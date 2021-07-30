Исследование природы Памира: от энтузиазма в Российской империи к науке в СССР

Военный писатель начала ХХ века Борис Леонидович Тагеев, известный под псевдонимом «Рустам-Бек», участник Памирских походов конца XIX века, летописец генерала Михаила Ионова, так писал о русских военно-географических исследованиях Алая и Памира:

«Первой забила тревогу и поняла памирский вопрос английская пресса и наши газеты начали переписывать статьи из английских источников, так как за неимением своего материала не могли ничего нового сообщить русскому обществу».

Тем не менее русские исследователи всё же обращали свой взор на Памир: описывали его природу, искали закономерности и раскрывали потенциал для сельского хозяйства. До революции систематических исследований не велось — редкие энтузиасты изучали Памир одновременно с военной службой или другой научной работой. Только в 1930‑е годы исследования Памира стали регулярными и по-настоящему научными. Известный организатор науки и научных учреждений на Памире академик Худоёр Юсуфбекович Юсуфбеков так писал об отечественных учёных:

«Дореволюционный период исследований природы Памира связан с именами зоологов А. П Федченко и Н. А. Северцова, геологов И. В. Мушкетова и Д. Л. Иванова, ботаников О. А. Федченко, А. Э. Регеля, С. И. Коржинского, Н. И. Вавилова и др. Это были разрозненные экспедиции энтузиастов-одиночек, в советское же время они сменились планомерными исследованиями. Для изучения биологических ресурсов Памира и его освоения в 1934 году под руководством П. А. Баранова и И. А. Райковой были созданы первые научно-исследовательские станции».

Дореволюционные экспедиции исследователей-энтузиастов

До Октябрьской революции исследования природы Памира предпринимались нерегулярно, в основном на добровольных началах. Это были разрозненные экспедиции энтузиастов-одиночек: путешественников, офицеров сухопутных войск Российской империи. Их участники впоследствии становились знаменитыми учёными в области биологии, зоологии, геологии и географии.

За этими экспедициями не стояло масштабных замыслов, научно-исследовательские учреждения в Русском Туркестане отсутствовали, о создании их на Памире тогда речи быть не могло.

Алексей Павлович Федченко

Алексей Павлович Федченко (1844 —1873) — русский путешественник, учёный, биолог, географ и исследователь Средней Азии, прежде всего неизведанного в научном плане, таинственного и загадочного для европейцев Памира. Алексей Павлович собрал материал по флоре, фауне, географии и этнографии этой области, его основные труды охватывают область паразитологии и энтомологии.

Алексей Павлович Федченко

Путешествуя по Кокандскому ханству в 1871 году по Алайской долине, он открыл Заалайский хребет и высочайший пик этого хребта — Пик Кауфмана. Продолжить дальнейшие исследования Памира ему не позволили обстоятельства:

«Как мы могли идти на несколько дней в пустынную местность (Памир), не имея запасов ни фуража, ни провианта! Того, что было с нами, не хватило и на обратный путь из Алая: мы два дня голодали».

К новой экспедиции на Памир Федченко решил подготовиться, изучив опыт горных восхождений в Альпах — но погиб там же в 1873 году, на леднике Коль-дю-Жеань во Франции. Похоронен в деревне Шамони у подножия Монблана. В честь Федченко назван открытый в 1878 году экспедицией Василия Фёдоровича Ошанина Ледник Федченко — самый большой ледник на Памире и самый длинный за пределами полярных регионов в мире.

Ледник Федченко

Николай Алексеевич Северцов

Николай Алексеевич Северцов (1827–1885) — русский зоолог и путешественник. Будучи начальником Фергано-Памирской научной экспедиции, исследовал неизученные регионы Памира (1877–1878). В 1879 году он выпустил в свет объёмные статьи о памирских животных и о путешествиях на Памир. В 1886 году издал «Орографический очерк Памирской горной системы» на 384 страницы.

Николай Алексеевич Северцов, портрет работы Тараса Шевченко

Северцов установил зоологические области громадного участка Средней Азии, от Алтая до Памира, составил списки видов птиц по областям и провизорную карту Памиро-Тянь-Шанской системы в различные геологические эпохи. В исследованиях о пролётных путях птиц он связал наблюдения русских путешественников в Сибири с наблюдениями англичан в Индии, Белуджистане и Афганистане. В 1878 году был награждён за исследования Тянь-Шаня медалью имени Ф. П. Литке, а в 1883 году— Константиновской медалью Русского географического общества за исследования в Средней Азии. Был членом Московского общества исследователей природы.

Иван Васильевич Мушкетов

Иван Васильевич Мушкетов (1850–1902) — русский учёный, геолог и географ, путешественник, профессор Петербургского горного института, член Императорского Русского Географического Общества, исследователь Средней Азии. В 1874 и во второй половине 1877 года совершил несколько путешествий по Средней Азии, исследовал Тянь-Шань и Памиро-Алай. Открыл крупные месторождения полезных ископаемых, каменного угля, марганцевых, серебряных и медно-свинцовых руд.

Иван Васильевич Мушкетов

В период подготовки строительства Среднеазиатской железной дороги проводил геологические изыскания местности. За исследования нагорной части Туркестанского края — Джунгарского Алатау, Кульджи и северного Памира, Гиссара и северной границы Афганистана, большей части Бухарского ханства и песков Кара-Кумы и Кызыл-Кумы — награждён золотой Константиновской медалью Русского географического общества.

Подготовил основательное научное описание русского Туркестанского края, составил его геологическую карту, за что дважды был награждён Макариевской премией за труды «Геологическое описание Туркестана» и «Физическая геология».

Дмитрий Львович Иванов

Дмитрий Львович Иванов (1846–1924) — русский учёный, географ, горный инженер, художник. Во время учёбы в Московском университете был осуждён по делу революционера-террориста Дмитрия Каракозова. Иванова обвинили в недонесении на революционное общество и приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь. Александр II заменил ссылку военной службой в звании рядового.

Во время службы в Туркестане участвовал в походе против Бухарского ханства, дослужился до прапорщика, был награждён орденом Святого Георгия 4‑й степени (1867–1870). Участвовал в Искандеркульской экспедиции (1870), в подготовке Туркестанского отдела Политехнической выставки (1872). В качестве комиссара Туркестанского отдела всемирной выставки побывал с деловой поездкой в Вене (1873).

Учился в Санкт-Петербургском Горном институте (1874–1878), после служил в канцелярии Туркестанского генерал-губернатора чиновником особых поручений по горной части (1878), проводил геологические исследования в Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской, Смеречинской областях. Участник экспедиции И. В. Мушкетова на Зеравшанский ледник (1880), побывал с экспедицией капитана Генштаба Д. Путяты на Памире в 1883 году. За исследования, проведённые в составе этой экспедиции, был награждён золотой медалью Русского географического общества.

Ольга Александровна Федченко

Ольга Александровна Федченко (в девичестве Армфельд, 1845–1921) — русский ботаник, член-корреспондент Петербургской академии наук (с 1906 года). Жена Алексея Павловича Федченко, ставшая постоянной спутницей во всех его путешествиях.

В 11 лет поступила в Московский Николаевский институт (1856–1864), где занималась сбором зоологических и ботанических коллекций. Лето проводила в Можайском уезде в селе Тропарёво. Там она составила гербарий Можайского уезда (1861–1862), которые Константин Петрович Кауфман — специалист в области флористики — использовал при составлении справочника «Московская флора».

Ольга Александровна Федченко

Интересные экземпляры её энтомологической коллекции вошли в «Список двукрылых Московского учебного округа» Алексей Павлович Федченко. В 1864 году 19-летняя Ольга Армфельд избрана членом-основателем только что созданного Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.

В 1900 году с сыном Борисом Алексеевичем Федченко переехала в Санкт-Петербург, где он стал работать в Императорском ботаническом саду. Вместе с сыном в 1901 году побывала в экспедиции на Памире, посетили Шугнан до границы вдоль реки Пяндж с Афганистаном, итогом стала монография «Флора Памира». В Туркестане побывает ещё дважды, в 1910 и 1915 годах. В последней поездке ей было уже 70 лет. О Памире ею напечатаны следующие работы: «Флора Памира: Собственные исследования 1901 года и свод предыдущих» 1903 года и «Растения Памира, собранные в 1901 году» 1904 года.

Арнольд Эдуардович Регель

Арнольд Эдуардович Регель (1856–1917) — русский дендролог, садовод, инженер-паркостроитель, ландшафтный архитектор, член Императорского Русского Географического Общества, основатель фирмы «Регель и Кессельринг», занимавшейся планировкой частных садов.

В 1896 году опубликовал труд «Изящное садоводство и художественные сады», где обобщил и систематизировал историю садоводства, а также разработал систему практических рекомендаций. О Памире издал книгу «Поездка в Каратегин и Дарваз».

Сергей Иванович Коржинский

Сергей Иванович Коржинский (1861–1900) — русский ботаник, генетик-эволюционист, основоположник фитоценологии, автор понятия «раса» как основной таксономической категории растений (независимо от Х. Де Фриза и А. Кёлликера). Обосновал мутационную теорию «гетерогенезиса», противопоставив её дарвинизму.

Сергей Иванович Коржинский

В 35 лет (с 1896 года) он стал действительным членом Петербургской академии наук, в 37 лет действительным статским советником, профессор кафедры ботаники Томского университета. Он являлся одним из основателей сибирской ботанической школы. Читал студентам первую в истории Томского университета лекцию «Что такое жизнь?».

В 1895 и 1897 годах путешествовал по Памиру, побывал в Дарвазе, Рушане и Шугнане, собрал большой гербарий, дал первое описание растительности Средней Азии (1897).

Опубликовал статью «Новые и более редкие растения, собранные в Туркестане летом 1895 года», где впервые охарактеризовал четыре вида памирской флоры, найденные на Восточном Памире у перевала Кызыл-Арт и у озера Каракуль. В 1898 году появилась его самая известная работа о флоре Памира «Fragmenta florae Turkestaniae…» с описаниями семи новых видов из Западного Памира, а также «Очерк Рошана и Шугнана с сельскохозяйственной точки зрения».

Николай Иванович Вавилов

Николай Иванович Вавилов (1887–1943) — русский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ. В период иранской экспедиции он пришёл к выводу о закономерности наследственной изменчивости, проследил трансформирования видов ржи и пшеницы от Ирана до Памира, заметил свойственные сходные изменения у видов обоих родов, о существовании закономерности в изменчивости родственных видов. На Памире он сделал вывод, что горные «изоляторы» вроде Памира служат источниками-очагами зарождения культурных растений (1916).

Николай Иванович Вавилов

Системные исследования Памира период Советского Союза

В связи с развитием Туркестанской Советской Республики, ростом числа образованных людей из выпускников гимназий в Ташкенте, Самарканде, Ташкентского реального училища, учительских семинарий и других средних учебных заведений, встал вопрос об открытии в Средней Азии высшего учебного заведения.

В ноябре 1917 года в Ташкенте на III краевом съезде Советов Туркестана было принято решение об открытии вуза. Позже, в феврале 1918 года прошло учредительное собрание Ташкентского общества ревнителей высшего образования, в составе Туркестанских отделений Русского географического и технического обществ, Туркестанского сельскохозяйственного общества и ряда других обществ.

В конце января 1920 года согласно ленинскому декрету о создании университета в Средней Азии, распоряжением Совета народных комиссаров РСФСР Главное санитарное управление в порядке экстренной помощи предоставило ТуркГУ санитарный поезд № 159 (снятый с Юго-Западного фронта). 19 февраля 1920 года из Москвы отбыл в Ташкент 1‑й университетский эшелон с российскими учёными, профессорами, преподавателями, их семьями, оборудованием и частью университетской библиотеки:

«Эти учёные решились, чтобы способствовать распространению просвещения и науки в Туркестане. Они основали там свои научные школы и воспитали многих специалистов, ставших потом известными учёными, как в Узбекистане, так и за его пределами. Но для начала надо было подготовить студентов, в том числе из местного населения, для чего создали рабфак, вечерние курсы, на которых обучали русскому языку».

В 1934 году на Юго-Востоке Памира (ГБАО) в урочище Джаушангоз Павел Александрович Баранов и Илария Алексеевна Райкова организовывают первую биостанцию. Она просуществовала на этом месте два года. Осенью 1936 года её перевели в урочище Чечекты долины реки Мургаб (Восточный Памир, 395 км от города Ош, Киргизия) с опорными пунктами высотой 2860–4750 метров над уровнем моря и реорганизовали как постоянно действующую Памирскую биологическую станцию.

Первым директором биостанции становится сам Павел Баранов, профессор Среднеазиатского государственного университета (САГУ) с 1937 по 1940 год. 1940 году около города Хорога они же организовывают Памирский ботанический сад. Он приглашает на Памир в апреле 1940 года последователя Николая Вавилова Анатолия Валерьяновича Гурского (1906–1967) — которому предстояло возглавить организацию самого высокогорного в СССР ботанического сада с 1940 по 1965 год. Зоя Никифоровна Донцова писала:

«Передо мной отчёт Памирской биологической станции за первое полугодие 1940 г. В штате 12 сотрудников и одна вакансия <…> в штат был зачислен А. В. Гурский. Это знаменательный факт, начало Памирского ботанического сада, основанного по инициативе П. А. Баранова и И. А. Райковой. Анатолий Валерьянович Гурский был его главным создателем и директором в течение 25 лет».

Слева направо Анатолий Гурский, Худоёр Юсуфбеков, его отец Амзаев Юсуфбек и младший брат Усайнбек

Павел Александрович Баранов

Павел Александрович Баранов (1892–1962) — советский ботаник, специалист в области морфологии растений и историк ботаники. Работал в САГУ, до 1923 года ТуркГУ — один из его основателей. В 1920‑е гг. руководил экспедициями в Таласский Алатау (1921), на Западный Тянь-Шань (1923–1927), в Дарваз (1927) и Копетдаг (1928–1929), а также Памирской экспедицией в (1933–1943).

Руководил Цитолого-анатомической лаборатории Всесоюзного НИИ по хлопководству, был директором Памирской биологической станции Таджикского филиала АН СССР в 1938–1940 гг. и одним из создателей Памирской биостанции и Памирского ботанического сада.

После войны, до 1952 года работал заместителем директора по научной части и заведовал лабораторией морфологии и анатомии растений Главного ботанического сада АН СССР. Был делегатом VII Международного ботанического конгресса в Швеции (1950) и VIII Конгресса во Франции (1954). Член Президиума Национального комитета советских биологов в 1958 году. Участвовал в создании фундаментальной монографии «Флора СССР».

Основные его работы посвящены проблемам онтогенеза и формообразования растений, комплексному изучению биологии хлопчатника и винограда, истории ботаники. Исследовал высокогорные районы и их пригодность для земледелия. Изучал дикорастущую и культурную флору Средней Азии и Тропической Африки.

Илария Алексеевна Райкова

Райкова Илария Алексеевна (1896–1981) — русский и советский учёный, биолог, ботаник, географ, путешественник, доктор биологических наук, профессор САГУ и ТашГУ. Заслуженный деятель науки Узбекской ССР, член-корреспондент АН Узбекской ССР с 1956 года. Почётный член Русского Ботанического общества и Русского географического общества с 1970 года.

Выпускница биологического отделения физико-математического факультета 2‑го Петроградского университета по специальности «Ботаника» в 1919 г. Изучала растительность Аулие-Атинского уезда Сырдарьинской области в 1915–1916 годы. Научная сотрудница Ботанического музея АН СССР с 1919 по 1920 год.

Илария Райкова и её ученик академик Худоёр Юсуфбеков, Ташкент

В Ташкент приехала по ленинскому декрету о создании университета в Средней Азии, участвовала в организации ТуркГУ в 1920 году. На Памире впервые побывала в 1923 году в составе экспедиции Туркменского отдела РГО, в двух экспедициях по-Восточному и Западному Памиру в 1927 году, в составе экспедиции Всесоюзного института растениеводства по изучению культурных сортов винограда в 1928–1929 годах.

Выступила одним из организаторов Памирской биологической станции в Чечекты на Восточном Памире (также и Памирского ботанического сада около Хорога) — старший научный сотрудник с 1936 года, заместитель директора с 1937 по 1940 год, директор Памирской биологической станции Таджикского филиала АН СССР с 1940–1942 гг., куда она выезжала каждое лето до 1965 года. В течение 50 лет она ежегодно участвовала в экспедициях по Средней Азии, а в 1950 году — в Монгольской экспедиции по вопросам пастбищного хозяйства. Её педагогическая деятельность была связана с Ташкентом, а научная — в основном с Памиром, там она проработала 40 летних периодов.

Награждена серебряной медалью Русского географического общества за памирские экспедиции 1923 года (1925), бронзовой медалью ВСХВ — за внедрение достижений научно-исследовательских работ в производство (1955). Основные научные работы посвящены изучению растительности Памира, были изучены растения отдельных горных районов в ГБАО для использования в сельском хозяйстве, изучению генетики и развития хлопчатника. Автор 82 научных работ о растительности Средней Азии, в том числе 49 — о Памире. Её именем назван пик на юго-восточной части хребта Музкол (абсолютная высота 6233 м):

«Райкову памирцы называли „женщина в сапогах“ — она в штанах и в сапогах на лошади объехала весь Памир. Закончив сезон домашний, лабораторный и преподавательский, в начале мая выезжала на Памир и возвращалась оттуда только 1 октября. Она выезжала, у неё две лошади: одна вьючная, другая под ней. Памир — высочайшие горы мира, на определённой высоте даже трава не растёт, это голые скалы, чуть ниже начинается растительность. Температура такая, что на солнце жарко, в тень зайдёшь — уже минусовая температура, очень резко. Ночлеги тоже — соответственно. Очень много с собой не возьмёшь: это горы, не говоря уже о ледниках, о том, что вообще никаких троп, и так далее. Эта женщина в одиночку за 17 лет описала абсолютно всю флору, и корневую систему описала, и всё составила, гербарий сделала. Весь Памир — одна Райкова, — это подвиг или не подвиг?!».

О суровости климата Памирского края процитируем академика Худоёра Юсуфбекова:

«Холодное лето здесь сменяет малоснежная суровая зима: средняя температура января —20 °C, а иногда случаются морозы до 40–60 °. На Западном Памире дно долин, разделяющих хребты, лежит на высоте 1,7–3 тысяч метров над уровнем моря, сами же хребты возвышаются над долинами на 2,5–4 тысяч метров. <…> Лето в Западном Памире теплое, днём максимальная температура достигает 21–26 °C, зимой же температура в долинах колеблется от —14 до —48 °C, а средняя отрицательная температура января составляет 5–10 °C. <…> На сильно каменистых почвах растут плодовые культуры и лесные породы, а на менее каменистые — полевые культуры. На высоте ниже 1,7 тысяч метров условия благоприятны для возделывания орехоплодных и субтропических культур».

Олег Вячеславович Заленский

Олег Вячеславович Заленский (1915–1982) — советский учёный, лауреат премии имени К. А. Тимирязева (1988), физиолог растений, доктор биологических наук, профессор. Директор Памирской биологической станции Таджикского филиала АН СССР (1942–1951), ведущий научный сотрудник Ботанического института АН СССР, лаборант лаборатории экспериментальной ботаники Ботанического института АН СССР.

С 1936 по 1938 год работал на опытных песчано-пустынных станциях Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства, основанных ещё Николаем Вавиловым, сначала в Кара-Кале, потом в Челкаре. Сотрудник Памирской биологической станции Таджикского филиала АН СССР на Восточном Памире с 1939 года, директор Памирской биологической станции Таджикского филиала АН СССР (1942–1951).

Позже, перебравшись с Памирской биологической станции в Ленинград, становится организатором и руководителем многочисленных экспедиций, изучал фотосинтез на Таймыре, на острове Врангеля, в Сибири, в Средней Азии, и в пустынных степях Монголии:

«В 1940 году с помощью группы одесских альпинистов А. В. Блещунова он поднял научные приборы в горы Восточного Памира. Сюда же, на высоту 6000 метров, были доставлены проростки ячменя и пшеницы. Изучая, как идёт фотосинтез в горах, учёный обнаружил важную закономерность: интенсивность этого процесса повышалась с ростом высоты над уровнем моря. <…> В те годы перед учёными была поставлена задача: помочь освоить высокогорные долины Памира для подсобного земледелия».

Исследовательница Юдифь Львовна Цельникер так писала о нём:

«О. В. Заленский был очень крупным учёным, хотя не имел никаких официальных званий. Почти всю жизнь он был кандидатом биологических наук и докторскую диссертацию защитил только перед самой смертью (1982), накануне 70-летия, да и то после настойчивых требований сотрудников. Тем не менее, он оставил заметный след в науке. <…> Во многом черты его характера — живой ум, творческая одарённость, редкое сочетание широкой эрудированности и глубины, большой интерес ко всем проявлениям жизни, остроумие <…> Он только в малой степени реализовал свой творческий потенциал».

Кирилл Владимирович Станюкович

Кирилл Владимирович Станюкович (1911–1986) — советский, таджикский учёный, ботаник, географ, геоботаник, доктор биологических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Таджикской ССР, член-корреспондент АН Таджикской ССР. Участник Великой Отечественной войны на Ленинградском и 3‑м Прибалтийском фронтах. СНС Памирской биостанции Таджикского филиала АН СССР в 1946–1951 гг., член Всесоюзного ботанического общества. Директор Памирской биологической станции АН Таджикской ССР с 1951 по 1959 год.

Под началом Кирилла Станюковича созданы карты растительности ряда участков Восточного Памира, подведены итоги многолетнему изучению морозоустойчивости растений Памира, завершены работы по изучению корневых систем памирских растений к 1947 году.

Справа налево: Кирилл Станюкович и Худоёр Юсуфбеков

Выпустил в свет монографическую работу о растительности Восточного Памира (1949), где обобщены богатые материалы по фитогеографии этого региона, определено содержание ботанических поясов, намечены пути дальнейшего изучения растительности Памира. Руководил составлением карты растительности урочища Ак-Таш, южных склонов Ваханского хребта, долины Токуз-Булака и Верховьев Гунта, района Сарезского озера и долины Балянд-Кинка. Путешественник, участник многих экспедиций на Памир и Тянь-Шань, писатель, автор путевых очерков, научно-популярных книг и научной фантастики (под псевдонимом К. С.).

Окмир Егишевич Агаханянц

Агаханянц Окмир Егишевич (1927–2002) — советский, таджикский, белорусский геоботаник, географ, путешественник. Специалист в области региональной геополитики и стратегической географии Кавказа, и Центральной Азии, доктор географических наук; профессор Белорусского Минского Государственного педагогического университета. Был членом-корреспондентом Международного географического союза.

Окмир Егишевич Агаханянц (справа)

Провёл обширные полевые исследования в горах Памира во время жизни и работы в Таджикской ССР в 1950–1960‑х гг., благодаря чему стал одним из ведущих экспертов в мире по проблемам геоботаники, ботаники, географии, геоморфологии и, как частной проблемы, — районирования Памирской горной системы на строго научной основе.

Являлся одним из крупнейших специалистов мира в области изучения Памирской горной страны, исследователь Памирского озера Сарез. Предложил свою схему районирования горной системы Памир. Написал труд об истории исследования природы Памир, автор научных трудов и популярных книг о Памире.

Его именем назван горный перевал высотою 5080 метров в хребте Южный Шугнан. В письме исследователю Александру Блещунову рассказывал:

«…Памирский сезон на этот раз был на редкость коротким и начисто лишённым романтики. Вертолёт забрасывал меня в нужное место и снимал в нужное время, после чего снова забрасывал куда надо. Работал таким вот способом по Зап. Пшарту, среднему Мургабу и на Сарезе. Замкнул профиль, оборвавшийся в 1954 году, когда неудачно закончился наш сплав по Мургабу. Хорошо, что тогда Гурский повернул экспедицию назад: на этот раз заглянул в ту сторону, и, если бы тогда поплыли, нас бы стёрло в кашу. Разыскал самолет, разбившийся в 1967 г. Тогда погиб мой друг Коля Машталер. За 12 лет от самолёта мало что осталось. Зарисовал в очередной раз трансект, заложенный в 1943 году на Усойском заливе Гурским. Он зарисовал этапы зарастания завала в 1943 и 46 годах, вместе мы — в 1957 году, и я без него в 1975 и 1979 годах. Пять зарисовок за 36 лет дают кое-какое представление о ходе зарастания. Потом я разыскал точку, с которой в 1913 году снимал завал и озеро подполковник Шпилько. Фотография 1913 года была со мной. Совместил все створы и снял с той же точки все, что снимал Шпилько. Уровень озера за 66 лет поднялся необыкновенно, но зато сам завал оказался незыблемым».

Худоёр Юсуфбекович Юсуфбеков

Худоёр Юсуфбекович Юсуфбеков (1928–1990) — советский учёный-растениевод, организатор науки на Памире, доктор сельскохозяйственных наук (1969), академик АН Таджикской ССР (1976), профессор (1984), академик-секретарь Отделения биологических наук АН Таджикской ССР, член Президиума АН Таджикской ССР. Был ректором Таджикского сельскохозяйственного института Минсельхоза СССР и действительным членом Географического общества СССР.

Худоёр Юсуфбеков, Ташкент

Юсуфбеков Худоёр Юсуфбекович являлся членом Всесоюзного и Среднеазиатского советов ботанических садов СССР, Совета «Биологические основы освоения горных территорий Средней Азии», Совета по проблеме «Биологические основы рационального использования и охраны растительного мира» АН СССР, Совета Всесоюзного ботанического общества, Координационного совета Отделения общей биологии АН СССР. Председатель Совета по координации научной деятельности Отделения биологических наук АН Таджикской ССР.

Директор Памирской биологической станции АН Таджикской ССР с 1962 по 1969 год — в период его руководства биостанция приобрела известность за пределами страны, а исключительные наблюдения и эксперименты получили высокую оценку учёных Москвы и Ленинграда, в научных кругах США, Австралии, Чили, Японии, где на повестке дня на тот период истории стояло освоение высокогорий.

Одновременно был председателем Бюро Памирской базы, с 1980‑х годов — председателем Памирской научно-исследовательской базы АН Таджикской ССР с 1965–1990 гг., в то же время, с 1965 по 1981 год, работал научным директором Памирского ботанического сада. В 1970–1975 годы разрабатывает схему генерального плана развития Памирского ботанического сада. За десятилетия непосредственного руководства садом для роста научной базы, расширения участков и заповедования типичных биообъектов сада им было получено 624 гектара земельных угодий в окрестностях сада. К тому же присоединил к его территории 19 га поливных земель Варцушч дашта для организации экспериментальных участков подразделений института.

Памирский ботанический сад. Автор — Худоёр Юсуфбеков. 1960‑е гг.

Ему удалось в семь раз увеличить площадь коллекционных растений, в 10 раз — коллекцию растений мировой флоры (до четырёх тысяч видов и подвидов). Он создал новые отделы флоры, которые располагались по ботанико-географическому принципу: Средняя Азия и Восточная Азия, Европа и Кавказ, Северной Америки, Гималаев и Гиндукуша. В соотношения со спецификой объектов исследований в саду были сформированы три группы: дендрологии, цветоводства, кормовых и лекарственных растений.

Памирский ботанический сад. Автор — Худоёр Юсуфбеков. Начало 1970‑х гг.

Главной задачей ботанического сада была интродукция растений — сад обменивался семенами высокогорной флоры и посадочным материалом со 112 другими советскими и 118 зарубежными садами. Партнёрами были ГДР, ФРГ, Норвегии, Дании, Голландии, Чехословакии, а также Канада, США и другие страны.

В 1972 году была построена насосная станция, которая подняла воды реки Шахдары на высоту 180 метров. В результате орошаемые территории ботанического сада расширились с 22 до 118 гектаров. Площадь четырёх флористических отделов увеличилась от двух до четырёх раз.

Особое внимание уделял изучению генофонда местных плодовых растений. Из числа 16 отобранных перспективных местных форм абрикосов в саду были выбраны превосходящие интродуцированные сорта по урожайности и качеству.

С 1974 года Худоёр Юсуфбекович перенёс часть исследований плодоводов на территорию Дарваза, где есть дикорастущие инжир, гранат, виноград, хурма, миндаль и другие плодовые. Здесь он создал опорный пункт по интродукции и акклиматизации субтропических и цитрусовых растений на площади 8 га. В 1975 году под его руководством проводились опыты по интродукции цитрусовых и других субтропических культур на Дарвазе, доказавшие перспективность развития цитрусоводства в Калайхумбском районе.

В совхозе им. Фучика на одном гектаре был успешно заложен лимонарий, а на восьми гектарах — гранатовый и инжировый сады. Юсуфбеков доказал целесообразность возделывания облепихи на галечниках в поймах рек на Памире.

Худоёр Юсуфбекович — создатель и первый директор Памирского биологического института Академии наук Таджикской ССР с 1969 по 1981 год. Наряду с традиционными направлениями исследований, здесь начались научные работы по зоологии, генетике, селекции растений и охране природы.

Исследователь готовит научные кадры для института, устанавливает связь с Институтом физиологии растений им. К. А. Тимирязева, Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова и другими научно-исследовательскими институтами Академии наук СССР.

Строятся новые лабораторные и жилые корпуса института, один из жилых домов перестраивается под новое здание ПБИ, дорожные и оросительные системы внутри сада. С 1979 года организовывает реконструкцию и ремонт старого здания института в саду под музей «Природы Памира», где начались первые зарисовки художника, был организован сбор и составление экспонатов, завершение которого пришлось на 1981 год.

Худоёр Юсуфбеков во время церемония открытия музея «Природа Памира». 1981 год

До конца жизни был научным руководителем Памирского биологического института — с 1981 по 1990 год.

Памирский ботанический сад. Автор — Худоёр Юсуфбеков. Вторая половина 1970‑х гг.

Основные научные работы специалиста в области биологии, горного земледелия, пастбищеводства, сбора и распространения материалов по охране, восстановлению и целенаправленной реконструкции растительности Памира посвящены изучению и освоению биологических ресурсов аридных горных и высокогорных территорий Памиро-Алая — вопросам луговедения, фитомелиорации и интродукции растений, сельскохозяйственному освоению Памира и др. проблемам. Исследовал и разработал дифференцированную по эколого-географическим районам и высотным поясам систему улучшения кормовых угодий Памира и Алайской долины, внедрил систему аридного кормопроизводства (1968; Улучшение пастбищ и сенокосов Памира и Алайской долины. — Душанбе: Дониш, 1968. — 320 с.). Предложил методы возделывания полезных растений в условиях Памира (1972). Разработал генеральный план реконструкции Памирского ботанического сада в 1970—1975 гг.

Итоги вековых исследований Памира

До революции научно-исследовательские учреждения в Русском Туркестане, в Бухарском эмирате и на Памире отсутствовали. Как уже было отмечено выше, исследования на Памире проводились разъединёнными экспедициями энтузиастов, отдельными путешественниками, военными во время службы, в основном на добровольных началах.

Тем не менее русские учёные, биологи, зоологи, геологи и географы сделали огромный вклад в изучение природы, естественных богатств, истории, культуры и быта народов Памира, их имена вписаны в историю науки и научной мысли народов Памира.

Славные традиции памирцев конца XIX и XX веков, в том числе заложенные советскими учёными Павлом Барановым, Иларией Райковой, Олегом Заленским и Кириллом Станюковичем, нашли достойное продолжение в деятельности академика Худоёра Юсуфбекова.

Первый научно-исследовательский институт на Памире удалось создать лишь спустя 100 лет, в 1969 году, когда все биологические научные учреждения Памира были объединены в Памирский биологический институт (ПБИ), первым директором которого и стал Юсуфбеков. В настоящее время ПБИ носит имя своего основателя.

Путешественник Окмир Агаханянц 30 августа 1992 года писал:

«Вклад Худоёра в развитие науки на Памире переоценить невозможно. Без него Памирская наука до сих пор была бы в импортно-зачаточном состоянии».

Из его же письма от 26 сентября 1991 года:

«Близится грустная годовщина со дня смерти академика Худоёра Юсуфбекова, организатора, практически — создателя Памирского биологического института (ПБИ). Мне нет необходимости характеризовать Х. Юсуфбекова как учёного и организатора науки. Его жизнь и деятельность протекали на моих глазах, а итоги деятельности налицо — сам институт как важнейшая научная структура на Памире, написанные им книги, внедрённая система аридного кормопроизводства, ученики. Худоер Юсуфбеков, памирец (в научном мире исследователей Памира называют „памирцами“), занимает особое место в истории изучении Памира. Им следует гордиться, и я горжусь многолетней дружбой с ним. В России, Беларуси и других суверенных республиках очень высоко ценят вклад Худоера Юсуфбекова в науку».

Карамшоев Додихудо, профессор и фольклорист, Заслуженный деятель науки Республики Таджикистан писал:

«Худоёр за короткую жизнь успел привнести свой бесценный вклад, обогатив таджикскую науку и научный мир Центральной Азии. <…> хочу особо отметить то, что Худоёр Юсуфбеков был инициатором и организатором создания Гуманитарного института на Памире, <…> которому он был оплотом. <…> на всей территории Памира создавал научные структуры-учреждения <…> наставление Х. Ю. Юсуфбекова стало причиной тому, что все мы <…> оставили Душанбе, и вот на протяжении нескольких лет мы выполняем свои служебные обязанности в Институте гуманитарных наук. <…> повторю ещё раз, мы считаем Худоёра основателем не только Памирского биологического института, но также основателем, родоначальником Института гуманитарных наук на Памире. <…> считаем своим долгом всё созданное (на Памире), основанное Худоёром Юсуфбековичем Юсуфбековым сохранить и развивать».

Асимов Мухамед Сайфитдинович (1920–1996), президент АН Таджикской ССР с 1965 по 1988 гг. отмечал:

«Становление Худоёра, как известного учёного, искусного руководителя многих научно-исследовательских учреждений, высшего учебного заведения — Таджикского сельскохозяйственного института прошло на моих глазах. Свою деятельность он начал от научного сотрудника, кончая академиком, председателем Памирского филиала АН Таджикистана. Худоёр всего этого добился благодаря своему благородному характеру. Он был личностью, которая воплощала в себе и учёного и человека, человека благородного, учёного труженика, влюблённого в науку. Худоер является частью нашей науки, достижением нашей науки и, если мы хотим чтить память Худоёра, то мы должны не только сохранить, но и развить то, что мы имеем».

Плита с рельефным скульптурным изображением Худоёра Юсуфбекова на фасаде здания Памирского биологического института