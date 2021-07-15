Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов

7 марта 2014 г., ушел из жизни знаменитый актер, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов. Его путь в кино был очень продолжительным – почти 60 лет, и очень плодотворным – более 100 ролей, но большинству зрителей он запомнился в образе товарища Сухова из культового фильма «Белое солнце пустыни».

И после 70 лет он продолжал сниматься в кино и выходить на сцену театра, но никто из зрителей не подозревал, каким испытанием стали для него последние годы жизни. Его супруга была уверена в том, что его уход был добровольным – актер просто был не в силах больше мучиться и мучить близких…

Долгий путь к успеху

Актер в молодости Актер в молодости

С самого детства Анатолий Кузнецов рос в творческой атмосфере – его отец, Борис Кузнецов, был известным певцом, работал во фронтовых ансамблях, в оперной труппе Большого театра и в составе джаз-бенда. Отец мечтал, чтобы Анатолий стал эстрадным исполнителем, и он занимался в музыкальной школе, а позже поступил на вокальное отделение музыкального училища. Одним из предметов там было сценическое мастерство, и педагоги обратили внимание на то, что артистические способности Кузнецова намного ярче, чем вокальные. Они посоветовали ему поступить в театральное училище. Его готовы были принять в Школе-студии МХАТ и в «Щуке», но по совету двоюродного брата, который был актером, Анатолий выбрал Школу-студию.



Анатолий Кузнецов в фильме *Гость с Кубани*, 1955

Над дипломным спектаклем с их курсом работал молодой режиссер Олег Ефремов. Как раз тогда вместе со студентами Школы-студии, своими ровесниками и учениками он организовал «Студию молодых актеров», которая стала впоследствии театром «Современник». Ефремов предлагал Кузнецову к ним присоединиться, но он еще во время учебы начал много сниматься и отказался от этого предложения. Позже он вошел в труппу Театра-студии киноактера.

Наталья Фатеева и Анатолий Кузнецов в фильме *Случай на шахте восемь*, 1957

В кино Кузнецов дебютировал в 24 года, а уже через год ему предложили первую главную роль в фильме «Гость с Кубани». В конце 1950-х – начале 1960-х гг. он стал известным артистом, сыгравшим главные роли в фильмах «К Черному морю», «Случай на шахте восемь», «Повесть о молодоженах», «Дайте жалобную книгу», «Весна на Одере». Он работал с лучшими режиссерами – Владимиром Басовым, Александром Миттой, Эльдаром Рязановым. Интересно то, что с Рязановым его сотрудничество могло бы быть более тесным и длительным, но за 6 лет до съемок в фильме «Дайте жалобную книгу» актер отказался от участия в его первой работе «Карнавальная ночь», а позже упустил возможность сыграть в «Гараже» и «Берегись автомобиля». И хотя к 40 годам Кузнецов стал довольно известным и востребованным актером, лучшая роль ждала его впереди.

Всенародный любимец товарищ Сухов

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969

В 39 лет Анатолий Кузнецов получил роль, которая стала его визитной карточкой и навсегда изменила судьбу, – он сыграл красноармейца Федора Сухова в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сегодня просто невозможно представить в этом образе любого другого актера, а ведь изначально худсовет представлял этого героя по-другому и не утвердил Кузнецова. Сам режиссер хотел снимать именно его, но по настоянию худсовета взял Георгия Юматова – кто же еще мог сыграть красноармейца!

Анатолий Кузнецов в роли Сухова

Режиссер знал, чем могут обернуться съемки с ним, ведь Юматов не раз срывал работу из-за своего увлечения спиртным. Но за месяц до съемок Кузнецов сломал ногу и на пробах не смог выполнить всего, что от него требовалось, и Мотыль утвердился в намерении снимать Юматова. Съемки начались без Кузнецова, и тут вдруг актеру пришла телеграмма от режиссера: «Толя, приезжай, все расскажу при встрече, прости, забудь обиды, и роль будет твоей». Как оказалось, Юматов таки сорвался, запил, подрался, повредил лицо и сорвал съемки. А Кузнецов получил свою звездную роль.

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969

Никто из съемочной группы на тот момент не подозревал, что они участвуют в создании шедевра. Благодаря роли Сухова Анатолий Кузнецов превратился в артиста №1 в СССР, вся страна полюбила его героя. Популярность актера была космической в прямом смысле слова. «Белое солнце пустыни» стало любимым фильмом космонавтов – они пересматривали его перед полетом и брали с собой в космос. Однажды они предложили Кузнецову ответить на вопросы викторины по этому фильму, и оказалось, что товарищ Сухов смог вспомнить только 3 имени жен из гарема, а космонавты назвали всех! Анатолий Кузнецов в роли Сухова

Конечно, актер был благодарен этой роли и называл ее своим счастливым лотерейным билетом, но с годами вопросы о товарище Сухове изрядно его утомили. Кузнецов говорил: «Кого я только ни играл: военного оператора, инженеров, белого офицера, гоголевского судью Ляпкина-Тяпкина. Был на экране и шахтером, и следователем угрозыска, и металлургом. После съемок у Сергея Колосова в фильме «Радости земные» мог бы читать лекции о непрерывном розливе стали… Есть актеры, которые создали в советском кинематографе потрясающие образы, но миллионы людей помнят всего одну роль. Это какой-то феномен в искусстве».

Жизнь после «Белого солнца пустыни»

Народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов Народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов

После этого Анатолий Кузнецов продолжал много сниматься, причем не только в СССР, но и в ГДР, Чехословакии, Югославии и Болгарии, в его актерской карьере не было пауз на протяжении почти 60 лет. Кроме того, он часто ездил по стране на творческие встречи со зрителями, а также гастролировал со своим музыкальным коллективом «Серебряные струны и Кузнецов», исполняя лирические песни и романсы, дублировал иностранные фильмы и озвучил десятки картин. Как ни странно, но, несмотря на блестящие вокальные данные и профессиональное образование, в кинофильмах песни в исполнении Анатолия Кузнецова звучали крайне редко, а точнее — всего дважды. Первый раз это произошло в производственной драме «Случай на шахте восемь» и много лет спустя в военном фильме болгарского производства «Братушка», в котором за роль солдата Алеся Казанока актер был удостоен Серебряной медали имени Александра Довженко. Кадр из фильма *Частное лицо*, 1980

Он стал одним из самых известных, успешных и востребованных советских актеров и мог себе позволить самостоятельно выбирать понравившиеся ему сценарии и режиссеров. С годами его популярность не угасала. Накануне своего 80-летия он признавался: «Если хорошо не замаскировался, шапку на уши не натянул, то все – останавливают, просят автографы. Я никому не отказываю. А потом просят сфотографироваться, ведь сейчас у всех фотоаппараты на мобильных. Моих фото в мире у разных людей – миллиард».

Также Кузнецов озвучил множество фильмов. Причем он не только дублировал на русский язык иностранные картины, но и становился голосом для актеров прибалтийских, среднеазиатских и кавказских союзных республик, в чьей речи слышался недопустимый советской цензурой акцент.

Несмотря на то, что в фильмографии актера множество значимых работ, в конце жизни он говорил о профессиональной неудовлетворенности. Анатолий Борисович уже меньше снимался, но свой творческий потенциал он реализовывал в музыке. Артист подготовил программу романсов, с которой ездил по стране, выступая с концертами.

Личная жизнь

В студенческие годы Анатолий Кузнецов на одной из вечеринок Галины Волчек познакомился с Александрой Ляпидевской, которая училась на режиссерском факультете ВГИКа и была дочерью легендарного полярного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского. Супруги долгое время не имели детей, и только когда обоим было уже за 40 лет, у них родилась дочь Ирина. Кинематограф не заразил Иру так, как ее родителей, и она стала искусствоведом, окончив МГУ по соответствующей специальности. Анатолий и Александра Кузнецовы прожили вместе дружной семьей, успев отметить серебряную и золотую свадьбу. В конце жизни актер признавался супруге в любви и называл свою личную жизнь счастливой.

Последние годы товарища Сухова

Народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов Народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов

В 65 лет актер перенес инфаркт, после которого ему сделали операцию и поставили на ноги. А спустя 7 лет врачи уже не смогли ему помочь. По мнению жены Кузнецова, они его «залечили» и довели до желания наложить на себя руки. В 2012 г. у него диагностировали онкологию, провели операцию и назначили радиооблучение. Спустя какое-то время один профессор предложил ему повторно сдать анализы и вдруг обнаружил, что диагноз был ошибочным, – на самом деле это был полип, который можно было достаточно быстро вылечить. Но время было упущено, организм актера был истощен лучевой терапией, повредившим почку и ослабившим иммунную систему.

Анатолий Кузнецов в сериале *Пером и шпагой*, 2007

Жена актера Александра Ляпидевская рассказывала: "Лечили Толю в самой известной номенклатурной клинике, в которую мужа из-за доброго отношения прикрепил Борис Ельцин. Там действительно хорошая аппаратура, но врачи... Я считаю, Толю погубили. У него был полип, который, как потом выяснилось, можно было удалить с помощью щадящей операции. Но Толе объявили, что это рак. В результате, вместо эндоскопической, сделали серьезную операцию, которая привела к тяжелым последствиям. Потом был курс лучевой терапии, начались проблемы с почками, скакало давление. Толя сильно похудел. Его мучили страшные боли. Без препаратов он не мог уснуть. Несколько лет он жил со стомой кишечника. Это была не жизнь, а мучение.

Я уговаривала его ехать лечиться в Швейцарию, в Германию. Он ни в какую. Сказал, что у него уже нет сил. А потом мы попали в Боткинскую больницу. Там мужу провели комплексное обследование, оказалось, что никакого рака у Толи нет. Но время и здоровье уже были потеряны... За два с лишним года лечения, он измучился, он не мог больше терпеть страдания. К нему стали приходить мрачные мысли. Однажды он сказал: «Мне бы пистолет, чтобы мои мучения закончились». Может быть, он вспоминал одну из своих любимых ролей в замечательном фильме «Берега в тумане». Там он играл полковника царской армии, бежавшего из большевистской России. В конце фильма его герой стреляется...

Толя лежал в институте Проктологии. Я почти все время находилась рядом с ним. В тот день 7 марта прошлого года он отправил меня оплатить коммуналку, мол, чтобы не было задолженностей. И пока меня не было, выпил несколько таблеток микардиса. Это средство для понижения давления, которое в большой дозе смертельно опасно. Он все продумал, сделал так, чтобы меня рядом не было. Когда я пришла к нему в палату, мне сказали: «Анатолий Борисович в реанимации. Ему стало плохо». Но все-таки к нему пустили. «Аля, вместо одной таблетки я выпил несколько», - признался он мне. Давление упало до 44 на 17. Ослабло сердце. Я сидела рядом с мужем несколько часов, потом ушла домой. Вечером Толи не стало. Никто в больнице мне не выразил соболезнования.

Я думаю, Толя сознательно выпил лекарства. Он не хотел больше жить. После его смерти я, конечно, не стала никуда жаловаться. Какой смысл с врачами судиться, если Толю все равно не вернуть".

Анатолий Кузнецов в сериале *Мосгаз*, 2012

Однажды он отправил жену по каким-то делам, а сам остался один в больничной палате. Когда она вернулась, узнала, что ему резко стало плохо. Супруги успели попрощаться. По словам жены, перед своим уходом Анатолий Кузнецов принял 3 таблетки препарата, который в такой дозировке вызывал летальный исход, и сказал ей: «Прости, но жить инвалидом не хочу». В официальном заключении медиков значилась онкология, но жена актера была уверена в том, что он покончил с собой, не желая становиться обузой для близких.

Памятник товарищу Сухову в Самаре. Далеко от места событий находится его родной дом, где его ожидает жена. Родом Сухов из деревушки под Самарой, указание об этом есть в первоисточнике — романе Валентина Ежова и Рустама Ибрагимбекова «Белое солнце пустыни». Происхождение Сухова легко объясняется, так как автор романа — Валентин Ежов — сам родился в Самаре. В г.Донецке возле кафе "Товарищ Сухов", расположенного по улице Розы Люксембург, 54 "А", установлена скульптура знаменитого красноармейца из кинофильма "Белое солнце пустыни".

Анатолий Кузнецов скончался 7 марта 2014 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (5 участок, 29 ряд). Памятник Анатолию Кузнецову

На могиле актёра открыт памятник из белого мрамора и чёрного полированного гранита. Беломраморная вертикальная стела состоит из двух блоков: на нижней тумбе выгравированы и покрыты сусальным золотом звание, имя и годы жизни артиста. Верхняя часть — вырубленное из глыбы мрамора скульптурное изображение Анатолия Кузнецова. Актёр запечатлён со сложенными на груди руками, на лице застыла полуулыбка, рядом фуражка со звездой — неизменный атрибут Фёдора Сухова.