Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Первые два фото особенно символичны и актуальны, как никогда... первый создал СССР... вторые лучше устроились... ВИА ...Фото прошлых времен
  • ВераВерная
    Спасибо за рассказ.Ихтиандр или рыба...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Так что интрига сохранилась... Интересно, а рыбаки у нас тут есть? Может, они подскажут?Ихтиандр или рыба...

Фото прошлых времен

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