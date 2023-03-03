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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46

К медали "За отвагу", вручавшейся за личное мужество и отвагу, у фронтовиков всегда было особое отношение. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Вчера (04.02) восемь бойцов БАРС "Каскад" получили эту боевую награду у памятника Воинам-освободителям Сватовщины.
https://t.me/c/1801542020/2523

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46На Съезде Союза добровольцев Донбасса, проходившем в Мариуполе, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба получил из рук Александра Бородая и Константина Малафеева общественную награду "Царьградский крест".
"Награда общественная, но она уже весьма и весьма почетная, по одной простой причине: никто "левый" эту награду не получал. Эту награду получают только те, кто совершенно конкретно, по-настоящему, по взрослому принимает участие в боевых действиях. Обычно эти награды вручаю я, но на сей раз, поскольку Константин Малофеев присутствует здесь, основная функция достается ему", - объявил Съезду заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса (СДД), Александр Бородай.
Всего на Съезде СДД было вручено 54 общественные награды "Царьградский крест".
https://t.me/tsargradtv/35787
Проход пары штурмовиков Су-25 ВКС России на предельно малых высотах на Донецком направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Главное, чтоб кресты не посбивали (шутка)
https://t.me/c/1801542020/2535

Военкоры сообщили о применением ВСУ химического оружия в боях на Авдеевском направлении.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Как сообщают с мест военкоры, на позиции русских войск под Новобахмутовкой с беспилотников были сброшены цилиндры с химическим отравляющим веществом. У людей, попавших под поражение химией, отмечается рвота и судороги. По словам военкоров, подобные «приспособления» уже ранее сбивались русскими солдатами, а при контакте с незащищенной кожей обломки «сюрприза» оставляли после себя химические ожоги. 
https://t.me/readovkanews/52036

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/35573

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/35593Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/35603
Танкисты ВС РФ в зоне СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Танкисты ВС РФ в зоне СВО
https://t.me/rosich_ru/35620
Брошенная техникаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Брошенная техника, оружие и личные вещи 14-й ОМБр ВСУ на купянском направлении в районе н.п. Синьковка. Сбежали с позиций под натиском наших войск. 
https://t.me/yavtankeZ/2101

Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВО
https://t.me/rosich_ru/35500
Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Позиции мобилизованных военнослужащих ВС РФ в южном секторе СВО
https://t.me/rosich_ru/35512
Российские добровольцы в районе УгледараНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Российские добровольцы в районе Угледара 
https://t.me/rosich_ru/35522
Российские добровольцы в районе УгледараНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Российские добровольцы в районе Угледара 
https://t.me/rosich_ru/35532
Работа военной полиции РФ в Запорожской областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Работа военной полиции РФ в Запорожской области 
https://t.me/rosich_ru/35539
Работа военной полиции РФ в Запорожской областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Работа военной полиции РФ в Запорожской области 
https://t.me/rosich_ru/35559

Хохлам предложили по 12 млн рублей за сдачу танков, которые им поставит запад.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46За каждый Leopard, Abrams или Challenger запорожский добровольческий батальон имени Судоплатова предлагает 12 млн руб по нынешнему курсу, 171 тысяча  долларов или 156 тысяч евро.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Стоит задуматься им. 
https://t.me/Soldieroffortune777/20851

Кадры возвращения 63 российских военнослужащих из украинского плена публикует Минобороны РФ. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46https://t.me/izvestia/120425

Освобожденных из украинского плена 63 военнослужащих встретили на аэродроме Чкаловский. Сейчас военным предстоит пройти реабилитацию и лечение, после чего они смогут увидеться с родными и близкими. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Дмитрий Коновалов, служивший под Изюмом, рассказал корреспонденту "Известий" Ксении Солдатовой о своих ощущениях после освобождения. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Мужчина отметил, что в Тамбовской области его ждет семья. Именно мысли о доме и ребенке помогали ему не падать духом во время нахождения в плену:
"Обмен прошел без происшествий, все удачно. Не терпелось, когда пересечем ленточку. Когда случилось — довольные, счастливые. Дали телефон, с родственниками со всеми созвонились, с ребенком, с друзьями. Все хорошо, спасибо".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46https://t.me/izvestia/120468

"Мама, я вернулся, я дома" - такие слова - самые главные для тех, кто долгие недели, а нередко - и месяцы ничего не знал о своих близких, находившихся в зоне СВО.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46В аэропорт "Чкаловский" прибыл борт с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46В ближайшее время им окажут необходимую медицинскую помощь, и они смогут вернуться домой к родным.
https://t.me/tsargradtv/35732

Первая партия воинов добровольческого батальона им. Павла Судоплатова отправилась в бойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46"На линию боевого соприкосновения отправилось подразделение бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. На передовой линии бойцы проходят боевое слаживание. Добровольцы батальона Судоплатова настроены решительно, рвутся в бой. Пока на передний край обороны отправились лучшие", - написал в своём телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий.
https://t.me/c/1780774638/11277

Российский солдат ребенка не обидит...Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46
И совсем не важно, чей это ребенок.
https://t.me/c/1524001401/5965

Еще несколько помощниковНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.46

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