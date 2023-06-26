Умеем ведь сохранять

Дача О.Р. Кондратьевой, возведённая в Сестрорецке близ Петербурга в 1904-1907 гг. Один самых сохранных местных домов в стиле модерн. В 2004-2006 гг. была произведена полная переборка здания на историческом цоколе, внутри расположился загородный отель.

Дача Юхневича в Комарово под Петербургом. Дом построен в начале XX века и сдавался артистам Мариинского театра. В советское время внутри находился детсад министерства обороны. Одна из немногих старых комаровских дач, отреставрированная в 2010-е годы.

Опа! «Волга» в Нижнем Новгороде

Интересный пример неоготики — здание Народного банка в Гусеве Калининградской области. Дом был возведён в 1911 году из клинкерного кирпича. В советские годы здание отдали под общежитие для работников завода светотехнической арматуры.

Детская железная дорога в Караганде.

Перекрашенный советский тепловоз ТУ-2.

Дом 1924 года постройки с интересными резными наличниками. Рязанская область, Касимовский район, д. Шульгино.

Оценим новое здание вокзала в Иркутске, заслонившее собой старый корпус 1898 года (на фото слева).

Многие помещики черноземной полосы строили в своих усадьбах впечатляющие храмы. Баловнево, Липецкая область. «Баловневский храм — явление столь же из ряда вон выходящее, как Троицкая церковь в Гусь-Железном, только он не белокаменный, а кирпичный. В какой-то степени ее, как и гусевскую церковь, можно сравнить со средневековым собором, но не с готическим, а с романским. Эти «но» возникают все время при сравнении баловневской церкви с родственными постройками.

Владимирская церковь была заложена и вчерне отстроена Матвеем Васильевичем Муромцевым в 1799 году, но закончена уже его сыном — Матвеем Матвеевичем Муромцевым в 1823 году». Сама усадьба не сохранилась, поэтому радует нас только церковь.

Дом консула Роте, один из самых известных и красивых домов Выборга. Характерная для рубежа 19 и 20 веков смесь историзма, неоготики и неороманского стиля. Заказчиком строительства здания выступал консул Германии в Выборге Эмиль Пауль Артур Роте (1860-1909). Проект выполнил архитектор из Хельсинки Вальдемар Аспелин. Сейчас внутри располагается педагогическое училище.

Прекрасно сохранившееся здание вокзала на станции Дибуны, Курортный район Петербурга Станция Дибуны была открыта в 1904 году. На ней был построен деревянный вокзал, он сохранился практически в первозданном виде: изменения касались только окраски фасадов.

Примеров лужковской реконструкции пятиэтажек куда больше, чем можно подумать, и при этом они очень разнообразны. Вот, например, квартал бывших пятиэтажек, построенных в начале 1950-х на Владимирской улице в Перово. В начале нулевых их реконструировали по проекту мастерской Алексадра Асадова: пристроили лифты, увеличили площади квартир, надстроили этаж. При этом сохранили и фрагменты оригинального фасада. Не образец для тиражирования, но пример одного из множества интересных подходов, которые можно использовать вместо экскаватора.

Вокзал станции Верхотурье на Урале, построеннный в 1903 г. Здание вокзала имеет ярко выраженную массивную каменную центральную часть, имеющую два этажа с высоким чердаком, который находится внутри округлой крыши с мансардами и два деревянных боковых крыла (северным и южным) с двускатными крышами.

Это правда не сохроаненное, а заново выстроенное. Успенский кафедральный собор Омска, один из самых больших храмов Сибири. Был построен в 1891-1898 гг., при его строительстве архитектор Эрнест Виррих творчески переработал формы Спаса-на-Крови. Собор взорвали при советской власти в 1935 году, восстановили святыню в начале 21 века.

Кстати, в Луховицах «Пятёрочка» работает в здании бывшего кинотеатра «Космос» 1950-х гг. постройки.

В Нижнем Новгороде недавно открыли вторую очередь сквера имени Свердлова. Раньше на этом месте находился довольно унылый пустырь, его преобразили по концепции ИРГСНО. Ключевая идея нового пространства — «городская гостиная». Человек фактически приходит в гости к своей бабушке (есть арт-объект, оформленный в виде стилизованных дивана, торшера и ковра). Можно поиграть в шахматы или заняться спортом — получилось многофункциональное пространство между улицами Б. Покровская и Алексеевская.

Усадьба Мысы в городе Заволжск Ивановской области. В 1900-е годы в эти места переселились старообрядцы Бурнаевы-Курочкины, крестьяне родом из Ярославской губернии. Два дома, один напротив другого, построили сыновья владельца «Химического завода торгового дома А.И. Бурнаева-Курочкина» Николай и Геннадий в 1908-1915 годах. Сейчас в одном доме расположен краеведческий музей, во втором — дом культуры.

Здание станичного правления в станице Полтавской Кубанского казачьего войска (ныне Краснодарский край). Здание уцелело. Жаль, что лишилось симпатичной надстройки.

Особняк Якова Поздеева в Устюжне, 1870-е гг. Династия Поздеевых сделала для города очень многое, слухи об их несметных богатствах будоражили жителей и в советское время. Благодаря Я.М. Поздееву в Устюжну неоднократно приезжал Иоанн Кронштадский (на фото — на знаменитом балкончике).

Удачно расположенная Успенская церковь в Епифани, Тульская область. Церковь стоит на холме, который издавна зовется Федосьино городище. По легенде, здесь были похоронены воины, павшие от ран в Куликовской битве. Нынешнее здание храма построено в конце 17 — начале 18 века.

Ощущение, будто попал на станцию метро: интерьеры Дворца культуры «Химик» в подмосковном Воскресенске (1955 г.) Монументальная живопись выполнена учениками Александра Дейнеки, художниками Аксёновым и Радоманом.

Петр Косых Пожалуй, один из первокласссных особняков в окрестностях Петербурга. Местные называют его «дом с башней», особняк в стиле модерн был собственностью инженера Министерства путей сообщения Владимира Грачёва. Летом 1904 года дачу здесь снимали поэтесса Зинаида Гиппиус и писатель Дмитрий Мережковский. В советское время внутри находилась аптека, сейчас — магазин. Платформа Мариенбург недалеко от Гатчины

Один из самых цельных по своему облику городов центральной России — Рыльск в Курской области. Он весьма древний и упоминается еще в 1152 году. Сильным в 18-19 веке было местное купечество, о чем говорит большое количество каменных зданий. Отсюда родом Григорий Иванович Шелихов, известный мореплаватель, исследователь Аляски и Алеутских островов.

Невероятно красивая и эффектная псевдоготическая Михайловская церковь в селе Поджигородово (недалеко от Клина). В.Я. Либсон писал: «Храм в такой степени легок, изящен очертанием, что кажется рисунком, выполненным мастерской рукой. Этому впечатлению способствует природная рама: река у подножия покатой возвышенности, на которой возвышается Архангельская церковь, живописно разбросанные по склону группы деревьев – антураж, столь характерный для проектных чертежей екатерининской эпохи. Внешний вид памятника зодчества, вероятно, несколько проиграл после того, как в 1906 году его фасады были оштукатурены и окрашены в светлый тон; сочетание кирпичных стен с белокаменными деталями более соответствовало архитектуре здания, возведенного в стиле ложной готики, в котором органично соединились элементы европейской архитектуры средневековья и древнерусского зодчества». Зодчий неизвестен. Храм возвели в 1770-е годы. Как же замечательно, что ее отреставрировали.

ГТК «Суздаль» возвели в 1977 году перед Летними Олимпийскими играми 1980 года. Автором крупномасштабного проекта стал знаменитый градостроитель Михаил Посохин. Зодчего не сильно ограничивали, поэтому свет увидела не только необычайное главное здание с белокаменным декором на внешней стороне, но и многочисленные сопутствующие объекты — рестораны, бассейн, конференц-зал, дороги, коммуникации. Этот комплекс на берегу Каменки стал очень популярным, тонко вписавшись в окружающую атмосферу. В 2017 году ГТК пережил бережную реконструкцию и сохранил узнаваемые черты — внутри гостиницы много элементов из дуба, латуни. Адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, 45

Ростовский цирк во времени: архивные фото. Первое фото — здание начала XX века, театр-цирк купцов Машонкиных.

Его планируют восстанавливать, ориентируясь на образец 1957 года. Второе — погибшее в пожаре в 1942 году здание после Великой Отечественной войны. Третье — советская открытка с изображением Дворца цирковых искусств в Ростове-на-Дону. Новое здание возведено в 1957 году на базе старого Машонкинского цирка.

Сейчас объект находится в аварийном состоянии. Бережной реставрацией занимается компания «Интеграл», специализирующаяся на работе с объектами культурного наследия. Кстати, эта компания реставрировала и Ростовский Кремль.

Ну и последнее на сегодня. Древний храм Дмитрия Солунского в Феодосии буквально "рождается заново". Средневековую обитель несколько лет реставрировали специалисты из Санкт-Петербурга. С помощью уникальных технологий удалось вернуть святыню к жизни. Основали церковь греческие переселенцы, которые в 14 веке построили в городе около 50 церквей. До нашего времени дошли всего лишь три, в числе которых храм Дмитрия Солунского. Судьба не щадила эту греческую святыню — войны, революции, землетрясения и забвение. Всего подготовка к реставрации и сам процесс заняли около 4 лет. С помощью лазерного сканирования была сделана 3D-модель здания. Каждый этап реставрации согласовывался с Минкультуры, отделом охраны памятников и с негосударственным благотворительным фондом Алины Кабаевой, который полностью профинансировал все работы. "Пять лет назад я впервые приехала сюда, простым туристом, просто посмотреть эту церковь, и узнала о ней очень много. И, конечно, возникло желание, и мы решили, наш фонд благотворительный, восстановить этот храм. Храм древний, 14 века. Я очень счастлива, что с нами была лучшая команда, которая восстанавливала недавно Коневецкий монастырь. Я их благодарю", — сказала Алина Кабаева, председатель совета директоров НМГ, глава благотворительного фонда. Во время освящения церкви в небе, вокруг солнца, появилась радуга. В Крыму гало это очень редкое явление. Этот солнечный нимб прихожане восприняли как благословение и добрый знак.