе, 1957 Валентин Катаев на снимке Дмитрия Бальтерманца Александр Абдулов, Татьяна Пельтцер и Николай Караченцов. Стадион «Локомотив», г. Куйбышев (Самара) 1984 год. На рынке в Барнауле, 1974 год «Когда на Урале плюс 30 градусов, идем к воде», фотограф Эдуард Эттингер, 1971 год Николай Караченцов в Москве, 1977 год Рыбзавод в Мурманске, 1972 год «На Неве», Ленинград, 1982 год Центральная улица города Мурманск, 1950-е Мужчина проходит курс водных процедур в черноморском санатории, Гагры, 1974 год Очаково, 1981 год Работники колхоза «Большевик» отдыхают в баре, Харьковская область, 1971 год Цех детских педальных автомобилей, АЗЛК, 1970 год В Ленинграде, 1960-е Пункт приема стеклотары, 1983 год В Хабаровске, 1959 год Ярославское шоссе в Москве, 1959 год Продажа грибов, Ленинград, 1979 год В трамвае, Ленинград, 1979 год Кафе-самолет в Евпатории, 1987 год Бирюлево, 1986 год Смоленский бульвар в Москве, конец 80-х На колесе обозрения в Парке Горького, Москва, 1963 год МАЗ-5549 на конвейере, 1978 год