Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46

К медали "За отвагу", вручавшейся за личное мужество и отвагу, у фронтовиков всегда было особое отношение.

Вчера (04.02) восемь бойцов БАРС "Каскад" получили эту боевую награду у памятника Воинам-освободителям Сватовщины.

https://t.me/c/1801542020/2523

На Съезде Союза добровольцев Донбасса, проходившем в Мариуполе, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева общественную награду "Царьградский крест".

"Награда общественная, но она уже весьма и весьма почетная, по одной простой причине: никто "левый" эту награду не получал. Эту награду получают только те, кто совершенно конкретно, по-настоящему, по взрослому принимает участие в боевых действиях. Обычно эти награды вручаю я, но на сей раз, поскольку Константин Малофеев присутствует здесь, основная функция достается ему", - объявил Съезду заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД), Александр Бородай.

Всего на Съезде СДД было вручено 54 общественные награды "Царьградский крест".

https://t.me/tsargradtv/35787

Проход пары штурмовиков Су-25 ВКС России на предельно малых высотах на Донецком направлении. Главное, чтоб кресты не посбивали (шутка)

https://t.me/c/1801542020/2535

Военкоры сообщили о применением ВСУ химического оружия в боях на Авдеевском направлении. Как сообщают с мест военкоры, на позиции русских войск под Новобахмутовкой с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом. У людей, попавших под поражение химией, отмечается рвота и судороги. По словам военкоров, подобные «приспособления» уже ранее сбивались русскими солдатами, а при контакте с незащищенной кожей обломки «сюрприза» оставляли после себя химические ожоги.

https://t.me/readovkanews/52036

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/35573

Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/35593 Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/35603

Танкисты ВС РФ в зоне СВО Танкисты ВС РФ в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/35620

Брошенная техника Брошенная техника, оружие и личные вещи 14-й ОМБр ВСУ на купянском направлении в районе н.п. Синьковка. Сбежали с позиций под натиском наших войск.

https://t.me/yavtankeZ/2101

Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВО Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/35500

Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВО Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВО

https://t.me/rosich_ru/35512

Российские добровольцы в районе Угледара Российские добровольцы в районе Угледара

https://t.me/rosich_ru/35522

Российские добровольцы в районе Угледара Российские добровольцы в районе Угледара

https://t.me/rosich_ru/35532

Работа военной полиции РФ в Запорожской области Работа военной полиции РФ в Запорожской области

https://t.me/rosich_ru/35539

Работа военной полиции РФ в Запорожской области Работа военной полиции РФ в Запорожской области

https://t.me/rosich_ru/35559

Хохлам предложили по 12 млн рублей за сдачу танков, которые им поставит запад. За каждый Leopard, Abrams или Challenger запорожский добровольческий батальон имени Судоплатова предлагает 12 млн руб по нынешнему курсу, 171 тысяча долларов или 156 тысяч евро.

Стоит задуматься им.

https://t.me/Soldieroffortune777/20851

Кадры возвращения 63 российских военнослужащих из украинского плена публикует Минобороны РФ.

https://t.me/izvestia/120425

Освобожденных из украинского плена 63 военнослужащих встретили на аэродроме Чкаловский. Сейчас военным предстоит пройти реабилитацию и лечение, после чего они смогут увидеться с родными и близкими. Дмитрий Коновалов, служивший под Изюмом, рассказал корреспонденту "Известий" Ксении Солдатовой о своих ощущениях после освобождения. Мужчина отметил, что в Тамбовской области его ждет семья. Именно мысли о доме и ребенке помогали ему не падать духом во время нахождения в плену:

"Обмен прошел без происшествий, все удачно. Не терпелось, когда пересечем ленточку. Когда случилось — довольные, счастливые. Дали телефон, с родственниками со всеми созвонились, с ребенком, с друзьями. Все хорошо, спасибо".

https://t.me/izvestia/120468

"Мама, я вернулся, я дома" - такие слова - самые главные для тех, кто долгие недели, а нередко - и месяцы ничего не знал о своих близких, находившихся в зоне СВО. В аэропорт "Чкаловский" прибыл борт с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. В ближайшее время им окажут необходимую медицинскую помощь, и они смогут вернуться домой к родным.

https://t.me/tsargradtv/35732

Первая партия воинов добровольческого батальона им. Павла Судоплатова отправилась в бой "На линию боевого соприкосновения отправилось подразделение бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. На передовой линии бойцы проходят боевое слаживание. Добровольцы батальона Судоплатова настроены решительно, рвутся в бой. Пока на передний край обороны отправились лучшие", - написал в своём телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

https://t.me/c/1780774638/11277

Российский солдат ребенка не обидит...

И совсем не важно, чей это ребенок.

https://t.me/c/1524001401/5965

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