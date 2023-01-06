Дополнительно ответы Пригожина Евгения Викторовича

Запрос от редакции издания Piter News 24 и ответ:

Евгений Викторович, добрый день! Хотели бы задать Вам вопрос. Что ждет жителей Петербурга в новом году? Ждет ли их смена губернатора?

Может быть, ваши прогнозы поднимут настроение петербуржцам. Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я уверен, что поднимут. Настроение в новом году у петербуржцев будет просто прекрасным. Не сомневаюсь, что Александр Дмитриевич останется губернатором в этом году. И в следующем. Более того, он успешно пройдет и выборы 2024 года.

Поэтому не переживайте: следующий 2023 год мы проживем с ним вместе. И у нас всё будет: снег, грязь, мусор, рушащиеся здания, отсутствие инвестиций. Но, внимание, единственное, чего у нас не будет - это метро.

Я думаю, что в 2024 году Александр Дмитриевич выиграет выборы с результатом 53%, так как 51% выглядит сомнительно, вдруг подтасовали.

В 2029 году примут новый закон о выборах, в котором минимальным порогом для прохождения кандидата будет 25%. А минимальный возраст - 73 года. Выборы же проведут 20 мая, на следующий день после того, как Александру Дмитриевичу исполнятся те самые 73 года.

Никто, конечно, не удивится, что в 2034 году Александр Дмитриевич наберет 37%. Дальше, если в 2036 году Александр Дмитриевич преодолеет 80-летний возраст здоровым и не отправится в мир иной, то следует подумать о выборах 2039 года.

Но во всем этом есть и позитивные моменты. В 2039 году наверняка построят те три станции метро, которые Александр Дмитриевич обещал в 2020. Кстати, подтверждением моих слов является то, что губернатор всегда переносит сроки строительства на 30-е и 40-е годы. Сразу понятно, что он, как человек глубоко порядочный, не перекладывает ответственность на чужие плечи, всё делает сам.

Надеюсь, я дал исчерпывающий ответ на ваш вопрос и в ближайшее время вы сможете больше меня не спрашивать о прогнозах на будущий год».

https://t.me/concordgroup_official/182

Публикуем благодарность Евгения Викторовича Миронову С.М.:

«Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за поддержку. Никогда в Вас не сомневался.

С уважением, Пригожин»

Сергей Миронов: все погибшие за Родину должны иметь право на одинаковые почести

'Ранее было опубликовано обращение основателя 'группы Вагнера' Евгения Пригожина

https://t.me/concordgroup_official/183

Запрос от редакции издания Newsinfo и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович. Можете ли Вы дать новую информацию по ситуации с Дмитрием Сытым и подтвердить или опровергнуть, находится ли он в России?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я не буду ни подтверждать, ни опровергать никакую информацию. Вы всё узнаете позже.

Мы подключили специалистов к собственному расследованию и делимся информацией с центральноафриканскими властями. Одно могу сказать с уверенностью - теракт корнями уходит глубоко в ЦРУ, а Франция использовалась втемную.

Данное преступление - одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ. Мы не давали никакой новой информации, ожидая, когда Дмитрий Сытый благополучно покинет воздушное пространство в зоне досягаемости США.

Причина покушения на Дмитрия в том, что в его поле зрения попала информация о людях, годами работавших на американское правительство и организовавших преступные схемы в Африке и по всему миру. Включая убийства и теракты, списываемые на невиновных людей.

Безусловно, ключевые сотрудники DHL были хорошо осведомлены о содержании данной посылки. Есть информация, что компания DHL имела прямое отношение и к другим терактам, которые маскировались, в том числе, под ИГ и Аль-Каиду».

https://t.me/concordgroup_official/185

Запрос от редакции издания «Юга.ру» и ответ:

Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я редактор новостного портала Краснодарского края «Юга.ру». Наша редакция обнаружила в сети ряд публикаций о «кладбище ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской Краснодарского края. Мы не хотим публиковать подобную информацию без подтверждения, поэтому просим ответить на следующие вопросы:

- имеет ли ЧВК «Вагнер» отношение к массовым захоронениям в станице Бакинской Краснодарского края?

- кто похоронен в данной локации, жители Краснодарского края или других регионов РФ?

- какое количество погибших захоронено в этом месте?

- почему местом для захоронения выбран Краснодарский край?

Мы не претендуем на комментарий Евгения Викторовича. Нас удовлетворит ответ пресс-службы на наши вопросы, пусть даже и не на все. Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, этот участок выделен для захоронения бойцов ЧВК «Вагнер». На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своём заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Так как у самой часовни места для захоронения отсутствуют, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок в станице Бакинская».

https://t.me/concordgroup_official/186

Публикуем обращение Депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Михайловича Вегнера и ответ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем».

https://t.me/concordgroup_official/187

Запрос от редакции издания «Глас народа» и ответ:

Здравствуйте! Хотели бы получить комментарий Евгения Викторовича. Передайте ему, пожалуйста, наш запрос.

Евгений Викторович видели ли Вы вчерашний подкаст канала «Фейгин live», где Алексей Арестович высказался относительно Вашей поездки в район Бахмута? В ходе разговора он также упомянул Ваше обращение к Зеленскому и возможный ракетный ответ со стороны ВСУ. Можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Видеть - не видел из-за плохого интернета, но мне его транслировали. Что же все такие напряжённые. Я весело, в позитивном ключе послал Владимиру Александровичу шифровку азбукой Морзе, а они пачку ракет в ответ готовят. Ну разве так можно. Ракеты морзянкой не летают. Могли бы TPQ-шками место засечь и сразу ответить 😉».

https://t.me/concordgroup_official/188

Здравствуйте!

Это Любовь Порываева, корреспондент РБК. Хотели бы, если можно, получить комментарий Евгения Викторовича. Алексей Навальный написал в соцсетях, что в колонию, где он отбывает наказание (ИК-2 в Покрове), приезжал Евгений Викторович. Уточняется, что он прилетел туда на вертолете, выступил перед заключенными, предложил им участвовать в СВО и пообещал, что через полгода "выпишет каждому помилование".

Скажите, пожалуйста, действительно ли Евгений Викторович приезжал в эту колонию? Если да, то когда именно и с какой целью? На каких условиях заключенным предлагалось участие в СВО? Что вы можете сказать по поводу заявления Навального о том, что в России уничтожаются основы права из-за вербовки заключенных для участия в спецоперации? Спасибо!

Ответ:

Евгений Викторович попросил дать паузу для ответа, так как речь идет о близости с Навальным (вероятнее всего, имеется в виду приезд в ИК-6).

https://t.me/concordgroup_official/189

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Все ваши вопросы лежат в плоскости мелкой попытки необдуманного шпионажа. Но чтобы удовлетворить ваше любопытство, я вам отвечу так.

Я часто летаю на вертолёте и бываю в разных местах. Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью.

Я не такой большой знаток российского права как Лёша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам. Первая, люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны. Вторая, запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами.

Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем «навальнообразным» дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями».

https://t.me/concordgroup_official/190

Запрос от редакции издания «Уолл Стрит Джорнал» и ответ:

Добрый день,

Американское издание «Уолл Стрит Джорнал» приветствует Вас и обращается с просьбой о комментариях от имени видео-отдела газеты.

Видео-отдел «Уолл Стрит Джорнал» работает над сюжетом о роли ЧВК «Вагнер» в украинском конфликте. В связи с этим, могли бы Вы ответить на следующие вопросы:

1. На каких основаниях ЧВК «Вагнер» организует рекрутинг заключенных в российских колониях?

2. Российские правозащитные организации сообщали о рекрутинге от 15 до 20 тысяч заключенных к декабрю этого года - насколько верны эти цифры?

3. Каков статус ЧВК «Вагнер» в России, учитывая, что деятельность частных военных компаний не является легализованной в РФ?

4. Насколько важна роль ЧВК «Вагнер» в СВО? Конфликтует ли она с Вооруженными Силами РФ или они работают вместе?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Вы можете направить своего журналиста в район Артёмовск (Бахмут). И я дам ему там развёрнутое интервью. Безопасность не гарантирую. При возникновении страхового случая - тело самовывозом».

https://t.me/concordgroup_official/192

Запрос от редакции издания «Утро.ру» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Сегодня стало известно, что Министерство торговли США вводит экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер» с целью ограничить ее доступ к различным товарам военного назначения. Можете прокомментировать, как это повлияет на Вашу дальнейшую работу и работу ЧВК «Вагнер»?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Могу сказать, что это удар ниже пояса. На самом деле за долгие годы мы сильно привыкли к высококачественному американскому вооружению и техническим средствам. Действительно, вооружение США во многом превосходит известные аналоги.

Прежде всего, проблема может возникнуть со средствами технической разведки, наблюдения и визуального контроля, а именно со станциями контрбатарейной борьбы TPQ, которыми мы привыкли пользоваться во всех странах мира. Мы вынуждены будем также отказаться от использования Switchblade и перейти на израильские аналоги. Кроме этого, конечно, возникнут проблемы с ремонтной базой и боеприпасами для артвооружения – «Три семёрки». А также с ПВО Hawk, прекрасная система, но, к сожалению, часто ломается. Еще аналоговая РЛС, которая нередко выходит из строя, трудности с поставкой ракет и их сборкой. Но рассчитываю, что мы сумеем заказать их через Польшу или через страны Прибалтики, где у нас плотные контакты с представителями Минобороны».

https://t.me/concordgroup_official/193

Запрос от редакции РБК и ответ:

Здравствуйте!

Вас беспокоит Любовь Порываева, корреспондент РБК. Хотели бы, если можно, получить комментарий Евгения Викторовича по поводу заявления представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби агентству Reuters о том, что в Вашингтоне обеспокоены поставками оружия из КНДР ЧВК Вагнера.

Скажите, пожалуйста, соответствуют ли действительности сообщения о поставках оружия из КНДР? Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР - не что иное, как сплетни и домыслы.

В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер». Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».

https://t.me/concordgroup_official/194

Евгений Пригожин о том, какой он видит Россию после завершения спецоперации. "Это должна быть великая держава, не региональный какой-то оператор. Это должна быть страна, слово которой слышат везде, даже если оно сказано шёпотом.

Наша задача - не дать возможности разорвать себя на части, а второе - не потерять величие страны".

https://t.me/orchestra_w/3965

Кстати, если так посмотреть, Пригожин в текущих реалиях, помимо руководства ЧВК "Вагнер", выполняет роль политического комиссара, который доносит простым и понятным языком до масс базовые посылы, которые зачастую не может правильно разъяснить официальная пропаганда.

1. Не ссать.

2. Собраться.

3. Только вперед.

4. Назад возврата нет.

https://t.me/boris_rozhin/73526

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы».

https://t.me/concordgroup_official/195 До моего прихода

https://t.me/concordgroup_official/198

После моего прихода.

https://t.me/concordgroup_official/199

Напомню, Дмитрий Сытый - директор «Русского дома» в ЦАР, который пострадал при покушении — взорвалась полученная им посылка



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