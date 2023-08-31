И чего только не встретишь у нас



Чего только в провинции не встретишь. Ярославская область. А еще в регионе есть и такое вот.

Дипломат, многолетний посол Российской империи в Вене Дмитрий Татищев (1767-1845) владел в Ярославской губернии селом Татищев Погост. В 1830-е годы в селе произошёл пожар, который уничтожил почти весь населенный пункт.

Татищев захотел, чтобы крестьяне строили свои новые дома кирпичными и уходили от привычных избушек. Он прислал в Ярославль проект «образцового» дома.

Смерть помещика помешала реализации проекта, но в 1910-е годы потомки построили один такой «образцовый» крестьянский «особняк» в три окошка. Он стоит и по сей день.

Довольно интересная архитектура.

Советское кафе «У фонтана» и сам фонтан в городе Шахты Ростовской области.

Дубовка — город приятных особнячков в часе езды от Волгограда. Если вы думаете, что в Волгограде и области после жесточайших событий 1940-х годов стоит рассчитывать только на сталинки, то глубоко ошибаетесь, там немало дореволюционного наследия.

Иногда московские дворы подкидывают полный сюр: как вам Гоголь на фоне броневичка?

Оценим избу-кофейню в Плесе.

Из раздела «нереализованная гигантомания» В 1914 году архитекторы Покровский и Китнер предлагали построить на Ватном острове в Петербурге самый большой в стране стадион в формах русского национального стиля. Он вмещал бы 30 тысяч человек. Проект подвергся критике, к тому же началась Первая Мировая война.

Отреставрированные исторические наличники на новой набережной в Сызрани Самарской области. Проект «За окном» рассказывает о богатстве деревянного зодчества города, которое нужно всячески беречь.

Двойственная натура. Тверь, Староворобьевсвкая улица. Почему такое происходит?

Дореволюционные дома-теремки в советское время часто делили между двумя хозяевами. К сожалению, сейчас соседи не всегда могут договориться о едином историческом облике здания. Пример тому выше. И вот еще яркий пример — в посёлке Борисоглебский Ярославской области.

Было-стало: старообрядческая церковь Николы Чудотворца у Тверской заставы (м. «Белорусская») в 1982-м и в 2020-е годы. Ну хоть не снесли и то хорошо.

Новосибирский аэропорт Толмачево А начинался он в 1957 году. Тогда была готова только взлетно-посадочная полоса, а наземные службы ютились во времянках и щитовых домах.

Раньше снимать Москву с высоты — дело рискованное. Фоторепортёр на Храме Христа Спасителя, 1927.

Одна из последних сохранившихся старых детских площадок в Чебоксарах — бетонные персонажи русских сказок и советских мультфильмов. Фото Ивана Михайлова

«Как понять, что в Рязани наступила весна? На Почтовой появился весовщик Иосиф Пятунин. Он взвешивает рязанцев уже несколько десятилетий, цена за "услугу" с годами не меняется - 3 рубля. Вместе с точным весом он дает советы по правильному питанию и здоровому образу жизни». Николай Литвинов

Есть один удивительный музей, посвященный козлам. Один из интереснейших российских музеев расположен в Твери. Посвящен он козлу — это животное, кстати, неофициальный символ города. А экскурсия основателя, историка Владимира Лавренова — целое шоу. Вход в музей.

Он, например, утверждает, что слово "козел" в давние времена считали комплиментом. В музее масса предметов, названия которых связаны с этим парнокопытным: пиво, инструменты, машина, гриб. Тут вам расскажут, что "козлить" может мотоцикл (езда на заднем колесе) и даже самолет (отскок от взлетно-посадочной полосы). Рогатые животные есть на гербах многих городов, не только российских. Велика роль этого зверя и в мифологии: и Пан, и дьявол, и козел отпущения. В книге основателя музея рассказывается, как благодаря парнокопытному было открыто виноделие. Кстати, всем гостям с фамилией Козлов — вход бесплатный.

В селе Чёрный Отрог Оренбургской области работает музей Виктора Черномырдина. К летнему сезону здесь изготовили арт-объекты с самыми известными афоризмами политика.

Шуховская вышка с подсветкой - впечатляющее зрелище! Картину в ночь съёмки дополнял туман.

Итак, гиперболоидная многосекционная опора ЛЭП высотой 128 метров построена в 1927-1928 гг. по проекту и под руководством инженера-конструктора Владимира Шухова рядом с городом Дзержинском в Нижегородской области. Опора служила для перехода линии электропередач 100 кВ от НиГРЭС через реку Оку с низкого берега на высокий. Строилась линия в рамках плана ГОЭЛРО. Таких опор ЛЭП ранее существовало ещё пять - одна такой же высоты на берегу Оки, две 64-метровые и две 20-метровые поодаль.

Единственная сохранившаяся конструкция была отреставрирована, обзавелась подсветкой. По вечерам у вышки бывает многолюдно.

А у нас есть вот такие голубятни. А у вас? Оформление екатеринбургской голубятни в духе европейской средневоковой романтики с нотками готики.

Здание бывшей синагоги. Мариинск, Кемеровская область.

В 1908 году в Мариинске жили 6000 евреев, треть населения города. Сейчас здание в центре города никому не нужно и постепенно разрушается. Обидно! Такая красота и не нашли ей применения!

В селе Новичиха Алтайского края в здании бывшей избы-читальни открыли пивнуху. Даже шутить не хочется.

Одна из самых печальных потерь Москвы — снос Всехсвятского каменного моста конца XVII века. Его успели зарисовать и сфотографировать, но разобрали еще в середине XIX столетия. Тогда москвичи только начинали разбираться в своих древностях, и число людей, искренне ратовавших за сохранение старины, измерялось максимум сотнями.

А так была бы у нас настоящая средневековая сказка! «Сколько стоило усилий и иждивений, чтобы сломать этот двухвековой памятник! Самою трудностью сломки доказывалась прочность его кладки и доброта материала, из коего только одной части достаточно было на постройку огромного дома. Московские жители с любопытством и сожалением собирались смотреть на разрушение этого моста, который долго почитаем был одною из диковинок не только древней столицы нашей, но вообще и всей России».

Казалось бы, как можно совместить утонченный стиль ар-нуво и техничный, строгий, военный Кронштадт? Но две стихии подружились. Знаменитое здание Машинной школы Балтийского флота, возведённое в 1904-1906 годах.

Архитектура, будто созданная нейросетью, задолго до их появления Село Линда, Нижегородская область.

Памятник швейной машинке «Зингер»

⠀Бронзовая скульптура изображает машинку, вышивающую историческую карту города.

Автор работы – скульптор Александр Рожников. Подольск, Московская область, Советская площадь, 7

И закончу вот такой усадьбой. Усадьба Василия Дмитриевича Поленова, Тульская область