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Умеем ведь сохранять

Умеем ведь сохранятьДача О.Р. Кондратьевой, возведённая в Сестрорецке близ Петербурга в 1904-1907 гг. Один самых сохранных местных домов в стиле модерн.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьВ 2004-2006 гг. была произведена полная переборка здания на историческом цоколе, внутри расположился загородный отель.

Дача Юхневича в Комарово под Петербургом.Умеем ведь сохранятьДом построен в начале XX века и сдавался артистам Мариинского театра.Умеем ведь сохранятьВ советское время внутри находился детсад министерства обороны.Умеем ведь сохранятьОдна из немногих старых комаровских дач, отреставрированная в 2010-е годы.

Умеем ведь сохранятьОпа! «Волга» в Нижнем Новгороде 

Умеем ведь сохранятьИнтересный пример неоготики — здание Народного банка в Гусеве Калининградской области. Дом был возведён в 1911 году из клинкерного кирпича.  В советские годы здание отдали под общежитие для работников завода светотехнической арматуры.

Детская железная дорога в Караганде. Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранять
Перекрашенный советский тепловоз ТУ-2.

Дом 1924 года постройки с интересными резными наличниками.Умеем ведь сохранятьРязанская область, Касимовский район, д. Шульгино.

Умеем ведь сохранятьОценим новое здание вокзала в Иркутске, заслонившее собой старый корпус 1898 года (на фото слева).

Многие помещики черноземной полосы строили в своих усадьбах впечатляющие храмы. Баловнево, Липецкая область. Умеем ведь сохранять«Баловневский храм — явление столь же из ряда вон выходящее, как Троицкая церковь в Гусь-Железном, только он не белокаменный, а кирпичный. В какой-то степени ее, как и гусевскую церковь, можно сравнить со средневековым собором, но не с готическим, а с романским. Эти «но» возникают все время при сравнении баловневской церкви с родственными постройками.
Владимирская церковь была заложена и вчерне отстроена Матвеем Васильевичем Муромцевым в 1799 году, но закончена уже его сыном — Матвеем Матвеевичем Муромцевым в 1823 году». Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьСама усадьба не сохранилась, поэтому радует нас только церковь.

Дом консула Роте, один из самых известных и красивых домов Выборга. Характерная для рубежа 19 и 20 веков смесь историзма, неоготики и неороманского стиля. Умеем ведь сохранятьЗаказчиком строительства здания выступал консул Германии в Выборге Эмиль Пауль Артур Роте (1860-1909). Проект выполнил архитектор из Хельсинки Вальдемар Аспелин. Сейчас внутри располагается педагогическое училище.

Прекрасно сохранившееся здание вокзала на станции Дибуны, Курортный район Петербурга Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьСтанция Дибуны была открыта в 1904 году. На ней был построен деревянный вокзал, он сохранился практически в первозданном виде: изменения касались только окраски фасадов.

Примеров лужковской реконструкции пятиэтажек куда больше, чем можно подумать, и при этом они очень разнообразны. Вот, например, квартал бывших пятиэтажек, построенных в начале 1950-х на Владимирской улице в Перово.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьВ начале нулевых их реконструировали по проекту мастерской Алексадра Асадова: пристроили лифты, увеличили площади квартир, надстроили этаж.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьПри этом сохранили и фрагменты оригинального фасада. Не образец для тиражирования, но пример одного из множества интересных подходов, которые можно использовать вместо экскаватора.

Вокзал станции Верхотурье на Урале, построеннный в 1903 г.Умеем ведь сохранятьЗдание вокзала имеет ярко выраженную массивную каменную центральную часть, имеющую два этажа с высоким чердаком, который находится внутри округлой крыши с мансардами и два деревянных боковых крыла (северным и южным) с двускатными крышами.

Это правда не сохроаненное, а заново выстроенное.Умеем ведь сохранятьУспенский кафедральный собор Омска, один из самых больших храмов Сибири. Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьБыл построен в 1891-1898 гг., при его строительстве архитектор Эрнест Виррих творчески переработал формы Спаса-на-Крови.Умеем ведь сохранятьСобор взорвали при советской власти в 1935 году, восстановили святыню в начале 21 века.

Кстати, в Луховицах «Пятёрочка» работает в здании бывшего кинотеатра «Космос» 1950-х гг. постройки.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранять

В Нижнем Новгороде недавно открыли вторую очередь сквера имени Свердлова. Раньше на этом месте находился довольно унылый пустырь, его преобразили по концепции ИРГСНО.Умеем ведь сохранятьКлючевая идея нового пространства — «городская гостиная».Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьЧеловек фактически приходит в гости к своей бабушке (есть арт-объект, оформленный в виде стилизованных дивана, торшера и ковра).Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьМожно поиграть в шахматы или заняться спортом — получилось многофункциональное пространство между улицами Б. Покровская и Алексеевская.

Умеем ведь сохранятьУсадьба Мысы в городе Заволжск Ивановской области. В 1900-е годы в эти места переселились старообрядцы Бурнаевы-Курочкины, крестьяне родом из Ярославской губернии.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьДва дома, один напротив другого, построили сыновья владельца «Химического завода торгового дома А.И. Бурнаева-Курочкина» Николай и Геннадий в 1908-1915 годах. Сейчас в одном доме расположен краеведческий музей, во втором — дом культуры.

Здание станичного правления в станице Полтавской Кубанского казачьего войска (ныне Краснодарский край).Умеем ведь сохранятьЗдание уцелело.Умеем ведь сохранятьЖаль, что лишилось симпатичной надстройки.

Особняк Якова Поздеева в Устюжне, 1870-е гг. Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьДинастия Поздеевых сделала для города очень многое, слухи об их несметных богатствах будоражили жителей и в советское время. Благодаря Я.М. Поздееву в Устюжну неоднократно приезжал Иоанн Кронштадский (на фото — на знаменитом балкончике).Умеем ведь сохранять

Удачно расположенная Успенская церковь в Епифани, Тульская область.Умеем ведь сохранятьЦерковь стоит на холме, который издавна зовется Федосьино городище.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьПо легенде, здесь были похоронены воины, павшие от ран в Куликовской битве.Умеем ведь сохранятьНынешнее здание храма построено в конце 17 — начале 18 века.

Ощущение, будто попал на станцию метро: интерьеры Дворца культуры «Химик» в подмосковном Воскресенске (1955 г.)Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьМонументальная живопись выполнена учениками Александра Дейнеки, художниками Аксёновым и Радоманом.

Петр КосыхУмеем ведь сохранятьПожалуй, один из первокласссных особняков в окрестностях Петербурга. Местные называют его «дом с башней», особняк в стиле модерн был собственностью инженера Министерства путей сообщения Владимира Грачёва. Летом 1904 года дачу здесь снимали поэтесса Зинаида Гиппиус и писатель Дмитрий Мережковский. В советское время внутри находилась аптека, сейчас — магазин. Платформа Мариенбург недалеко от Гатчины

Умеем ведь сохранятьОдин из самых цельных по своему облику городов центральной России — Рыльск в Курской области.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьОн весьма древний и упоминается еще в 1152 году. Сильным в 18-19 веке было местное купечество, о чем говорит большое количество каменных зданий.Умеем ведь сохранятьОтсюда родом Григорий Иванович Шелихов, известный мореплаватель, исследователь Аляски и Алеутских островов. 

Невероятно красивая и эффектная псевдоготическая Михайловская церковь в селе Поджигородово (недалеко от Клина). Умеем ведь сохранятьВ.Я. Либсон писал: «Храм в такой степени легок, изящен очертанием, что кажется рисунком, выполненным мастерской рукой. Этому впечатлению способствует природная рама: река у подножия покатой возвышенности, на которой возвышается Архангельская церковь, живописно разбросанные по склону группы деревьев – антураж, столь характерный для проектных чертежей екатерининской эпохи. Внешний вид памятника зодчества, вероятно, несколько проиграл после того, как в 1906 году его фасады были оштукатурены и окрашены в светлый тон; сочетание кирпичных стен с белокаменными деталями более соответствовало архитектуре здания, возведенного в стиле ложной готики, в котором органично соединились элементы европейской архитектуры средневековья и древнерусского зодчества». Умеем ведь сохранятьЗодчий неизвестен. Храм возвели в 1770-е годы.Умеем ведь сохранятьКак же замечательно, что ее отреставрировали.

Умеем ведь сохранять ГТК «Суздаль» возвели в 1977 году перед Летними Олимпийскими играми 1980 года. Автором крупномасштабного проекта стал знаменитый градостроитель Михаил Посохин. Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьЗодчего не сильно ограничивали, поэтому свет увидела не только необычайное главное здание с белокаменным декором на внешней стороне, но и многочисленные сопутствующие объекты — рестораны, бассейн, конференц-зал, дороги, коммуникации. Этот комплекс на берегу Каменки стал очень популярным, тонко вписавшись в окружающую атмосферу.Умеем ведь сохранятьВ 2017 году ГТК пережил бережную реконструкцию и сохранил узнаваемые черты — внутри гостиницы много элементов из дуба, латуни. Умеем ведь сохранятьАдрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, 45

Ростовский цирк во времени: архивные фото. Умеем ведь сохранятьПервое фото — здание начала XX века, театр-цирк купцов Машонкиных.
Его планируют восстанавливать, ориентируясь на образец 1957 года. Умеем ведь сохранятьВторое — погибшее в пожаре в 1942 году здание после Великой Отечественной войны.Умеем ведь сохранятьТретье — советская открытка с изображением Дворца цирковых искусств в Ростове-на-Дону. Новое здание возведено в 1957 году на базе старого Машонкинского цирка.
Сейчас объект находится в аварийном состоянии. Бережной реставрацией занимается компания «Интеграл», специализирующаяся на работе с объектами культурного наследия. Кстати, эта компания реставрировала и Ростовский Кремль.

Ну и последнее на сегодня.Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьДревний храм Дмитрия Солунского в Феодосии буквально "рождается заново". Средневековую обитель несколько лет реставрировали специалисты из Санкт-Петербурга. С помощью уникальных технологий удалось вернуть святыню к жизни. Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьОсновали церковь греческие переселенцы, которые в 14 веке построили в городе около 50 церквей. До нашего времени дошли всего лишь три, в числе которых храм Дмитрия Солунского. Судьба не щадила эту греческую святыню — войны, революции, землетрясения и забвение. Умеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьУмеем ведь сохранятьВсего подготовка к реставрации и сам процесс заняли около 4 лет. С помощью лазерного сканирования была сделана 3D-модель здания. Каждый этап реставрации согласовывался с Минкультуры, отделом охраны памятников и с негосударственным благотворительным фондом Алины Кабаевой, который полностью профинансировал все работы.Умеем ведь сохранять"Пять лет назад я впервые приехала сюда, простым туристом, просто посмотреть эту церковь, и узнала о ней очень много. И, конечно, возникло желание, и мы решили, наш фонд благотворительный, восстановить этот храм. Храм древний, 14 века. Я очень счастлива, что с нами была лучшая команда, которая восстанавливала недавно Коневецкий монастырь. Я их благодарю", — сказала Алина Кабаева, председатель совета директоров НМГ, глава благотворительного фонда.Умеем ведь сохранятьВо время освящения церкви в небе, вокруг солнца, появилась радуга. В Крыму гало это очень редкое явление. Этот солнечный нимб прихожане восприняли как благословение и добрый знак.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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