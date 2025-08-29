Сохраненное и восстановленное, ч.19 (Питер)

20 декабря 2024 - открытие после реставрации Зубовского флигеля Екатерининского дворца! В Царском Селе наконец открылись для посетителей личные комнаты Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Восстановление, которое велось по архивным документам, было проспонсировано Газпромом. Реставраторы работали над восемью интерьерами пять лет.

Закрыт флигель был после войны, когда был полностью сожжен размещавшимся в Екатерининском дворце врагом. Иногда на восстановленном архитектурно первом этаже проводились временные выставки. Почти четыре года длилась эта уникальная по своей трудоемкости работа, которую выполняют мастера ООО «Царскосельская янтарная мастерская». Она стала возможной благодаря поддержке ПАО «Газпром». Восстановлен по старым акварелям и старым фотографиям весь второй этаж - бывшие личные покои Екатерины II. Зубовский флигель был построен в последние десятилетия XVIII века архитектором Юрием Фельтеном и получил имя графа Зубова, одного из фаворитов Екатерины II. Роскошное убранство флигеля создавали Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги. В середине XIX века интерьеры флигеля были частично переделаны по проекту архитектора Ипполита Монигетти. В годы Великой Отечественной войны Зубовский флигель сильно пострадал от обстрелов и пожара, практически его уничтоживших. Личные апартаменты императрицы Екатерины II в Екатерининском дворце – шедевр эпохи классицизма конца XVIII века, созданный Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги. Характерная особенность интерьеров той эпохи — минимум позолоченной резьбы, богатых тканей и ковров. В число личных комнат Екатерины II входили Китайский и Купольный залы, Синий (Табакерка), Серебряный и Зеркальный кабинеты, Опочивальня, Рафаэлевская и Туалетная комнаты. Сейчас все они восстановлены. Для знакомства с интерьерами Зубовского флигеля создан отдельный маршрут по Екатерининскому дворцу, в который войдёт также Лионский зал. Первые посетители смогут увидеть апартаменты Екатерины II с 25 декабря. Работа по воссозданию элементов декора личных комнат Екатерины II продолжается. В полном блеске декоративной отделки интерьеры Зубовского флигеля предстанут в 2026 году – после монтажа лаковых панно в Китайском зале. Сейчас здесь выставлены подлинные шедевры китайского искусства из фондов музея, которые когда-то находились в этом интерьере. Зубовский флигель Екатерининского дворца в Царском Селе. Фото: ГМЗ «Царское Село».

Текущее состояния храма иконы Божией Матери «Милующая» в Санкт-Петербурге В советское время храм, построенный по случаю венчания Александра III и Марии Фёдоровны, был закрыт, а внутри оборудован центр подготовки водолазов с водолазной трубой. Естественно, что всё убранство при этом было уничтожено. Сейчас же ведётся капитальная реконструкция церкви с восстановлением внутреннего убранства.

В Петербурге избавились от советских витрин на доходном доме Ф.Ф. Утемана Зданию XIX века вернули исторический облик, демонтировав наклонные витрины, которые были смонтированы в 60-х годах и почти полностью закрывали первый этаж здания. Теперь, наконец, дом лишён этого чужеродного элемента. Ему вернули первоначальный облик.

В Петербурге отреставрировали дом Кушелева Дом в стиле модерна, построенный для статского советника Андрея Кушелева, долгое время был в ужасном состоянии и на треть затянут строительной техникой. И только в этом году его отреставрировали.

Кронштадский Арсенал Комплекс зданий возведен еще в 1836 году, но долгое время находился в запустении.

И наконец историческое здание Арсенала в Кронштадте превратили в современный высокотехнологичный инжиниринговый центр Все работы, включая обустройство территории, заняли год. В центре работает 700 человек. Предприятие занимается инжинирингом деталей и запчастей, созданием оборудования для ТЭК и смежных отраслей, а также ремонтом и обслуживанием оборудования. Пример того, как грамотно распорядиться наследием, а не ломать и строить хрен знает какую стеклобетонную фигню.

Советские балконные решётки в Петербурге Несмотря на то, что в советское время гражданская застройка Петербурга пострадала не так сильно, сильно пострадали отдельные её художественные элементы, такие как, например, балконные решётки. До революции у каждого доходного дома были свои, оригинальные решётки балконов. Но после войны в процессе ремонта их начали массово заменять на типовые. В начале 1970--х годов в Ленинграде развернулся т.н. комплексный капитальный ремонт (ККР) старых жилых домов. По правилам во время капитального ремонта вся ковка и художественное литьё должны были демонтироваться и отправляться на склад, чтобы потом встать на прежнее место. Но по факту на место ничего не возвращалось, а в лучшем случае шло на склад, а в худшем - на металлолом. Так мы лишились сотен оригинальных решёток по всему городу. Слава Богу, что сейчас их по возможности восстанавливают в оригинальном виде, как к примеру на доме Шрейберов/Чавчавадзе на Чайковского, 63, где восстановили оригинальные балясины вместо типовых решёток. Также восстановили решётки на доме Асташева.

Еще хорошие новости из Выборга. Завершены работы на доходном доме ювелира Вильгельма Портана (Рыбный переулок, 2). Фасады, гидроизоляция подвалов, внутренняя красота. На гранитной отделке первого этажа сохранили следы сколов — эхо войны. Дом под надзором охранных органов приводил в порядок Фонд капитального ремонта. Чем больше таких примеров будет (и не только из Калининградской области), тем лучше. Башня Святого Олафа со смотровой почти готова к приему посетителей. Реставрация окончена, остались штрихи по подсветке-уборке-пусконаладке.

И еще радует Выборг. После реставрации убирают леса со здания знаменитого ресторана «Лехтоваара». Дом был построен в 1911 году по проекту именитого архитектора Уно Ульберга, много проектировавшего и определявшего образ Выборга в 1900-1930-е годы. Ресторан «Лехтоваара», работавший в здании в 1920-1930-е годы, являлся одним из самых популярных в межвоенном Выборге. В 1941 году здание сгорело, от него остались одни стены. После войны все восстановили в упрощенном виде (на первом фото) для размещения швейной фабрики. В 2000-2010-е гг. дом пустовал. Кровля протекала, перекрытия на 70 процентов были утрачены и не имели несущей способности. Нынешний собственник скрупулёзно восстановил декор — теперь это прежний дом с кольцами. Внутри разместятся ресторан и гостиница. Все работы ведутся за счёт средств инвестора.

В Петербурге продолжается тенденция на возвращение исторических деревянных дверей вместо железных На этот раз деревянные двери появились в домах 162-164 по Невскому проспекту. А вообще «дверной ренессанс» начался ещё 6 лет назад. Где-то с 2020 года установка деревянных дверей вместо железных стала обязательной при реставрации фасадов домов в историческом центре города.

В Большой зал Мариинского дворца в Санкт-Петербурге вернулась работа Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» На великой картине изображён император Николай II, Победоносцев, Плеве и другие великие политики и государственные деятели начала XX века.

Мы приветствуем возвращение как шаг, направленный на восстановление преемственности с исторической Россией. Дай Бог, чтобы преемственность начала восстанавливаться и в духовном плане, а не только во внешнем эстетическом.

Над созданием копии картины для ЗакСа работал Олег Лукьянов, автор мурала с Дашей Дугиной у московской Листвы.