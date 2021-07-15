Мы из Советского Союза

13 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lira Tantabaeva
    Советского солдата.Вспомним всех пои...
  • Александр Семенов
    ..... к сожалению.Что написал Путин...
  • Ostapkovich Petro
    Сколько их таких было - никакой бумаги не хватит все подвиги русского солдата описАть... Жаль только автор малограмот...Вспомним всех пои...

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов

7 марта 2014 г., ушел из жизни знаменитый актер, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов. Его путь в кино был очень продолжительным – почти 60 лет, и очень плодотворным – более 100 ролей, но большинству зрителей он запомнился в образе товарища Сухова из культового фильма «Белое солнце пустыни».

И после 70 лет он продолжал сниматься в кино и выходить на сцену театра, но никто из зрителей не подозревал, каким испытанием стали для него последние годы жизни. Его супруга была уверена в том, что его уход был добровольным – актер просто был не в силах больше мучиться и мучить близких…Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов

Долгий путь к успеху

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховАктер в молодости

С самого детства Анатолий Кузнецов рос в творческой атмосфере – его отец, Борис Кузнецов, был известным певцом, работал во фронтовых ансамблях, в оперной труппе Большого театра и в составе джаз-бенда. Отец мечтал, чтобы Анатолий стал эстрадным исполнителем, и он занимался в музыкальной школе, а позже поступил на вокальное отделение музыкального училища. Одним из предметов там было сценическое мастерство, и педагоги обратили внимание на то, что артистические способности Кузнецова намного ярче, чем вокальные. Они посоветовали ему поступить в театральное училище. Его готовы были принять в Школе-студии МХАТ и в «Щуке», но по совету двоюродного брата, который был актером, Анатолий выбрал Школу-студию.

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов
Анатолий Кузнецов в фильме *Гость с Кубани*, 1955

Над дипломным спектаклем с их курсом работал молодой режиссер Олег Ефремов. Как раз тогда вместе со студентами Школы-студии, своими ровесниками и учениками он организовал «Студию молодых актеров», которая стала впоследствии театром «Современник». Ефремов предлагал Кузнецову к ним присоединиться, но он еще во время учебы начал много сниматься и отказался от этого предложения. Позже он вошел в труппу Театра-студии киноактера.Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов
Наталья Фатеева и Анатолий Кузнецов в фильме *Случай на шахте восемь*, 1957

В кино Кузнецов дебютировал в 24 года, а уже через год ему предложили первую главную роль в фильме «Гость с Кубани». В конце 1950-х – начале 1960-х гг. он стал известным артистом, сыгравшим главные роли в фильмах «К Черному морю», «Случай на шахте восемь», «Повесть о молодоженах», «Дайте жалобную книгу», «Весна на Одере». Он работал с лучшими режиссерами – Владимиром Басовым, Александром Миттой, Эльдаром Рязановым. Интересно то, что с Рязановым его сотрудничество могло бы быть более тесным и длительным, но за 6 лет до съемок в фильме «Дайте жалобную книгу» актер отказался от участия в его первой работе «Карнавальная ночь», а позже упустил возможность сыграть в «Гараже» и «Берегись автомобиля». И хотя к 40 годам Кузнецов стал довольно известным и востребованным актером, лучшая роль ждала его впереди.

Всенародный любимец товарищ Сухов

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховКадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969

В 39 лет Анатолий Кузнецов получил роль, которая стала его визитной карточкой и навсегда изменила судьбу, – он сыграл красноармейца Федора Сухова в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сегодня просто невозможно представить в этом образе любого другого актера, а ведь изначально худсовет представлял этого героя по-другому и не утвердил Кузнецова. Сам режиссер хотел снимать именно его, но по настоянию худсовета взял Георгия Юматова – кто же еще мог сыграть красноармейца!Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов
Анатолий Кузнецов в роли Сухова

Режиссер знал, чем могут обернуться съемки с ним, ведь Юматов не раз срывал работу из-за своего увлечения спиртным. Но за месяц до съемок Кузнецов сломал ногу и на пробах не смог выполнить всего, что от него требовалось, и Мотыль утвердился в намерении снимать Юматова. Съемки начались без Кузнецова, и тут вдруг актеру пришла телеграмма от режиссера: «Толя, приезжай, все расскажу при встрече, прости, забудь обиды, и роль будет твоей». Как оказалось, Юматов таки сорвался, запил, подрался, повредил лицо и сорвал съемки. А Кузнецов получил свою звездную роль.Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов
Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969

Никто из съемочной группы на тот момент не подозревал, что они участвуют в создании шедевра. Благодаря роли Сухова Анатолий Кузнецов превратился в артиста №1 в СССР, вся страна полюбила его героя. Популярность актера была космической в прямом смысле слова. «Белое солнце пустыни» стало любимым фильмом космонавтов – они пересматривали его перед полетом и брали с собой в космос. Однажды они предложили Кузнецову ответить на вопросы викторины по этому фильму, и оказалось, что товарищ Сухов смог вспомнить только 3 имени жен из гарема, а космонавты назвали всех!Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховАнатолий Кузнецов в роли Сухова

Конечно, актер был благодарен этой роли и называл ее своим счастливым лотерейным билетом, но с годами вопросы о товарище Сухове изрядно его утомили. Кузнецов говорил: «Кого я только ни играл: военного оператора, инженеров, белого офицера, гоголевского судью Ляпкина-Тяпкина. Был на экране и шахтером, и следователем угрозыска, и металлургом. После съемок у Сергея Колосова в фильме «Радости земные» мог бы читать лекции о непрерывном розливе стали… Есть актеры, которые создали в советском кинематографе потрясающие образы, но миллионы людей помнят всего одну роль. Это какой-то феномен в искусстве».

Жизнь после «Белого солнца пустыни»

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховНародный артист РСФСР Анатолий Кузнецов

После этого Анатолий Кузнецов продолжал много сниматься, причем не только в СССР, но и в ГДР, Чехословакии, Югославии и Болгарии, в его актерской карьере не было пауз на протяжении почти 60 лет. Кроме того, он часто ездил по стране на творческие встречи со зрителями, а также гастролировал со своим музыкальным коллективом «Серебряные струны и Кузнецов», исполняя лирические песни и романсы, дублировал иностранные фильмы и озвучил десятки картин. Как ни странно, но, несмотря на блестящие вокальные данные и профессиональное образование, в кинофильмах песни в исполнении Анатолия Кузнецова звучали крайне редко, а точнее — всего дважды. Первый раз это произошло в производственной драме «Случай на шахте восемь» и много лет спустя в военном фильме болгарского производства «Братушка», в котором за роль солдата Алеся Казанока актер был удостоен Серебряной медали имени Александра Довженко.Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховКадр из фильма *Частное лицо*, 1980

Он стал одним из самых известных, успешных и востребованных советских актеров и мог себе позволить самостоятельно выбирать понравившиеся ему сценарии и режиссеров. С годами его популярность не угасала. Накануне своего 80-летия он признавался: «Если хорошо не замаскировался, шапку на уши не натянул, то все – останавливают, просят автографы. Я никому не отказываю. А потом просят сфотографироваться, ведь сейчас у всех фотоаппараты на мобильных. Моих фото в мире у разных людей – миллиард».

Также Кузнецов озвучил множество фильмов. Причем он не только дублировал на русский язык иностранные картины, но и становился голосом для актеров прибалтийских, среднеазиатских и кавказских союзных республик, в чьей речи слышался недопустимый советской цензурой акцент.

Несмотря на то, что в фильмографии актера множество значимых работ, в конце жизни он говорил о профессиональной неудовлетворенности. Анатолий Борисович уже меньше снимался, но свой творческий потенциал он реализовывал в музыке. Артист подготовил программу романсов, с которой ездил по стране, выступая с концертами.

Личная жизнь

В студенческие годы Анатолий Кузнецов на одной из вечеринок Галины Волчек познакомился с Александрой Ляпидевской, которая училась на режиссерском факультете ВГИКа и была дочерью легендарного полярного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского.Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховСупруги долгое время не имели детей, и только когда обоим было уже за 40 лет, у них родилась дочь Ирина. Кинематограф не заразил Иру так, как ее родителей, и она стала искусствоведом, окончив МГУ по соответствующей специальности. Анатолий и Александра Кузнецовы прожили вместе дружной семьей, успев отметить серебряную и золотую свадьбу. В конце жизни актер признавался супруге в любви и называл свою личную жизнь счастливой.

Последние годы товарища Сухова

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховНародный артист РСФСР Анатолий Кузнецов

В 65 лет актер перенес инфаркт, после которого ему сделали операцию и поставили на ноги. А спустя 7 лет врачи уже не смогли ему помочь. По мнению жены Кузнецова, они его «залечили» и довели до желания наложить на себя руки. В 2012 г. у него диагностировали онкологию, провели операцию и назначили радиооблучение. Спустя какое-то время один профессор предложил ему повторно сдать анализы и вдруг обнаружил, что диагноз был ошибочным, – на самом деле это был полип, который можно было достаточно быстро вылечить. Но время было упущено, организм актера был истощен лучевой терапией, повредившим почку и ослабившим иммунную систему.Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов
Анатолий Кузнецов в сериале *Пером и шпагой*, 2007

Жена актера Александра Ляпидевская рассказывала: "Лечили Толю в самой известной номенклатурной клинике, в которую мужа из-за доброго отношения прикрепил Борис Ельцин. Там действительно хорошая аппаратура, но врачи... Я считаю, Толю погубили. У него был полип, который, как потом выяснилось, можно было удалить с помощью щадящей операции. Но Толе объявили, что это рак. В результате, вместо эндоскопической, сделали серьезную операцию, которая привела к тяжелым последствиям. Потом был курс лучевой терапии, начались проблемы с почками, скакало давление. Толя сильно похудел. Его мучили страшные боли. Без препаратов он не мог уснуть. Несколько лет он жил со стомой кишечника. Это была не жизнь, а мучение.

Я уговаривала его ехать лечиться в Швейцарию, в Германию. Он ни в какую. Сказал, что у него уже нет сил. А потом мы попали в Боткинскую больницу. Там мужу провели комплексное обследование, оказалось, что никакого рака у Толи нет. Но время и здоровье уже были потеряны... За два с лишним года лечения, он измучился, он не мог больше терпеть страдания. К нему стали приходить мрачные мысли. Однажды он сказал: «Мне бы пистолет, чтобы мои мучения закончились». Может быть, он вспоминал одну из своих любимых ролей в замечательном фильме «Берега в тумане». Там он играл полковника царской армии, бежавшего из большевистской России. В конце фильма его герой стреляется...

Толя лежал в институте Проктологии. Я почти все время находилась рядом с ним. В тот день 7 марта прошлого года он отправил меня оплатить коммуналку, мол, чтобы не было задолженностей. И пока меня не было, выпил несколько таблеток микардиса. Это средство для понижения давления, которое в большой дозе смертельно опасно. Он все продумал, сделал так, чтобы меня рядом не было. Когда я пришла к нему в палату, мне сказали: «Анатолий Борисович в реанимации. Ему стало плохо». Но все-таки к нему пустили. «Аля, вместо одной таблетки я выпил несколько», - признался он мне. Давление упало до 44 на 17. Ослабло сердце. Я сидела рядом с мужем несколько часов, потом ушла домой. Вечером Толи не стало. Никто в больнице мне не выразил соболезнования.

Я думаю, Толя сознательно выпил лекарства. Он не хотел больше жить. После его смерти я, конечно, не стала никуда жаловаться. Какой смысл с врачами судиться, если Толю все равно не вернуть".Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов
Анатолий Кузнецов в сериале *Мосгаз*, 2012

Однажды он отправил жену по каким-то делам, а сам остался один в больничной палате. Когда она вернулась, узнала, что ему резко стало плохо. Супруги успели попрощаться. По словам жены, перед своим уходом Анатолий Кузнецов принял 3 таблетки препарата, который в такой дозировке вызывал летальный исход, и сказал ей: «Прости, но жить инвалидом не хочу». В официальном заключении медиков значилась онкология, но жена актера была уверена в том, что он покончил с собой, не желая становиться обузой для близких.
Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховПамятник товарищу Сухову в Самаре. Далеко от места событий находится его родной дом, где его ожидает жена. Родом Сухов из деревушки под Самарой, указание об этом есть в первоисточнике — романе Валентина Ежова и Рустама Ибрагимбекова «Белое солнце пустыни».  Происхождение Сухова легко объясняется, так как автор романа — Валентин Ежов — сам родился в Самаре.Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховВ г.Донецке возле кафе "Товарищ Сухов", расположенного по улице Розы Люксембург, 54 "А", установлена скульптура знаменитого красноармейца из кинофильма "Белое солнце пустыни".Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ Сухов

Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховАнатолий Кузнецов скончался 7 марта 2014 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (5 участок, 29 ряд).Анатолий Кузнецов, знаменитый товарищ СуховПамятник Анатолию Кузнецову

На могиле актёра открыт памятник из белого мрамора и чёрного полированного гранита. Беломраморная вертикальная стела состоит из двух блоков: на нижней тумбе выгравированы и покрыты сусальным золотом звание, имя и годы жизни артиста. Верхняя часть — вырубленное из глыбы мрамора скульптурное изображение Анатолия Кузнецова. Актёр запечатлён со сложенными на груди руками, на лице застыла полуулыбка, рядом фуражка со звездой — неизменный атрибут Фёдора Сухова.

советское искусствоСветлана Митленко
Обсудить

Картина дня

наверх